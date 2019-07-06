5 bin liralık araca 7 bin TL drift cezası



Büyük şehirlerde ana yollarda drift atarak trafiği tehlikeye düşüren, vatandaşları ölümle burun buruna getiren magandalara özenen Denizli'li sürücüye rekor ceza.. Kullandığı 30 yıllık araçla trafiğe çıkan F.T adlı şahsı yolda drift atarken fark eden trifk polisi ekipleri harekete geçti.



Denizli Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda yaşanan olayda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobilin sürücüsünün drift yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğünü görüp aracı durdurmak istedi.

Polisin dur ikazına uymayan otomobil bölgeden uzaklaştı. Yaşanan kovalamacanın ardından trafik polisleri, otomobili, Merkezefendi ilçesi Saraylar Mahallesi'nde terk edilmiş olarak buldu.

Daha sonra sürücü F.T'ye ulaşan ekipler, "drift yaparak trafiği tehlikeye sokmak ve tehlikeli araç kullanmak" suçundan 7 bin lira para cezası uyguladı.

Sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araç da 2 ay süreliğine trafikten men edildi. Araç, çekiciyle yediemin otoparkına götürüldü.