19 Mayıs 100 yaşında | Ne Mutlu Türküm Diyene



Bugün 19 Mayıs 2019. Türk ulusunun, emperyalizme karşı verdiği onurlu direnişin fitilinin ateşlindiği günün 100. yılı. Osmanlı İmparatorlu'nun neredeyse tamamını işgal eden, dayattıkları Sevr paçavrasıyla son kale Anadolu'yu parçalayarak uydu devletler kurmaya hazırlanan işgalci ülkelere karşı, Türk Milli direnişini örgütleyen Mustafa Kemal ve arkadaşları 100 yıl önce bugün Samsun'a ulaştı.

ULUSAL BAYRAM LOGOSUNDA ATATÜRK YİNE YOK

19 Mayıs'ın 100. yılında tüm yurtta kullanılacak olan logo üzerinde Atatürk'ün adına ve fotoğrafına yer verilmezken, bazı şehir merkezlerinde belediyelerin bastırdığı kutlama afişlerinde Atatürk ve silah arkadaşlarının yer almaması, tepkilere neden oluyor. 19 Mayıs 1919'un Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıkarak 19 Mayıs Mayıs'ta Samsun'a ulaşmasıyla başlayan İstiklal Mücadelesi'nin mihenk taşlarından olan 19 Mayıs 1919 tarihinin 100. yılı vesilesiyle başta Samsun olmak üzere 2019 yılı boyunca tüm Türkiye'de gençlik, spor ve kültür etkinlikleri düzenlenecek. Buna göre, 100. yıl kutlamalarına ilişkin etkinlikler yıl boyunca İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara güzergahı başta olmak üzere tüm Türkiye'de gerçekleştirilecek.

100. yıl kutlamaları kapsamında yapılacak sportif faaliyetler Gençlik ve Spor Bakanlığınca, kültür, sanat, turizm ve tanıtım alanında yapılacak etkinlikler de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından planlanıp yürütülecek. Diğer faaliyetler ise ilgili bakanlıklar ve valiliklerin koordinasyonunda yapılacak. Bu kapsamda gerçekleştirilecek proje ve etkinliklere ait giderler ilgili bakanlıklarca karşılanacak. İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara'da yapılacak etkinlikler için ilgili bakanlıklardan bütçe talep edilebilecek, koordinatör kurumlarca uygun görülen sponsorluk, hizmet alımı anlaşmaları yapılabilecek.

100. yıl kutlamaları kapsamında yıl boyunca tertiplenecek etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulacak her türlü destek, yardım ve kolaylık tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca geciktirilmeksizin öncelikli olarak yerine getirilecek. 19 Mayıs'ın 100. yılı dolayısıyla Atatürk'ün adının ve fotoğrafının konulmadığı utanç verici logoya sosyal medyada tepki yağdı.