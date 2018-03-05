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8 şehit verdiğimiz tepeye Türk bayrağı dikildi

Terör örgütü mevzilerinin birer birer çökertildiği Afrin'de, 8 askerimizin şehit düştüğü 1082 rakımlı tepeye Türk bayrağı çekildi.

8 şehit verdiğimiz tepeye Türk bayrağı dikildi

Terör örgütü mevzilerinin birer birer çökertildiği Afrin'de, 8 askerimizin şehit düştüğü 1082 rakımlı tepeye Türk bayrağı çekildi.

05 Mart 2018 Pazartesi 10:48
8 şehit verdiğimiz tepeye Türk bayrağı dikildi

8 şehit verdiğimiz tepeye Türk bayrağı dikildi

Suriye'de devam eden Zeytin Dalı Harekatı sırasında Raco yakınlarındaki 1082 rakımlı tepede şehit düşen 8 askerin anısına Türk bayrağı dikildi.


PKK'lı teröristlere yönelik Afrin çevresinde devam eden operasyon sırasında Bilal köyü yakınlarında 8 askerimizin şehit düştüğü tepeye dün Türk bayrağı çekildi. Afrin Harekatı'nda yoğun çatışmaların yaşandığı ve 8 askerin şehit düştüğü 1082 rakımlı tepeden yeni bir fotoğrafı güvenlik uzmanı Abdullah Ağar sosyal medyadan paylaştı.

"BAYRAĞIN ŞAHA KALKTIĞI YERDEN"

Ağar paylaşımında, "8 şehidin düştüğü, onlar şehit düşerken, bayrağın şaha kalktığı yerden. Afrin Bilal köyü güneyi 1082 RT. Dün etkisiz hale getirilen 165 teröristle ZDH’de imha edilen terörist sayısı 2777’e ulaştı. 8 şehidimizden sonraki son 4 günde 555 terörist etkisizleştirildi." ifadelerini kullandı.

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