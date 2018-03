'Zeytin Dalı Harekatı'nda 3603 terörist etkisiz hale getirildi'

ÇANAKKALE (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'nde konuştu.



Erdoğan, Gelibolu'da, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Kule Temel Betonu ile Kule Kazık Çakım Töreni'ndeki konuşmasına, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yıl dönümünü idrak ettiğimiz bu tarihi günde tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi, Gazi Mustafa Kemal'le birlikte Kurtuluş Savaşı'mızın bütün kahramanlarını minnetle, şükranla yad ediyoruz." sözleriyle başladı.



Mehmet Akif Ersoy'un "Gök kubbenin altında yatar, al kan içinde/ Ey yolcu, şu topraklar için can veren erler/Hakk'ın bu veli kulları taş türbeye girmez; gufrana bürünmüş, yalnız Fatiha bekler." dizeleriyle şehitlere dua gönderen Erdoğan, bütün şehitlere rahmet diledi, gazilere şükran ve minnet duygularını ifade etti.



"Mehmedimiz, Özgür Suriye Ordusu'yla beraber Afrin'e girdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrin şehir merkezinin tümüyle kontrol altına alındığının müjdesini bir kez daha paylaşmak istediğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Dün Çanakkale'de bizi esir etmeye çalışanlara derslerini vermiştik, bugün sınırlarımız boyunca kurmaya çalıştıkları terör devletiyle istiklalimiz ve istikbalimize göz dikenlere aynısını yapıyoruz. Elbette Çanakkale'deki mücadelenin büyüklüğüyle sınır ötesi operasyonlarımızın çapı karşılaştırılamaz ama amaç aynı amaçtır, ruh aynı ruhtur, iman aynı imandır. 'İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür.' Karşımızda imansızlar vardı, ama bizim Mehmedimiz imanıyla yürüdü, şehadete yürüdüler çünkü onlar şehadetin ne yüce makam olduğunu biliyorlardı. Şunu da biliyorlardı, 'Eğer şehit olursam, sevgililer sevgilisi Peygamberime en yakın makamda olacağım. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler, ancak bilemezsiniz.' Birkaç gündür şunu söylüyordum. 'Artık Afrin için zafer yakın diyordum.' Allah ayetinde öyle buyuruyor. 'Allah'ın yardımı ve fetih yakındır, müjdele.' diyordu. Biz o müjdeye inandık ve fethin yakın olduğunu gördük. Elhamdülillah bu sabah 08.30 itibarıyla Mehmedimiz, Özgür Suriye Ordusu'yla beraber Afrin'e girdi. Terör örgütünün paçavraları indirildi, Türk Bayrağı ile Özgür Suriye Ordusu'nun bayrağı direklere çekildi. Neler vardı neler? O tünellerden çıkan silahları gördünüz değil mi? Ne oldu? İşe yaradı mı? Aynen 15 Temmuz gibi... 15 Temmuz'da işe yaradı mı? 251 şehit verdik ve 2 bin 193 gazimiz oldu ama devletimizi bu namussuzlara kaptırmadık. Şimdi de aynı şekilde 911 kilometre sınırımız olan Suriye'de terör örgütüne asla kaptırmadık. Sınırlarımızdan devamlı bizi taciz ettiler, devamlı bizlere roket atışı yaptılar. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu ama netice alamadılar. Çünkü biz o ilahi müjdeye iman etmiştik. Milletimiz bir asır sonra yeniden sinesinde taşıdığı imanın büyüklüğünü göstermiştir. Rabbime bizlere bugünlere gösterdiği için hamdediyoum. Kahraman askerlerimize ve vatanlarını savunmak için fedakarca mücadele eden Özgür Suriye Ordusu mensubu kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum."



"Çanakkale bizim ilham kaynağımız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale mücadelesini "eşsiz bir destan" olarak nitelendirerek şunları kaydetti:



