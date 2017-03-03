3 milyon kişi İran'dan Türkiye'ye geçmeye çalışıyor

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinin Türkiye ile yaptığı anlaşmalara uymadığını söyledi. CNNTürk'te konuşan Kaynak "Türkiye sınırlarını kontrol altına alarak, halen Suriye ve değişik ülkelerden gelen 3.5 milyon mülteciyi misafir ettiğini açıkladı. Kaynak, İran topraklarından, Türkiye'ye geçmeye hazırlanan çoğu Afganistan kökenli 3 milyon mültecinin bulunduğunu söyledi.
Mültecilerin asıl hedefinin Avrupa ülkelerine geçmek olduğunu belirten Kaynak "Ama bu konuda Avrupa ülkeleri malesef verdikleri sözü, altına imza attıkları anlaşmalara uymuyor. Terörle mücadelede Türkiye'yi tehdit eden örgütlere kucak açan, teröristleri bağrına basan Avrupa ülkeleri, mültecilere karşı yükümlülüklerini yerine getirmiyorlar" dedi..
Kaynak, bu arada Türkiye'nin önümüzdeki dönemde en az 5 milyon kişiye vatandaşlık vereceğini söyledi.
AYRINTILAR GELİYOR
3 milyon Suriyeli var 3 milyon afganli gelecekmiş toplam 6 milyon
5 milyon a vatandaşlık verilecekse bir milyonun günahı ne onlarada vatandaşlık verilsin
Zaten at izi it izine karıştı
Tamam olsun