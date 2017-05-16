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16 Mayıs 2017 Salı 15:47

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? Anket şirketleri sahada

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? Bu sorunun cevabını merak eden anket şirketleri şimdiden sahaya iniyor..

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? Anket şirketleri sahada
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2019 Cumhurbaşkanlığı seçimini kim kazanır? Anket şirketleri sahada


Seçim 2019, Referandum sonrası anket şirketlerinin büyük bölümü yaptığı tahminlerle çuvalladı. 16 Nisan'dan büyük dersler çıkaran anket şirketleri, 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için şimdiden kolları sıvadı.

7 BÖLGEDE SAHA ÇALIŞMASI

16 Nisan yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu'nun ardından anket şirketleri, 3 Kasım 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili çalışmalara başladı. Titiz Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Adıgüzel, 2019 yılındaki seçimlerde çıkabilecek muhtemel adaylar üzerinde kapsamlı bir araştırmaya imza atacaklarını söyledi.

HAYIR BLOĞU KİMİ DESTEKLER?

Anket şirketleri, 3 Kasım 2019'da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimi ile ilgili çalışmara başladı. Titiz Araştırma Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ali İhsan Adıgüzel, 2019 yılındaki seçimlerde çıkabilecek muhtemel adaylar üzerinde kapsamlı bir araştırmaya imza atacaklarını söyledi. Adıgüzel, "7 bölgede gerçekleştirilen araştırmalar doğrultusunda, 'hayır' oyu veren bloğun 2019 yılında yapılacak seçimlerde hangi aday etrafında birleşebileceği ve bölgesel olarak mevcut adayların durumu hakkında ayrıntılı bir çalışma başlattık. 7 ayrı bölgede, farklı il ve ilçelerde yapılacak çalışma sonucunda, kamuoyu tarafından sıklıkla konuşulan adayların halk nezdinde karşılığı da bir anlamda ölçülmüş olacak." dedi.

 
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2019 CumhurbaşkanlığıSeçim 2019Anket
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