15 Temmuz Gazisi'ne engel çıkaran kaymakam sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme getirdiği 15 Temmuz Gazisi Kadir Bolattürk, “Cumhurbaşkanıma telefon üzerinden ulaştım. 6 aydan bu yana mağdur olduğumu bütün evraklarımın tam olduğunu ilettim. Bu işlemin bir an önce sonuçlanacağına inanıyorum” dedi.

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