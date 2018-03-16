Zeytin Dalı Harekatında 3530 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından itibaren 3530 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş halkı teröristlerin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor.

KUZEY IRAK'TA BEKLENMEDİK OPERASYON

Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3530 oldu.

Bu arada Terör örgütünün yuvalandığı Kuzey Irak'taki Hakurk bölgesinde yer alan kamplarına beklenmedik operasyon düzenlendi. TSK'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ın Hakurk-Kani Rash bölgesindeki operasyonda 10 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi



TSK, Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarla ilgili son dakika açıklamasında bulundu.

Sosyal medyadan yapılan bilgilendirmede, Irak kuzeyi Hakurk/Kani Rash bölgesindeki operasyon devam ediyor. Şu ana kadar 10 terörist etkisiz hale getirildi. Çok sayıda ağır ve hafif silah ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi" denildi.