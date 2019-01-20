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112 kayıtlarında cinayetin detayları ortaya çıktı

Can havliyle hayatını korumaya çalışırken birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı öldüren Nurcan Saraç'ın 112 Acil Yardım servisi ile yaptığı telefon görüşmesi korkunç olayın detaylarını ortaya çıkardı.

112 kayıtlarında cinayetin detayları ortaya çıktı

Can havliyle hayatını korumaya çalışırken birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı öldüren Nurcan Saraç'ın 112 Acil Yardım servisi ile yaptığı telefon görüşmesi korkunç olayın detaylarını ortaya çıkardı.

20 Ocak 2019 Pazar 14:12
112 kayıtlarında cinayetin detayları ortaya çıktı

112 kayıtlarında cinayetin detayları ortaya çıktı

Antalya'da, birlikte yaşadığı Cengiz Aydın'ı kıskançlık yüzünden çıkan tartışmada kendisini boğmaya çalışırken kalbinden bıçaklayıp öldüren 2 çocuk annesi Nurcan Saraç'ın (28),112 acil servisle yaptığı telefon kayıtları ortaya çıktı. Saraç görüşmede, "Eşim içti içti. İllallah ettim artık yetişin. Kapıyı kıracak yetişin. Çabuk olun kapıyı kıracak" dedikten bir süre sonra, "Lütfen yetişin, bıçakla yaraladım kocamı" sözleri duyuluyor.


3 yıldır birlikte yaşayan Nurcan Saraç ile Cengiz Aydın arasında, iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Alkol alan Aydın ile Saraç'ın tartışması, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre Cengiz Aydın'ın saldırması üzerine eline bıçak alan Nurcan Saraç, kendisini yatak odasına kilitleyip polisi aradı. Odanın kapısını kıran Aydın, içeri girip Saraç'ı boğmaya çalıştı. Bu sırada Cengiz Aydın'ı kalbinden bıçaklayan Nurcan Saraç, ardından sağlık ekibine haber verdi. Ambulansla hastaneye götürülen Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili gözaltına alınan Saraç, tutuklandı.

24 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Antalya 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 24 yıl hapis istemiyle tutuklu yargılanan Nurcan Saraç, ölen Cengiz Aydın'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı. Sanık Nurcan Saraç, olay günü 112 acil servisi aradığını ancak ambulansın geç geldiğini öne sürdü. Saraç, ambulansın zamanında gelmesi halinde Cengiz Aydın'ın yaşıyor olabileceğini iddia etti.


Nurcan Saraç'ın avukatı Serap Ertuğrul, mahkemeye olay günü müvekkilinin 112 ile yaptığı telefon görüşmeleri kaydını sundu.

"ÇABUK OLUN KAPIYI KIRACAK"

İlk görüşmede Saraç, "Ben bu eşimden bıktım usandım. Sabahtan bu yana içti içti mahalleliyi başımıza yığdı. Bağırıp duruyor" diyerek yardım istedi. Daha sonra, "Eşim içti içti. İllallah ettim artık yetişin. Kapıyı kıracak yetişin. Çabuk olun kapıyı kıracak" diyerek tekrar arayan Saraç, üçüncü aramada, "Yetişin, acil, bıçakla yaralama. Evet evet ambulans istiyorum. Lütfen yetişin, bıçakla yaraladım kocamı" dedi. Nurcan Saraç'a telefondaki görevlinin, "Nefes alıp veriyor mu?" sözlerine, "Bilmiyorum" yanıtı veriyor. Görevli personelin, "Bıçak şu an eşinin vücudunda mı?" sözlerine, "Değil, çektim" yanıtını veren Nurcan Saraç'a aynı görevli, "Kanayan yere temiz bir bezle bas. Ambulans gönderiyorum" karşılığını veriyor. Nurcan Saraç'ın ise "Tamam yetişin, yetişin, yetişin" diye karşılık vermesi ses kayıtlarına yansıyor.


Bir süre sonra 112'yi tekrar arayan Nurcan Saraç'ın, görevliye, "Ambulans istemiştim, kocamı bıçakladım, nerede kaldı bu ambulans ölüyor adam" diyerek bağırması dikkat çekiyor. Görevli ise "Tamam ambulansı yönlendirdik. Emniyet ekibiyle birlikte gelecekler. Polis geldi mi?" diye soruyor. Saraç ise "Geldi, çabuk olsunlar adam ölüyor" diyor. Görevli bu kez, "Tamam ambulans orada zaten birisi karşılasın" dedikten sonra Saraç son kez, "Tamam karşılıyorlar" yanıtını veriyor.

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