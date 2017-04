Açığa alınan polis memurlarının isim listesi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde çıkarılan bir kararla9 bin 103 polis memurunun isimleri açıklandı. FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle açığı alınan EGM personeli içinde emniyet müdür yardımcıları ve çok sayıda amir bulunuyor. FETÖ ile mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada açığa alınan 9 bin 103 polis memurunun tam listesi aşağıdaAdı Soyadı Rütbesi FiiliMUHSİN ARMAĞAN 1.Sınıf Emniyet Müdürü TEFTİŞ KURULU BŞK.NECMİ BAYRAKÇI 1.Sınıf Emniyet Müdürü TEFTİŞ KURULU BŞK.HAYATİ ŞAHİN 1.Sınıf Emniyet Müdürü TEFTİŞ KURULU BŞK.CELAL YILMAZ 1.Sınıf Emniyet Müdürü ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BŞK.HACI BAYRAM KOMAN 1.Sınıf Emniyet Müdürü ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BŞK.HİMMET SARIDAŞ 2.Sınıf Emniyet Müdürü AFYONKARAHİSAR POMEMHASAN ARINÇ 2.Sınıf Emniyet Müdürü ANTALYAMUSTAFA KAYGISIZ 2.Sınıf Emniyet Müdürü POLİS AKADEMİSİ BŞK.MURAT CEYLAN 2.Sınıf Emniyet Müdürü ARDAHANCEM MEHMET ÇETİN 2.Sınıf Emniyet Müdürü KIRIKKALEHAYDAR ÇELİK 2.Sınıf Emniyet Müdürü YALOVAOKTAY ÇALIŞ 2.Sınıf Emniyet Müdürü VANMURAT BAŞIBÜYÜK 2.Sınıf Emniyet Müdürü BİTLİSSALİH BAYDAR 2.Sınıf Emniyet Müdürü KONYAAHMET BAYSAL 2.Sınıf Emniyet Müdürü BİNGÖLBÜNYAMİN ELİTOK 2.Sınıf Emniyet Müdürü POLİS AKADEMİSİ BŞK.SONER VARKAN 2.Sınıf Emniyet Müdürü KIRIKKALEATİLLA AYDINLI 2.Sınıf Emniyet Müdürü KARSÖNDER OĞUZ 2.Sınıf Emniyet Müdürü STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ.BŞK.RIZA AKIN 3.Sınıf Emniyet Müdürü MANİSAŞABAN BEŞER 3.Sınıf Emniyet Müdürü KOCAELİRECEP YEŞİL 3.Sınıf Emniyet Müdürü ELAZIĞEROL ACAR 3.Sınıf Emniyet Müdürü BALIKESİRGÜNGÖR KAPTAN 3.Sınıf Emniyet Müdürü RİZESEYFETTİN SÜER 3.Sınıf Emniyet Müdürü AMASYACENGİZ KAVAKLI 3.Sınıf Emniyet Müdürü BİTLİSYAŞAR ADIGÜZEL 3.Sınıf Emniyet Müdürü MERSİNOĞUZ ÇELİKBAŞ 3.Sınıf Emniyet Müdürü BİNGÖLİBRAHİM KAYA 3.Sınıf Emniyet Müdürü CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKMEHMET DAYIOĞLU 3.Sınıf Emniyet Müdürü HAVACILIK DAİ.BŞK.AŞKIN KIZIK 3.Sınıf Emniyet Müdürü SİVASAHMET USLU 3.Sınıf Emniyet Müdürü HAKKARİBAYRAM ÖNAL 3.Sınıf Emniyet Müdürü ESKİŞEHİRİDRİS SEMİZOĞLU 3.Sınıf Emniyet Müdürü BARTINMESUT KÜÇÜKYILMAZ 3.Sınıf Emniyet Müdürü TOKATSEDAT HAŞİMOĞLU 3.Sınıf Emniyet Müdürü AYDINRİDVAN SÜLÜN 3.Sınıf Emniyet Müdürü BURSAMUSTAFA YİĞİT 3.Sınıf Emniyet Müdürü SAMSUNDOĞAN URHAN 3.Sınıf Emniyet Müdürü OSMANİYEBÜLENT KAPLAN 3.Sınıf Emniyet Müdürü ZONGULDAKHASAN SOYDAŞ 3.Sınıf Emniyet Müdürü BİNGÖLERSİN KURAL 3.Sınıf Emniyet Müdürü TUNCELİOKTAY NERGİZ 3.Sınıf Emniyet Müdürü ADANAHAKAN SEZEN 3.Sınıf Emniyet Müdürü BURSAYILDIRIM BEYAZID HAKTANIR 3.Sınıf Emniyet Müdürü KRİMİNAL DAİ.BŞK.OKAN CANGÜR 3.Sınıf Emniyet Müdürü ŞANLIURFAERCAN ÖZOĞLUÖZ 3.Sınıf Emniyet Müdürü SAKARYAHİKMET GÜLEÇ 3.Sınıf Emniyet Müdürü ESKİŞEHİR POMEMTANER AVAN 3.Sınıf Emniyet Müdürü ADANALEVENT EKEN 3.Sınıf Emniyet Müdürü ŞIRNAKHASAN ŞAHİN 3.Sınıf Emniyet Müdürü HATAYUĞUR KARACAN 3.Sınıf Emniyet Müdürü HAVACILIK DAİ.BŞK.ABDULKADİR ÜNAL 3.Sınıf Emniyet Müdürü ESKİŞEHİRİLTEKİN KARAHAN 3.Sınıf Emniyet Müdürü MUĞLAZÜLFİKAR ERİN 3.Sınıf Emniyet Müdürü BURSAMUSTAFA FEHMİ CEYLAN 3.Sınıf Emniyet Müdürü ANKARAALİ BACACI 4.Sınıf Emniyet Müdürü RİZEMEHMET AKÇA 4.Sınıf Emniyet Müdürü KARABÜKHALİL KÖKCÜ 4.Sınıf Emniyet Müdürü ŞIRNAKHALİS MERHAN 4.Sınıf Emniyet Müdürü SİVASAHMET AKYÖN 4.Sınıf Emniyet Müdürü KOORDİNASYON DAİ. BŞK.MEHMET DOĞAN 4.Sınıf Emniyet Müdürü KIRIKKALEBÜNYAMİN TURGUT 4.Sınıf Emniyet Müdürü TOKATCAHİT TOKCAN 4.Sınıf Emniyet Müdürü ADANAÇETİN AYTEKİN 4.Sınıf Emniyet Müdürü ŞIRNAKTALAT SARAÇ 4.Sınıf Emniyet Müdürü ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.MUSTAFA TÜMÜKLÜ 4.Sınıf Emniyet Müdürü ANKARAHASAN HÜSEYİN ÖZAN 4.Sınıf Emniyet Müdürü ANTALYAAHMET NEMLİ 4.Sınıf Emniyet Müdürü DENİZLİBAKİ AKTAN 4.Sınıf Emniyet Müdürü KONYAMEHMET KAR 4.Sınıf Emniyet Müdürü HATAYMİKAİL YALÇIN 4.Sınıf Emniyet Müdürü HAKKARİZEKİ ÇAVDAR 4.Sınıf Emniyet Müdürü SAĞLIK İŞLERİ DAİ.BŞK.KEMAL GÜR 4.Sınıf Emniyet Müdürü ANKARASEMRA ÖZTÜRK 4.Sınıf Emniyet Müdürü IĞDIRHALİL YEŞİLYURT 4.Sınıf Emniyet Müdürü SİVASAPTURRAHİM SEFA KALEBAY 4.Sınıf Emniyet Müdürü TOKATŞABAN GÖCEN 4.Sınıf Emniyet Müdürü ERZİNCANMEHMET EMİN ŞAHAN 4.Sınıf Emniyet Müdürü DİYARBAKIREROL KAHYA 4.Sınıf Emniyet Müdürü ESKİŞEHİRYILDIRIM ÖZER 4.Sınıf Emniyet Müdürü SİİRTVEYSAL KÖSE 4.Sınıf Emniyet Müdürü ARTVİNRAMAZAN ÇEŞİTLİ 4.Sınıf Emniyet Müdürü UŞAKMUSTAFA GÖKHAN SOLAK 4.Sınıf Emniyet Müdürü IĞDIRMUSA PALACI 4.Sınıf Emniyet Müdürü AFYONKARAHİSARDURSUN KULFAL 4.Sınıf Emniyet Müdürü DÜZCEFARUK ATAY 4.Sınıf Emniyet Müdürü ZONGULDAKBEKTAŞ KAYA 4.Sınıf Emniyet Müdürü AMASYADENİZ KUŞ 4.Sınıf Emniyet Müdürü AKSARAYEŞREF EMEKOĞLU 4.Sınıf Emniyet Müdürü IĞDIRŞEMSETTİN KULAKSIZ 4.Sınıf Emniyet Müdürü TRABZONOSMAN YILDIRIM 4.Sınıf Emniyet Müdürü SAKARYAÜMİT GÜNEŞ 4.Sınıf Emniyet Müdürü TRABZONMUSTAFA DEHA ÇALIŞAN 4.Sınıf Emniyet Müdürü POLİS AKADEMİSİ BŞK.GÖKHAN ARDANANCI 4.Sınıf Emniyet Müdürü ÇORUMÖZTÜRK TEKİN 4.Sınıf Emniyet Müdürü SAMSUNMEHMET ÇİFTÇİ 4.Sınıf Emniyet Müdürü CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKSEYFETTİN SOY 4.Sınıf Emniyet Müdürü BURSAŞEYHMUS AKDEMİR 4.Sınıf Emniyet Müdürü MERSİNMUSTAFA EVMEZ 4.Sınıf Emniyet Müdürü A.S.MERMERCİ PMYOSİNAN ANAÇ 4.Sınıf Emniyet Müdürü ERZURUMHASAN TOLGA SANLI 4.Sınıf Emniyet Müdürü BURSAMESUT BOZBIYIK 4.Sınıf Emniyet Müdürü NEVŞEHİRMEHMET NUR TAŞKIN 4.Sınıf Emniyet Müdürü MERSİNMEHMET ÖZKAYA 4.Sınıf Emniyet Müdürü BURSAMEHMET ERSOY BAYINDIR 4.Sınıf Emniyet Müdürü ANKARAALİ MİRACİ KATİPOĞLU 4.Sınıf Emniyet Müdürü İSTANBULOĞUZHAN SARIBAY 4.Sınıf Emniyet Müdürü GAZİANTEPFATİH AŞICI 4.Sınıf Emniyet Müdürü KAYSERİMUSTAFA DEMİR 4.Sınıf Emniyet Müdürü SİVASMURAT AĞYAR 4.Sınıf Emniyet Müdürü ANKARAATİLLA AKSOY 4.Sınıf Emniyet Müdürü KASTAMONUNEDİM UFUK ÖZCAN 4.Sınıf Emniyet Müdürü ANKARAZAFER CAN 4.Sınıf Emniyet Müdürü ANKARAMUSTAFA RIZVAN YÜCEL 4.Sınıf Emniyet Müdürü İSTANBULİLKER DURMUŞ Emniyet Amiri SİVASMEMDUH DAŞDELEN Emniyet Amiri ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BŞK.İSA ERDEM Emniyet Amiri KARSYUSUF ORÇAN Emniyet Amiri HATAYBEYAZİT BESTAMİ DUMAN Emniyet Amiri GAZİANTEPERDOĞAN YAMAN Emniyet Amiri KONYAMUSTAFA TATAR Emniyet Amiri ANKARAMEHMET MUZ Emniyet Amiri BURSAMEHMET KAAN Emniyet Amiri AYDINİLYAS AY Emniyet Amiri SAMSUNÖMER OSMAN DEMİR Emniyet Amiri ANTALYAAYHAN SEZGİN Emniyet Amiri SAKARYAABDULLAH DEDE Emniyet Amiri KAYSERİMEHMET ALİ KAZAK Emniyet Amiri DİYARBAKIRALİ KABAOĞLU Emniyet Amiri KIRŞEHİRMURAT ERDOĞAN Emniyet Amiri MERSİNMEHMET YÜKSEL Emniyet Amiri ANKARASİNAN BATU Emniyet Amiri KOCAELİHACI MUSTAFA ARSLAN Emniyet Amiri GAZİANTEPERTUĞRUL ARSLAN Emniyet Amiri ŞANLIURFAHAMZA POTUROĞLU Emniyet Amiri KOCAELİNECMETTİN DEMİR Emniyet Amiri KORUMA DAİ.BŞK.ALİ SOYDAN Emniyet Amiri ADIYAMANYAHYA KARABASAN Emniyet Amiri KONYAİBRAHİM KILIÇ Emniyet Amiri ISPARTAHAKAN ŞİRİN Emniyet Amiri KOCAELİZEKERİYA BEYAZIT Emniyet Amiri ELAZIĞKEMAL HANİLÇİ Emniyet Amiri DİYARBAKIRENGİN TOPAL Emniyet Amiri ELAZIĞSERTER ÖZLEN Emniyet Amiri BURSAAHMET KUYU Emniyet Amiri SAMSUNYAVUZ SİNAN OLMUŞ Emniyet Amiri KIRIKKALENURAY YILDIRIM Emniyet Amiri ISPARTAABDULKADİR CEYLAN Emniyet Amiri ANKARAZAFER DİLMAN Emniyet Amiri MALATYASERVET BAMBUL Emniyet Amiri DENİZLİERSAN BALIM Emniyet Amiri TEKİRDAĞMUSTAFA BİKEÇ Emniyet Amiri ANKARAMESUT KEYFLİ Emniyet Amiri KÜTAHYASADIK OĞUZHAN TUZCU Emniyet Amiri İZMİRBÜLENT KARABIYIK Emniyet Amiri BURSAGÜLTEKİN TEKİN Emniyet Amiri İSTANBULEKREM ÇUKURCA Emniyet Amiri GÜMÜŞHANEVELİ KARA Emniyet Amiri DENİZLİİBRAHİM KÜÇÜKÇAKIR Emniyet Amiri BURSANİLAY DEMİR Emniyet Amiri SİVASDİLEK YESİN Emniyet Amiri KIRKLARELİHÜSEYİN TÜYSÜZ Emniyet Amiri DİYARBAKIRMEHMET ALİ MUTLU Emniyet Amiri DİYARBAKIROĞUZ KIRCA Emniyet Amiri SAMSUNENGİN ERYILMAZ Emniyet Amiri SAKARYAÖMER FARUK KARARMAZ Emniyet Amiri ADANAFATİH ÖLÇER Emniyet Amiri ANKARAÜMİT HASAN GÜMÜŞ Emniyet Amiri TUNCELİAHMET DEMİR Emniyet Amiri ESKİŞEHİRMUHAMMED MURAD ALTAŞ Emniyet Amiri AFYONKARAHİSAROKTAY SÖĞÜT Emniyet Amiri ANKARAİSMAİL BARAN Emniyet Amiri SİVASBURAK KAYAR Emniyet Amiri CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKHALİL ÜRKMEZ Emniyet Amiri TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKMEHMET BALCI Başkomiser BURSAMURAT KARAKAŞ Başkomiser SAKARYARAUF BOZDEMİR Başkomiser ANTALYAFAHRİ ATALAY Başkomiser ISPARTALÜTFİ AKAR Başkomiser AFYONKARAHİSARAYHAN İPEK Başkomiser ANKARAKENAN KARAKOÇ Başkomiser ERZURUMCENGİZ MARANGOZ Başkomiser SAMSUNHÜSEYİN MURAT BAKIR Başkomiser VANİKBAL GÜR Başkomiser ERZURUMYAVUZ DONAT Başkomiser ERZİNCANSERKAN MERCAN Başkomiser YOZGATFARUK ENEŞ Başkomiser KOCAELİKORAY AKALIN Başkomiser BİNGÖLŞERİF MELİKOĞLU Başkomiser AFYONKARAHİSARİSMAİL ÖZBEK Başkomiser ERZURUMSADREDDİN KAMİL FINDIKLI Başkomiser BİTLİSMUSTAFA FAHRETTİN ARSLAN Başkomiser DENİZLİFUAT BİRTAN Başkomiser AĞRIMURAT ÇELİK Başkomiser GÜMÜŞHANEERKAN TARİL Başkomiser İSTANBULMEHMET MUSTAFA SANDIKKAYA Başkomiser ADANAMUHİTTİN BATTAL Başkomiser ANKARAFATİH ÇİÇEK Başkomiser ANKARAABDULKADİR KURT Komiser ESKİŞEHİRİSMAİL KAYA Komiser SİVASMEHMET ŞAHİN Komiser KİLİSŞAFAK KAYMAK Komiser SAMSUNNACİ TAVAS Komiser MALATYADURSUN DEMİR Komiser ÇORUMİSA ŞAHİN Komiser ANKARAHAKAN SUNAR Komiser ANKARA PMEMMUSTAFA GÜRGEN Komiser ANTALYAMAHMUT KARACA Komiser ANKARAAHMET TAŞDEMİR Komiser ARDAHANKEMAL DEMİRTAŞ Komiser ERZURUM PMYOALİ KARAKİRAZ Komiser MUŞFARUK FINDIKLI Komiser KOCAELİİRFAN BASKIN Komiser KONYABÜLENT BULUT Komiser TRAFİK PLANLAMA VE DESTEK DAİ.BŞK.FATİH METİN DEMİR Komiser ESKİŞEHİRZAFER ABACI Komiser KAHRAMANMARAŞCEMAL ATEŞ Komiser İSTANBULÖMER FARUK ÖZDEMİR Komiser KASTAMONUMEHMET YILDIRIM Komiser UŞAKÜZEYİR AYDIN Komiser VANHİLAL ÖZ Komiser HUKUK MÜŞAVİRLİĞİHÜSEYİN ÇİMEN Komiser ANTALYAERGİN ÖZTÜRK Komiser SİVASİBRAHİM ŞAŞMAZ Komiser AĞRIİBRAHİM TAŞDEMİR Komiser GÜVENLİK DAİ.BŞK.MURAT AYDIN Komiser SAMSUNSELAMİ ŞAHİN Komiser MALATYAHÜSEYİN ÇİN Komiser BURSAHALİL İBRAHİM ÖNAL Komiser ANKARANUH