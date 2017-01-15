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20 Ocak 2017 Cuma 09:49

15 Temmuz Gazisi'ne engel çıkaran kaymakam sert tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Muhtarlar Toplantısı'nda gündeme getirdiği 15 Temmuz Gazisi Kadir Bolattürk, “Cumhurbaşkanıma telefon üzerinden ulaştım. 6 aydan bu yana mağdur olduğumu bütün evraklarımın tam olduğunu ilettim. Bu işlemin bir an önce sonuçlanacağına inanıyorum” dedi.

15 Temmuz Gazisi'ne engel çıkaran kaymakam sert tepki
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15 Temmuz Gazisi'ne engel çıkaran kaymakam sert tepki

15 Temmuz FETÖ'cü Darbe girişimi sırasında yaralanan vatandaşa engel çıkaran İstanbul Bahçelievler Kaymakamı'na tepkiler çığ gibi büyüyor. Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit'in, 15 Temmuz Gazisi Kadir Bolattürk'ün başvurusuyla ilgil işlemleri geciktirdiğiyle ilgili iddialar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün yaptığı konuşmasında dile getirilmişti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün 35. kez muhtarlarla buluştuğu toplantıda yaptığı konuşmada '15 Temmuz gazisinin evraklarıyla ilgilenmediği' iddia edilen bir kaymakama tepki göstermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Buradan sesleniyorum, ey kaymakam sen kendini ne sanıyorsun, sen orada kalıcı mısın? O gazi kendini bu vatan için feda etti. Sen bu makamda varsan gazi sayesinde varsın, haddini bileceksin. Haddini bilmediğin zaman haddini bildirirler. İçişleri Bakanımızı aradım öyle sanıyorum ki gereğini yapacaklar” diyerek tepki gösterdiği kaymakamın Bahçelievler Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit olduğu ortaya çıkarken, evraklarıyla ilgilenilmeyen darbe girişiminde yaralanan Kadir Bolattürk, yaşadıklarını anlattı.

“Bu işlemin bir an önce sonuçlanacağına inanıyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın muhtarla olan oturumunda Kaymakam Bey'e kızdığını ve gereğinin yapılacağını duyurduğunu aktaran Bolattürk,“Cumhurbaşkanıma telefon üzerinden ulaştım. Daha sonra İçişleri Bakanımızı Süleyman Soylu beni arayarak durum hakkında bilgi vermemi istedi. Bende Sayın Bakanımıza gerekli bilgileri verdim. 6 aydan bu yana mağdur olduğumu bütün evraklarımın tam olduğunu ilettim. Gereğinin yapılacağını Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuyu takip ettiğini iletti. Bu hususta Sayın reisi Cumhurum Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu işlemin bir an önce sonuçlanacağına inanıyorum” dedi.

“Cumhurbaşkanımızın seslenmesiyle canımızı vermeye çıktık”

Cumhurbaşkanı’ndan böyle bir çıkış bekleyip beklenmediği sorulan 15 Temmuz Gazisi, “Sayın Cumhurbaşkanım gazilere önem veriyor. Cumhurbaşkanımızın seslenmesiyle biz ölüme çıktık. Düşünmeden canımızı vermeye çıktık. Şuan yine dese yine canımızı vermeye çıkarız. Allah razı olsun devletimizden” dedi.
Bolattürk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendilerine Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki kabulünde verdiği kalemi de bir nişan gibi yanından ayırmadığını sözlerine ekledi.
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Anahtar Kelimeler
Bahçelievler KaymakamıMehmet Ali Özyiğit
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