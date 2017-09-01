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Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Yaralı vatandaşların çoğunun ellerinde ve ayaklarında bıçak izleri görüldü.

Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti. Yaralı vatandaşların çoğunun ellerinde ve ayaklarında bıçak izleri görüldü.

01 Eylül 2017 Cuma 11:15
Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Acemi kasaplar hastanelere akın etti

Tüm yurtta olduğu gibi Düzce’de de Kurban Bayramı'nın ilk günü kurban kesmek isterken kendini yaralayanlar hastanelere akın etti.


Düzce’de Kurban Bayramı'nın ilk günü bayram namazının ardından kurbanlar kesilmeye başlandı. Kurbanların kesimi sırasında kendini yaralayanlar da hastanelere akın etti. Kurbanı kesmeye ya da derisini yüzmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar, özel araçlarla hastanelere getirilirken, yarası derin olanlar ambulanslarla getirildi. Kurban kesimi sırasında yaralanan bir kişi, “Kurban keserken bacağıma hayvanın boynuzu girdi” dedi.


Kurban keserken elini kesen bir vatandaş ise “Kurbanı keserken ters döndü bıçağı elime kaçırdım. 8 dikiş attılar ama korkacak bir şey yok” diye konuştu.
Hastaneye gelenlerin çoğunun ya bacağından ya da elinden yaralı olduğu görüldü. Sabah erken saatler olmasına rağmen Düzce il genelinde hastanelere 30’a yakın kişi kesik yaralanması ile geldi.

İLK GAZİ BİZ MİYİZ YOKSA?

Tokat'ta kurban keserken elinden, ayağından yaralanan kasaplar hastanelerin acil servislerine akın etti.
Tokat'ta bayram namazını kılan vatandaşlar, kurbanlıklarını kesmek için belediyelerin belirlediği kesim alanlarına gitti. Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayram da kendilerini yaralayan acemi kasaplar Tokat Devlet Hastanesi Acil Servisine başvurdu. İl genelinde yaklaşık 43 kişinin hastaneye gittiği öğrenildi.
Hastaneye ilk gelen bir vatandaş gazetecilere "İlk gazi biz miyiz yoksa?" diye sordu.

Acemi kasaplar sahneye çıktı: 3 bin 283 kişi hastanelik oldu
Acemi kasaplar sahneye çıktı: 3 bin 283 kişi hastanelik oldu
Acemi kasaplar sahneye çıktı: 3 bin 283 kişi hastanelik oldu (3)
Acemi kasaplar sahneye çıktı: 3 bin 283 kişi hastanelik oldu (3)
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Acemi kasaplar hastaneye akın etti (2)
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