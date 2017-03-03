Türkiye yeni bir mülteci akınıyla karşı karşıya. İran'da bekleyen en az 3 milyon kişinin Türkiye'ye geçmeye çalıştığı ortaya çıktı. Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, bu duruma tüm dünyanın sessiz kaldığından yakındı.

Yeni Mülteci akını; 3 milyon kişi İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışıyor

Türkiye, Suriye'deki iç savaşın ardından ağırladığı 3 milyon mülteciyi, hazırladığı kamplarda ağırlamaya çalışırken, İran'dan Türkiye'ye geçmek için en az 3 milyon kişinin daha geçmeye çalıştığı ortaya çıktı.

katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada,ülkelerinin Türkiye ile yaptığı anlaşmalara uymadığını söyledi.'te konuşan"Türkiye sınırlarını kontrol altına alarak, halen Suriye ve değişik ülkelerden gelen 3.5 milyon mülteciyi misafir ettiğini açıkladı. Kaynak, İran topraklarından, Türkiye'ye geçmeye hazırlanan çoğu Afganistan kökenli 3 milyon mültecinin bulunduğunu söyledi.Mültecilerin asıl hedefinin Avrupa ülkelerine geçmek olduğunu belirten Kaynak "Ama bu konuda Avrupa ülkeleri malesef verdikleri sözü, altına imza attıkları anlaşmalara uymuyor. Terörle mücadelede Türkiye'yi tehdit eden örgütlere kucak açan, teröristleri bağrına basan Avrupa ülkeleri, mültecilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar" dedi..Kaynak, bu arada Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en az 5 milyon kişiye vatandaşlık vereceğini söyledi.