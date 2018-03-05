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ABD Ankara'da elçiliğini kapattı: Terör tehdidi varmış

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği'ni terör tehdidi gerekçesiyle bugün kapattı. ABD yayınladığı duyuru ile vatandaşlarını da uyardı.

ABD Ankara'da elçiliğini kapattı: Terör tehdidi varmış

Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği'ni terör tehdidi gerekçesiyle bugün kapattı. ABD yayınladığı duyuru ile vatandaşlarını da uyardı.

05 Mart 2018 Pazartesi 00:09
ABD Ankara'da elçiliğini kapattı: Terör tehdidi varmış

ABD Ankara Elçiliğini kapattı: Terör tehdidi varmış


Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki destekçisi Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği terörist saldırı tehdidi iddiasıyla bir günlüğüne kapatıldı. Elçilik binasında bugün hizmet veremiyor...


Terör örgütü DEAŞ'i kurarak Ortadoğu ülkelerini kan gölüne çeviren, PKK'lı katilleri Suriye topraklarında silah yağmuruna tutan Amerika Birleşik Devletleri'ni terör korkusu sardı.

Ankara'daki büyükelçilik binasını terörist tehdit gerekçesiyle bir günlüğüne kapatan ABD yönetimi, tehdidin hangi örgütten geldiği konusunda henüz açıklama yapmadı. 5 Mart Pazartesi günü elçilikte vize işlemleri de dahil hizmet verilmeyecek. ABD Dışişleri Bakanılğı yayınladığı uyarıda vatandaşlarının da kalabalık yerlerden uzak durmasını istedi.

Son Güncelleme: 06.03.2018 19:58
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nazan 2018-03-05 10:13:57

ankaradaki amerikan elçiliği bir halta yaradığı yok, burnundan kıl aldırmayan ukala tipler doldurmuş emrivaki tavırlarla psikolojik işkence yapıyorlar. yıllardır teröristleri destekleyen ülkenin elçiliğine teröristlerin saldırması çok ironik bir durum.

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