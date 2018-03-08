Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni yerli mühimmat

ANKARA (AA) - SARP ÖZER - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı'nda yeni bir mühimmatın kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Daha yüksek tahrip gücüne sahip yerli üretim 122 milimetre kısa menzilli çelik bilyeli çok namlulu roket atar (ÇNRA) mühimmatı, 4 kat daha fazla alansal etki gücüyle hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacak.

Yeni mühimmatın test atışlarının başarıyla tamamlandığını belirten Canikli, "Tamamen yerli olarak geliştirilen mühimmat, bu ay Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmaya başlanacak" ifadesini kullandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygılı olarak yürütülen harekat kapsamında, terör hedefleri vurulmaya devam ediliyor.

Harekatta kullanılan yerli üretim silah ve mühimmatlar Mehmetçik'e ayrı güç katıyor.

Milli Savunma Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında harekat sahasında yeni bir mühimmatın kullanılması planlanıyor. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunca (MKE) üretilen 122 milimetre kısa menzilli çelik bilyeli ÇNRA mühimmatı daha yüksek tahrip gücüyle dikkati çekiyor.

Daha önceki mühimmata oranla 4 kat daha fazla alansal etki gücüne sahip yeni mühimmat hedeflerin bertarafına büyük katkı sağlayacak. Ay başındaki son test atışlarında da başarı sağlanmasının ardından TSK'nin envanterine kazandırılan mühimmat Zeytin Dalı Harekatı'nda da kullanılacak.

Bu ay içinde 2 bin yeni mühimmat, Zeytin Dalı Harekatı'nın yapıldığı alana teslim edilecek.

Bakan Canikli açıkladı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, yeni mühimmatın test atışlarının başarılı olduğu ve TSK tarafından Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılacağını belirtti.

Canikli, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, "Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen, alansal etki gücü 4 kat daha yükseltilmiş ÇNRA mühimmatının test atışları 2 Mart'ta başarıyla tamamlandı. Tamamen yerli olarak geliştirilen mühimmat, bu ay Zeytin Dalı Harekatı'nda kullanılmaya başlanacak. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, TSK'nin 20 kilometre menzilde topçu roketi ihtiyacının karşılanması amacıyla, her türlü hava koşulunda, karadan karaya atış yapabilen ve manevra birliklerine atış desteği de sağlayan 122 milimetre kısa menzilli tahrip ÇNRA mühimmatı, uzun yıllardır Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda üretiliyor.