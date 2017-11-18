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102 bin kişi OHAL komisyonunun kararını bekliyor

Kamu kurumlarından atılan, meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 102 bin kişinin aylardır beklediği OHAL Komisyonu kararı 2 haftaya kadar açıklanacak. OHAL komisyonu ile ilgili detaylı bilgiler haberin devamında

102 bin kişi OHAL komisyonunun kararını bekliyor

Kamu kurumlarından atılan, meslekten ihraç edilen ya da açığa alınan 102 bin kişinin aylardır beklediği OHAL Komisyonu kararı 2 haftaya kadar açıklanacak. OHAL komisyonu ile ilgili detaylı bilgiler haberin devamında

18 Kasım 2017 Cumartesi 11:54
102 bin kişi OHAL komisyonunun kararını bekliyor

102 bin kişi OHAL komisyonunun kararını bekliyor


FETÖ suçlamasıyla meslekten atılan, açığa alınan, binlerce kamu çalışanı, polis, asker ve öğretmen ile bursu kesilen öğrencilerin dört gözle beklediği OHAL Komisyonu karar verme aşamasına geldi.

Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilenler, bursu kesilen öğrenciler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli ve kapatılan kurum ile kuruluşlara ilişkin başvurularda karar aşamasına geçti. Komisyon, 2 hafta içinde ilk kararını duyuracak.

AA'nın haberine göre, Resmi Gazete'de yayımlanan 685 sayılı KHK ile kurulan ve 22 Mayıs'ta göreve başlayan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna, bugüne kadar 102 bin 432 başvuru yapıldı.

Bunlara ilave olarak komisyon kurulmadan önce yapılan eski başvurular, mahkemelerce gönderilen ile kurumlardan istenilen bilgi ve belgeleri içerenlerle birlikte yaklaşık 165 bin dosyanın tasnifi tamamlandı. Komisyon, diğer dosyaların da tasnifini sürdürüyor.

Kamudan ihraç edilenleri de kapsayan ve 27 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan 693 sayılı KHK ile yapılan işlemlerle ilgili komisyona müracaat için tanınan 60 günlük süre 23 Ekim'de sona erdi. Böylece şu ana kadar yayımlanan KHK'larla gerçekleştirilen işlemlere yönelik başvuru süreci tamamlandı.

Komisyon, müracaatçıların valilikler aracılığıyla gönderdiği başvuru formları, dilekçeleri ve diğer evrakı, barkodlu özel dosyalara aktardı. Söz konusu evrak, elektronik ortamda da muhafaza altına alındı.

Dosya incelemelerinin eksiksiz gerçekleştirilmesine imkan sağlayan yüksek güvenlikli özel bir yazılım sistemi oluşturuldu. Uzman personel tarafından tasniflendirme işlemi biten dosyalar, hakimler, müfettişler ve uzmanlardan oluşan raportörler tarafından ön incelemeye alındı.


AİHM 25 BİN BAŞVURUYU REDDETMİŞTİ

Komisyonun kurulması ve başvuruların alınmaya başlanmasının ardından Anayasa Mahkemesi, KHK'lar ile doğrudan yapılan işlemler ve OHAL kapsamında gerçekleştirilen idari işlemler hakkındaki 70 bin 771 başvuruyu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu adres göstererek, başvuru yollarının tüketilmediği gerekçesiyle kabul edilemez bulmuştu.

AİHM'in OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunu bir iç hukuk yolu olarak kabul ettiği ve ret kararı verdiği başvurunun ardından Türkiye aleyhine açılan dava sayısında da düşüş yaşanmıştı. AİHM, 25 bin başvuruyu, komisyonu adres göstererek reddetmişti.

MAHKEMELERE İADE KARARI

Öte yandan, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, iş akdi feshedilenlerin açtığı davalara ilişkin mahkemelerden görevsizlik kararı verilerek gönderilen dosyalarla ilgili çalışmasını tamamladı. Komisyon, bu dosyaları, KHK ile yapılan işlemleri içermedikleri gerekçesiyle mahkemelere iade etmeye başladı.

Bazı dosyalarda karar aşamasına gelen komisyon, ilk kararını 2 hafta içinde açıklayacak.

İKİ ÖNEMLİ ZİYARET

Komisyona, 8 Eylül'de Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından ziyaret gerçekleştirildi. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi heyeti de 3 Kasım'da komisyonu ziyaret etti.

Bilgi işlem, evrak kayıt ve arşiv birimlerindeki çalışmaların anlatıldığı heyetlere, yapılan işlemler, elektronik başvuru ve otomasyon sistemi hakkında bilgi verildi.

Görüşmelerde Avrupalı temsilcilerin, komisyonun titizlikle yürüttüğü çalışmaların uluslararası standartlarda olduğunu, bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdikleri öğrenildi.

Son Güncelleme: 18.11.2017 08:58
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