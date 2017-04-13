13 bin metre yüksekte, uçakta zıplaya zıplaya doğum yaptı

ZIPLAYA ZIPLAYA DOĞURDU

Türk Hava Yolları’nın Gine’den İstanbul’a gelen uçağında Diaby Nafi adındaki 18 yaşındaki bir yolcu doğum sancıları tutunca bir anda ayağa kalktı ve koridorda zıplaya zıplaya kabin ekibinin de yardımıyla bir kız çocuğu doğurdu.THY’nin TK538 sefer sayılı Boeing 737-900 tipi uçağı Gine’nin Konakri havalimanından zamanında kalktı. Uçağı kalkışından iki saat sonra hamile olan 18 yaşındaki Diaby Nafi adlı yolcu bir anda sancılanınca uçuş ekibi yanına geldi. Diaby hamile ve doğurmak üzere olduğunu söyleyince tüm ekip aldıkları eğitim sonucu doğumu gerçekleştirmeye başladı. Uçuş ekibinden alınan bilgiye göre sancısı gittikçe artan Diaby bir anda ayağa kalktı ve koridorda acı içinde zıplamaya başladı.THY’nin uçuş ekibinde olan ve kendisinin de bir bebeği olan hostes Bouthayna İnanır, heyecanlı anları anlatırken o anı yaşıyor gibi şöyle konuştu:“ Servisi bitirmiştik. Bir anda doğum başladı. Eğitimde aldığımız bilgileri aynen uyguladık. Hamile olduğunu biliyorduk Ancak bize 9 aylık olduğunu söylemedi. Zaten dışarıdan da anlaşılmıyordu. Doğum ayakta oldu. Ayağa kalktı acı içinde zıplıyordu. Bebek gelmeye başlayınca oturttuk ve doğumu gerçekleştirdik. Bebeği kucağıma aldım ve kabin amirime verdim. Anne çok susamıştı. Su verdik, teşekkür etti. Bebeğe Kadiju adı verildi. Benim de ismimi sordular kendilerine verdim ancak daha önce isim hakkında kararlıymışlar. ”Doğumun gerçekleştiği THY uçağının Kaptan Pilotu İrfan Kurşun Geçmez ise “ Konakri’den kalktık bir buçuk saat sonra ekip bize doğum hakkında bilgi verdi. Her şey çok çabuk gelişti. Doğum gerçekleşti ve çok kolay olduğunu ve annenin durumunun çok iyi olduğunu söyleyince havada gerekli koordineyi yaptıktan sonra Burkina Faso’ya indik ve orada anne ile bebeği teslim ettik. Bu sırada havada olan tüm uçaklar yaptığımız doğum konuşmalarını duyunca telsizlerle bizi tebrik ettiler” dedi.Uçağın Kabin Amiri Ayşe Evrim Fidan ise, “Doğum gerçekleştikten sonra anne ile bebeğin bağı olan kordonu klipslerle bağladık. Daha sonra göbek bağını Burkine Faso’da sağlık ekipleri kesti. Bu arada Doğum gerçekleştikten sonra yolculardan birisinin yanına geldiği bebeğin kulağına ezan okuyacağını söyledi. Biz de kabul ettik. Bebeğin kulağına ezan okunup adı olan Kadiju da kulağına söylendi. Bu arada yolcular kendi aralarında para toplayıp anneye hediye ettiler”dedi.Kaptan İrfan Kurşun Geçmez , İkin Kaptan Melih Atalan, Kabin Amiri Ayşe Evrim Fidan kabin memurları Demet Hocaoğlu, Azra Yurt ve Bouthayna İnanır yaşadıkları olayın heyecanını uçak içinde bir ada coşkuyla yaşadılar.