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26 Mart 2017 Pazar 10:35

3 milyon kişi İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışıyor

Türkiye yeni bir mülteci akınıyla karşı karşıya. İran'da bekleyen en az 3 milyon kişinin Türkiye'ye geçmeye çalıştığı ortaya çıktı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, bu duruma tüm dünyanın sessiz kaldığından yakındı.

3 milyon kişi İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışıyor
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Yeni Mülteci akını; 3 milyon kişi İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışıyor
 
Türkiye, Suriye'deki iç savaşın ardından ağırladığı 3 milyon mülteciyi, hazırladığı kamplarda ağırlamaya çalışırken, İran'dan Türkiye'ye geçmek için en az 3 milyon kişinin daha geçmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye ile yaptığı anlaşmalara uymadığını söyledi. CNNTürk'te konuşan Kaynak "Türkiye sınırlarını kontrol altına alarak, halen Suriye ve değişik ülkelerden gelen 3.5 milyon mülteciyi misafir ettiğini açıkladı. Kaynak, İran topraklarından, Türkiye'ye geçmeye hazırlanan çoğu Afganistan kökenli 3 milyon mültecinin bulunduğunu söyledi.

Mültecilerin asıl hedefinin Avrupa ülkelerine geçmek olduğunu belirten Kaynak "Ama bu konuda Avrupa ülkeleri malesef verdikleri sözü, altına imza attıkları anlaşmalara uymuyor. Terörle mücadelede Türkiye'yi tehdit eden örgütlere kucak açan, teröristleri bağrına basan Avrupa ülkeleri, mültecilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar" dedi..
Kaynak, bu arada Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en az 5 milyon kişiye vatandaşlık vereceğini söyledi.

AYRINTILAR GELİYOR
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Sahin 3 saat önce

3 milyon Suriyeli var 3 milyon afganli gelecekmiş toplam 6 milyon
5 milyon a vatandaşlık verilecekse bir milyonun günahı ne onlarada vatandaşlık verilsin
Zaten at izi it izine karıştı
Tamam olsun

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