Zeytin Dalı Harekatı'nda 3195 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA

Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Afrin ilçe merkezi sınırları içine girildi

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3195 oldu.

50. GÜNDE İLERİ HAREKAT SÜRÜYOR

Türk silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta başlattığı Afrin Harekatı'nda 50. gün. TSK'dan yapılan son dakika açıklamasında 3195 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Korta, Kaşa ve Babak Uşağı köylerini teröristlerden arındırdı. Afrin merkezin etrafında oluşturulan hilalin ucu daha da derine indi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin Afrin kırsalında başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nda 50. güne girildi. TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin kent merkezine ilerleyişi sürüyor.

HENDEKLERE ÇÖZÜM SEYYAR KÖPRÜ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO hızla Afrin kent merkezine ilerliyor. Terör örgütü TSK'nın ilerleyişini hendeklerle durdurmaya çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri bölgeye çok sayıda seyyar köprü sevk etti. Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Seyyar köprüler, hendekler ve su geçişlerinde kullanılacak." dedi.

AFRİN'DE 3 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Korta, Kaşa ve Babak Uşağı köylerini teröristlerden temizledi.

SIRADA MABATLI VAR

Afrin'de 6 beldeden 5'i temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve ÖSO'nun yeni hedefi son belde Mabatlı. Beldenin alınmasıyla Afrin kent merkezine giden yol açılacak. Harekatın başından bu yana 165 nokta teröristlerden arındırılırken Afrin'in yüzde 60'ı temizlendi. Terör hedefleri karadan ve havadan vuruluyor.