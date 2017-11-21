Zor durumdaki Telekom için Katarlı şirket devrede

Katarlı telekomünikasyon şirketi Ooredoo, Türk Telekom’un temerrütteki ana hissedarının payını almakla ilgileniyor.

Bloomberg’e bilgi veren üç kaynağa göre Ortadoğu ve Afrika’nın en büyük altıncı telekomünikasyon şirketi olan Ooredoo, Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip olan Otaş’a teklif vermeye karar verdi.

Ooredoo yeni bir yatırımcı olarak ortaya çıkarken, Saudi Telecom’un Otaş’a 750 milyon dolar sermaye enjeksiyonu ve geri kalan 4 milyar dolar borcu yapılandırmayı öngören ve bankalara sunulan teklifi hala masada. Saudi Telecom, Otaş’ın tamamına sahip olan Oger Telecom’un yüzde 35 hissedarı durumunda.

Ankara merkezli Otaş, Eylül 2016’dan bu yana 2013’te 29 bankadan alınan 4,75 milyar dolarlık kredinin üç ödemesini yapamadı. Kreditörler arasında en büyük paya sahip olan bankalar Akbank, Garanti ve İş Bankası bulunuyor. Kredi yapılandırması ve Saudi Telecom ile görüşmeler için bankalar Eylül ayında Lazard Ltd. and Raiffeisen Investment AG ile anlaşmıştı.

Otaş ve Ooredoo konuya ilişkin yorum yapmadı.

Türk Telekom’un yüzde 25 hissedarı olan Hazine, Otaş’a Ağustos’un başında bir mektup yazarak kredi sorununun çözümü için 60 gün süre vermiş, temerrüt sorunun çözülememesi durumunda Hazine’ye yönetim kurulunu değiştirme yetkisi veren şirketin esas sözleşmesindeki ilgili madde hatırlatılmıştı. Türk Telekom sitesine göre yönetim kurulunda henüz bir değişikliğe gidilmedi.

Otaş’a verilen kredide Akbank yaklaşık 1,5 milyar dolar, Garanti 1 milyar dolar İş Bankası ise 500 milyon dolar paya sahip.