"Bir asır önce Çanakkale'de gerçekleşen istiklal mücadelesi eşsiz bir destandır. Çanakkale tarihi şanlı zaferlerle dolu bir milletin, asırlık uykusundan uyandığı, küllerinden yeniden doğduğu, birlik ve beraberlik ruhunu abideleştirdiği bir topraktır. Çanakkale Zaferi, Kurtuluş Savaşı'mıza verdiği cesaretle Osmanlı'nın içinden yeni bir filizin boy vermesine, Türkiye Cumhuriyeti'nin doğuşuna vesile olmuştur. Dikkat edin, cumhuriyet ilk bir devlet değildir, bizim Selçuklu'muz vardır, bizim Osmanlı'mız vardır ve ardından cumhuriyetimiz vardır. Biz buraya nereden geldik biliyor musunuz? 18 milyon kilometrekarelik bir devlettik biz, Osmanlı'da. Küçüldük, küçüldük, küçüldük, daha 1900'lü yıllarda 5 milyon kilometrekareydik. Şimdi 780 bin kilometrekareye düştük. Buradan asla böldürmeyeceğiz, kaptırmayacağız. Yok PKK'ymış, yok paralel devletmiş, yok şuymuş, yok buymuş... Onlara 'İnlerine gireceğiz.' dedik, Cudi'de girdik, Gabar'da girdik, Bestler Dereler'de girdik. Kaçacak delik aradılar, Suriye'ye kaçtılar, gene kovaladık. Geldiğimiz nokta ortada. Bu sabah itibarıyla 3 bin 603 teröristi etkisiz hale getirdik."



Çanakkale'nin iftihar vesilesi olmanın yanı sıra ilham ve güç kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, "Kuşkusuz her vatan evladının ecdadımızın burada ortaya koyduğu mücadeleden çıkaracağı çok büyük dersler vardır. Çanakkale yokluklar, zorluklar karşısında yılmamak; gördüğü onca vahşete rağmen insanlıktan, adaletten vazgeçmemek demektir. Çanakkale, Türk millet olarak vatanımıza, hürriyetimize bizi biz kılan mukaddes değerlere bağlılığımızın da timsalidir." dedi.



Geçmişte bu topraklarda verilen istiklal mücadelesi kavranmadan ülkenin yeni istikbal mücadelesinin de anlaşılamayacağını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Türk milleti 'Ya istiklal ya ölüm' kararını vererek, sadece şanlı bir zafere değil, aynı zamanda geleceğine, istikbaline koşmuştur. Her fırsatta, gençlerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Çanakkale'ye bizzat gelmesini, bu mübarek mekanları ziyaret etmesini istiyorum. Çanakkale başka... Çanakkale bizim ilham kaynağımız, Çanakkale bizim istikamet kaynağımız. Her kardeşimizin burada şehitlerimizin adlarına, yaşlarına, şehir ve ülkelerine bakarak kazandığımız zaferin gerçek manasını idrak etmelerini istiyorum. Mehmet Akif'in iradesiyle ve ifadesiyle 'Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı beşer', 10 binlerce kilometre öteden buraya bir gaye için gelmişlerse, gönül coğrafyamızın farklı köşelerinden kardeşlerimiz de Çanakkale'ye bir hedef için koştular. Analar, ciğerparelerini kına yakarak Çanakkale'ye bir gayeyle gönderdiler. Ne dediler, 'Git oğlum git, ya gazi ol ya şehit.' Şu analara bak... Sizlerle iftihar ediyoruz. Bu milletin anaları iftihar edilecek annelerdir. Burada göğsünü dönemin en ileri silahlarına siper eden Mehmetçikler bunu bir ideal, bir sevda uğuruna yaptılar. Onlar bu toprakların bağımsız olmasını arzuluyordu. Onlar bu milletin güven, huzur, refah, barış içinde yaşamasını arzu ediyorlardı. Onlar mazlum ve mağdurların sığınağı olan bu ülkenin güçlü ve müreffeh olmasını istiyorlardı. Türkiye'nin büyük düşünmesini, büyük bir ülke olmasını, tarihine, şanına, medeniyetine ve omuzlarına taşıdığı ağır sorumluluğa yaraşır bir devlet olmasını istiyorlardı. Allah'a hamdolsun şehitlerimiz gözü arkada kalmadı."



