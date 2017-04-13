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13 Nisan 2017 Perşembe 12:43

Zorla fuhuş yaptırdılar

Masaj salonuna gelen müşterisini zorla dövüp fuhuş yaptırdığı iddia edilen kişiler tutuklandı.

Zorla fuhuş yaptırdılar
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Zorla fuhuş yaptırdılar
    Masaj salonuna gelen müşterisini zorla dövüp fuhuş yaptırdığı iddia edilen kişiler tutuklandı.Olay Samsun’da meydana geldi.Samsun’da, 37 yaşındaki K.T.’yi dövüp cinsel istismarda bulunduktan sonra, masaj salonunda erkeklere zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen masaj salonu sahibi 43 yaşındaki Ahmat S. ve yanında çalışan 43 yaşındaki Özlem S. tutuklandı.    
   Samsun’un İlkadım İlçesi 19 Mayıs Mahallesi’nde meydana gelen olayda K.T., Ahmet S.’ye ait masaj salonunda masör olarak işe girdi. Ahmet S., iddiaya göre bir süre sonraK.T.’yi dövüp cinsel istismarda bulundu. Ardından da masaj salonunda çalışan Özlem S. ile birlikte, K.T.’yi masaj salonuna müşteri olarak gelen erkeklerle para karşılığı fuhuş yapmaya zorladı.
   Önceki gün polise giden K.T. başından geçenleri anlatıp Ahmet S. ve Özlem S.’den şikayetçi oldu. Polisiki şüpheliyi gözaltına aldı.Polisteki işlemlerinin ardından ’cinsel istismar’, ’fuhuşa teşvik etmek’, ’fuhuşa aracılık etmek’ ve ’kasten yaralama’ suçlarından adliyeye sevk edilen Ahmet S. ve Özlem S. savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
Hürriyet
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Masaj SalonuZorla Fuhuş
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