Zeytin Dalı Harekatı'nda 3393 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3393 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3393 oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerince, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3393 terörist etkisiz hale getirildi.
ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana 3393 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3393 oldu.