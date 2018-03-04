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Zeytin Dalı Harekatına destek

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Milli Mutabakat Platformu üyesi yaklaşık 2 bin kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Zeytin Dalı Harekatına destek

Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Milli Mutabakat Platformu üyesi yaklaşık 2 bin kişi, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

04 Mart 2018 Pazar 15:15
Zeytin Dalı Harekatına destek

KİLİS (AA) - Türkiye'nin çeşitli kentlerinden Kilis'e gelen Milli Mutabakat Platformu üyeleri, Öncüpınar Sınır Kapısı'nda Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi.

Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla sınır kapısına gelen yaklaşık 2 bin platform üyesi, tekbir getirdi ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "En büyük asker bizim asker" sloganları attı.

Gruptakiler, sınır kapısında görevli polisler ile buradan geçen askerlere de sevgi gösterisinde bulundu.

Emekli vaiz Abdulmetin Balkanlıoğlu, grup adına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin farklı kentlerinden Mehmetçik'e bir nebze olsun destek verebilmek amacıyla Kilis'e geldiklerini söyledi.

Bu yaptıklarının fedakarlık sayılamayacağını vurgulayan Balkanlıoğlu, "Asıl fedakarlar cephede savaşan komutanlardır, asıl fedakar oradaki Mehmetçiklerimiz ve Özgür Suriye Ordusu'dur. Bizim mal, can, din ve ülke güvenliğimizi sağlamaya çalışan o insanlardır. Allah Mehmetçik'imizin işini başarıyla bitirmesini nasip etsin." dedi.

Balkanlıoğlu, ülkenin başına bela olmaya çalışan bütün kirli ittifakların, Esed ve adamlarının, içerideki yerli hainlerin, teröristlerle yaptığı iş birliğini saklamayacak kadar, hatta "Şehitler ölmez, vatan bölünmez sözünden nefret ediyorum" diyecek kadar iğrençleşenlerin başarıya ulaşamayacağını belirtti.

Zeytin Dalı Harekatı'nın bir terör temizleme operasyonu olduğunu dile getiren Balkanlıoğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye 15 Temmuz'da bir imtihanı geçirdi. Kimisi hain çıktı, kimisi sadık çıktı. Kimisi münafıkça bekledi. Tanklar altında şehitler verdikten sonra, uçakların bombasına göğsünü açıp levye fırlattıktan sonra, her kesimden insanıyla işi başardıktan sonra baktılar ki artık gerçek vatanseverler kazanıyor. Şimdi biz 15 Temmuz gibi önemli bir işin içindeyiz. Mehmetçik'imizin psikolojik bir desteğe ihtiyacı olduğu için Türkiye'nin farklı kentlerinden buraya geldik."

Grup üyeleri, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından kentten ayrıldı.

Öte yandan, Gaziantep'ten gelen Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları da sınır kapısında harekata destek sloganları attı.

Muhabir: İsmail Hakkı Demir

Anahtar Kelimeler:
Milli Mutabakat PlatformuTSKTürkiyeZeytin Dalı Harekatı
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