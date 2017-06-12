Yüzme Havuzu'na giden kızlar kayboldu

Denizli'de yüzme havuzuna gittiğini söyleyen ve her ikisi de 13 yaşında olan. ile okul arkadaşıkayıplara karıştı. Ailelerin kayıp başvurusu üzerine polis, iki kızı bulmak için çalışma başlattı.'nde yaşayan ortaokul öğrencisi G.S., yanına gelen arkadaşı R.D. ile birlikte dün yüzme havuzuna gideceklerini söyleyerek evden ayrıldı. Çocukların ortak arkadaşı olan H.A., Facebook sayfasından, yanında R.D. ile Karahayıt Mahallesi'nde bir yüzme havuzundan fotoğraf paylaştı. İki çocuk akşam eve dönmeyince aileleri meraklandı, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis, iki kızı bulmak için çalışma başlattı.G.S.'nin dayısı Hasan Dire, "Evden havuza gittiklerini söyleyerek çıktı, ancak bir daha haber alamadık. Cep telefonu da kapalı, ulaşamıyoruz. Dünden beri yok, hayatından edişe ediyoruz. Bu sabah Adalet Parkı'nda yeğenime benzeyen bir kız görmüşler, yanında iki erkek varmış, zorla bir otomobile bindirildiği şeklinde polise ihbar yapıldığını öğrendik. Biz de arıyoruz. Görenler polise arasın" dedi.