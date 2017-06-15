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19 Haziran 2017 Pazartesi 11:15

15 Temmuz Şehitleri için Anadolu yakasına dev anıt

15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi sırasında darbecilere karşı direnişin sembolü olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışına inşa edilen 'Zafer Anıtı'nın yapımı devam ediyor

15 Temmuz Şehitleri için Anadolu yakasına dev anıt
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15 Temmuz Şehitleri için Anadolu yakasına dev anıt

İstanbul'da FETÖ'nün cunta yapılanmasına karşı direnirken şehit düşen toplam 94 şehidin isimlerinin yer alacağı anıtın yapım aşaması drone ile havadan görüntülendi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, darbecilere karşı en önemli mücadelenin yaşandığı alanlardan biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakası çıkışına inşa edilen '15 Temmuz Şehitleri Zafer Anıtı'nın yapımı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulunduğu anıtın, hain darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz tarihine kadar tamamlanması planlanıyor. Kubbe şeklinde tasarlanan anıtın yapım aşaması drone ile havadan görüntülendi. İstanbul'da darbecilere karşı direnirken şehit düşen toplam 94 şehidin isimlerinin yer alacağı anıt, kubbe şeklinde bir tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz ekim ayında Rize'de gerçekleştirdiği toplu açılış töreninde konuya ilişkin yaptığı açıklamada şöyle konuşmuştu:

"Korkaklar zafer takı dikemez, onu yiğitler diker. İşte onu sizler diktiniz, dikiyorsunuz. Zafer anıtlarını Allah'ın izniyle bu millet dikti. Şimdi biz bir zafer anıtını inşallah 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışına dikeceğiz. Oraya inşallah şehitlerimizin ismini yazacağız. Aynı şekilde bir tanesini de Ankara'ya dikeceğiz. Oraya da şehitlerimizin isimlerini yazacağız ve böylece unutturmayacağız"
 
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