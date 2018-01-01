Yurtta yeni yıl kutlamaları: Terör kabusunun gölgesi vardı

ANKARA (AA) - Türkiye'de vatandaşlar 2018'i, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlerde kutlamalar yaparak karşıladı. Terörist saldırı istihbaratı doğrultusunda yurt genelinde alınan yoğun güvenlik önlemleri vatandaşların dikkatini çekti. Türkiye yeni yıla tüm yurt genelinde olaysız girdi.

Ankara'da kutlamalar Güvenpark'ta yapıldı

Ankaralılar, 2018 yılına Kızılay Güvenpark'taki kutlamalarla girdi.

Kızılay'da akşam saatlerinde toplanmaya başlayan Başkentliler, saatler gece yarısına yaklaştığında Güvenpark ve Kızılay Meydanı çevresinde kalabalıklar oluşturdu.

YENİ YIL COŞKUSU

2018'e "Hoş geldin yeni yıl" diyerek giren vatandaşlar, yeni yıla adım atıldığında müzik eşliğinde eğlendi ve yeni yılı kutladı.

Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikasıyla birlikte meşaleler yaktı ve gökyüzüne havai fişekler ile maytaplar attı.

Ankara'nın eğlence yerlerinde de yeni yıl coşkuyla karşılandı.

İstanbul'da vatandaşlar Taksim'de toplandı

Taksim Meydanı'nda ve çevresinde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, yeni yılı kutladı.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan geri sayım yapan vatandaşlar, birbirine sarılarak yeni yıl sevincini yaşadı.

Yeni yıla "merhaba" diyen vatandaşlardan bazıları, dilek balonları uçururken, bazıları da meşale yaktı. Şarkılar söyleyerek yeni yıla giren vatandaşlar, renkli görüntüler oluşturdu.

Çok sayıda vatandaş, havai fişekleri görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Beşiktaş'ta teknelerden havai fişekler atıldı

Beşiktaş'ta vatandaşlar, yeni yıla Ortaköy Sahili'nde girmeyi tercih etti. Burada toplanan kalabalık, yeni yıla geri sayım yaparak girdi.

Bazı kişiler havaya dilek balonları bırakırken, havai fişek gösterileri ve meşaleler ile yapılan yeni yıl kutlamasına turistler de katıldı. Boğazda kutlama yapan teknelerden de havai fişekler atıldı.

Bu arada sahile girişlerde ve sahilde polis yoğun güvenlik önlemi alan polis üst arama uygulaması yaptı. Polis helikopteri kutlamalar sürecinde alınan güvenlik önlemlerine destek verdi.

Bağdat Caddesi'nde halay çektiler

Kadıköy'de Bağdat Caddesi'nde toplanan vatandaşlar, saatler 00.00'ı gösterdiğinde davul zurna eşliğinde halay çekerek yeni yıla girdi. Bazı vatandaşlar da dilek balonları uçurdu.

Kadıköy rıhtımında ise bazı vatandaşlar, sokak müzisyenlerine eşlik ederek yeni yıla girerken, bazıları da Boğa heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bölgede polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.

İzmir'de yeni yıl coşkusu

İzmir'deki vatandaşlar 2018 yılına Mirkelam ve Kargo grubunun konseriyle "merhaba" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, Türk pop müziğinin ünlü ismi Mirkelam ve ünlü grup Kargo sahne aldı.

Eski ve yeni şarkılarını seslendiren Mirkelam, sahne performansıyla büyük beğeni topladı.

Konseri izleyen vatandaşlar da sanatçılara eşlik etti.

Yeni yılın karşılandığı geri sayımın ardından yapılan havai fişek gösterileri de ilgi topladı.

Bazı vatandaşlar da dilek balonlarını gökyüzüne gönderdi.

Bodrum ve Marmaris'te yeni yıl kutlaması

Muğla'nın en önemli turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te vatandaşlar, yeni yılı soğuk havaya rağmen suni kar altında ve havai fişeklerle meydanlarda karşıladı.

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Bodrum ve Marmaris'te vatandaşlar ve tatilciler meydanları doldurdu. Binlerce vatandaş meydanlarda yeni yıla suni kar altında ve havai fişek gösterileri eşliğinde "merhaba" dedi.

Bodrum ilçesinde vatandaşlar yeni yılı aileleriyle Bodrum Belediye Meydanı'nda havai fişek gösterini izleyerek karşıladı.

Akşam saatlerinden itibaren başta Bodrum Belediye Meydanı olmak üzere Kumbahçe, Paşatarlası, Kale Caddesi ve bir çok cadde ve sokakta yoğunluk oluşturan vatandaşlar, buralardaki gece kulüplerinde eğlendi.

Bazı vatandaşlar da kent merkezindeki ara sokaklarda sokak sanatçılarının çaldığı müzik eşliğinde eğlenirken, bazıları da soğuk havada horon tepti.

Yeni yıla dakikalar kala yüzlerce kişi meydanda bir araya geldi. Vatandaşlar yapılan havai fişek gösterisini izledi.

Marmaris'te vatandaşlar meydanı doldurdu

Marmaris'te binlerce vatandaş yeni yılı meydanda karşıladı. Marmaris 19 Mayıs Gençlik Meydanı'nda belediye tarafından kurulan platformdan suni kar yağdırıldı. Yeni yılın ilk dakikalarında da havai fişek gösterisi yapıldı.

Dans okulları öğrencileri de gece boyunca şovlar yaparak, yılbaşı eğlencesine renk kattı.

Kırklareli'nde yeni yıl sevinci

Kırklareli'de vatandaşlar yeni yılı coşkuyla kutladı.

Işıklarla süslenen Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, cep telefonlarından çaldıkları müziklerle eğlendi.

Yeni yıla saniyeler kala hep bir ağızdan 10'dan geriye doğru sayan vatandaşlar, yakınlarına ve arkadaşlarına sarılarak, yeni yıl sevincini yaşadı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü.