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07 Mayıs 2017 Pazar 20:40

Abdullah Gül'ün babası 91 yaşında hayatını kaybetti

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün babası 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden bu akşam saatlerinde vefat etti.

Abdullah Gül'ün babası 91 yaşında hayatını kaybetti
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Abdullah Gül'ün babası 91 yaşında hayatını kaybetti



11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ' ün babası 91 yaşındaki Ahmet Hamdi Gül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.


Bir süreden beri yaşlılığa bağlı olarak hastanede tedavi gören, son bir aydır ise özel doktor ve hemşire gözetiminde evinde bakım altına alınan Ahmet Hamdi Gül dün gece yarısı fenalaştı. Özel ambulansla tedavi gördüğü  Acıbadem Kayseri Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Hamdi Gül, saat 18.40'ta yaşamını yitirdi.
Acıbadem Kayseri Hastanesi Baştabibi Ömer Akbeyaz, ''Hastamız  Ahmet  Hamdi Gül, dün gece saat 00.05 sıralarında evinden ambulansla alınarak bilinç bulanıklığı, solunum sıkıntısı, bulantı ve kusma şikayetleriyle, septik şok tanısıyla yoğun bakıma alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen  kalp durması sonucu 18.40 itibarıyla kaybedildi'' dedi.

ABDULLAH GÜL KAYSERİ'DEYDİ

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babası Ahmet Hamdi Gül'ü rahatsızlığının ilerlemesi nedeniyle son bir ayda 3 kez ziyaret etmiş, cuma günü de İstanbul'dan Kayseri'ye gelmişti.
Ahmet Haldi Gül, Kayseri'deki 2'nci Hava İkmal Bakım Merkezinde uzun yıllar torna ustası olarak çalıştı. Emekli olduktan sonra Sanayi Bölgesi ve Organize Sanayi Bölgesi'nde Asteksan Şirketi'ni kuran Ahmet Hamdi Gül, ilerlemiş yaşına karşın uzun süre çalışmayı sürdürdü.
Adeviye Gül ile evli olan Ahmet Hamdi Gül, 3 çocuk babasıydı.

CENAZE TÖRENİ YARIN

Onbirinci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bu akşam Kayseri'de vefat eden babası Ahmet Hamdi Gül yarın toprağa verilecek. Ahmet Hamdi Gül'ün cenaze namazı yarın öğleyin Melikgazi İlcesi Cami-i Kebir'de kılınacak.



 
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