AKBULUT Komiser ANKARAYÜKSEL ALTAN Komiser ANKARAALİ ÖZDAĞ Komiser ARDAHANMURAT KUNT Komiser İZMİRABDULLAH İŞBİLİR Komiser SİİRTABDULRAHİM GÜNEŞ Komiser KAYSERİYÜCEL SAVAŞ Komiser İZMİRMUSTAFA BÖYÜK Komiser KAYSERİCUMA KEÇE Komiser İZMİRADEM BİNİCİ Komiser ANKARAETHEM KOLDANKAYA Komiser MALATYAMÜCAHİT ÖĞÜT Komiser SİVASMURAT ARDIHAN Komiser ADANA KRİMİNAL P.LAB.M.YAKUP ALTUNDAĞ Komiser ANKARAKEMALEDDİN TEMEL Komiser UŞAKMÜSLÜM KESİCİ Komiser İSTANBULBÜLENT YILMAZ Komiser BALIKESİRYILMAZ DEMİRCİ Komiser GÜMÜŞHANEMURAT COŞKUN Komiser KAYSERİABDULLAH OĞUL Komiser OSMANİYEHARUN AKKAYA Komiser İSTANBULŞAKİR URGEN Komiser MERSİNMUSTAFA TOPLA Komiser ADANAFETHİ OKKAN Komiser DİYARBAKIRHÜSEYİN BAYRAK Komiser ERZURUMMELİK BİNCİL Komiser MALATYABAHRİ GÜÇLÜTÜRK Komiser ANKARAALİ KIR Komiser A.GAFFAR OKKAN POMEMDURMUŞ ÖZDEMİR Komiser MALATYAFATİH KURT Komiser DİYARBAKIRYUNUS YASTIOĞLU Komiser İZMİRSÜLEYMAN KARA Komiser HATAYMURAT KAYABAŞI Komiser TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKSİNAN GÜZEL Komiser RİZEHASAN KAHVECİ Komiser SİVASHASAN ÖZTÜRK Komiser DİYARBAKIRMURAT YAĞAN Komiser KARSMEHMET UYSAL Komiser ESKİŞEHİRYAKUP ARI Komiser ANKARAMEVLÜT ALDEMİR Komiser ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.RAMAZAN İŞLER Komiser TEKİRDAĞOKTAY KIZILOVA Komiser ANKARA PMEMERTUĞRUL GÜLER Komiser TEKİRDAĞİLHAMİ KARTAL Komiser ŞANLIURFANAZİF KESKİN Komiser AMASYACEVAT ÇAKIR Komiser TRABZONMUHİTTİN FİDAN Komiser SAKARYAŞABAN YUMUŞAK Komiser KOCAELİAYDIN DEMİRTAŞ Komiser KARABÜKMUSA TEMEL Komiser ANKARACELAL ZEYLEK Komiser ANKARAABDURRAHMAN COŞGUN Komiser ŞANLIURFAMEHMET ÖZGÖZ Komiser ESKİŞEHİRİBRAHİM KUNCA Komiser GÜMÜŞHANECUMALİ KÖDEN Komiser ŞANLIURFAMEHMET SAİT AKDEMİR Komiser NİĞDESERDAR TOSUN Komiser ANKARAŞAHI MERDAN TURAN Komiser MALATYAAYDIN KOÇ Komiser AMASYAADEM GÜLTEKİN Komiser ADIYAMANYASİN GÜNEY KAPLAN Komiser ANTALYAMUSTAFA BALIK Komiser HATAYEMİN SAHAR Komiser İSTANBULMEHMET ALİ ATÇEKEN Komiser KONYAZAFER YALÇINKAYA Komiser HUKUK MÜŞAVİRLİĞİMURAT SAYGILI Komiser KAYSERİYUSUF SARIÇAYIR Komiser ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BŞK.MUSTAFA ERDEM Komiser DİYARBAKIRAHMET YUNUS EMRE KARAKURT Komiser SİVASNAİM DURAN SAZAK Komiser BURSA POMEMHAKKI VADİ Komiser KIRIKKALEMEHMET BACAKSIZ Komiser CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKARİF KAS Komiser KORUMA DAİ.BŞK.ASUMAN MUT Komiser ANTALYAFAHRİ KÜÇÜK Komiser BİNGÖLMİKAİL KILIÇ Komiser HAKKARİÖZKAN DAĞDELEN Komiser YALOVAENGİN ZENGİN Komiser İZMİRABDURRAHMAN EROĞLU Komiser KARSHİLMİ KARATAY Komiser ESKİŞEHİRFATİH YİĞİT Komiser TUNCELİVEDAT KARAKAŞ Komiser DİYARBAKIRZAFER AĞKUŞ Komiser AĞRIMEHMET MUSTAFA DALKILIÇ Komiser İZMİRZİYA KARAKUŞ Komiser BURDURHATİCE ELLİALTI Komiser MUĞLAÖMER KÜLLAÇ Komiser SAMSUNMAHMUT ÇAĞLIYAN Komiser ERZİNCANKUBİLAY KOÇ Komiser İSTANBULFAHRETTİN ÇİFTCİ Komiser ANKARASADIK ALTINIŞIK Komiser KIRŞEHİRHAYRİ ÖZKAN Komiser BURSAERCAN AYDOS Komiser DİYARBAKIRMUSTAFA ORÇAN Komiser ADIYAMANERDOĞAN ATİK Komiser İZMİRADNAN ÇETİN Komiser POLİS AKADEMİSİ BŞK.RAMAZAN YILDIRIM Komiser ANKARAMUSTAFA ÖZBEY Komiser NİĞDEERDOĞAN BAL Komiser ANTALYASEYFİ YAVUZ Komiser KIRŞEHİRZEKERİYA YAZAN Komiser ANKARAÖMER ÇOLAK Komiser ESKİŞEHİRYUSUF YÜZYIL Komiser ANKARAMEDET KARAKUŞ Komiser DÜZCEBURHAN AKKAYA Komiser ANKARACANER KIR Komiser BİNGÖLNESLİHAN ÇETİNKAYA Komiser İZMİRİSMET ÇOLAK Komiser BURSAENVER ÖNDER Komiser KASTAMONUYAŞAR NALKESEN Komiser SAĞLIK İŞLERİ DAİ.BŞK.RAMAZAN EKEMEN Komiser İSTANBULHACI MEHMET DEMİRBAŞ Komiser BATMANMUHARREM YETİŞ Komiser MERSİNMURAT KURU Komiser ADANAAKIN ÇOBAN Komiser İSTANBUL ARNAVUTKÖY POMEMMURAT KOÇOĞLU Komiser ANKARAMETİN KARAZEYBEK Komiser BURSACEZMİ ERGÜL Komiser BURSAAHMET ÇELİK Komiser İSTANBULALİ BOZDEMİR Komiser AFYONKARAHİSARSELAHATTİN DAĞ Komiser ANKARAMEHMET HAYRİ SONGUR Komiser MALATYAECEVİT ALTUN Komiser KARABÜKYILMAZ GÖNEN Komiser ANKARAİLHAMİ HAYARALİ Komiser İZMİRHAKAN HARMANDALI Komiser KAYSERİ POMEMYASEMİN KEÇE Komiser İZMİRŞEHRİ İSAK Komiser İZMİRKADİR UZ Komiser BARTINDAVUT BİRŞEN Komiser İZMİRZÜBEYİR TEKİNDEMİR Komiser ANKARAFIRAT ÖZSOY Komiser ANTALYASELAMİ CANBOLAT Komiser ANKARAAHMET ARSLANYÜREK Komiser ADANAMUHAMMET TAM Komiser İKMAL VE BAKIM DAİ.BŞK.OKAY AKTAŞ Komiser ANTALYASADIK KESKİN Komiser SAĞLIK İŞLERİ DAİ.BŞK.MÜMİN YÜKSEL Komiser İZMİRŞAHİN YURT Komiser UŞAKEKREM KABATAŞ Komiser PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİ.BŞK.MUSTAFA ADAK Komiser ELAZIĞMURAT ERTOPAL Komiser ANKARAALİ AKPINAR Komiser HUDUT KAPILARI DAİ.BŞK.MURAT IŞIK Komiser ANKARANECATİ DOĞAN Komiser AKSARAYVEYSEL SAKARYA Komiser İZMİRCEMAL YILDIRIM Komiser DENİZLİİBRAHİM ARSLAN Komiser KONYAAYDIN OKAN GÜNDOĞAN Komiser ANKARAÖZAY IŞIKLI Komiser TUNCELİSALİH ÖZER Komiser ESKİŞEHİRHALİL ŞAHİN Komiser MERSİNRESUL ÇAM Komiser ANKARAAKİF KIZILKAYA Komiser BİTLİSBAYRAM BESLER Komiser ELAZIĞERDAL ER Komiser MERSİNTURGAY DURAL Komiser TRABZONOĞUZHAN ALTUNBOĞA Komiser ELAZIĞDAVUT KISA Komiser BURSATALAT ESER Komiser ANKARAFATİH SAĞ Komiser KOORDİNASYON DAİ. BŞK.EMRAH BOZ Komiser OSMANİYETALHA KARAMAN Komiser ANTALYAOSMAN DAŞKIN Komiser TRAFİK ARŞ.MERKEZİ MD.ÇAPAN ÖZTÜRK Komiser ANKARAÖZCAN ERMİŞ Komiser MALATYA POMEMMUHAMMET YILDIZ Komiser ERZURUMKEREM ÖZKAN Komiser İZMİRYAŞAR BAYKAL Komiser TOKATALİ AKCAN Komiser İZMİRADEM İMDAT Komiser İZMİRMUSTAFA BARUT Komiser ANKARABÜLENT TAŞ Komiser ESKİŞEHİR POMEMİRFAN ŞAHİN Komiser ANKARAMEHMET KALAY Komiser KIRŞEHİR POMEMMEHMET ERGÜN Komiser ESKİŞEHİRTAHİR ERDOĞAN Komiser ANKARAMUSTAFA TOY Komiser DİYARBAKIRBAYRAM KAPLAN Komiser HUKUK MÜŞAVİRLİĞİALAATTİN DEREBAŞI Komiser ANKARAMECİT BAYKAL Komiser ESKİŞEHİRYASİN EKER Komiser ŞIRNAKEMRE KOÇYİĞİT Komiser HAKKARİOĞUZ ŞİRİN Komiser BİTLİSHAYDAR AKYÜREK Komiser MARDİNBUŞRA KELEŞOĞLU Komiser TUNCELİÖZGÜR YARDIMCI Komiser ANKARAİBRAHİM ÇELİK Komiser ANKARA KRİMİNAL P.LAB.M.OKAN ARACI Komiser KOCAELİBİLGEHAN YAKUPOĞLU Komiser BİTLİSMUHARREM KAYA Komiser BİNGÖLBURHAN AYDIN Komiser İZMİRMAHMUT BULDU Komiser ŞANLIURFASÜLEYMAN İLKER UYGUR Komiser MERSİNVELİ KOÇ Komiser DİYARBAKIRHİDAYET YASİR ÇİMEN Komiser DİYARBAKIRUĞUR AKYEL Komiser İSTANBULAYHAN TELLAL Komiser DİYARBAKIRİSMAİL BASKIN Komiser DİYARBAKIRMEHMET ŞAHİN Komiser ANKARAAHMET YASİR ŞAHİN Komiser ANKARAOSMAN YILMAZ Komiser BİNGÖLAYŞE BAŞOĞLU Komiser İSTANBULABDURRAHİM DAVARCI Komiser DİYARBAKIRMEVLÜT KUMCU Komiser ŞIRNAKBAYRAM KÜÇÜK Komiser ANTALYASALİH TOPCU Komiser VANMURAT KARAYEL Komiser HUKUK MÜŞAVİRLİĞİİZZETTİN ÖZER Komiser ANKARAENGİN AKMAN Komiser SİVASNURULLAH YENER Komiser ANKARABİLAL TANRIKULU Komiser İZMİRİBRAHİM CAN HEKİM Komiser ANKARAÖMER FARUK DEĞİRMENCİ Komiser SİİRTZEKİ ÖZKAN Komiser Yardımcısı ERZİNCANCEMALETTİN DEMİRCİ Komiser Yardımcısı İSTANBULAYHAN AYDEMİR Komiser Yardımcısı OSMANİYEÇETİN GÖKCE Komiser Yardımcısı İSTANBULİSMAİL KILIÇ Komiser Yardımcısı MALATYAYURDAL KOŞAR Komiser Yardımcısı AMASYAMEHMET AKIN Komiser Yardımcısı AFYONKARAHİSARMESUT ÇAKMAK Komiser Yardımcısı DİYARBAKIRİHSAN AKBULUT Komiser Yardımcısı KAYSERİBÜLENT ÇINAR Komiser Yardımcısı İSTANBULASIM ŞAHİN Komiser Yardımcısı ANTALYAHASAN KÜÇÜKGÖZLÜ Komiser Yardımcısı NİĞDEMUSTAFA DURAN Komiser Yardımcısı TEKİRDAĞHÜSEYİN TOKER Komiser Yardımcısı DİYARBAKIRBERAT NALBANT Komiser Yardımcısı İSTANBULHÜSEYİN KILINÇ Komiser Yardımcısı BURSANURETTİN BELİKIRIK Komiser Yardımcısı İSTANBULBÜLENT BALCI Komiser Yardımcısı ERZURUMAHMET KARAKOYUN Komiser Yardımcısı AFYONKARAHİSARDAVUT VURGUN Komiser Yardımcısı İSTANBULABDULLAH DOĞRUL Komiser Yardımcısı BALIKESİRZAFER CEYLAN Komiser Yardımcısı VANSAVAŞ BİBER Komiser Yardımcısı ERZURUMOĞUZHAN TEKKAŞ Komiser Yardımcısı ANTALYAİSMAİL AVCI Komiser Yardımcısı ANKARAMURAT KALMAZ Komiser Yardımcısı ERZİNCANABDURRAHMAN ÖZTÜRK Komiser Yardımcısı İSTANBULAKIN AKYOL Komiser Yardımcısı ISPARTAMUSTAFA EROĞLU Komiser Yardımcısı GAZİANTEPİBRAHİM KAYALI Komiser Yardımcısı ŞANLIURFAFATİH SARI Komiser Yardımcısı ANKARAORHAN ORAN Komiser Yardımcısı NİĞDETUNCAY ONAYLI Komiser Yardımcısı İSTANBULBAHATTİN KOÇAK Komiser Yardımcısı ARDAHANEKREM BAĞÇİÇEK Komiser Yardımcısı İSTANBULBATTAL KARAKOÇ Komiser Yardımcısı MUĞLASAMİ KOÇASLAN Komiser Yardımcısı OSMANİYEALİ FISTIKÇI Komiser Yardımcısı KAHRAMANMARAŞTUNCAY ÖZTÜRK Komiser Yardımcısı TUNCELİİBRAHİM HALİL ÖZKAN Komiser Yardımcısı DİYARBAKIRALİ İHSAN YAĞMUR Komiser Yardımcısı ANKARAMAHMUT TEKNEKAYA Komiser Yardımcısı KIRIKKALEÖMER ÖZTOPAL Komiser Yardımcısı ADANAERKAN METİN Komiser Yardımcısı ORDUAHMET GÜL Komiser Yardımcısı BİTLİSEROL CEYLAN Komiser Yardımcısı SİVASHACI MEHMET ERSOY Komiser Yardımcısı VANSEZGİN ÇEVİK Komiser Yardımcısı ERZİNCANBAYRAM KARTALMIŞ Komiser Yardımcısı SİVASÖMER ZÖNGÜR Komiser Yardımcısı KARSRAMAZAN KARAYİĞİT Komiser Yardımcısı BAYBURTMEHMET DEMİREL Komiser Yardımcısı ANKARASELAMİ KURT Komiser Yardımcısı MERSİNSERTAŞ TAŞAR Komiser Yardımcısı ANTALYANUMAN ERDAL Komiser Yardımcısı ERZURUMMURAT İLKİN Komiser Yardımcısı İSTANBULHİKMET YAŞAR KARACA Komiser Yardımcısı DENİZLİABDURRAHMAN KURT Komiser Yardımcısı DENİZLİTUNCAY MEMİŞ Komiser Yardımcısı GİRESUNBEKİR TAŞDEMİR Komiser Yardımcısı İZMİRRECEP AKTAŞ Komiser Yardımcısı ISPARTAERCAN AŞÇI Komiser Yardımcısı HAKKARİERGÜN YALIM Komiser Yardımcısı İSTANBULHASAN KALENDER Komiser Yardımcısı KÜTAHYAYUSUF YİĞİT Komiser Yardımcısı ANKARAAYHAN AKDAĞ Komiser Yardımcısı AYDINMUSTAFA NAZLI Komiser Yardımcısı BURSAHÜSEYİN ÇOBAN Komiser Yardımcısı ADANARİFAT YILMAZ Komiser Yardımcısı SİİRTHAYATİ TAŞ Komiser Yardımcısı BALIKESİROSMAN CENGİZ Komiser Yardımcısı ANKARAALİ TÜRE Komiser Yardımcısı İSTANBULYASİN ÖZFİDAN Komiser Yardımcısı SİİRTSAADETTİN ÖZKURT Komiser Yardımcısı ANTALYAOKTAY ALPINAR Komiser Yardımcısı İZMİRSÜLEYMAN KARAGÖZ Komiser Yardımcısı ANKARAKÖKSAL ÜNAL Komiser Yardımcısı ERZİNCANMUSTAFA MERCAN Komiser Yardımcısı ERZİNCANFERUDUN ALGAÇ Komiser Yardımcısı VANMUSTAFA KOÇAK Komiser Yardımcısı ESKİŞEHİRMEHMET UYAROĞLU Komiser Yardımcısı SİVASSADIK YILMAZ Komiser Yardımcısı DENİZLİMEHMET KAYA Komiser Yardımcısı MARDİNSÜLEYMAN YİĞİT Komiser Yardımcısı ANKARAİSMAİL ACAR Komiser Yardımcısı ANKARAMUHARREM TOSUNOĞLU Komiser Yardımcısı İSTANBULMEHMET AŞKIN SARIBAŞ Komiser Yardımcısı ADIYAMANRİFAT ZENGİN Komiser Yardımcısı DİYARBAKIRÖMER AKKOCAOĞLU Komiser Yardımcısı ANKARAHİKMET ASLAN Komiser Yardımcısı DİYARBAKIRCEMALETTİN NALÇAKAN Komiser Yardımcısı İSTANBULSATILMIŞ YEŞİLKAYA Komiser Yardımcısı ANKARASERHAN HURMANLI Komiser Yardımcısı AĞRIEYÜP CIRIT Komiser Yardımcısı RİZECEMAL EVLİYAOĞLU Komiser Yardımcısı DİYARBAKIRMEVLÜT ÇEVİK Komiser Yardımcısı ANKARACUMA ÇEVİK Komiser Yardımcısı KIRŞEHİRSALİH GÖKLER Komiser Yardımcısı HABERLEŞME DAİ.BŞK.MEHMET PALA Komiser Yardımcısı İSTANBULHACI ALATTİN GÜNEY Komiser Yardımcısı KONYAADEM AYRANCI Komiser Yardımcısı BATMANSÜLEYMAN KARAKOÇ Komiser Yardımcısı İSTANBULSERKAN KOLUKIRIK Komiser Yardımcısı İSTANBULBAYRAM TAN Komiser Yardımcısı İSTANBULZAFER KILINÇ Komiser Yardımcısı İSTANBULSAİT GEZER Komiser Yardımcısı SAKARYANAHİT KONCA Komiser Yardımcısı ZONGULDAKBEKİR MECİDİYE Komiser Yardımcısı ANKARAKÖSE HALİL ÇİMEN Komiser Yardımcısı BOLUMURAT YÜKSEK Komiser Yardımcısı SAMSUNADEM ATASOY Komiser Yardımcısı ERZURUMİSMAİL MALKOÇ Komiser Yardımcısı TRABZONÖMER ÜNAL Komiser Yardımcısı SAMSUNERCAN TAŞKINER Komiser Yardımcısı MERSİNAHMET SAMANCI Komiser Yardımcısı AFYONKARAHİSARDAVUT ÇANKAYA Komiser Yardımcısı ESKİŞEHİRMURAT KARAÇAM Komiser Yardımcısı İSTANBULSEYFULLAH KILIÇOĞLU Komiser Yardımcısı BOLUCENGİZ GİNAY Komiser Yardımcısı BOLUKEMAL KARAKUŞ Komiser Yardımcısı YALOVACENGİZ ULUÇAY Komiser Yardımcısı ANKARADOĞAN ERDEM Komiser Yardımcısı İSTANBULSAVAŞ MERCAN Komiser Yardımcısı İSTANBULMURAT LEBLEBİCİER Komiser Yardımcısı UŞAKMUSTAFA SEVER Komiser Yardımcısı ANKARA KRİMİNAL P.LAB.M.AHMET ÇAKIR Komiser Yardımcısı İSTANBULMACİT KAYA Komiser Yardımcısı SAMSUNSİBEL GÜLTEKİN ÇEVİK Komiser Yardımcısı ANKARACEMİL TAŞCI Komiser Yardımcısı KARABÜKDAVUT ÖZTÜRK Komiser Yardımcısı ANKARAFEHMİ KILIÇ Komiser Yardımcısı KIRŞEHİRYILMAZ AKYILDIZ Komiser Yardımcısı GÜMÜŞHANEABDULLAH KONUK Komiser Yardımcısı İSTANBULMUSTAFA BAŞ Komiser Yardımcısı GİRESUNYUSUF SOLAK Komiser Yardımcısı ERZİNCANZAFER KOÇ Komiser Yardımcısı ŞIRNAKAHMET KABAKCI Komiser Yardımcısı İSTANBULİSMET KARATAŞ Komiser Yardımcısı KİLİSRİFAT YILDIZ Komiser Yardımcısı HATAYOSMAN KARACA Komiser Yardımcısı KONYAOSMAN İSPİRLİ Komiser Yardımcısı PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİ.BŞK.HÜSEYİN KURT Komiser Yardımcısı DİYARBAKIRYÜCEL FERİZ Komiser Yardımcısı AYDINİSMAİL DEMİREKİN Komiser Yardımcısı İSTANBULCEMİL KESKİN Komiser Yardımcısı İZMİRALİ UĞUR KOCAHIDIR Komiser Yardımcısı İSTANBULBEYHAN ÇETİNER Komiser Yardımcısı İSTANBULAZİZ KOÇ Komiser Yardımcısı AMASYAMEHMET KAYA MUMCUK Komiser Yardımcısı ANKARASELAMİ TOPAL Komiser Yardımcısı SAMSUNÇETİN AŞIK Komiser Yardımcısı MUĞLACUMALİ KOLBAR Komiser Yardımcısı OSMANİYESABRİ ÇELİK Komiser Yardımcısı ANKARAABDURRAHMAN SONAKALAN Komiser Yardımcısı AFYONKARAHİSARTAYFUR GETİRMEZ Komiser Yardımcısı ANTALYAGÜRHAN SAKALAR Komiser Yardımcısı ÇANAKKALEMAHMUT TÜMEN Komiser Yardımcısı MERSİNAYHAN KILINÇ Komiser Yardımcısı OSMANİYEÖZKAN AKSOY Komiser Yardımcısı ANKARAALİ ÖZER Komiser Yardımcısı ANKARAALPER TUNGA AKYÜZ Komiser Yardımcısı KARAMANYUSUF ARSLAN Komiser Yardımcısı İSTANBULMUHARREM DURAN Komiser Yardımcısı KAYSERİMEHMET ÖZTÜRK Komiser Yardımcısı KAHRAMANMARAŞALİ BAĞIŞLAR Komiser Yardımcısı ANTALYAAYHAN ÜNAL Komiser Yardımcısı ANKARAŞAHİN KILIÇ Komiser Yardımcısı SAMSUNGÖKHAN ÇİVİCİ Komiser Yardımcısı ANKARAHASAN ÖZÇELİK Komiser Yardımcısı İSTANBULAYŞE KILIÇ Komiser Yardımcısı DİYARBAKIREMİNE GÜNAL Komiser Yardımcısı ESKİŞEHİRMUZAFFER KAYA Komiser Yardımcısı SAMSUNERSİN GÖKÇEN Komiser Yardımcısı ISPARTABÜNYAMİN KENGER Komiser Yardımcısı İSTANBULMUHAMMET ARSLAN Komiser Yardımcısı BURSAHALİL KESTEK Komiser Yardımcısı NİĞDEHAMDİ ACAR Komiser Yardımcısı ANKARAYUSUF BAYRAK Komiser Yardımcısı İSTANBULFERAT KILIÇ Komiser Yardımcısı KORUMA DAİ.BŞK.KADİR BAŞGÜT Komiser Yardımcısı ESKİŞEHİROKAN KARAKAYA Komiser Yardımcısı ANKARASERKAN GÜNAL Komiser Yardımcısı ESKİŞEHİRNİYAZİ ÇETİN Komiser Yardımcısı İSTANBULSONER ALGÖK Komiser Yardımcısı SAMSUNMURAT KODALCI Komiser Yardımcısı ANKARAFETİ BAYDİLLİ Komiser Yardımcısı AMASYAİZZET BİLGİN Komiser Yardımcısı BURSAYALÇIN KANDEMİR Komiser Yardımcısı BOLUUĞUR ÖZÇELİK Komiser Yardımcısı İSTANBULİBRAHİM ÇETİNKAYA Komiser Yardımcısı DENİZLİCÜNEYT TUZCU Komiser Yardımcısı AMASYAKÜRŞAT YARIŞ Komiser Yardımcısı ANKARAERTUĞRUL İŞLEYEN Komiser Yardımcısı BİTLİSHASAN KARAKOÇ Komiser Yardımcısı ANKARASEDAT BOSTANCI Komiser Yardımcısı ANTALYACENGİZ VAR Komiser Yardımcısı AMASYASERKAN DOĞAN Komiser Yardımcısı İSTANBULEYUP ÜNÜVAR Komiser Yardımcısı OSMANİYEMEHMET TİRYAKİ Komiser Yardımcısı KİLİSİBRAHİM GÖKÇE Komiser Yardımcısı İSTANBULSAMİ ALBUZLU Komiser Yardımcısı İSTANBULVOLKAN DEDEBALİ Komiser Yardımcısı TUNCELİNİYAZİ FİDAN Komiser Yardımcısı BURSAYASİN ÇİFÇİ Komiser Yardımcısı DÜZCEMUSTAFA SARI Komiser Yardımcısı ANTALYAABDULKADİR GEYİK Komiser Yardımcısı GAZİANTEPZEKERİYA DİNÇ Komiser Yardımcısı ANKARAORHAN KESİK Komiser Yardımcısı İSTANBULAZMİ İDİKUT Komiser Yardımcısı ADIYAMANEMRAH DURNAZ Komiser Yardımcısı BALIKESİRTANER SIĞIN Komiser Yardımcısı KASTAMONUMEHMET DÖLEK Komiser Yardımcısı ARTVİNHÜSEYİN YILMAZ Komiser Yardımcısı İSTANBULÜMİT EROL Komiser Yardımcısı ANKARABEDRİ SİNAN SEVGİ Komiser Yardımcısı ANKARAKERİM ÖZÜDOĞRU Komiser Yardımcısı SAMSUNCUMA KARAN Komiser Yardımcısı KAYSERİMESUT TAŞ Komiser Yardımcısı TOKATKERİM AKIN Komiser Yardımcısı OSMANİYEALİ DURMUŞ Komiser Yardımcısı İSTANBULABDURRAHMAN CENGİZ Komiser Yardımcısı ANKARADOĞAN DENİZ Komiser Yardımcısı İSTANBULHÜSEYİN ADATEPE Komiser Yardımcısı ANTALYACAFER SARAÇ Komiser Yardımcısı DÜZCESELAMİ GÜLER Komiser Yardımcısı ANKARAFATİH CESUR Komiser Yardımcısı MERSİNSAVAŞ DEMİRCİ Komiser Yardımcısı ANKARAMİKAİL ARSLAN Komiser Yardımcısı KÜTAHYAVELİ BİÇER Komiser Yardımcısı BOLUVELİ ÇELİK Komiser Yardımcısı GAZİANTEPOLCAY ONUR Komiser Yardımcısı AMASYAŞAKİR EVLEKSİZ Komiser Yardımcısı ANTALYAHÜSEYİN ÇETİNBAKIŞ Komiser Yardımcısı NİĞDEİLHAMİ YÜCE Komiser Yardımcısı İSTANBULSEDAT KAYNAK Komiser Yardımcısı İSTANBULMUZAFFER DAMLAMAZ Komiser Yardımcısı ANTALYAOĞUZHAN ERGİN Komiser Yardımcısı ANKARAİBRAHİM ÖZYER Komiser Yardımcısı HATAYFERHAT COŞKUN Komiser Yardımcısı NEVŞEHİRERDAL AYDIN Komiser Yardımcısı BOLUNURULLAH GÖK Komiser Yardımcısı ANTALYAZEKİ ÇETİN Komiser Yardımcısı BALIKESİRAYDIN POLAT Komiser Yardımcısı ŞANLIURFAALPASLAN İNAL Komiser Yardımcısı MALATYAERDAL KULAÇ Komiser Yardımcısı KIRIKKALENUR ÖZCAN Komiser Yardımcısı İSTANBULİSMAİL KURNAZ Komiser Yardımcısı SAMSUNMUSTAFA KARAÇİZMELİ Komiser Yardımcısı İSTANBULSELAMET MOLLAOĞLU Komiser Yardımcısı SAMSUNİSMAİL ERTEKİN Komiser Yardımcısı ANTALYABAKİ KARTAL Komiser Yardımcısı KAHRAMANMARAŞHALİL İBRAHİM ÇUBUK Komiser Yardımcısı CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKKASIM YILDIRIM Komiser Yardımcısı HATAYYAHYA TEKİN CEYLAN Komiser Yardımcısı İSTANBULMEHMET YAVUZ Komiser Yardımcısı BURSAADEM DEMİRDÖVEN Komiser Yardımcısı OSMANİYEBÜNYAMİN BAĞCI Komiser Yardımcısı VANSONER ÜNÜVAR Komiser Yardımcısı NİĞDEAYDIN YILMAZ Komiser Yardımcısı ANKARAVEYSEL KOLAY Komiser Yardımcısı İSTANBULİSMAİL ARSLAN Komiser Yardımcısı ISPARTAİLHAN CEM KOÇER Komiser Yardımcısı MUĞLAMUSA GÜLER Komiser Yardımcısı KIRŞEHİRAHMET AY Komiser Yardımcısı KAHRAMANMARAŞYAŞAR KOZAN Komiser Yardımcısı KAHRAMANMARAŞOKTAY ÇELİK Komiser Yardımcısı AYDINYAŞAR YORGANCI Komiser Yardımcısı İSTANBULSONER SALAR Komiser Yardımcısı ANTALYAMUSTAFA DEMİROLUK Komiser Yardımcısı SAMSUNKÜRŞAD ATMACA Komiser Yardımcısı BURSAGÜNER BİLGİLİ Komiser Yardımcısı İZMİRHAYRETTİN TOPAL Komiser Yardımcısı İSTANBULMURAT BEKDEMİR Komiser Yardımcısı ANKARAARİF DEMİRTAŞ Komiser Yardımcısı ANKARANURULLAH ÇAVUŞOĞLU Komiser Yardımcısı ANKARAGÖKHAN GÜLER Komiser Yardımcısı GÜMÜŞHANEAHMET FEHMİ GÜRLER Komiser Yardımcısı KONYACOŞKUN ALİN Komiser Yardımcısı ANKARAMUSTAFA MERT Komiser Yardımcısı ANKARAKEMALETTİN SÖNMEZ Komiser Yardımcısı BURSAFERİT KANIK Komiser Yardımcısı ANKARAKELAMİ ŞAKAR Komiser Yardımcısı KOCAELİHAKAN AVCI Komiser Yardımcısı İSTANBULM. ALİ KURT Komiser Yardımcısı İZMİRAHMET KORÜK Komiser Yardımcısı İZMİRALİ ARSLAN Komiser Yardımcısı ANKARAUĞUR IŞIK Komiser Yardımcısı ANKARAERCAN BULDUK Komiser Yardımcısı BURSABİLAL CEYLAN Komiser Yardımcısı YOZGATABDULLAH GÜRER Komiser Yardımcısı İSTANBULHİDAYET BOZDAYI Komiser Yardımcısı ERZURUMZEKAİ YAZICI Komiser Yardımcısı SAKARYAMURAT REÇBER Komiser Yardımcısı HATAYHALİL KIRBIYIKOĞLU Komiser Yardımcısı BALIKESİRÇAĞDAŞ ÖZKAN Komiser Yardımcısı ANKARAORHAN TÜMÖZ Komiser Yardımcısı KAYSERİMURAT KUL Komiser Yardımcısı NİĞDERECEP ATAŞ Komiser Yardımcısı AĞRIYALÇIN AKYÜZ Komiser Yardımcısı İSTANBULSADIK ŞAHİN Komiser Yardımcısı ESKİŞEHİRAHMET OLGUN Komiser Yardımcısı VANAKİF ALTUNKAYA Komiser Yardımcısı ISPARTAGÖNÜL HANEGE Komiser Yardımcısı İZMİRÖMER SAMİ KOÇER Komiser Yardımcısı A.S.MERMERCİ PMYONAZIM KOLUKIRIK Komiser Yardımcısı ANKARAERCAN KURTBOĞAN Komiser Yardımcısı NİĞDEABDULLAH FARSAK Komiser Yardımcısı ANTALYAİSMAİL ŞAHİN Komiser Yardımcısı KIRŞEHİRERKAN DEMİR Komiser Yardımcısı KAYSERİRECEP İNCE Komiser Yardımcısı NİĞDEERHAN ATEŞ Komiser Yardımcısı KAYSERİİLYAS DEMİR Komiser Yardımcısı ANKARAALİ EYÜP Komiser Yardımcısı CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKMUSA KALA Komiser Yardımcısı KAHRAMANMARAŞORHAN GÜRBÜZ Komiser Yardımcısı BİLECİKİSMAİL ÇAY Komiser Yardımcısı ANTALYAYILMAZ TÜRKMEN Komiser Yardımcısı KARAMANFEVZİ ATİK Komiser Yardımcısı ANKARASERDAR UĞURER Komiser Yardımcısı NİĞDERAMAZAN ÜSTÜN Komiser Yardımcısı KONYAALİ YILMAZ Komiser Yardımcısı HAVACILIK DAİ.BŞK.NURETTİN GÜLAY Komiser Yardımcısı BURSAHALİL KAPIKIRAN Komiser Yardımcısı SAMSUNABİDİN TANSU BIYIKLI Komiser Yardımcısı ANKARAMURAT YETİR Komiser Yardımcısı YOZGATAYHAN ÇAM Komiser Yardımcısı AFYONKARAHİSARORHAN ABBAK Komiser Yardımcısı ESKİŞEHİRYALÇIN KARA Komiser Yardımcısı BİLECİKAHMET AKABA Komiser Yardımcısı MUĞLASALİM VURAL Komiser Yardımcısı DİYARBAKIRERDAL GÜLAL Komiser Yardımcısı AFYONKARAHİSARCEYHUN YILMAZ Komiser Yardımcısı İSTANBULMEHMET BAŞER Komiser Yardımcısı NİĞDEHASAN AVŞAR Komiser Yardımcısı KIRIKKALEALPER HAYKIR Komiser Yardımcısı MERSİNNİHAT YILDIRIM Komiser Yardımcısı BALIKESİRYAŞAR BOSTAN Komiser Yardımcısı AFYONKARAHİSARHÜSEYİN AYDIN Komiser Yardımcısı ERZİNCANERKAN KARAMEŞE Komiser Yardımcısı BURSABARIŞ KARA Komiser Yardımcısı TEKİRDAĞHİLMİ BAL Komiser Yardımcısı ANKARAABDULKADİR KUTLU KILIÇ Komiser Yardımcısı BURSAİSA TEKİN Komiser Yardımcısı BURSARAMAZAN EKEMEN Komiser Yardımcısı İSTANBULERGÜN BOZOK Komiser Yardımcısı CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKTURGAY ÖZASLAN Komiser Yardımcısı OSMANİYEÖZKAN TAŞTAN Komiser Yardımcısı ISPARTAAYHAN MERAL Komiser Yardımcısı SAMSUNERSOY GÜZEL Komiser Yardımcısı ANKARAMEMET FATİH GÜN Komiser Yardımcısı BALIKESİRSERKAN GÖÇ Komiser Yardımcısı SİVASMUSTAFA KARAYILAN Komiser Yardımcısı DİYARBAKIRBİROL KAYABAŞI Komiser Yardımcısı TRABZONŞEREF DAĞHAN Komiser Yardımcısı BALIKESİRMEHMET NURİ AYALP Komiser Yardımcısı AMASYAŞUAYIP GÜRBÜZ Komiser Yardımcısı KIRŞEHİRHASAN SEMAİ SEÇEN Komiser Yardımcısı İZMİRTEYFİK DEMİR Komiser Yardımcısı NİĞDEHALİM CANDAR Komiser Yardımcısı AMASYAMUSTAFA DEĞİRMENCİ Komiser Yardımcısı ANKARALEVENT KIVRAK Komiser Yardımcısı İZMİRHİLMİ ALBAYRAK Komiser Yardımcısı TUNCELİÖZKAN SAKA Komiser Yardımcısı KARSSULTAN KAHRAMAN Komiser Yardımcısı İSTANBULNOMAN ÇABUK Komiser Yardımcısı AYDINSİNAN ÇELEBİ Komiser Yardımcısı BALIKESİRYAKUP DEMİR Komiser Yardımcısı UŞAKGÜLTEKİN ALAF Komiser Yardımcısı AMASYAMÜSLÜM YILMAZ Komiser Yardımcısı TUNCELİİHSAN TEPE Komiser Yardımcısı KAHRAMANMARAŞHAMİT AKIŞ Komiser Yardımcısı MUŞUĞUR KIVRAK Komiser Yardımcısı AFYONKARAHİSARAYKUT GEBECİ Komiser Yardımcısı İSTANBULEROL DEMİR Komiser Yardımcısı KAHRAMANMARAŞİBRAHİM CEYLAN Komiser Yardımcısı CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKZAFER KOCA Komiser Yardımcısı İSTANBULATİLLA ÇETİN Komiser Yardımcısı RİZE POMEMNECMETTİN ALME Komiser Yardımcısı ANKARAERKAN KOÇ Komiser Yardımcısı ESKİŞEHİRHACI ERHAN EVLİ Komiser Yardımcısı ANKARAHASAN GÖZDE Komiser Yardımcısı GÜVENLİK DAİ.BŞK.TUNCAY BİÇER Komiser Yardımcısı TOKATNAİM TAŞDEMİR Komiser Yardımcısı İSTANBULYUSUF KALINSAZLIOĞLU Komiser Yardımcısı ANKARAHARUN ÇOLAK Komiser Yardımcısı AMASYAMUSTAFA ÖZTÜRK Komiser Yardımcısı İSTANBULAHMET ŞEVKİ DÖĞER Komiser Yardımcısı ESKİŞEHİRMEHMET ULAĞ Komiser Yardımcısı HATAYHAKAN ALPASLAN Komiser Yardımcısı KAHRAMANMARAŞMUSTAFA PASLI Komiser Yardımcısı OSMANİYEHAKAN ÜLKER Komiser Yardımcısı YOZGATOĞUZHAN KORKMAZ Komiser Yardımcısı SAKARYAMESUT KONAKÇI Komiser Yardımcısı YOZGATYASİN AYDOSLU Komiser Yardımcısı KIRŞEHİRMUSTAFA KARABİDEK Komiser Yardımcısı İSTANBULHASAN ARSLAN Komiser Yardımcısı AFYONKARAHİSARUĞUR CAYMAZ Komiser Yardımcısı ADANAHADİ ÖCAL Komiser Yardımcısı İSTANBULFATİH GEDİK Komiser Yardımcısı MANİSASEYİT AKA Komiser Yardımcısı MARDİNFATİH AHMET BARTAN Komiser Yardımcısı İSTANBULKEMAL ACAR Komiser Yardımcısı MUĞLAKAMİL DİNÇ Komiser Yardımcısı AFYONKARAHİSAREDA VURAL Komiser Yardımcısı DİYARBAKIRAHMET ÖZAY Komiser Yardımcısı ANKARAMEHMET TALAŞ Komiser Yardımcısı İSTANBULNİYAZİ YILDIZ Komiser Yardımcısı AMASYABEYAZİD ERGEÇ Komiser Yardımcısı HATAYÖKKEŞ ÇETİN Komiser Yardımcısı OSMANİYEŞÜKRÜ KÖSEOĞLU Komiser Yardımcısı MİLLİ SARAYLAR KRM.ŞB.MDGÖKHAN TUZOCAK Komiser Yardımcısı KIRIKKALEERDAL KOÇER Komiser Yardımcısı RİZEÖMER YASİN AKÇA Komiser Yardımcısı BİTLİS POMEMÖMER KOÇ Komiser Yardımcısı BALIKESİR AYVALIK PMEMRECEP ÇAKIN Komiser Yardımcısı KARABÜK POMEMHASAN COŞKUN Komiser Yardımcısı ANTALYAÖMER ERCAN Komiser Yardımcısı ANKARAAHMET AKÇASIZ Komiser Yardımcısı ANKARA KRİMİNAL P.LAB.M.VOLKAN ÖĞÜT Komiser Yardımcısı ANKARAALİ ÖĞÜNÇ Komiser Yardımcısı MUĞLAENGİN TURHAN Komiser Yardımcısı DÜZCEHASAN HÜSEYİN EKİZ Komiser Yardımcısı SAMSUNSERKAN MERT Komiser Yardımcısı İSTANBULHARUN ÇOBAN Komiser Yardımcısı İZMİRHÜSEYİN TANER GÜRAY Komiser Yardımcısı MUĞLAMUHAMMET PINAR Komiser Yardımcısı KONYAMUHAMMET REŞİT KOLİKISA Komiser Yardımcısı TOKATHASAN ELMACI Komiser Yardımcısı GİRESUNHAKAN YÜCEL Komiser Yardımcısı KIRŞEHİRNECMETTİN KÖSE Komiser Yardımcısı KİLİSGÜVEN YILDIZ Komiser Yardımcısı İSTANBULİSMAİL GÜVEN Komiser Yardımcısı MUŞMUZAFFER KARLIDAĞ Komiser Yardımcısı RİZE POMEMSİNAN YİĞİD Komiser Yardımcısı DİYARBAKIRMUSTAFA AKYOL Komiser Yardımcısı GAZİANTEPUĞUR TÜRKOĞLU Komiser Yardımcısı İSTANBULŞERAFETTİN KAYA Komiser Yardımcısı YOZGAT POMEMTOLGA ER Komiser Yardımcısı TRABZONOSMAN SALİ Komiser Yardımcısı İSTANBULMUSTAFA YILDIZ Komiser Yardımcısı ŞANLIURFAMECİT YEL Komiser Yardımcısı TEKİRDAĞMAHMUT ASLAN Komiser Yardımcısı KARSZÜLKÜF ÇELEBİ Komiser Yardımcısı TUNCELİMUSTAFA ÜNAL Komiser Yardımcısı ANKARAUĞUR ÖMRÜUZUN Komiser Yardımcısı VANAZİZE ŞENBAŞ Komiser Yardımcısı ELAZIĞMEHMET FATİH ÇAY Komiser Yardımcısı ARDAHANSALİHA BETÜL TEKE Komiser Yardımcısı ANKARAGÖRKEM TURHAN Komiser Yardımcısı VANSAFA BERAT AKTEPE Komiser Yardımcısı ARTVİNMUHAMMET SAMET SEVİNÇER Komiser Yardımcısı ANKARAFATİH CEYLAN Komiser Yardımcısı ŞIRNAKGÜLŞAH GÜLTEPE Komiser Yardımcısı MARDİNDEMET YALÇIN DEMİR Komiser Yardımcısı MARDİNİSA HALICI Komiser Yardımcısı İSTANBULHARUN GÜREL Komiser Yardımcısı BURSAMUHAMMET ÖMER GÖKBUNAR Komiser Yardımcısı ANKARAMETEHAN YILMAZ Komiser Yardımcısı ANKARAENİS DAYANÇ Komiser Yardımcısı MARDİNKENAN KOÇ Komiser Yardımcısı CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKYAŞAR YILMAZER Komiser Yardımcısı ŞIRNAKMUHAMMET KILIÇ Komiser Yardımcısı İSTANBULRIDVAN GÜLER Komiser Yardımcısı MARDİNFEYZULLAH APAYDIN Komiser Yardımcısı İSTANBULİSMAİL KILIÇ Komiser Yardımcısı ŞANLIURFAEMBİYA DOĞAN Komiser Yardımcısı ANKARAMUSTAFA ARSLAN Komiser Yardımcısı SİVASÖMER FARUK EKİZ Komiser Yardımcısı ANKARATAHİR TALHA KAHRAMAN Komiser Yardımcısı ANKARAEREN AKPINAR Komiser Yardımcısı BİTLİSCENGİZ KARADENİZ Komiser Yardımcısı BURSAGALİP SAVUT Komiser Yardımcısı BURSAHASAN CAN KÖSE Komiser Yardımcısı ANKARAYASİN BÜYÜKTAHTAKIN Komiser Yardımcısı VANHALİL ERYILMAZ Komiser Yardımcısı BURSAMESUT BURAK ÖZDEMİR Komiser Yardımcısı ELAZIĞİLYAS ÇELİK Komiser Yardımcısı İSTANBULFATİH KAPLAN Komiser Yardımcısı HAKKARİMURAT AKTAŞ Komiser Yardımcısı BURSANURETTİN YAVUZ Komiser Yardımcısı GÜMÜŞHANEİBRAHİM AFE Komiser Yardımcısı İZMİRİBRAHİM RIZA TURAN Komiser Yardımcısı ESKİŞEHİRMEHMET SAİT KOYUNDERELİ Komiser Yardımcısı İZMİREMRE YAVUZYAŞAR Komiser Yardımcısı MARDİNUĞUR KAYA Komiser Yardımcısı ADANADOĞAN ÇAKIR Komiser Yardımcısı ANKARAOKAN METE Komiser Yardımcısı MALATYAİSMAİL DEMİR Komiser Yardımcısı ANKARAMUHAMMED MUSAB ÖZTÜRK Komiser Yardımcısı ERZURUMABDULKADİR AYDEMİR Komiser Yardımcısı İZMİRCABBAR KARSLI Komiser Yardımcısı BURSASEFANUR ÇOKTAN Komiser Yardımcısı ANKARAMEHMET GÜLERER Komiser Yardımcısı İSTANBULOĞUZHAN DEMİRCİ Komiser Yardımcısı ANKARAÖMER ÖZCAN Komiser Yardımcısı KONYANAZİFE ER ŞAHİNDAŞ Komiser Yardımcısı DENİZLİCİHAN ALİ VURAL Komiser Yardımcısı VANİLHAN ERGÜN Komiser Yardımcısı ŞIRNAKEYÜP MUTLU Komiser Yardımcısı ŞIRNAKORHAN BEKLEVİŞ Komiser Yardımcısı ANKARAFATİH COŞGUN Komiser Yardımcısı ANKARASUAT GEZGEN Komiser Yardımcısı SİİRTMUZAFFER HAYTA Komiser Yardımcısı BURSAMİZBAH ÇELİK Komiser Yardımcısı BURSAYUNUS EMRE KOÇAK Komiser Yardımcısı BURSAERKAN YILDIRIM Komiser Yardımcısı BURSAAHMET SAKİ UZUN Komiser Yardımcısı BURSANURULLAH ARDOĞAN Komiser Yardımcısı BURSAAHMET YASİN ÇAVDARLI Komiser Yardımcısı KIRIKKALEMUHAMMET ÖGTELİK Komiser Yardımcısı BURSAALİ ORAS Komiser Yardımcısı BURSAESAD EMİN ALTAN Komiser Yardımcısı BURSABERKAY TUTUK Komiser Yardımcısı ANKARAİHSAN KARATAŞ Komiser Yardımcısı KONYASALİM ALKANAT Komiser Yardımcısı SİİRTABDULLAH RIDVAN YÜKSEL Komiser Yardımcısı ANKARAESAT ESAT Komiser Yardımcısı KIRIKKALEABDULLAH ÖZTÜRK Komiser Yardımcısı ÇANAKKALEMUHAMMET METEHAN DEMİRCİ Komiser Yardımcısı YALOVACİHAD ÖZCAN Komiser Yardımcısı ANKARAFATİH ULU Komiser Yardımcısı AYDINMÜCAHİT TÜRKYILMAZ Komiser Yardımcısı KRİMİNAL DAİ.BŞK.MİTHAT ALAN Komiser Yardımcısı KOCAELİDENİZ DEMİR Komiser Yardımcısı TEKİRDAĞYAVUZ IŞIK Komiser Yardımcısı ŞANLIURFAEYÜP KAPTANOĞLU Komiser Yardımcısı ANKARAMÜSEMMA HUBEYİB VAKİTSAYAN Komiser Yardımcısı MUĞLAALİ SABANCI Komiser Yardımcısı İSTANBULNUH KUTLUGÜN Komiser Yardımcısı ANKARAMUHAMMED DEMİR Komiser Yardımcısı TRABZONEMRE ŞAHİN Komiser Yardımcısı SİİRTYUSUF ÇOLAK Komiser Yardımcısı KARABÜKYUSUF EREN DEĞER Komiser Yardımcısı KARABÜKHAKAN ÇAM Komiser Yardımcısı ANKARAHARUN BUĞRAHAN BAŞDOĞAN Komiser Yardımcısı HAVACILIK DAİ.BŞK.HASAN KEÇELİOĞLU Komiser Yardımcısı VANÖZGÜR TAŞ Komiser Yardımcısı ERZİNCANMUHAMMED ABDULLAH YAĞMUR Komiser Yardımcısı İSTANBULMEHMET ALİ CANPOLAT Komiser Yardımcısı ANKARAONUR SALİH CEBRE Komiser Yardımcısı ARTVİNUĞUR DEMİR Komiser Yardımcısı KİLİSMURAT DEMİREZEN Komiser Yardımcısı ARDAHANHASAN BASRİ ŞİMŞEK Komiser Yardımcısı İSTANBULMUHAMMET HADİ ERGİN Komiser Yardımcısı ARDAHANHASAN COŞKUN Komiser Yardımcısı DİYARBAKIRSAMET AKAN Komiser Yardımcısı SAMSUNENES İZGİ Komiser Yardımcısı DİYARBAKIRMEHMET YUSUF KARAHAN Komiser Yardımcısı ANKARAALİ EMRE AKKAYA Komiser Yardımcısı BİTLİS POMEMALİ TALİP KILIÇ Komiser Yardımcısı ANKARAMÜMİN ÖZTÜRK Başpolis Memuru KONYAMEHMET MALATYA Başpolis Memuru ANTALYANEŞET TUFAN Başpolis Memuru ANKARAİSMAİL BALOĞLU Başpolis Memuru BURSAİSMAİL DELİBAŞ Başpolis Memuru ŞANLIURFAMUSTAFA PEKGÖZ Başpolis Memuru İZMİRAHMET KARSLI Başpolis Memuru AMASYA MERZİFON POMEMBEDRETTİN AĞLAR Başpolis Memuru SİVASSADULLAH EKER Başpolis Memuru ANKARAKENAN BULUT Başpolis Memuru HATAYSAMİ FİDAN Başpolis Memuru ANKARABATTAL YILMAZ Başpolis Memuru BURSAALİ DEMİRTAŞ Başpolis Memuru BURSASÜLEYMAN CANLIER Başpolis Memuru ANKARAABDULLAH ATILGAN Başpolis Memuru SİVASMUHDET KIRMIZIGÜL Başpolis Memuru BİNGÖLHÜSEYİN GENÇOĞLU Başpolis Memuru KAYSERİMUSTAFA AKMAN Başpolis Memuru İZMİRHÜSEYİN AKGÖZ Başpolis Memuru GİRESUNMUSTAFA ATEŞ Başpolis Memuru ANKARAMESUT KAYA Başpolis Memuru MERSİNMURAT KAN Başpolis Memuru İZMİRRECEP BAŞ Başpolis Memuru GÜMÜŞHANEHÜSEYİN GÜNAYDIN Başpolis Memuru SAMSUNİBRAHİM DENGİŞ Başpolis Memuru KONYAHAKAN KARABAĞ Başpolis Memuru BURSACİHAN TURGUT Başpolis Memuru ANKARAALİ USLUOĞLU Başpolis Memuru ELAZIĞALİ ERMAN Başpolis Memuru SAMSUNMUSTAFA GÖK Başpolis Memuru BAYBURTÖMER AYDIN Başpolis Memuru ANKARAOSMAN AKÇA Başpolis Memuru ANKARAOSMAN SANDIKÇI Başpolis Memuru MANİSAMEHMET ULUSOY Başpolis Memuru ANKARAİSMAİL KILINÇ Başpolis Memuru ŞANLIURFATANFER ÜNAL Başpolis Memuru ŞANLIURFACAHİT DURAK Başpolis Memuru İSTANBULREMZİ ÇİMEN Başpolis Memuru MALATYAERTUĞRUL TORUN Başpolis Memuru VANMEHMET NEDİM ÇORLU Başpolis Memuru MALATYAMURAT AKALIN Başpolis Memuru ADIYAMANERSİN GÜVEN Başpolis Memuru KAYSERİYUSUF DEMİR Başpolis Memuru VANHÜSEYİN DEKTAŞ Başpolis Memuru BİNGÖLADİL DOĞAN Başpolis Memuru AYDINMEHMET EROL Başpolis Memuru GAZİANTEPMİKTAT BOZKURT Başpolis Memuru BİNGÖLİLHAN KARABULUT Başpolis Memuru SİVASMURAT SOYDAN Başpolis Memuru ŞANLIURFASİNAN CANBOLAT Başpolis Memuru ANKARAEKREM ERTÜRK Başpolis Memuru ÇORUMRAMAZAN ÇAKICI Başpolis Memuru ANKARASULTANMECİT ELBİ Başpolis Memuru KONYANAMIK KEMAL YANBAK Başpolis Memuru ANKARAMİTHAT ZOROĞLU Başpolis Memuru ANKARAHAKAN ÖZCAN Başpolis Memuru İSTİHBARAT DAİ.BŞK.OSMAN NURİ AĞKUŞ Başpolis Memuru KAYSERİOĞUZ ÇETİNKAYA Başpolis Memuru HATAYBÜLENT AKŞUN Başpolis Memuru ADANAMÜMTAZ ÇATALKAYA Başpolis Memuru ÇORUMVAHETTİN İNCE Başpolis Memuru ERZURUMKADİR SOYTÜRK Başpolis Memuru MUŞFİKRET YILMAZ Başpolis Memuru ELAZIĞNURETTİN EVİZ Başpolis Memuru ANKARAİSA POLAT Başpolis Memuru GAZİANTEPSAHİR DAŞ Başpolis Memuru ANTALYAGÜRKAN ALİ ZARALIOĞLU Başpolis Memuru KASTAMONUİRFAN AYDIN Başpolis Memuru İZMİRÖMER KILIÇAY Başpolis Memuru ANKARAGÜRKAY CİVELEK Başpolis Memuru TRABZONMURAT KÖKHAN Başpolis Memuru KAYSERİBATTAL DEDEBALİ Başpolis Memuru DİYARBAKIRRUHİ KÖSE Başpolis Memuru BALIKESİRABDULLAH KILINÇ Başpolis Memuru SİİRTAHMET ALİBAZ Başpolis Memuru HUKUK MÜŞAVİRLİĞİEFRAYİM DERNEK Başpolis Memuru ERZURUMMUSTAFA MURAT TAVUKCU Başpolis Memuru ANKARAMUSTAFA YÜCEL Başpolis Memuru ANKARAABDULLAH BULAT Başpolis Memuru KONYAİSMAİL AKÇAY Başpolis Memuru SAMSUNMUSTAFA DOĞANCIK Başpolis Memuru SİİRTERSİN ERGÜN Başpolis Memuru GÜMÜŞHANEABDULLAH BAĞATIR Başpolis Memuru ANKARAALİ KAYA Başpolis Memuru ŞANLIURFASALİH EKEN Başpolis Memuru SAMSUNVEDAT KARAKILIÇ Başpolis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.MEHMET HANİFİ SAĞ Başpolis Memuru ŞANLIURFAORHAN DUBA Başpolis Memuru UŞAKFATİH DAHAN Başpolis Memuru GAZİANTEPVELİ GÜDÜCÜ Başpolis Memuru MALATYAMUSTAFA ALİ AKBUĞA Başpolis Memuru MUŞFEVZİ AKYÜZ Başpolis Memuru BURSAUĞUR KAVAKLI Başpolis Memuru TUNCELİMUSTAFA UYSAL Başpolis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.ALİ ZENGİN Başpolis Memuru ŞANLIURFAZEYNEL ABİDİN KOT Başpolis Memuru TRABZONTAMER GÜLTEKİN Başpolis Memuru MARDİNMURAT KILIÇ Başpolis Memuru DİYARBAKIRBÜLENT DEMİRCİ Başpolis Memuru VANDOĞAN BAĞCI Başpolis Memuru HATAYHÜSEYİN ALTIPARMAK Başpolis Memuru KONYAİRFAN TÜRK Başpolis Memuru DİYARBAKIROSMAN KÖSE Başpolis Memuru HATAYORHAN GÖCEN Başpolis Memuru İSTANBULAHMET ARTIK Başpolis Memuru VANSÜLEYMAN DERE Başpolis Memuru VANMUSTAFA ŞANVERDİ Başpolis Memuru MARDİNİBRAHİM ESEN Başpolis Memuru İSTANBULDAVUT KARAKURUM Başpolis Memuru TRABZONYUNUS ERSUNGUR Başpolis Memuru MUŞFAHRETTİN KERİM GÜMÜŞ Başpolis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.ERGİN YILDIRIM Başpolis Memuru MALATYAAHMET ALPER ÖZGEN Başpolis Memuru ESKİŞEHİRFAHRETTİN DEMİRAL Başpolis Memuru GAZİANTEPKAMİL ZENGİN Başpolis Memuru KONYAALİ RIZA KILINÇ Başpolis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.ÖMER ÖZÇELİK Başpolis Memuru ANKARAÖKKEŞ ALTUNBAŞ Başpolis Memuru MALATYAMEHMET ALİ YAKAR Başpolis Memuru BİTLİSYAŞAR ŞAHANGİR Başpolis Memuru ANKARANİHAT GÜRBÜZ Başpolis Memuru SİVASMEHMET MUSTAFA BOZKURT Başpolis Memuru KAYSERİHAKAN ULUTAŞ Başpolis Memuru ESKİŞEHİRMUZAFFER ALAGÖZ Başpolis Memuru ANKARACENGİZ AKSOY Başpolis Memuru İSTANBULABUZER KONAN Başpolis Memuru ŞANLIURFAMURAT EMOL Başpolis Memuru İZMİRİSMAİL YILMAZ Başpolis Memuru KAYSERİMUHAMMET KÖSE Başpolis Memuru ELAZIĞTUNCAR KAYA Başpolis Memuru KAYSERİBEKİR YARAR Başpolis Memuru PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİ.BŞK.SAVAŞ GÜLER Başpolis Memuru DENİZLİAHMET ÇALIŞIR Başpolis Memuru ŞANLIURFATURAN CERRAH Başpolis Memuru GİRESUNTURGUT ÖZBERK Başpolis Memuru SİVASMAHMUT ERDOĞDU Başpolis Memuru VANKIYASETTİN MUTLU Başpolis Memuru ERZURUMMURAT GÜVENİR Başpolis Memuru HUDUT KAPILARI DAİ.BŞK.DOĞAN GÜNEŞ Başpolis Memuru ANKARAİZZETTİN BAYKUŞ Başpolis Memuru ANKARAHACI ERKOÇ Başpolis Memuru ANKARAHASAN EĞRİ Başpolis Memuru ÇORUMKADİR CENİK Başpolis Memuru BURSADİNCER TAŞDEMİR Başpolis Memuru ERZURUMFİKRET DAŞTAN Başpolis Memuru YALOVAYÜCEL YUVAKGİL Başpolis Memuru ANTALYATANER EKİCİ Başpolis Memuru BURSAHASAN EREN Başpolis Memuru MUĞLAİLHAN KAŞGAR Başpolis Memuru SAMSUNETNAN YILDIRIM Başpolis Memuru ANKARAARİF AKSUNGUR Başpolis Memuru BURSAMURAT AKIN Başpolis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.HALUK EMÜL Başpolis Memuru DİYARBAKIRAHMET AKTAŞ Başpolis Memuru ANKARAALİ ŞEN Başpolis Memuru IĞDIRMUHİT ÖZCAN Başpolis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.ALİ SEZGİN Başpolis Memuru YALOVAYASİN BAYINDIR Başpolis Memuru ANKARARAMAZAN BAKIR Başpolis Memuru MALATYAEKREM KESKİNBALTA Başpolis Memuru BURSAMEHMET MERİNÇ Başpolis Memuru BATMANHÜSAMETTİN ERBEK Başpolis Memuru ANKARAABDURRAHMAN ÇALIŞKAN Başpolis Memuru OSMANİYEAKİF KILIÇ Başpolis Memuru ANKARAERDOĞAN BULDUK Başpolis Memuru SİİRTMUZAFFER KÜRTÜL Başpolis Memuru ŞANLIURFAKAPLANTEKİN KILIÇARSLAN Başpolis Memuru SİVASHÜSEYİN ÇAKMAK Başpolis Memuru ŞANLIURFARAMAZAN GÜNEŞ Başpolis Memuru ANKARANUREDDİN ALGÜL Başpolis Memuru TUNCELİYALÇIN BEŞİKTAŞ Başpolis Memuru KAYSERİÖZER OLGUN Başpolis Memuru ŞANLIURFAERKAN BAŞAR Başpolis Memuru MUĞLAMESUT KOÇAK Başpolis Memuru ANKARAYUSUF KARAHAN Başpolis Memuru BATMANMİKAİL BİLEN Başpolis Memuru İSTANBULDİNÇER BOZKURT Başpolis Memuru BALIKESİRMEHMET KİRAZ Başpolis Memuru ADIYAMANYUSUF SÖNMEZ Başpolis Memuru ANKARAAHMET FİDAN Başpolis Memuru SAMSUNTURAN BALCİ Başpolis Memuru ANKARARAMAZAN ÇAKIR Başpolis Memuru İSTANBULKADİR İSLAMOĞLU Başpolis Memuru SAMSUNŞENOL ODABAŞ Başpolis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.HÜSEYİN SAĞIROĞLU Başpolis Memuru ADANAEMRAH SAÇMALI Başpolis Memuru HATAYİBRAHİM GÖL Başpolis Memuru SİİRTBURHAN AKDAŞ Başpolis Memuru ISPARTAZAFER BARIŞ TUNCEL Başpolis Memuru KIRŞEHİRBÜLENT ATEŞ Başpolis Memuru ANKARAHACI İBRAHİM ÖZGÜR Başpolis Memuru ANKARAHALİL ÖZDEMİR Başpolis Memuru HATAYBAYRAM ALİ ÇETİNKAYA Başpolis Memuru MANİSANECMETTİN OKTAY Başpolis Memuru KAYSERİMUSTAFA KILIÇ Başpolis Memuru OSMANİYESUAT ÇINAR Başpolis Memuru ANKARACELAL KOYUNCU Başpolis Memuru KAYSERİFETTAH GÖKHAN Başpolis Memuru ADANAMEHMET KAYA Başpolis Memuru BALIKESİRSÜLFETTİN ÇAKIR Başpolis Memuru ANKARAMESUT UYGUN Başpolis Memuru MALATYAMURAT KARATAŞ Başpolis Memuru KAYSERİARİF BOY Başpolis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.MEHMET COŞKUN Başpolis Memuru İZMİROKTAY DOĞAN Başpolis Memuru MALATYANAZIM HATO Başpolis Memuru ISPARTAFEYZULLAH BARAN Başpolis Memuru ANKARAFERİT KÜÇÜKOĞLU Başpolis Memuru ERZURUMALİ AKKOÇ Başpolis Memuru KONYAALİ YUMURTACI Başpolis Memuru DİYARBAKIRŞAKİR AKTAŞ Başpolis Memuru ANKARATACETTİN YILMAZ Başpolis Memuru ERZURUMAHMET BAĞCIVAN Başpolis Memuru KONYASEFFAT TORLAK Başpolis Memuru KAYSERİNİHAT BİRCAN Başpolis Memuru KONYARAMAZAN DEVECİ Başpolis Memuru ANKARASADULLAH SARI Başpolis Memuru ANKARACAFER TAYYAR ÖZKAN Başpolis Memuru ANKARANAFİ ÜSKÜL Başpolis Memuru ERZURUMBAHSET GEZER Başpolis Memuru OSMANİYEŞABAN DİŞÇEKEN Başpolis Memuru KAYSERİBİLKAN GÜZELCE Başpolis Memuru HATAYMURAT ARSLAN Başpolis Memuru KASTAMONUYAŞAR BEŞİNCİ Başpolis Memuru SAMSUNMUAMMER MERT Başpolis Memuru VANŞÜKRÜ ERDOĞAN Başpolis Memuru KAYSERİMUSTAFA ÖĞÜT Başpolis Memuru KAYSERİMUSTAFA YILMAZ Başpolis Memuru DİYARBAKIRDENİZ DALGALI Başpolis Memuru ANKARAMUSTAFA SEÇGÜL Başpolis Memuru MUŞİRFAN DURNA Başpolis Memuru HATAYHACİ KILIÇ Başpolis Memuru İSTİHBARAT DAİ.BŞK.UĞUR BABAOĞLU Başpolis Memuru GAZİANTEPMUSTAFA TOPAL Başpolis Memuru GİRESUNŞİNASİ MEYDAN Başpolis Memuru BALIKESİRYAKUP ÇAKIR Başpolis Memuru ANKARANURETTİN DEMİR Başpolis Memuru SAMSUNÜMİT NAYİR Başpolis Memuru ANKARACEVDET ALTIPARMAK Başpolis Memuru ELAZIĞMEHMET BÜYÜKYILDIRIM Başpolis Memuru ANKARARECEP AKTAŞ Başpolis Memuru SAMSUNHİKMET SÖNMEZ Başpolis Memuru BATMANŞEVKET KEYVANOĞLU Başpolis Memuru ANKARAEMİR TÜRKMEN Başpolis Memuru STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ.BŞK.TURGAY ÖZEN Başpolis Memuru SAMSUNMEHMET BULUT Başpolis Memuru KONYAABDULLAH BEK Başpolis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.FARUK TAŞAR Başpolis Memuru ANKARAİSMAİL TOPÇU Başpolis Memuru BURDURMEHMET ALİŞAN Başpolis Memuru ANKARAYAVUZ AK Başpolis Memuru AYDINAŞKIN ARSLAN Başpolis Memuru SAMSUNNURETTİN SOYLU Başpolis Memuru TOKATSEYHAN KILIÇASLAN Başpolis Memuru ERZURUMMUSA KAYA Başpolis Memuru ANKARAUMUT AVCI Başpolis Memuru DÜZCEBEKİR AÇIK Başpolis Memuru HATAYKADİR YILDIZ Başpolis Memuru BATMANSEZGİN URAL Başpolis Memuru AYDINAHMET YILDIRIM Başpolis Memuru HATAYMUSTAFA GİRİŞEN Başpolis Memuru ANKARAYÜCEL KIRMIZI Başpolis Memuru ANTALYAİRFAN ÇIĞRI Başpolis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.ADEM KARAKULLUKÇU Başpolis Memuru ANKARAALİ ÇINAKLI Başpolis Memuru AMASYASEZAYİ ATA Başpolis Memuru BURDURDURMUŞ DOYMUŞ Başpolis Memuru KARABÜKHASAN YILDIRIM Başpolis Memuru İSTANBULMEHMET KELEŞ Başpolis Memuru KONYAAYDIN KARS Başpolis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.AHMET IRMAK Başpolis Memuru GÜMÜŞHANEMURAT ÇOLAK Başpolis Memuru SİVASMESUT GÜMÜŞ Başpolis Memuru ANKARAMURAT ÖZTÜRK Başpolis Memuru TOKATMUSTAFA POLAT Başpolis Memuru ANKARAAYDIN GÖMLEKSİZ Başpolis Memuru BURSAAHMET UĞUR AKCAN Başpolis Memuru MALATYAMİKAİL ALMA Başpolis Memuru MALATYAMEHMET ALİ SARI Başpolis Memuru KARAMANMEHMET HAYTA Başpolis Memuru BALIKESİRSAVAŞ KANCA Başpolis Memuru TRABZONTARIK TEKİN Başpolis Memuru OSMANİYESELAMİ DALKILIÇ Başpolis Memuru KAYSERİMEHMET CAHİT NASIR Başpolis Memuru VANAHMET YÜKSEK Başpolis Memuru DİYARBAKIRHÜSEYİN IŞIK Başpolis Memuru ANTALYAHALİL UÇAR Başpolis Memuru BURSARECEP DUMLU Başpolis Memuru ERZİNCANMEHMET FAYSAL ÖZER Başpolis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.MEHMET OK Başpolis Memuru MARDİNTURAN BOZDEMİR Başpolis Memuru SAMSUNMAHMUT ŞAHİN Başpolis Memuru DENİZLİMİKAİL ERCAN GÜNDÜZ Başpolis Memuru GİRESUNEFRAİM TEKECİ Başpolis Memuru SAMSUNMURAT KILINÇ Başpolis Memuru OSMANİYEHANİFİ YARIMAĞA Başpolis Memuru ANTALYAHASAN ÜMÜTLÜ Başpolis Memuru ANKARAİZZET KESKİN Başpolis Memuru MERSİNSEYFETTİN YILDIZ Başpolis Memuru BURSAMÜRSEL ÇETİNKAYA Başpolis Memuru SAMSUNHAKAN AKBULUT Başpolis Memuru ANKARAHÜSEYİN SEMİZ Başpolis Memuru BİLECİKFAHRETTİN ÇETİNTAŞ Başpolis Memuru BURSAMEHMET ARSLAN Başpolis Memuru MERSİNMETİN YAMAN Başpolis Memuru HATAYBÜLENT DEMİRDAĞ Başpolis Memuru NİĞDEVAHİT EKER Başpolis Memuru SİVASMUSTAFA DALKIRAN Başpolis Memuru HATAYYÜKSEL BADUR Başpolis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.SADETTİN BİLİCİ Başpolis Memuru UŞAKAHMET TALAT KARADENİZ Başpolis Memuru KONYAUĞUR TURAN Başpolis Memuru SAMSUNLEVENT AKBALIK Başpolis Memuru ANKARAMUSTAFA GÜLEŞEN Başpolis Memuru ANKARAHAKAN AYGÜN Başpolis Memuru ERZURUMİBRAHİM DEMİRCİOĞLU Başpolis Memuru ADANACEMAL ÇAVUŞOĞLU Başpolis Memuru ANKARAERKAN YILMAZ Başpolis Memuru KAYSERİSEBAHATTİN ÇAKIR Başpolis Memuru ORDUAHMET YOLDAŞ Başpolis Memuru ESKİŞEHİRSECAATTİN EŞ Başpolis Memuru MARDİNSERKAN SAPMAZ Başpolis Memuru KAYSERİSELAMİ ŞAHİN Başpolis Memuru AMASYAİSMAİL TURAP Başpolis Memuru ELAZIĞSEÇKİN DAŞKIN Başpolis Memuru ANKARAYUSUF GÜLER Başpolis Memuru AMASYAYUSUF DOĞAN Başpolis Memuru KAHRAMANMARAŞOSMAN BULUT Başpolis Memuru KAYSERİMURAT KOTAN Başpolis Memuru ADANAZAFER İNAN Başpolis Memuru SAMSUNADİL BÜLBÜL Başpolis Memuru ANKARAMUSTAFA KARKIN Başpolis Memuru ANKARAMEHMET TOPKAYA Başpolis Memuru TOKATHASAN HÜSEYİN ŞİMŞEK Başpolis Memuru ESKİŞEHİRTEVFİK KOÇ Başpolis Memuru ÇORUMERKAN TURAL Başpolis Memuru SAMSUNMEHMET UZUNOĞLU Başpolis Memuru ŞANLIURFAHALİT KAYA Başpolis Memuru MANİSAMÜRSEL DEVİREN Başpolis Memuru SİVASALİ CURA Başpolis Memuru ADANAEKREM ÖZMEN Başpolis Memuru ADANAAHMET RAMİS Polis Memuru ESKİŞEHİRHÜDAYİ ŞAHAN Polis Memuru BURSAADEM KAÇMAZ Polis Memuru ANKARASELAHATTİN ÇELTİKCİ Polis Memuru ANKARAŞABAN DAĞGEZ Polis Memuru TRAFİK PLANLAMA VE DESTEK DAİ.BŞK.MEHMET ERŞAHİN Polis Memuru ANKARAFİKRİ SÖYLEMEZ Polis Memuru ÇORUMKADİR ŞAKACI Polis Memuru ANKARAMUSTAFA PAMUKSUZ Polis Memuru İSTANBULİSMAİL SÜZEN Polis Memuru İZMİRÖMER OLGUN Polis Memuru ÇANKIRIMEVLÜT KARAKAYA Polis Memuru SAMSUNÖZCAN KURNAZ Polis Memuru ELAZIĞİRFAN KAYA Polis Memuru BURSAMUSTAFA BAYRAKDAR Polis Memuru İZMİRMETİN ERİCEK Polis Memuru ADANAAZİZ ÖZKAN Polis Memuru ANKARAVECHETTİN KAYA Polis Memuru İSTANBULALİ İHSAN GÜL Polis Memuru BURSAMETİN BÜLBÜL Polis Memuru ESKİŞEHİRKENAN AKSOY Polis Memuru ANTALYADAVUT OLACAK Polis Memuru BURDURNAZMİ UZUN Polis Memuru BURSASUAT ÜNLÜ Polis Memuru İZMİRŞABAN AKKUŞ Polis Memuru ANKARAİSMAİL ULUTAŞ Polis Memuru ANKARAYASİN KUŞ Polis Memuru BURSAADEM KARAKAŞ Polis Memuru VANMEHMET ŞAHİN Polis Memuru BURSACELAL AKÇA Polis Memuru ANKARASADETTİN ERAYDIN Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.ERCAN YILMAZ Polis Memuru ANKARAMEHMET YILMAZ Polis Memuru MERSİNCEMİL ZENGİN Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.NİHAT TUNCER Polis Memuru ERZURUMNAMIK KEMAL BAYDAR Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.İRFAN AKSOY Polis Memuru ANKARAHAZİM ERSARI Polis Memuru ÇORUMYUSUF AYAS Polis Memuru BALIKESİRAYHAN KARABACAK Polis Memuru ERZİNCANŞABAN AYDOĞAR Polis Memuru MERSİNAHMET ŞANLI Polis Memuru ANKARAOSMAN İCİK Polis Memuru POLİS AKADEMİSİ BŞK.OKTAY YILMAZ Polis Memuru ANKARA PMEMRÜSTEM TAÇYILDIZ Polis Memuru BURSAMEHMET EKREM YALÇIN Polis Memuru ADANAİLYAS ÇIRAK Polis Memuru ANKARARECEP BAYRAMOĞLU Polis Memuru BARTINARSLAN TEKTAŞ Polis Memuru ANKARAMAHMUT CAN Polis Memuru İSTANBULDAVUT TELLİOĞLU Polis Memuru ANKARABEKİR KAYASAROĞLU Polis Memuru ANKARAMETİN DEMİRTAŞ Polis Memuru İSTİHBARAT DAİ.BŞK.MUSTAFA GÖNEN Polis Memuru KIRIKKALESELİM ÇANAK Polis Memuru TRABZONZEKİ KOYUNCU Polis Memuru AMASYAMEVLÜT ŞABAN OKUMUŞ Polis Memuru ANKARABEKİR ALTUNTAŞ Polis Memuru BURSAHÜSEYİN ÖKMEN Polis Memuru ANKARAYUSUF KURT Polis Memuru İNŞAAT-EMLAK DAİ.BŞK.CEMİL OLĞAÇ Polis Memuru ANKARAAHMET DEĞİRMENCİ Polis Memuru ANKARAKADİR ÖZDEMİR Polis Memuru İSTANBULMUHAMMED TUNÇ Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ÇELİK Polis Memuru GAZİANTEPERDAL UYMAZ Polis Memuru İZMİRŞERİF KESKİN Polis Memuru DİYARBAKIRNAİM ER Polis Memuru DİYARBAKIRCAFER CANBOLAT Polis Memuru KAYSERİMUSTAFA YILMAZ Polis Memuru ANKARANAİM YILDIRIM Polis Memuru ANKARAFARİS ATASEVER Polis Memuru SAMSUNMEHMET AKSÖZ Polis Memuru ANKARABAYRAM GÖKTÜRK Polis Memuru BURSAHÜSEYİN AKBAY Polis Memuru ANKARAKAZIM BULUT Polis Memuru ANKARACENGİZ AYDOĞDU Polis Memuru İSTANBULHALİL GÖNEN Polis Memuru ANKARAHACI EYYÜP KUTBAY Polis Memuru ANKARASAMİ ÇELİK Polis Memuru ANKARANİZAM DEMİREL Polis Memuru MUŞERDAL BAYKUŞAK Polis Memuru BURSAOKTAY KAYA Polis Memuru KAYSERİDAĞISTAN TAŞ Polis Memuru ANKARAMAHMUT AYDIN Polis Memuru MALATYAMUHSİN KAÇAN Polis Memuru İZMİRSALİH ARSLAN Polis Memuru KONYAÖMER ŞANAL Polis Memuru DENİZLİARİF KABAKCI Polis Memuru İSTANBULGIYASETTİN KIZGIN Polis Memuru TOKATMEHMET AKBAŞ Polis Memuru ANKARAMAHMUT COŞAR Polis Memuru ANKARANAİF ATEKİN Polis Memuru ADANASEYİTAHMET ERSAN Polis Memuru AMASYAYILMAZ ATEŞ Polis Memuru ÖZEL GÜVENLİK DENETLEME BŞK.HALİL İBRAHİM ODABAŞ Polis Memuru BALIKESİRTAHİR KAYIK Polis Memuru ANKARAFİKRET KOCABAŞ Polis Memuru KAYSERİİSMAİL ÖZER Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN ALICİ Polis Memuru BURDURFAZLI ARLI Polis Memuru ANKARANACİ AKSOY Polis Memuru ERZURUMMEHMET GÜRDAP Polis Memuru KONYAÜNAL SOZAN Polis Memuru KAYSERİ POMEMAYHAN ÖZYOLCİ Polis Memuru ANKARAAYHAN YILDIZ Polis Memuru BURSAKADİR ATEŞ Polis Memuru MARDİNALİ ÖZDEMİR Polis Memuru ANKARAOKTAY ERBOĞA Polis Memuru ANKARAAHMET AKÇAY Polis Memuru ANKARAEMRULLAH ÖZDEMİR Polis Memuru SAMSUNHAYRİ UTLU Polis Memuru ADANABURHANETTİN ŞANLI Polis Memuru AMASYAİBRAHİM İNAN Polis Memuru ANKARAZEYİN ÖZKAN Polis Memuru AFYONKARAHİSARMEHMET SUCAR Polis Memuru SOSYAL HİZMETLER DAİ.BŞK.TURGUT ÜNVER Polis Memuru KOCAELİERDEL TÜRKAN Polis Memuru AYDINSUAT YENİDÜNYA Polis Memuru KIRIKKALEŞEVKET ERTAŞ Polis Memuru ANKARAMEHMET GEZER Polis Memuru KONYAYÜKSEL DAĞDELEN Polis Memuru ANKARAÖMER YAPRAK Polis Memuru BALIKESİRSIDDIK TEKİN Polis Memuru GAZİANTEPMEHMET MUSTAFA AŞIK Polis Memuru POLİS AKADEMİSİ BŞK.HASAN HÜSEYİN ÖZBEK Polis Memuru ANKARAHALİT ŞAHAN Polis Memuru ANKARAERDEM NACAR Polis Memuru ANKARANİYAZİ GÜNDOĞAN Polis Memuru ANKARAVEDAT AVCI Polis Memuru İZMİRALİ AKDAĞ Polis Memuru KAYSERİMEVLÜT ÜLGER Polis Memuru KONYAMUZAFFER ÖMÜR Polis Memuru İZMİRSALİH SAYĞAN Polis Memuru HATAYŞABAN AKTAŞ Polis Memuru AKSARAYADNAN HALICI Polis Memuru POLİS AKADEMİSİ BŞK.MURAT ZEYTİNELİ Polis Memuru HATAYİLKAY YİĞİT Polis Memuru KOCAELİEYÜP CENGİZ Polis Memuru ANKARAEROL AYVAZ Polis Memuru DENİZLİHAYRETTİN AVCI Polis Memuru ANKARAMUSTAFA EMER Polis Memuru AYDINFİKRET CANBEY Polis Memuru BALIKESİRALKAN LÜTFİ ERHAN Polis Memuru MALATYAMETİN AYDIN Polis Memuru İSTANBULHALİL KAÇMAZ Polis Memuru ANKARAHASAN SÖYLEMEZ Polis Memuru ADANAFARUK ÖRSÇELİK Polis Memuru ANKARAMEHMET DUMAN Polis Memuru SAMSUNTEMEL DOĞAN Polis Memuru SİVASMUSTAFA DURMAZ Polis Memuru MARDİNMEHMET EMLİ Polis Memuru KAYSERİHALİL İBRAHİM SARI Polis Memuru SAMSUNHAMDİ ATAMAN Polis Memuru ADANAERDAL YILDIZ Polis Memuru KONYARAŞİT AYDIN Polis Memuru KONYAHALİM YAZAR Polis Memuru ANKARAZÜLKÜF ORMAN Polis Memuru ANKARAZAFER YALÇIN Polis Memuru ANKARAYAŞAR FIRAT Polis Memuru ANKARAFARUK DEMİRTAŞ Polis Memuru KONYAFARUK ALCIOĞLU Polis Memuru KOCAELİERHAN ÖZCAN Polis Memuru TOKATMURAT ÇINAR Polis Memuru NEVŞEHİREMİN GÖKALP Polis Memuru GÜMÜŞHANEİSMAİL YÜKSEL Polis Memuru AYDINORHAN KÜÇÜK Polis Memuru AYDINİDİRİS DEMİR Polis Memuru BAYBURTABDULLAH SELÇUK DANIŞMAN Polis Memuru VANABDULKADİR BAĞ Polis Memuru NİĞDEİLHAN BAYATA Polis Memuru ELAZIĞHÜSEYİN DURAN Polis Memuru OSMANİYETOYCAN ÖZTÜRK Polis Memuru VANASLAN ÜÇTEPE Polis Memuru DİYARBAKIRDURSUN YURTEL Polis Memuru ANKARACENGİZ ÇETİN Polis Memuru SAMSUNHASAN BEKCAN Polis Memuru KAYSERİÇETİN İRTÜK Polis Memuru BALIKESİRDERVİŞ USLUOĞLU Polis Memuru IĞDIRHALİL İBRAHİM DOĞAN Polis Memuru ANKARAKEMAL EKİCİ Polis Memuru ELAZIĞERKAN ÇOT Polis Memuru MALATYACANER KABAŞ Polis Memuru BİNGÖLCAFER ÖZBEK Polis Memuru ERZURUMMAHMUT KAHVE Polis Memuru ÇORUMADEM KARA Polis Memuru ANKARAFARUK BAYRAM Polis Memuru ADIYAMANKAMİL ÇETİN Polis Memuru ANKARACOŞKUN ÖNER Polis Memuru BATMANİSMAİL ÖKSÜZ Polis Memuru BATMANSALİH DUYAR Polis Memuru KAYSERİCENGİZ ÖZCAN Polis Memuru BURSAADEM SEVİM Polis Memuru ELAZIĞŞENOL YILMAZ Polis Memuru ANKARACAFER NAFİZ ALTAN Polis Memuru ERZİNCANDAVUT AYDOĞAN Polis Memuru ANKARAMURAT ÇETİN Polis Memuru AMASYAYUSÜF AKIM Polis Memuru MERSİNİSMAİL HAKKI GÜL Polis Memuru KAHRAMANMARAŞAHMET ÖZCAN Polis Memuru DENİZLİYUSUF TANRIÖVER Polis Memuru BURDURŞUAYIP DÜZGÜN Polis Memuru NEVŞEHİRŞEREF ÖZCAN Polis Memuru BURSASALİH ACAR Polis Memuru ANTALYACELAL MERT Polis Memuru VANDURMUŞ İLERİ Polis Memuru ANTALYAÜMİT AYDIN Polis Memuru IĞDIRMAHMUT ÇAKMAK Polis Memuru İZMİRMUSTAFA EROĞLU Polis Memuru KONYAHACİ ÖZDEMİR Polis Memuru MERSİNİBRAHİM TEZER Polis Memuru KAYSERİHİLMİ İNCİ Polis Memuru ANKARAMEHMET YAMAN Polis Memuru ESKİŞEHİRHİCABİ CEYLAN Polis Memuru KIRIKKALEALAİTTİN TEMUR Polis Memuru OSMANİYERÜŞEN TERZİ Polis Memuru HUKUK MÜŞAVİRLİĞİTEVFİK CAM Polis Memuru ANKARAHAMZA ALİ BAYSAL Polis Memuru ANTALYAERGÜN BARUTCU Polis Memuru SAMSUNNURETTİN ERBEK Polis Memuru ANKARANAHİT KARAÇALTI Polis Memuru AMASYAMEHMET ARIKAN Polis Memuru ŞANLIURFAİZZETTİN KUŞ Polis Memuru KIRŞEHİRYUNUS ALPER Polis Memuru ÇORUMGANİ YARDIMCIOĞLU Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN SAĞIR Polis Memuru İZMİROSMAN AKDAĞ Polis Memuru AĞRIMUSTAFA GÜRBÜZ Polis Memuru ERZURUMHASAN YAĞMUR Polis Memuru DİYARBAKIRKERİM TAŞKIN Polis Memuru BURSASUAT DURSUN Polis Memuru ANKARAOSMAN İBOOĞLU Polis Memuru KONYAHASAN CANBAZ Polis Memuru AĞRIHÜSEYİN GÜL Polis Memuru İZMİRŞENER EKER Polis Memuru BURSAMEHMET YILMAZ Polis Memuru ANKARAABDURRAHMAN SANCAR Polis Memuru İSTANBULİLYAS YILMAZ Polis Memuru SAMSUNŞÜKRÜ ATEŞ Polis Memuru BİNGÖLYUSUF ALANUR Polis Memuru BURSACUMALİ EROĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET ALTAŞ Polis Memuru ANTALYAMUSTAFA BÖRKLÜ Polis Memuru KAYSERİMEHMET DAĞISTAN Polis Memuru ANKARAMEHMET EMİN GÜCÜK Polis Memuru İZMİRNECMETTİN İÇYER Polis Memuru HATAYCENGİZ KÜMPERLİ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞALİ BIYIK Polis Memuru SAMSUNHÜSAMETTİN GÜLER Polis Memuru ANKARAİBRAHİM YADİGAR Polis Memuru ÇORUMMÜRSEL MERT Polis Memuru ANTALYAABDULLAH ÖZDEN Polis Memuru SİVASKERAMETTİN BAKIR Polis Memuru ANKARAMEHMET YILDIZ Polis Memuru ADANAÖMER FARUK BEŞKARDEŞ Polis Memuru OSMANİYEHACI MUSTAFA KANDEMİR Polis Memuru KIRIKKALESADIK ALICI Polis Memuru KONYAMEHMET GÜLTEKİN Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.NURETTİN BULUT Polis Memuru KAYSERİORHAN ERDOĞAN Polis Memuru ÇORUMRAİF DENİZ Polis Memuru MARDİNMEHMET ACAR Polis Memuru BATMANYAKUP SUNTAY Polis Memuru BELGE YÖNETİMİ DAİ. BŞK.FERİT ÇARBUĞA Polis Memuru BURSASALİH ORTADAĞ Polis Memuru KAYSERİAHMET ALTUNTAŞ Polis Memuru SAMSUNMUZAFFER ACI Polis Memuru KONYAAHMET KASAP Polis Memuru ESKİŞEHİRKADİR DEMİRTUĞ Polis Memuru ANKARASELİM DALKIRAN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMUHİTTİN DEMİROĞLU Polis Memuru İSTANBULİSMAİL ADLIĞ Polis Memuru KAYSERİCEMAL KURT Polis Memuru OSMANİYESUAT SAĞLAM Polis Memuru ÇORUMRAMAZAN FİDAN Polis Memuru ÇORUMÖMER AYDOĞDU Polis Memuru BURSAMETİN SARIKAYA Polis Memuru ESKİŞEHİROSMAN YEŞİLYURT Polis Memuru ANKARAFİKRET OKUR Polis Memuru ANKARAOSMAN ÇETİN Polis Memuru ANKARAÖMER NİHAT SALMAN Polis Memuru ANKARAMUSTAFA BİRCAN Polis Memuru İZMİRYEMLİHA KÖRÜN Polis Memuru BURSAMEHMET ALİ ÇELİKKAYA Polis Memuru BURSAATİLA UCAKAN Polis Memuru ÇORUMMEHMET ER Polis Memuru ŞANLIURFAMEHMET BİNDAL Polis Memuru HATAYALİ TAŞDEMİR Polis Memuru HATAYALİ SUAT ŞENDUR Polis Memuru ANKARAİHSAN AKDEMİR Polis Memuru ERZURUMMEVLÜT KARAMAN Polis Memuru BİNGÖLHASAN KİLCİ Polis Memuru UŞAKAHMET GÜZEL Polis Memuru BURSADOĞAN İSKENDEROĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA ŞİMŞEK Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN TOSUN Polis Memuru ANTALYAÖMER IŞIK Polis Memuru DÜZCEHARUN ATEŞ Polis Memuru KONYANECATİ BURCU Polis Memuru SAKARYANECMETTİN AVCI Polis Memuru İKMAL VE BAKIM DAİ.BŞK.HÜSEYİN İNAL Polis Memuru ESKİŞEHİRFEVZİ KILIÇASLAN Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET DİLBAZ Polis Memuru KÜTAHYAOSMAN ÇAKITER Polis Memuru KAYSERİMUSTAFA BABUR ERYILMAZ Polis Memuru SİİRTYUSUF DEMİR Polis Memuru ANKARABÜLENT FİLEM Polis Memuru İZMİRMEHMET KARTIN Polis Memuru ANKARAADEM ÖZLÜ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞERCAN KORKMAZ Polis Memuru NİĞDEHACI AYGÜN Polis Memuru HATAYMUSTAFA YEŞİLTEPE Polis Memuru ANTALYARECEP KIYIMCI Polis Memuru İSTANBULYAŞAR DEMİRAY Polis Memuru ANKARAALİ ŞEN Polis Memuru GÜMÜŞHANEERCAN KİŞİN Polis Memuru BURSAEROL ÜNVER Polis Memuru TANIK KORUMA DAİ.BŞKSABİT YILMAZ Polis Memuru ANKARAMUTLU BALTACI Polis Memuru ADANAVEYSEL GÜVEN Polis Memuru ANKARAALPASLAN PÜRÇEK Polis Memuru BALIKESİRABDULLAH KÖKSAL Polis Memuru KONYAYUNUS ATEŞ Polis Memuru NİĞDEHASAN UÇAR Polis Memuru KARSZAFER AYDOĞDU Polis Memuru İSTANBUL KEMALETTİN ERÖGE PEMMEVLÜT ÇELEBİ Polis Memuru KONYAŞERAFETTİN ÖZTÜRK Polis Memuru SİVASERGUN YILDIRIM Polis Memuru ADANATANER YILMAZ Polis Memuru KARSERHAN AKÇA Polis Memuru KAYSERİERCAN AY Polis Memuru ANTALYANURİ SÜREKLİ Polis Memuru SİVASENGİN YAVUZ Polis Memuru SOSYAL HİZMETLER DAİ.BŞK.NAİL KILINÇ Polis Memuru KIRŞEHİRALİ ÇEKMEN Polis Memuru ANKARAENVER KILIÇ Polis Memuru ANTALYASUAT TAĞIL Polis Memuru SAMSUNMUSTAFA ÇELİK Polis Memuru ANKARAHAKAN ÇAM Polis Memuru KAHRAMANMARAŞİBRAHİM UZ Polis Memuru KONYAMUSTAFA ERDEM Polis Memuru GAZİANTEPZÜLFÜKAR CAN Polis Memuru MALATYAMURAT SERTTAŞ Polis Memuru SİİRTÖNER GÜNAYLI Polis Memuru TUNCELİMEHMET SUAT BEREKET Polis Memuru ESKİŞEHİRFAZIL OĞUZ Polis Memuru ELAZIĞVELİ ÖZÇELİK Polis Memuru AKSARAYÜMMET CANSEVER Polis Memuru AMASYAERHAN ZOR Polis Memuru ANKARASÜLEYMAN AKALIN Polis Memuru DENİZLİAHMET GÜLSEVEN Polis Memuru ESKİŞEHİRSATILMIŞ CEYLAN Polis Memuru ANKARASEDAT BAKIRTAN Polis Memuru OSMANİYERECEP SEMERCİ Polis Memuru ANTALYAMUZAFFER TUNÇKILIÇ Polis Memuru ANKARABEKİR ZENGİN Polis Memuru TOKATMUSTAFA ÖZCAN Polis Memuru MEDYA-HALKLA İLİŞKİLER VE PROTOKOL D. B.MEHMET KARIŞOĞLU Polis Memuru AĞRIGÜNEY DEMİRÖZ Polis Memuru MERSİNRECAİ ULUSOY Polis Memuru KONYAAHMET TURAN Polis Memuru KİLİSSEÇİM PINAR Polis Memuru MALATYAMEHMET EVREN Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN ÇALIŞKAN Polis Memuru AMASYAHAYATİ ERİKEL Polis Memuru AĞRIMUSTAFA BEBEK Polis Memuru DİYARBAKIRBAHRİ MELETLİ Polis Memuru ANKARAMUHAMMET SEYHAN Polis Memuru ADANAVECDİ BAZ Polis Memuru KONYAHÜSEYİN KARAASLAN Polis Memuru ANKARASEDAT ÇİFTCİ Polis Memuru ANKARAYAŞAR TEZCAN Polis Memuru SAMSUNAHMET GÖKTAŞ Polis Memuru BALIKESİRALİ RIZA PEHLİVAN Polis Memuru TEFTİŞ KURULU BŞK.SÜLEYMAN ESİN Polis Memuru İZMİRALİ ŞAHİN Polis Memuru VANALİ KORKMAZ Polis Memuru AFYONKARAHİSARHÜSEYİN TÜRE Polis Memuru NEVŞEHİRBURHAN AYDIN Polis Memuru İSTANBULFAZIL KOCA Polis Memuru MERSİNMEHMET BİR Polis Memuru SAMSUNABDULLAH HANCI Polis Memuru ANKARAVEDAT ŞEHERLİ Polis Memuru ANTALYAHAMİT DEMİR Polis Memuru MALATYASABAHATTİN ÖNDER Polis Memuru BALIKESİRMUSTAFA ÜZGÜN Polis Memuru ÇORUMBÜLENT ÖLMEZ Polis Memuru ANKARAMEHMET BODUR Polis Memuru BURDURSERACETTİN BAYRAM Polis Memuru IĞDIRGÜRKAN YAVUZ Polis Memuru BURSAALİ SAMAN Polis Memuru ANTALYAİHSAN ÖZTORUN Polis Memuru KAYSERİAYDIN ÖZÇELİK Polis Memuru BURSAMUSTAFA UÇAR Polis Memuru İZMİRNURİ ÖZLER Polis Memuru ELAZIĞBAYRAM ERK Polis Memuru SİİRTARİF ADIGÖZEL Polis Memuru KONYAMEHMET ASLAN Polis Memuru MERSİNOSMAN BİLGİN Polis Memuru ANTALYAAHMET ÖZTÜRK Polis Memuru BATMANEYÜP UZUN Polis Memuru AYDINMEHMET UZUN Polis Memuru GİRESUNREFAİ UCA Polis Memuru KAYSERİMÜTTAHİR IŞIK Polis Memuru ERZURUMMETİN EKEN Polis Memuru ANKARAHASAN ATALAY Polis Memuru SAMSUNMAHMUT AKPINAR Polis Memuru ADANAÖMER SÜLEYMAN ELİTAŞ Polis Memuru ADANAFATİH KÖRÜN Polis Memuru ADANAKAZIM GÖMLEKSİZ Polis Memuru AMASYAMEHMET ZEKİ URUL Polis Memuru ADANAMEHMET ÜNAL Polis Memuru AFYONKARAHİSARMÜKREMİN GÜL Polis Memuru ADANARECAİ ÖZDEMİR Polis Memuru ELAZIĞERKAN SONKAYA Polis Memuru ESKİŞEHİREROL DENİZLİ Polis Memuru SAMSUNAHMET AVŞAR Polis Memuru MALATYAİBRAHİM KILINÇ Polis Memuru ANTALYAAHMET BEREKET Polis Memuru SİİRTMUSTAFA KUŞÇU Polis Memuru ADANAMURAT OLCA Polis Memuru MUĞLAAHMET AKÇALIK Polis Memuru ANKARAEFENDİ BOSTAN Polis Memuru ELAZIĞMURAT SAYGI Polis Memuru KAYSERİCAVİT PEY Polis Memuru ANTALYAMURAT YEŞİLBAŞ Polis Memuru SİVASHÜSEYİN DEMİRTAŞ Polis Memuru ANKARAMEMET KUŞ Polis Memuru MARDİNKAMİL KURT Polis Memuru ANKARASAFAYET AVCI Polis Memuru ÇORUMMEHMET SABAH Polis Memuru ANTALYAŞÜKRÜ AYKAÇ Polis Memuru ISPARTAAHMET SÖNMEZ Polis Memuru ISPARTAMEHMET YAVUZ KOLAYBULAN Polis Memuru ANKARAMURAT YAMAN Polis Memuru İZMİRMUTU KARA Polis Memuru AMASYAALİ ÇEBİ Polis Memuru GİRESUNMEHMET ŞİNASİ ŞİMŞEK Polis Memuru ANTALYA PMEMMUHAMMET NUROĞLU Polis Memuru GİRESUNİDRİS AKKAN Polis Memuru SAMSUNADEM TOY Polis Memuru ADANAAYHAN BERBER Polis Memuru İZMİRAHMET ONAR Polis Memuru İZMİRMUSTAFA KAYHAN Polis Memuru KIRIKKALEMEHMET EFE Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET ÇETİNOĞLU Polis Memuru OSMANİYEERDAL ŞEN Polis Memuru BAŞBAKANLIK KORUMA DAİ.BŞK.NİHAT DAĞ Polis Memuru BURSAMUSTAFA DOĞAN Polis Memuru MARDİNHARUN BAŞPINAR Polis Memuru KONYAÖMER FAİK ABACI Polis Memuru ANKARAYUSUF YAVUZ Polis Memuru MANİSAADEM KARATOSUN Polis Memuru KONYAERCAN ÇATAR Polis Memuru MANİSAMEVLÜT TÜRKHAN Polis Memuru ANTALYAMAHMUT YILMAZ Polis Memuru GAZİANTEPÇAPAN BÜLBÜL Polis Memuru MERSİNDURSUN ALTUNTAŞ Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN ÇAĞATAY Polis Memuru MERSİNUĞUR TÜRK Polis Memuru ANKARAKEMAL TAŞDEMİR Polis Memuru ANKARAERGÜN ÖNER Polis Memuru ADANAİZZET ALPASLAN Polis Memuru BALIKESİRHANİFİ SIĞINIR Polis Memuru KAYSERİNAZMİ YILMAZ Polis Memuru KAYSERİYAŞAR TURAN Polis Memuru BURSAAYETTİN ALP Polis Memuru ANKARAHAYRULLAH HANELÇİ Polis Memuru ÖZEL GÜVENLİK DAİ.BŞK.İSA YILDIZ Polis Memuru TOKATVAKKAS SUNTUR Polis Memuru MALATYAİBRAHİM HALİL ÇAKIR Polis Memuru KAYSERİDAVUT ÇUVALCI Polis Memuru SAMSUNMEHMET DÖNMEZER Polis Memuru OSMANİYEMURAT YAŞAROĞLU Polis Memuru MUĞLAHİDAYET KODALAK Polis Memuru GAZİANTEPFETHİ DOĞAN Polis Memuru ESKİŞEHİRCEYHAN ALDEMİR Polis Memuru SAMSUNZEKERİYA AYDOĞDU Polis Memuru SAKARYAEKREM AKBAŞ Polis Memuru BELGE YÖNETİMİ DAİ. BŞK.EFRAİM KENDİGELEN Polis Memuru KONYAADİL AKALP Polis Memuru ADANASALİM MARAŞLI Polis Memuru ÇORUMMUSTAFA ÇEVİK Polis Memuru AYDINHASAN ALİ YAZICI Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET KARAASLAN Polis Memuru ÇORUMKADİR KUZDERE Polis Memuru VANESAT KARA Polis Memuru MARDİNÖMER KURUNÇ Polis Memuru AMASYALEVENT GÜRBÜZCE Polis Memuru ADANAMEHMET TAŞLI Polis Memuru BURSASADIK YILMAZ Polis Memuru SAMSUNOSMAN SOYUER Polis Memuru KAYSERİYILMAZ GÜLLÜ Polis Memuru ANKARAENÜS ÖZKAN Polis Memuru ADANAMEHMET KILIÇCIOĞLU Polis Memuru KIRIKKALEYILMAZ KAÇMAZ Polis Memuru ANKARAVEDAT TÜRK Polis Memuru MERSİNMUSTAFA DEVECİ Polis Memuru NEVŞEHİRMEHMET ZENGİN Polis Memuru BALIKESİRAYHAN AFŞAR Polis Memuru DİYARBAKIRYAKUP ÇÖREK Polis Memuru ANKARAŞENER MEHMET TÜRKER Polis Memuru BURSAERTUĞRUL DEMİRBAŞ Polis Memuru ANKARAABİDİN KIRAYT Polis Memuru ADANAMUSTAFA AKMAZ Polis Memuru ANKARARAMAZAN ÜSTÜN Polis Memuru AYDINİSA KÖKCÜ Polis Memuru SAMSUNADEM AKDEMİR Polis Memuru TOKATCEMALİ BİLGİÇ Polis Memuru İZMİRBASRİ YILMAZ Polis Memuru ANKARAAHMET AYSAL Polis Memuru AFYONKARAHİSARSONER ERGÜL Polis Memuru BALIKESİRMUSTAFA AYTEKİN Polis Memuru KIRIKKALEHÜSEYİN ÖZDEMİR Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKADNAN PEHLİVAN Polis Memuru İZMİRHASAN ÇINGI Polis Memuru BATMANHAYATİ BUĞDAYCI Polis Memuru KONYAMUSTAFA YILDIRIM Polis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.MUZAFFER KEMAL Polis Memuru BURSANURİ ÇAĞLAYAN Polis Memuru ANTALYASADİ DURMUŞ Polis Memuru KONYANURULLAH DOĞAN Polis Memuru ADANAERCAN