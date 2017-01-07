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07 Ocak 2017 Cumartesi 10:00

80 kişilik film ekibi Belgrad Ormanları'nda mahsur kaldı

Yönetmen Nebil Sayın ile birlikte çekimden dönen 80 kişilik film ekibi Belgrad Ormanları'nda kara saplandı. İddiaya göre araçlarda kurtarılmayı bekleyen film ekibine İBB yetkilileri de ulaşmaya çalışıyor.

80 kişilik film ekibi Belgrad Ormanları'nda mahsur kaldı
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İçeride dizisi film ekibi, Belgrad ormanlarında mahsur kaldı

Ekranların sevilen dizisi İçeride ekibinin Belgrad Ormanları'nda mahsur kaldığı iddia edildi. İBB itfaiyesi ekipleri dizi film setini bulmak için çaba harcıyor.  Yönetmen Nebil Sayın, mahsur kalan 70 kişinin bir kaç araç içinde saatlerdir beklediğini polis, jandarma ve ulaşabildikleri diğer yetkililerden yardım çağrılarında sürekli kendilerinin oyalandığını ileri sürdü. Kurtarma çalışmalarına AKUT ekibinin de destek verdiği öğrenildi.



İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı yüzünden, Belgrad Ormanları'nda çekim yapan ekip mahsur kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, film ekibini kurtarmak için Belgrad Ormanları'nda yoğun mücadele veriyor.
Daha önce İçeride adlı dizi film ekibi çekim yapmak için bulunuyordu. İBB yetkilileri, film ekibinin dizi setini kurduğu bölgeye henüz ulaşılamadığını, yoğun kar yağışı yüzünden güçlükle ilerlendiğini duyurdu.

EKİBE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLAR

Nebil Sayın son durumu ise "Arkdaşlar şuan AKUT, itfaiye vs ellerinden geleni yapıyorlar. Dolayısıyla artık onları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyorlar. Beklemedeyiz, haber vereceğim" sözleriyle anlattı.
 
"ŞU AN BAHÇEKÖY'DE BRİ RESTORANDAYIZ"

Nebil Sayın sabah saat 10.00 sularında  "Arkadaşlar şu an akut itfaiye vs ellerinden geleni yapıyolar. Dolayısıyla artık oraları aramanın anlamı yok. Fakat bize ulaşamıyolar. Beklemedeyiz hepiniz çok sağ olun haber vericem." mesajını paylaştı. Ardından da "Şu an Bahçeköy'de bir restorandayız arkadaşlar." mesajını facebok hesabından paylaştı.
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