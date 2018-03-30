Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Son şampiyon galibiyeti unuttu
Son şampiyon galibiyeti unuttu
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
Galatasaray kötü istatistiğini sonlandırmak istiyor
Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı
Aziz Yıldırım başkan adaylığını açıkladı
'Başkanın mega bir projesi var'
'Başkanın mega bir projesi var'
Galatasaray'da mali genel kurul yarın yapılacak
Galatasaray'da mali genel kurul yarın...

'Zaman geçiyor ama biz hep 31 Mart 2015'teyiz'

Ailesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alındıktan sonra şehit edilmesinin acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

'Zaman geçiyor ama biz hep 31 Mart 2015'teyiz'

Ailesi, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alındıktan sonra şehit edilmesinin acısını ilk günkü gibi yaşıyor.

30 Mart 2018 Cuma 13:40
'Zaman geçiyor ama biz hep 31 Mart 2015'teyiz'

İSTANBUL (AA) - İstanbul Adalet Sarayı'ndaki odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alındıktan sonra şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın anne ve babası, evlatlarını teröre kurban vermenin acısını hala yüreklerinde taşıyor.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP/C üyesi iki terörist tarafından odasında rehin aldıktan yaklaşık 8 saat sonra şehit edilen İstanbul Cumhuriyet Savcısı Kiraz'ın ailesi, o günü unutamıyor.

Anne ve babası, her cuma günü evlatlarının Eyüp Mezarlığı'ndaki kabri başına giderek dua ediyor.

Baba Hakkı Kiraz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, aradan 3 yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi olduğunu söyledi.

Zamanın kendileri için geçmediğini anlatan Kiraz, "Biz halen 31 Mart 2015'teyiz. Bizim için zaman geçmiyor. Yani normalinde geçiyor ama biz yine hep 31 Mart'tayız." dedi.

Bu tarihin hayatında çok önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Kiraz, şöyle konuştu:

"O gün benim canım, ciğerim, evladım, arkadaşım, yoldaşım, sırdaşım, arkam, her şeyim olan evladımı teröre kurban verdim. 31 Mart 2015 günü benim için bunu ifade ediyor. Elhamdülillah evladımı teröre kurban verdim ama bu vatan uğruna kurban verdim. Bu insanların benim şahsımla ilgili bir düşmanlıkları yoktu fakat benim oğlumun malum olan bir davaya bakması nedeniyle bizim üzerimizden devlete bir saldırı yapıldı. Dolayısıyla bu böyle olunca tabii ki bizim yüreğimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor, biz oğlumuzu unutamıyoruz. Her cuma günü buradayız. Eşim, kardeşim, çocuklarımla mezarını ziyaret ediyoruz."

Hakkı Kiraz, her gelişlerinde birilerini oğlunun mezarı başında dua ederken gördüklerini ve buna sevindiklerini söyledi.

"Bizi hiç üzmedi, çok salih bir insandı"

Baba Hakkı Kiraz, oğlu şehit olduktan sonra şehir dışında oldukları zamanların dışında her cuma günü mutlaka mezarını ziyaret ettiklerini belirterek, "Mezarlığın karşısındaki durağa oğlumun adını vermişler. Şükrediyoruz. Şu an oğlum bizim yanımızda yok. Şu anda artık 'Baba neredesin, ne yapıyorsun?' diye sormuyor ama ruhaniyeti bizimle biz de onunla beraberiz. Biz onu unutmadık ama bu millet, bu devlet de bizi unutmuyor. Bizi hiç üzmedi, çok salih bir insandı, 5 vakit namazındaydı." diye konuştu.

"Sırdaşımdı, kardeşimdi, yoldaşımdı"

Devletin kendilerini hiç yalnız bırakmadığına dikkati çeken Kiraz, oğluyla ilgili duygularını şöyle dile getirdi:

"Bir tane oğlum vardı. Sırdaşımdı, kardeşimdi, yoldaşımdı... Devamlı sorardı. Biz oğlumuzu tam yetiştirdik, belli bir yere getirdik ve elhamdülillah meyve vermeye başlamıştı. Tam sırtımızı dayıyoruz, rahat ediyoruz derken... Bizim halimizi hatırımızı soruyor, bir mağazanın önünden geçerken bir kravat, gömlek, elbise görüp bu babamın tarzı diyerek alıyordu. Artık öyle bir insan yok yanımda, artık kapıyı çalmıyor, telefon açmıyor 'Baba ne yapıyorsun?' demiyor ama bu millet bizimle. Söz konusu bu vatansa, bu milletse ve bu kaderde böyle yazılmışsa vallahi bu kaderin ellerinden öpüyoruz, başımızın üzerine koyuyoruz. Allah bu devlete, bu millete zeval vermesin."

Baba Hakkı Kiraz, 15 Temmuz'da söz konusu vatansa insanların neler yapabileceğini gördüklerine vurgu yaparak, böyle bir millete her şeyin feda edilebileceğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
31 Mart 2015Baba Hakkı KirazCumhuriyet Savcısı Mehmet Selim KirazşehitTürkiye
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ALTO Başkanı Adnan Saka'ya FETÖ gözaltısı
ALTO Başkanı Adnan Saka'ya FETÖ gözaltısı
CarrefourSA'nın Konya'daki ilk süpermarketi açıldı
CarrefourSA'nın Konya'daki ilk süpermarketi açıldı
4B'ye geçişte ücretlere yüzde 10 zam
4B'ye geçişte ücretlere yüzde 10 zam
Kuveyt Türk'ten 400 milyon TL sermaye artırımı
Kuveyt Türk'ten 400 milyon TL sermaye artırımı
Otel havlularına radyo frekanslı takip
Otel havlularına radyo frekanslı takip
RTÜK Başkanı Yerlikaya, yeni internet düzenlemesini anlattı
RTÜK Başkanı Yerlikaya, yeni internet düzenlemesini anlattı
Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 33 bini aştı
Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 33 bini aştı
'Sınavla öğrenci alacak okullar nisanda açıklanacak'
'Sınavla öğrenci alacak okullar nisanda açıklanacak'

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim