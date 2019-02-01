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40 ilde yasa dışıbahis operasyonu; 394 gözaltı var

İstanbul polisi, yakın tarihin en büyük yasadışı bahis operasyonuna imza attı. 400'e yakın kişi gözaltında. Milyarlarca liralık paranın döndüğü sektörde en az 3 bin kişinin banka hesapları inceleniyor..

40 ilde yasa dışıbahis operasyonu; 394 gözaltı var

İstanbul polisi, yakın tarihin en büyük yasadışı bahis operasyonuna imza attı. 400'e yakın kişi gözaltında. Milyarlarca liralık paranın döndüğü sektörde en az 3 bin kişinin banka hesapları inceleniyor..

01 Şubat 2019 Cuma 09:25
40 ilde yasa dışıbahis operasyonu; 394 gözaltı var

40 ilde yasadışı bahis operasyonu; 394 gözaltı var

İstanbul polisi, yakın tarihin en büyük yasadışı bahis operasyonuna imza attı. 400'e yakın kişi gözaltında. Milyarlarca liralık paranın döndüğü sektörde en az 3 bin kişinin banka hesapları inceleniyor..


Rakam büyük, aylık en az 2 milyar liralık yasadışı bahis oynatan çeteler için polis İstanbul başta olmak üzere 40 il ve ilçelerinde operasyon başlattı. Sabaha karşı eş zamanlı başlatılan operasyonlarda hakkında gözaltı kararı verilen 394 kişi emniyete götürüldü. İstanbul merkezli 40 ilde Cumhuriyet tarihinin en büyük yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Adana'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda ilde yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen 400'den fazla kişi hakkında gözaltı kararı verildi.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aylardır takip ettikleri yasa dışı bahis çetesini çökertmek için bugün şafak vakti düğmeye bastı.

İstanbul merkezli aralarında Adana'nın da olduğu çok sayıda ilde 300 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı..

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de şafak vakti 19 kişinin yakalanması için harekete geçti.

Operasyonda çok sayıda eve baskın yapılırken, şüpheliler de tek tek gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerine yapılan baskında bilgisayarlara ve dijital malzemelere el konuldu. Zanlılar emniyete götürülerek sorgulanmaya başlandı..

Anahtar Kelimeler:
Yasadışı Bahis Operasyonu
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