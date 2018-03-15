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Zeytin Dalı Harekatı çocukları terörist olmaktan kurtaracak

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin ve Irak'ın kuzey bölgelerinde çocukları ailelerinden kopararak savaşmaya zorladığı uluslararası raporlara yansırken, TSK'nın bölgedeki operasyonları ise başta çocuklar olmak üzere sivillere yeni bir hayat sunuyor.

Zeytin Dalı Harekatı çocukları terörist olmaktan kurtaracak

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin ve Irak'ın kuzey bölgelerinde çocukları ailelerinden kopararak savaşmaya zorladığı uluslararası raporlara yansırken, TSK'nın bölgedeki operasyonları ise başta çocuklar olmak üzere sivillere yeni bir hayat sunuyor.

15 Mart 2018 Perşembe 13:55
Zeytin Dalı Harekatı çocukları terörist olmaktan kurtaracak

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı, çocukları terörist olmaktan kurtarıp onlara okula gidip çocukluklarını yaşayabilecekleri yeni bir hayat sunuyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, terör örgütü YPG/PKK tarafından çocukların zorla ailelerinden koparılarak askeri eğitimden geçirildiği, silah altına alınarak TSK ile çatışmaya zorlandığı, tüm dünyanın bildiği bir gerçek. Bu durum uluslararası raporlara da yansırken hiçbir şeyden haberi olmayan bölge insanın çocukları ise sokaklarda oyun oynamak, okullarda eğitim görmek yerine anne-baba şefkatinden uzak, eli kanlı terör örgütleri tarafından kurulan kanlı tuzakların birer oyuncağı haline getiriliyor.

Değişik kaynaklar tarafından hazırlanan raporlar, terör örgütünün savunmasız çocuklara uyguladığı insanlık suçunu da açıkça ortaya koyuyor.

Kaçırılan çocuklar ABD raporlarında

ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Haziran 2016’da yayınlanan İnsan Ticareti Raporu'nda, terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD ve YPG'nin 15 yaş altı çocukları örgüte dahil ettiği ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığının Temmuz 2015'te yayınladığı İnsan Ticareti Raporu'nda da Kürt kökenli çocukların zaman zaman kaçırıldığı ve PKK’ya katılmaya zorlandıkları belirtiliyor.

İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün 22 Aralık 2016 tarihli "Irak: Silahlı Gruplar Çocuk Askerler Kullanıyor" başlıklı raporda, Irak’ın kuzeyinde PKK’nın iki ayrı silahlı kadrosu tarafından Kürt ve Yezidi çocukların militan olarak silah altına alındığı, bu konuyla ilgili tespit edilen 29 ayrı vakanın olduğu vurgulanıyor.

Terör örgütünün çocuklara yönelik zulmünü ortaya koyan rapordan biri de Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu tarafından yayınlandı. Söz konusu raporda YPG’nin Afrin ve Haseki’de 12 yaşındaki erkek ve kız çocukları örgüt için silah altına aldığına yer verildi.

Mehmetçik'in harekatı zulmü bitiriyor

Raporlar, YPG/PKK'nın terör örgütünün bölge halkına uzun yıllardır değişik yöntemlerle zulüm ve şiddet uygulamaya devam ettiğini açıkça ortaya koyuyor.

Terör örgütü kimi zaman bölge halkının evlerine, arazilerine el koyuyor, kimi zaman çocuklarını kaçırıyor, kimi zaman da aile bireylerini ölümle tehdit edip canlı kalkan olarak kullanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 20 Ocak 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı ile bölge halkına uygulanan bu zulüm sona eriyor.

Terör örgütünden temizlenen bölgeler tıpkı Fırat Kalkanı Harekatı'nda olduğu gibi huzur ve güven ortamına kavuşurken evlerini terk etmek zorunda kalanlar ise tekrar evlerine, yurtlarına dönmeye başladı.

Teröristlerden temizlenen Cerablus bölgesinde çocuklar okullarına kavuşup yeni bir hayata "merhaba" derken, aynı durum Afrin bölgesinde de şimdiden yaşanmaya başladı.

Zeytin Dalı Harekatı'nın sona yaklaştığı Afrin'de, terör örgütünden temizlenen yerlerde hayat normale dönmeye başlarken, terör örgütünün zulmünden kurtarılan çocukların artık terör kamplarına değil okula gideceği ve çocukluklarını yaşayabileceği bir ortam oluşturuluyor.

Muhabir: Barış Gündoğan

Anahtar Kelimeler:
çocuk SavaşçılarPKK/KCK/PYD-YPGTürkiye
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