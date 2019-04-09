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14 yaşındaki kız çocuğu doğa yürüyüşünde uçuruma düştü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, doğa yürüyüşüne çıktığı dağlık alanda, arkadaşıyla 'FaceTime' adlı uygulama üzerinden görüntülü konuşma yaparken yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma düşen Ece Türkoğlu (14),hayatını kaybetti

14 yaşındaki kız çocuğu doğa yürüyüşünde uçuruma düştü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, doğa yürüyüşüne çıktığı dağlık alanda, arkadaşıyla 'FaceTime' adlı uygulama üzerinden görüntülü konuşma yaparken yaklaşık 80 metre yükseklikten uçuruma düşen Ece Türkoğlu (14),hayatını kaybetti

09 Nisan 2019 Salı 08:31
14 yaşındaki kız çocuğu doğa yürüyüşünde uçuruma düştü

14 yaşındaki kız çocuğu doğa yürüyüşünde uçuruma düştü

Arkadaşlarıyla birlikte çıktığı doğa yürüyüşü sırasında FaceTime adlı cep telefonu uygulamasıyla arkadaşlarıyla görüntülü konuşma yapan Ece Türkoğlu adlı 14 yaşındaki kız 80 metre uçurumdan düşerek can verdi.

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde, ortaokul öğrencisi olan Ece Türkoğlu (14),yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte, dün saat 14.00 sıralarında, Pamukkale ilçesi, Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi'nin bulunduğu dağlık alana gitti. İddiaya göre, Ece, buradaki dağlık alanda bir arkadaşıyla telefonda görüntülü konuştuğu sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçuruma düştü. Ece Türkoğlu'nun arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Edinilen bilgilere bölgeye gelen ekipler, sarp ve dağlık alanda ilerlemekte güçlük çekti. Ekipler, Ece'ye ulaşmak için yoğun çaba sarf etti. Sağlık ekipleri tarafından düştüğü kayalıklarda bulunan Ece Türkoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin detaylı incelemesinin ardından sedyeye konulan Ece'nin cansız bedeni, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından halatlar yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Son Güncelleme: 09.04.2019 08:38
Anahtar Kelimeler:
Pamukkale
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