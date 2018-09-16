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1634 yıllık köprü magandaların not defteri oldu

Dünyanın en eski köprüleri arasında yer alan Adana'daki Roma İmparatorlu eserlerinden Taşköprü, magandaların sprey boyalarla kirlettiği alan haline geldi.

1634 yıllık köprü magandaların not defteri oldu

Dünyanın en eski köprüleri arasında yer alan Adana'daki Roma İmparatorlu eserlerinden Taşköprü, magandaların sprey boyalarla kirlettiği alan haline geldi.

16 Eylül 2018 Pazar 13:29
1634 yıllık köprü magandaların not defteri oldu

1634 yıllık köprü magandaların not defteri oldu


Tarihi eserlere, asırlık binalara, cami ve han duvarlarına sprey boyalarla yapılan saldırılar durmak bilmiyor. 16 asırlık Adana'daki ünlü Taşköprü, magandaların sevgililerine aşkını ilan ettiği not defteri haline geldi.

Adana'da Roma İmparatorluğu dönemine ait 1634 yıllık tarihi Taşköprü'ye kimliği belirsiz kişiler tarafından sprey boyalarla yazılan yazılar tepki çekti.

Roma İmparatorluğu döneminde 384 yılında, İmparator Hadrian tarafından mimar Auxentius'a Seyhan Nehri üzerine inşa ettirilen, 'Justinian Köprüsü' adı verilen ve zamanla Taşköprü adını alan tarihi köprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı.


 Kentin simgelerinden olan, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen dünyadaki en eski köprülerden biri olan köprünün üzerine sprey boyalarla yazılar yazıldı.
Yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprü üzerindeki 'Seni seviyorum', 'Best of Ahmo', 'Tosun' gibi yazılar vatandaşların tepkisini çekti.

İş yerine giderken her gün Taşköprü'den geçtiğini belirten Canan Opçin (27), "Her geçtiğimde dikkatimi çekiyor bu kötü manzara. Keşke insanlarımız daha bilinçli olsalar. Adana'nın simgesi olan ve tarihe tanıklık eden bir köprüde bu görüntü hoş değil. İnsanların bu tür yerlere karşı duyarlı olması lazım' diye konuştu.


 

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