"Türkiye'yi hak ettiği seviyelere taşımanın mücadelesini veriyoruz"Çanakkale'den aldıkları cesaretle, ilhamla Türkiye'yi hak ettiği seviyelere taşımanın mücadelesini verdiklerini dile getiren Erdoğan, son 15 senede Türkiye'yi 3,5 kat büyüterek, 282 bin yeni derslik yaparak, ülkenin bölünmüş yol uzunluğunu 26 bin 100 kilometreye çıkararak şehitlerin emanetine sahip çıktıklarını söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ihracatın 36 milyar dolardan, 160 milyar dolara çıktığını anlatarak, "Milli gelirimizi 3 bin 400 dolardan 11 bin dolara çıkararak Türkiye'yi dünyanın ilk 20 ülkesi arasına taşıdık. Ulaşımda, sağlıkta, eğitimde, savunma sanayinde bugün 15 yıl öncesiyle mukayese edilemeyecek kadar gelişmiş bir Türkiye var. Bugün milli gelire oranla dünyada en fazla insani yardım yapan, her yıl dost ve kardeş ülkelerden binlerce öğrenciye burs veren, nerede bir mazlum, mağdur varsa yardımına koşan bir ülke var." diye konuştu.Bugün kendi silahını, tankını, topunu, helikopterini, insansız hava araçlarını yapan, üreten ve bunları ihraç eden bir Türkiye olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:"Hasta adam deniliyordu. Evet, bize hasta diyenler şimdi hasta oldu. Hamdolsun daha iyi olacak. İşte burada bugün dev bir yatırımın hamdolsun fore kazıklarını çakıyoruz. Dünyada 17. satın alma paritesine göre 13. sırada yer alan bir Türkiye var. Biz bunlarla yetinmiyoruz. Ülkemizi hayalleriyle buluşturmak için, 2023, 2053 ve 2071 vizyonumuz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. İşte bugün bir taraftan şehitlerimizi minnetle anarken, aynı zamanda onların uğruna canlarını feda ettiği idealleri de gerçekleştiriyoruz. Dedelerimiz bundan 103 sene önce tüm imkansızlıklara rağmen tarihin akışını değiştiren, dünya tarihine altın harflerle nakşedilen büyük bir destan yazmışlardı.""1915 Çanakkale Köprüsü, birçok açıdan rekorların köprüsüdür"Marmaray, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi köprüleri, Avrasya Tüneli, 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerle tarihe damgalarını vurduklarını belirten Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Geçen yıl temelini attığımız, bugün de kule keson ilk beton dökümüyle, deniz dibi kazık çakımını yaptığımız 1915 Çanakkale Köprüsü, birçok açıdan rekorların köprüsüdür. Ben bunların detayına girmeyeceğim. Sayın Başbakanımız ve Ulaştırma Bakanımız zaten bunları anlattılar. Zaman kaybetmeden hemen inşallah şimdi adımı atalım. Bu önemli projeyi planlandığı şekilde hamdolsun hayata geçiren hükümetimize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Mimarından mühendisine, bunu bildiğiniz gibi yap işlet devret anlayışıyla yapıyoruz. Burada cebimizden para çıkmayacak. Yapan, işleten ve ondan sonra devreden bir ekonomi anlayışıyla bu adımı atıyoruz. Artık emeği geçen ve geçecek olan tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum.Sayın Başbakanımız, Sayın Binali Yıldırım başta olmak üzere, Ulaştırma Bakanımız ve ilgili diğer bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Gayretlerinin devamını beklediğimi özellikle belirtmek istiyorum. Bugün ayrıca bu tören vesilesiyle iki anlamlı eseri ayrıca hizmetimize sunan kardeşlerime teşekkür ediyorum. Tabii bunun bitiş tarihi sözleşmeye göre 2023 sonuydu. Görüşmelerimizi yaptık, görüşmeler sonunda 18 ay erken bitirerek inşallah 18 Mart 2022'de köprüyü açacağız. Nasıl iyi mi? Bak şimdi bugün çırpınıyor deniz. Burada artık feribotlar da çalışmaz, zorluk var. Öyle mi? Ama asma köprümüz yapıldıktan sonra artık böyle bir şey kalmayacak."Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca restorasyonu, çevre tefrişatı, tanzimi tamamlanan Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Kilitbahir Kalesi'nin, Türkiye'nin ilk kale müzesi olarak Türk turizmine kazandırıldığını aktardı.Bir diğer önemli eserin ise Osmanlı ve Selçuklu mimarisiyle 15 bin metrekare üzerine inşa edilen Alçıtepe Camisi olduğunu dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:"Türk Hava Yollarımız ve Opet firmasının desteğiyle, 7 ay gibi kısa sürede bitirilen bu cami hem bölgeyi ziyarete gelen misafirlerin hem de Çanakkaleli kardeşlerimin ibadet ihtiyacını karşılayacaktır. Kapalı, yarı kapalı ibadet alanları, avlusu, sosyal mekanları, eğitim alanları, kütüphanesi, abdest alma yerleri, gasilhanesi, mutfağı ve otoparkıyla adeta bir külliyeyi andıran bu eserin de hayırlı olmasını diliyorum. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, bir kez daha aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize şifalar diliyorum. Ülkemize kazandırdığı hizmetlerle şehitlerimizin emanetine sahip çıkan büyük ve güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda çaba harcayan herkese şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Allah bize hep birlikte, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de açmayı nasip etsin diyorum."Muhabir: Andaç Hongur, Çiğdem Alyanak, Hatice Şenses Kurukız, Sefa Mutlu