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Zorlu Grubu'ndan kadın ve kız çocuklarına şiddete karşı destek

- Kampanya kapsamında, Zorlu Grubu’nun Genel Müdürlük binası Levent 199 ve Zorlu Center, 25 Kasım ile 10 Aralık tarihleri arasında “turuncu” renkle aydınlatılacak - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu: - "Kabul etmek gerekir ki günümüzde dünya genelinde kadınlara yönelik birçok sorun bulunuyor. Oysa toplumsal ve ekonomik olarak güçlü olmanın, gelişmişliğin birincil koşulu kadın-erkek omuz omuza çalışmak, üretmek… Türkiye olarak bu konuda atacağımız çok adım ve yapacağımız çok iş var. Elimizi taşın altına koymaya hazırız"

Zorlu Grubu'ndan kadın ve kız çocuklarına şiddete karşı destek

- Kampanya kapsamında, Zorlu Grubu’nun Genel Müdürlük binası Levent 199 ve Zorlu Center, 25 Kasım ile 10 Aralık tarihleri arasında “turuncu” renkle aydınlatılacak - Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Zorlu: - "Kabul etmek gerekir ki günümüzde dünya genelinde kadınlara yönelik birçok sorun bulunuyor. Oysa toplumsal ve ekonomik olarak güçlü olmanın, gelişmişliğin birincil koşulu kadın-erkek omuz omuza çalışmak, üretmek… Türkiye olarak bu konuda atacağımız çok adım ve yapacağımız çok iş var. Elimizi taşın altına koymaya hazırız"

25 Kasım 2017 Cumartesi 13:04
Zorlu Grubu'ndan kadın ve kız çocuklarına şiddete karşı destek

İSTANBUL (AA) - Zorlu Grubu, Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) dünya çapında gerçekleştirdiği "Kimseyi geride bırakma: Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete son ver” temalı 16 Günlük Aktivizm Kampanyası’na destek verecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler’in her yıl, Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü olan 25 Kasım’da başlayıp, 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde sona eren kampanyanın bu yılki teması; “Kimseyi geride bırakma: Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete son ver” olarak belirlendi.

Zorlu Grubu ve çalışanları da bu kampanyaya sessiz kalmayarak hem Levent 199 ve Zorlu Center’ın turuncu renk ile aydınlatılması hem de 16 gün boyunca takılacak turuncu renkte rozet, kravat ve fular gibi aksesuarlar ile kampanyaya destek verecek.

Grup çalışanları, kampanya süresince düzenlenecek çeşitli aktivitelerle konu üzerine düşünme, bilgilenme fırsatı yakalayacak ve sosyal medya hesapları üzerinden de bireysel desteklerini sürdürecek.


- “Elimizi taşın altına koymaya hazırız”


Açıklamada görüşlerine yer verilen Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, şunları kaydetti:

“Birleşmiş Milletler Kadını Güçlendirme İlkeleri'ne imza atmış bir grup olarak, kadınların sosyal ve ekonomik hayattaki yerinin güçlendirilmesine yönelik birçok adım attık ve atmaya devam edeceğiz. Bu doğrultuda, UN Women’ın kadına ve kız çocuklarına şiddetin ortadan kaldırılması amacıyla 'Kimseyi geride bırakma: Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddete son ver' sloganı ile organize ettiği kampanyasında biz de üzerimize düşeni yapmak istedik. Kabul etmek gerekir ki günümüzde dünya genelinde kadınlara yönelik birçok sorun bulunuyor. Oysa toplumsal ve ekonomik olarak güçlü olmanın, gelişmişliğin birincil koşulu kadın-erkek omuz omuza çalışmak, üretmek… Türkiye olarak bu konuda atacağımız çok adım ve yapacağımız çok iş var. Elimizi taşın altına koymaya hazırız.”

Anahtar Kelimeler:
Zorlu Grubu
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