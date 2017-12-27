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2018 öncesi yollarda önlem, kutlamalar iptal

Yeni yıl kutlamaları için süslenen Taksim ve Beşiktaş'taki yılbaşı için Emniyet'ten gelen uyarı üzerine ek önlemler alınırken bazı alanlarda iptaller geldi. Polis ekipleri yeni yıl öncesi yollarda arama noktaları kurdu.

2018 öncesi yollarda önlem, kutlamalar iptal

Yeni yıl kutlamaları için süslenen Taksim ve Beşiktaş'taki yılbaşı için Emniyet'ten gelen uyarı üzerine ek önlemler alınırken bazı alanlarda iptaller geldi. Polis ekipleri yeni yıl öncesi yollarda arama noktaları kurdu.

27 Aralık 2017 Çarşamba 18:14
2018 öncesi yollarda önlem, kutlamalar iptal

2018 öncesi yollarda önlem, kutlamalar iptal

İstanbul'da geçtiğimiz yıl başında yaşanan Reina Katliamı'nın acı hatırası hafızalardaki yerini korurken, polis şehir genelinde kurduğu kontrol noktalarında kimlik kontrolleri ile aramaları sıklaştırdı. Öte yandan Şişli ve Taksim'de geleneksel olarak yapılan yeni yıl kutlamaları güvenlik nedeniyle iptal edildi.

Dün Beşiktaş Belediyesi'nin Barbaros Bulvarı'nda yapacağı yeni yıl kutlamalarına Kaymakamlık izin vermezken bugün de Şişli Belediyesi, yılbaşı kutlamalarının iptal edildiğini duyurdu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, "Şişli Belediyesi tarafından düzenlenen ve 4 gün sürmesi planlanan (28, 29, 30, 31 Aralık) yılbaşı etkinliği iptal edildi. Şişli Kaymakamlığı'nın güvenlik nedeniyle etkinlik gün sayısının azaltılması ricası üzerine programın tamamı Şişli Belediyesi tarafından iptal edilmiştir" denildi.

YOLLARDA ARAMA NOKTALARI KURULDU

İstanbul'da yılbaşı öncesi 39 ilçede polis ekipleri tarafından "Kurt Kapanı 13" uygulaması başlatıldı. Uygulama çerçevesinde havalimanları, iskeleler ve halkın yoğun olduğu yerlerde araçlar tek tek aranıyor.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler yılbaşı öncesi 39 ilçede 'Kurt kapanı 13' uygulamasını yapıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nün koordinesinde 39 ilçenin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Filim Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personelinin katımıyla 100 noktada bin 200 polis ile "Kurt Kapanı-13" uygulaması gerçekleştirildi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, yaya ve araç sürücülerine yönelik uygulama yapıldı.

Son Güncelleme: 27.12.2017 16:36
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