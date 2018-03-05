ABD Ankara'da elçiliğini kapattı: Terör tehdidi varmış

ABD Ankara Elçiliğini kapattı: Terör tehdidi varmış



Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki destekçisi Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği terörist saldırı tehdidi iddiasıyla bir günlüğüne kapatıldı. Elçilik binasında bugün hizmet veremiyor...

Terör örgütü DEAŞ'i kurarak Ortadoğu ülkelerini kan gölüne çeviren, PKK'lı katilleri Suriye topraklarında silah yağmuruna tutan Amerika Birleşik Devletleri'ni terör korkusu sardı.

Ankara'daki büyükelçilik binasını terörist tehdit gerekçesiyle bir günlüğüne kapatan ABD yönetimi, tehdidin hangi örgütten geldiği konusunda henüz açıklama yapmadı. 5 Mart Pazartesi günü elçilikte vize işlemleri de dahil hizmet verilmeyecek. ABD Dışişleri Bakanılğı yayınladığı uyarıda vatandaşlarının da kalabalık yerlerden uzak durmasını istedi.