2 dakikada 1.7 kilo bal yiyerek rekor kırdı





Finike Belediyesi, Ernez Mahalle Muhtarlığı, Ernez Bal Üreticileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği işbirliğiyle 'Bal Gibi Festival' sloganıyla bal festivali düzenlendi. Mahalle meydanındaki tarihi çınarın altında yapılan festivale Ak Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Aydın, Atay Uslu, Finike Kaymakamı Bahattin Alp Arslanköylü, Belediye Başkanı Ak Partili Kaan Osman Sarıoğlu, Finike İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hasan Ali Gültekin, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Ziya Şahin, Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu, Kumluca Ziraat Odası Başkanı Süleyman Kayhan, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle bölge sakinleri ve bal üreticileri katıldı.

Festivalde yapılan konuşmaların ardından Likyalı Yörükler Patara Ekibi halk oyunları gösterisi yaptı ve en iyi bal üreticisini seçme ve bal yeme yarışması yapıldı. En iyi balı üreten Arif Uçtu birinci, Merve Uçtu ikinci, Alim Tozlu üçüncü seçildi. Bal yeme yarışmasında ise bir önceki yıl 3 dakika olan süre 2 dakikaya indirildi. 6 kişinin katıldığı yarışmada Ayhan Azak 2 dakikada 1 kilo 750 gram bal yiyerek birinci oldu. Yarışmada 2016 yılının birincisi Ali Atakan ikinci, Süleyman Kale üçüncü oldu.

Ayhan Azak, bal üreticisi olmadığını, ancak bal yemeyi çok sevdiğini, günlük hayatında da bal tükettiğini söyledi. Dereceye giren yarışmacılara, Arıcılar Birliği ve Finike Ziraat Odası Başkanı Halil Sarıçobanoğlu tarafından çeşitli ödüller verildi.



Ayrıca festivale 15 bin TL bağış yapan Ömer Ulutaş ise 'Bal Ağası' seçildi. Finike'nin yanı sıra Antalya ve çevresinden katılan konuklara bal ikram edildi. Festivalde yaklaşık 500 kilonun üzerinde bal, tanıtım amaçlı kullanıldı. Yarışmalar sonunda festivale katkı sağlayanlara plaket takdim edildi. Festival Ümran Özdemir konseriyle sona erdi.



