20 ton külçe altın alçı çıktı; Dolandırıcılık çetesinin işi

HAYALLER KÜLÇE GERÇEKLER ALÇI

VALİ KARALOĞLU: ŞEBEKENİN İŞİ

ÇALIŞMALAR 3 GÜN SÜRDÜ

'MAĞARANIN ÖNÜ KAPATILMIŞ'

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Türkiye'yi ayağa kaldıran Kemer'de 20 ton külçe altın bulundu iddiası, dolandırıcılık çetesinin kurduğu tuzak olduğu anlaşıldı. Antalya jandarmasının bir ihbarın ardından ısrarlı takibi sonucu ortaya çıkarılan dolandırıcılık olayında kimlerin kurban edildiği henüz tam olarak bilinmiyor.Valisi'nin bugün sosyal medya hesabından "Hayaller külçe, gerçekte olan alçı" mesajıyla duyurduğu dolandırıcılık olayını polis ve jandarmanın sürdürdüğü 3 günlük çalışma ortaya çıkardı. Aralarında meslekten atan polis memurların da bulunduğu çetenin, define meraklısı vatandaşları tuzağa düşürmek için kurduğu tuzak akıllara zarar verecek cinsten. Bir mağaranın içerisine yerleştirilen külçe şekli verilmiş ve altın yaldız boya ile parlatılmış cisimlerin olduğu bölgeye ancak bir kamera ve kablosu ile ulaşıldığı belirlendi.Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alandaki kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiasıyla ilgili yapılan çalışmada gerçek ortaya çıktı. Bölgede yapılan aramada altın rengine boyanmış 369 alçı külçe bulundu. Vali Münir Karaloğlu da twitter hesabından alçı külçelerin fotoğrafını 'Hayaller altın, gerçekler alçı' mesajıyla paylaştı.Kemer'e bağlı Göynük Mahallesi Göynük Kanyonu içersindeki dağlık alanda kaçak kazıda külçe altın bulunduğu yönünde İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen ihbar sonrası, Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Jandarma altınların bulunduğu söylenen bölgeyi çembere alırken, araç ve yaya girişini yasakladı. İçinde külçe altınlar olduğu öne sürülen mağara benzeri yapıda ise Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden görevlendirilen özel ekiple Kemer Belediyesi ekipleri kazı çalışması yaptı.Çalışmalar tamamlanırken, altın olduğu söylenen malzemelerin, altın rengine boyanmış alçı külçeler olduğu anlaşıldı. Ekipler alçı malzemeleri bölgeden çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.Konuyla ilgili Antalya Valisi Münir Karaloğlu da kişisel twitter hesabından paylaştığı fotoğrafla olayı açıkladı. Vali Karaloğlu, alçı külçelerin fotoğrafının üzerine, 'Hayaller altın, gerçekler alçı' mesajını tweetledi.Antalya'nın Kemer İlçesi'nde dağlık alandaki kaçak kazıda 20 ton külçe altın bulunduğu iddiasıyla ilgili yapılan çalışmada altın rengine boyanmış 369 alçı külçe bulunmasıyla ilgili Vali Münir Karaloğlu, "Dolandırıcılık şebekesinin işi" dedi.Twitter hesabından alçı külçelerin fotoğrafını 'Hayaller altın, gerçekler alçı' mesajıyla paylaşan Vali Karaloğlu, bunun, Türkiye'de sahte altın dolandırıcılığıyla ilgili bir yöntem olduğunu söyledi.Olayın büyük bir dolandırıcılık şebekesinin tezgahı olduğunu kaydeden Vali Karaloğlu, alçıdan yaptıkları külçeleri altın rengine boyayan çete üyelerinin çektikleri fotoğraf ve görüntülerle külçeleri pazarlamaya çalıştıklarını belirtti. Karaloğlu, "Dağlık arazideki yeri söylemezler. Çektikleri video ve fotoğrafları göstererek 10'da bir fiyatına satmaya çalışırlar. Bu Türkiye genelinde bilinen bir yöntemdir fakat ilk kez bu kadar çok sahte külçe altın ele geçiriliyor" diye konuştu.Kemer'de dağlık alanda 20 ton külçe altın olduğu yönündeki araştırmalar sonucu 369 altın rengine boyanmış alçıdan külçeler çıkarıldı. Jandarmanın çevresinde güvenlik önlemi aldığı bölgede İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden 2 arkeolog ve İl Müdürü İbrahim Acar ile Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nden 5 işçi kazı çalışmalarına katıldı. Yaklaşık 3 gün süren çalışmaların ardından alçıdan yapılma altın görünümlü külçeler açığa çıkarıldı.Çalışmalara katılan Kemer Belediyesi Fen İşleri personeli Bekir Sarı, "Oraya vardığımızda sahte olduğu yüzde 99'du. Çünkü kazdığımız yeni doldurulmuş malzemeydi. Komple yeni doldurulmuş. Yani alan yukarıdan taşınmış toprak ve taşla doldurulmuş. 'Sahte' dedik. Kimse burada altınını saklamak istemez. Mağaranın önü kapatılmış, sonra taş toprakla doldurulmuş. 3 gün boyunca kazı yaptık" diye konuştu.Konuyla ilgili Antalya Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "23 Aralık 2016 tarihinde A.Ö. (Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde çalışmış Emekli Uzman Erbaş) isimli şahıs Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na gelerek, Kemer İlçesi Göynük Mahallesi Sarıçınar televizyon vericisinin yakınlarında izinsiz kazı yapıldığı ve kazı yapılan bölgede bulunan bir mağara içerisinde yüklü miktarda altın bulunduğu bilgisini vermiştir.İhbarın alınmasını müteakip İl Jandarma Komutanlığı'nca söz konusu bölgede bahse konu mağara tespit edilmiş, mağaranın belirli bir girişinin olmaması nedeniyle kazı yapılmasının uygun olacağı değerlendirilerek Antalya Müze Müdürlüğü ile koordine kurulmuş ve bölgede gerekli emniyet tedbirleri alınarak konu hakkında detaylı araştırma yapılmaya başlanmıştır.Yapılan araştırmalar sonucunda izinsiz kazı ile bağlantısı olduğu tespit edilen B.H.Ş, S.Ç., A.B. ve M.K. (Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2'nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilmiştir) isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alınmıştır" denildi.Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:"Söz konusu bölgede Müze Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yapılan resmi kazı çalışmaları sonucunda mağaranın gizli bir girişinin olduğu, bu girişin duvar örülmek suretiyle kapatıldığı, üzerine yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprak doldurulduğu, şüphelilerin ise mağaraya başka bir yerden 4 metre kalınlığında kaya tabakasını delmek suretiyle ayrı bir giriş açtıkları ve bu girişten içeriye kamera sarkıtarak hazırladıkları sahte külçe altınların (alçıdan külçe şeklinde yapılan malzemelerin üzeri altın sarısı yaldızlı boya ile boyandıkları tespit edilmiştir) görüntüsünü hedef şahıslara gösterdikleri tespit edilmiştir.Yapılan kazı çalışmaları sonucu yaklaşık 369 adet sahte külçe altın (alçıdan yapılmış) tespit edilmiştir. Olayın bir dolandırıcılık şebekesinin işi olduğu anlaşılmış olup, soruşturma devam etmektedir."