30 Ağustos Zafer Bayramı bugün tüm yurtta kutlanıyor



İşgalcileri Türk yurdundan söküp atan Türk Milleti bugün zaferin 95'nci yılını kutluyor. OHAL gerekçesiyle askeri kutlamaların yapılmadığı 2017 30 Ağustos törenleri, son bir kaç yıldır olduğu gibi yine kapalı mekanlarda kutlansa da, vatandaşlar kendi bayramını sosyal medyaya taşıdı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’ne giden zorlu yolda kazanılan Büyük Zafer’in 95. yılı bugün tüm yurtta, kapalı mekanlarda düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.. 30 Ağustos 1922’deki askeri zaferi, 29 Ekim 1923’te Cumhuriyet’in ilanıyla taçlandırarak bizlere armağan edenleri minnetle anıyoruz



Bu yıl, 30 Ağustos 1922'de Mustafa Kemal'in başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'un 95. yıl dönümü. Büyük Zafer’in 95. yılı bugün tüm yurtta kutlanacak.

SURİYE SINIRINA BAYRAK VE ATATÜRK

Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’nde, Suriye sınırına çekilen duvara 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk portresi resmedildi.Suriye’nin Rakka’ya bağlı Telabyad İlçesi’nin karşısında yer alan Hürriyet Mahallesi’ndeki sınır hattına örülen modüler beton duvara yan yana üç blok üzerine gerçekleştirilen çizimi, 2. Hudut Tabur Komutanlığı personeli yaptı.

Çizimde Atatürk’ün solunda yer alan bayrağın altına “Beklediğim, ne araçtır ne topraktır ne taştır. Beklediğim, kardeşimdir‚ evladımdır‚ yuvamdır. Beklediğim, tarihimdir‚ namusumdur‚ Atam’dır. Beklediğim, şerefimdir‚ özünde vatanımdır” yazıldı.

Portresinin sağ tarafındaki bayrağın altında ise “Yüreğin pırıl pırıl, gün gibi meydandadır. Kulağın komutanda, gözlerin düşmandadır. Ordular kımıldanır, an olur bir sözünden. Bir millet bakmaktadır senin bir çift gözünden” dizeleri yer altı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN 30 AĞUSTOS MESAJI

‘Birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı oldu’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayınladı. Erdoğan’ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı özetle şöyle:

- ZAFERE TAŞINDI: Türk milletinin 1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde başlattığı istiklal mücadelesi, tüm yokluk, yoksulluk ve imkânsızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi’yle zafere taşınmıştır.

- DÜNYAYA İLAN ETTİ: 30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Bu zafer, siyasi ve sosyal sonuçları itibarıyla tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur.

- AMANSIZ MÜCADELE: Türkiye, tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehditleri, saldırıları ve sabotaj girişimlerini bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir. FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör örgütlerine karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden sürdürdüğümüz amansız mücadele, bu konudaki hassasiyetimizin en bariz örneğidir.