ŞAHİN Polis Memuru İZMİRYILMAZ ADIGÜZEL Polis Memuru VANİHSAN KARASAKAL Polis Memuru ŞANLIURFASADETTİN DOĞAN Polis Memuru GAZİANTEPMESUT AYHAN Polis Memuru ADANACAVİT ER Polis Memuru KAYSERİNURİ GÜRBÜZ Polis Memuru ŞANLIURFAAHMET KARPUZ Polis Memuru AĞRIBİROL TAŞKIN Polis Memuru BALIKESİRADNAN ŞAHAN Polis Memuru AYDINMESUT BAYRAK Polis Memuru İZMİRZÜBEYİR SOLAK Polis Memuru ANKARAOSMAN METİN Polis Memuru ANTALYAAHMET ACAR Polis Memuru BURSAŞÜKRÜ İLBAY Polis Memuru KONYAYUNUS YILMAZ Polis Memuru ESKİŞEHİRMURAT ORUÇ Polis Memuru BURSAEBUBEKİR YILMAZ Polis Memuru ANKARABÜLENT BİBER Polis Memuru DİYARBAKIRRECEP TAŞER Polis Memuru BALIKESİRSEYFULLAH YILDIRIM Polis Memuru PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİ.BŞK.NECMETTİN KÜÇÜK Polis Memuru BİNGÖLALİ AKARSU Polis Memuru ANTALYAFERHAT ÖZALP Polis Memuru SİVASDAVUT KARABULUTOĞLU Polis Memuru HATAYALİ KÖFTÜRCÜ Polis Memuru ANKARAKURTULUŞ ŞİMŞEK Polis Memuru ANKARAMEHMET BAŞPINAR Polis Memuru ANKARAZEYNİ AL Polis Memuru ADANAMUSTAFA DÖNMEZ Polis Memuru AFYONKARAHİSARHÜSEYİN GÜLER Polis Memuru BURSAERGÜL KOYUN Polis Memuru KONYAÖZCAN KOÇAK Polis Memuru ÇORUMHASAN BASRİ ERTÜRKMEN Polis Memuru ANKARAMESUT ODABAŞI Polis Memuru ANKARAİSMAİL YETER Polis Memuru GİRESUNTEKİN DEMİR Polis Memuru KARAMANALPASLAN KESER Polis Memuru ANKARAMUHARREM SALTALI Polis Memuru KAYSERİMETİN DEMİRCİ Polis Memuru ANKARAHAMDİ KAYA Polis Memuru ANKARAMEHMET ÇATAL Polis Memuru ADANAAYDIN ALTINMEKİK Polis Memuru İZMİRLATİF YILDIZ Polis Memuru ANKARAHAKAN DOKUZOĞLU Polis Memuru ANTALYASEBAHATTİN ALTINER Polis Memuru BURSAALİ ÇELİK Polis Memuru KONYABURHAN GÖREN Polis Memuru BURSANEBİ POLAT Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN KILIÇ Polis Memuru GAZİANTEPCOŞKUN KARINCALI Polis Memuru AYDINHASAN DAVAS Polis Memuru İZMİRFİKRET ÇİÇEK Polis Memuru MALATYAADNAN RÜŞTÜ MADEN Polis Memuru ANKARAMURAT POLAT Polis Memuru İZMİRYETİŞ KARTAL Polis Memuru KASTAMONUFERHAT ÖCAL Polis Memuru ANKARAYAVUZ ALTUN Polis Memuru DİYARBAKIRYAŞAR ACAR Polis Memuru ELAZIĞALİ DURHAN Polis Memuru ADIYAMANADEM BOY Polis Memuru ESKİŞEHİRHAKAN DUVARCI Polis Memuru KONYAYILMAZ YAZICI Polis Memuru YALOVAMEHMET KAVUN Polis Memuru ADANAKENAN GÜRSOY Polis Memuru ÇORUMFERHAT KORKMAZ Polis Memuru GAZİANTEPİBRAHİM YILDIRIM Polis Memuru ANKARAYILDIRIM DURSUN Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER YUSUF ÖZKILINÇ Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA BOZDAĞ Polis Memuru ELAZIĞRECEP KARAKUZU Polis Memuru KAHRAMANMARAŞUĞUR ÖLÇ Polis Memuru ADANASAMİ EKİNCİ Polis Memuru ERZURUMFEVZİ KODAK Polis Memuru ANKARAGALİP KANIGÜR Polis Memuru ANKARAMEMİŞ KARAKUZU Polis Memuru ANKARAERHAN KARAÇAM Polis Memuru ÇANKIRI POMEMHÜSEYİN MAGOL Polis Memuru GAZİANTEPMAHMUT KOÇ Polis Memuru ADIYAMANAKİF SATICI Polis Memuru BALIKESİRHİDAYET ŞİMŞEK Polis Memuru BALIKESİRNEVİ DOĞAN Polis Memuru MALATYAAYDIN ORHAN Polis Memuru KAYSERİÜMİT AYDIN Polis Memuru ANKARANURULLAH YÜCEL Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKMEHMET AKİF TURGUT Polis Memuru KAYSERİİDRİS ŞİMŞEK Polis Memuru ANKARAİSMAİL ÖZCAN Polis Memuru ANTALYAYUSUF ERGÜL Polis Memuru KAYSERİABBAS KALENDER Polis Memuru İZMİRMEHMET TUNÇEL Polis Memuru ANKARAMAHMUT ÇAĞLAYAN Polis Memuru BURSAÜNAL KILIÇ Polis Memuru IĞDIRTANER ÇELİK Polis Memuru KONYAYILMAZ MERCİMEK Polis Memuru ANKARA PMEMHAYRİ DOĞAN Polis Memuru KONYAMEHMET İNALÖZ Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET SARI Polis Memuru DENİZLİRESUL DUYMUŞ Polis Memuru AYDINMİKAİL ARSLAN Polis Memuru AMASYASALİH ŞENER Polis Memuru SAMSUNABDULLAH ÇAPAN Polis Memuru KİLİSMUSTAFA AYDEMİR Polis Memuru KONYAHAKKI ŞİMŞEK Polis Memuru BALIKESİRSAMİ KESKİN Polis Memuru BURSAŞENOL BAYRAK Polis Memuru BURSAETEM KARATAŞ Polis Memuru KAYSERİYILDIRIM DEDEOĞLU Polis Memuru İSTANBULALAETTİN KALFALI Polis Memuru BİTLİSADEM KÜÇÜKARSLAN Polis Memuru KAYSERİOSMAN DURAN Polis Memuru BAŞBAKANLIK KORUMA DAİ.BŞK.HASAN BÖĞREKCİ Polis Memuru KAYSERİ POMEMMUSTAFA KÖR Polis Memuru ANKARAEROL SUNĞUN Polis Memuru MERSİNEMİN ALİ KANDEMİR Polis Memuru BURSAMESUT KOÇ Polis Memuru KAYSERİFİKRET IŞIK Polis Memuru BURSAABDURRAHMAN AYDIN Polis Memuru İSTANBULMEHMET KESMELİ Polis Memuru BURDURİBRAHİM KESKİN Polis Memuru BURSAHÜSEYİN ÜNAL Polis Memuru ANTALYARAMAZAN AVAN Polis Memuru SİVASKASIM İSTİKAM Polis Memuru SİVASESHABİL ÖZEL Polis Memuru HATAYÇAPAN DEMİRYÜREK Polis Memuru ADANASERDAL TUNA Polis Memuru AMASYABAYRAM ÖZTÜRK Polis Memuru ANTALYAMEHMET ASLAN Polis Memuru İZMİRAHMET RUHİ EVİN Polis Memuru MALATYAHASAN HÜSEYİN KAYA Polis Memuru AYDINMETİN TEYMUR Polis Memuru KONYAAYHAN ÖCAL Polis Memuru AMASYAÖCAL BULUT Polis Memuru BALIKESİRYUSUF YAĞLI Polis Memuru ANKARAZAFER ERAYDIN Polis Memuru İZMİRFİKRET GÖRGÜLÜ Polis Memuru SİİRTBÜLENT KILIÇASLAN Polis Memuru İSTANBULNAZIM YAZICI Polis Memuru BURSAALAİTTİN SARIKAYA Polis Memuru DİYARBAKIRATALAY ANTİKE Polis Memuru BALIKESİRADEM BAŞKURT Polis Memuru BATMANADNAN EROĞLU Polis Memuru AFYONKARAHİSARHAYDAR ŞİMŞEK Polis Memuru AYDINHACİ AYDIN ÜNLER Polis Memuru ANKARAHASAN GÖZBABA Polis Memuru İZMİRHİLMİ ÇELEBİ Polis Memuru AYDINKAYHAN AYYILDIZ Polis Memuru BURSAMUSTAFA ULUKUZ Polis Memuru MERSİNABDULLAH ÇAM Polis Memuru MERSİNEMİN BOZDEMİR Polis Memuru BİLECİKİSMET ÖNDER Polis Memuru AYDINŞAHİN KARAKUŞ Polis Memuru ŞANLIURFAAZİZ OLCAY İKİNCİ Polis Memuru AKSARAYHALİL AYAR Polis Memuru KİLİSİSA KOÇDEMİR Polis Memuru ANKARAMEHMET ERDEM Polis Memuru ANKARAALİ ŞEN Polis Memuru AYDINSERKAN ÖZDEMİR Polis Memuru İZMİRNURİ TOHUMCU Polis Memuru ANKARAYAHYA DEMİR Polis Memuru DİYARBAKIRERHAN DEMİR Polis Memuru SAMSUNHAKAN GÜNEY Polis Memuru KAYSERİMELİH ÇIZAR Polis Memuru ANKARACİHAT BAŞ Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.AHMET GEÇEN Polis Memuru ANKARAALİ TATOĞLU Polis Memuru ADIYAMANMAHMUT DÖNMEZ Polis Memuru ANKARANİHAT GÖKÇE Polis Memuru KIRŞEHİRHALİL KOPANKAYA Polis Memuru BURSAHİDAYET MADENCİ Polis Memuru MANİSAZEKERİYA DURSUN Polis Memuru MERSİNMEHMET CEYLAN Polis Memuru MERSİNEROL ARMUTCU Polis Memuru AMASYADOĞAN AKCA Polis Memuru KIRIKKALEMESUT UYSAL Polis Memuru KAYSERİVEHBİ KELEŞ Polis Memuru SİNOPMEHMET EMİN TAŞ Polis Memuru VANAKİF FARİSOĞLU Polis Memuru ANKARAMETİN ERDEM Polis Memuru MARDİNSONER KEŞAN Polis Memuru MALATYACENGİZ KAPUSUZ Polis Memuru KAYSERİATİLA ALÇİÇEK Polis Memuru ANKARAHASAN DOĞRUER Polis Memuru MERSİNZİYA YILDIRIM Polis Memuru İZMİRAYHAN AKBAYIR Polis Memuru ANKARAORHAN HANTAL Polis Memuru ÇORUMAVNİ KARABATAK Polis Memuru ERZİNCANYAKUP AKGÜL Polis Memuru ADIYAMANSEDAT SİTTİ Polis Memuru ANKARAAYHAN MURAT Polis Memuru ANKARANİHAT TAŞDEMİR Polis Memuru ANKARAEYÜP KAHVECİ Polis Memuru ANKARACENGİZ TUTAK Polis Memuru ANKARAMUSTAFA FAHRETTİN SÜSLÜOĞLU Polis Memuru MANİSAMUSTAFA ÖZER Polis Memuru KONYAHASAN BASRİ KIRKUŞU Polis Memuru İZMİRSAYİT SELVİ Polis Memuru ANKARAÖMER FARUK UZUN Polis Memuru TRABZONMURAT KARAGÖZ Polis Memuru MANİSAMURAT SEVİŞ Polis Memuru ANKARANİYAZİ KETBOĞA Polis Memuru PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİ.BŞK.İSMAİL ÖZDOĞRU Polis Memuru BURSAİLYAS KARAKOÇ Polis Memuru ANKARAMURAT ALKAN Polis Memuru ANKARAADEM ÇÖMEZ Polis Memuru KAYSERİTUNAY KAPAR Polis Memuru ANKARAŞAHİN ÖZDEMİR Polis Memuru AYDINHALİT YANIK Polis Memuru ŞIRNAKFEVZİ BOLAT Polis Memuru OSMANİYEALİ YÜCEL Polis Memuru ANKARAMEHMET CANPOLAT Polis Memuru MALATYAERTUĞRUL YILMAZ Polis Memuru MERSİNADNAN KESER Polis Memuru MERSİNÖMER KILINÇ Polis Memuru KONYAMESUT GÖRDEYEN Polis Memuru IĞDIRMEHMET KARADOĞAN Polis Memuru HATAYSÜLEYMAN DEVECİ Polis Memuru KAYSERİEROL SÜER Polis Memuru AMASYAHÜSEYİN TANER Polis Memuru ANKARASAİT MERT Polis Memuru İZMİRİSMAİL ÖZ Polis Memuru ESKİŞEHİRRESUL TAYKAYA Polis Memuru KONYACELAL BORUCU Polis Memuru AMASYABAYRAM BORAN Polis Memuru ANKARAALİ DEŞİK Polis Memuru ISPARTATEYFİK ÖZ Polis Memuru OSMANİYEİSMAİL ÜZAN Polis Memuru DENİZLİİBRAHİM DOĞANGÜN Polis Memuru ANKARAKADİR ATEŞ Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.ERHAN TANRIVERDİ Polis Memuru İSTANBULERDAL ADIBELLİ Polis Memuru ELAZIĞHALİL İBRAHİM BİLMEZ Polis Memuru KARABÜKMUSTAFA ÖZDAL Polis Memuru GAZİANTEPMETİN ATASOYU Polis Memuru BURSAADEM AKTÜRK Polis Memuru DENİZLİABDULLAH KARAOĞLU Polis Memuru KONYAYUSUF YILMAZ Polis Memuru KONYAÖZKAN ÖZDEMİR Polis Memuru İZMİRFUAT YÜCESAN Polis Memuru İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK.BATTAL YILDIRIM Polis Memuru ANKARAİLHAMİ YARDIMCIOĞLU Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN DEDEOĞLU Polis Memuru DENİZLİİLKAY SARI Polis Memuru ANKARADOĞAN KUZU Polis Memuru İZMİRAYDIN KANLI Polis Memuru PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİ.BŞK.SEDAT ARSLAN Polis Memuru ESKİŞEHİRÖNDER CENGİZ Polis Memuru ESKİŞEHİRKEMAL CESUR Polis Memuru İZMİRMETİN ALATLİ Polis Memuru İZMİRMUSTAFA CEYLAN Polis Memuru AMASYAAYHAN ÖZDEMİR Polis Memuru ANKARAAHMET ÖZER Polis Memuru ERZURUMHAYRETTİN SABLAK Polis Memuru GAZİANTEPÖMER ORUÇ Polis Memuru SAMSUNDURDU AVCI Polis Memuru KAYSERİCAFER AKPINAR Polis Memuru KAYSERİYÜKSEL YAZIROĞLU Polis Memuru KONYAALİ İHSAN KAN Polis Memuru KARAMANCOŞKUN ALTINTAŞ Polis Memuru UŞAKCEM BÜTE Polis Memuru BURSAADEM BARAN Polis Memuru DİYARBAKIRMUZAFFER YILMAZ Polis Memuru KOCAELİMUZAFFER BAYRAKDAR Polis Memuru TRABZONOĞUZ BÜYÜKBAŞ Polis Memuru AMASYAPINAR DEMİRTAŞ Polis Memuru ANTALYAMERDANE IŞIK Polis Memuru MARDİNMURAT TOPCU Polis Memuru ADANAİMRAN YAVUZ Polis Memuru ANKARASEZAİ ACAR Polis Memuru AYDINORHAN ULUDAĞ Polis Memuru ANKARACELAL YARDIMCIOĞLU Polis Memuru ERZİNCANMURAT ÇİNAR Polis Memuru BURSARECAİ TİKİCİ Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ALTINSOY Polis Memuru BURSAMURAT KAPLAN Polis Memuru ADANAMEHMET YILMAZ Polis Memuru ADIYAMANÖMER DEMİRTAŞ Polis Memuru ANTALYAERCAN POLAT Polis Memuru KAYSERİMEHMET AKDENİZ Polis Memuru KONYABİROL SUCU Polis Memuru BURSAFAHRİ MUHSİN ÇAĞDAŞ Polis Memuru İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞITURAN SOYLU Polis Memuru ELAZIĞSEDAT ERDAL Polis Memuru VANSADIK KUZOLUK Polis Memuru İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK.ÖMER DELİGÖZ Polis Memuru ÇANKIRIHÜSEYİN YERHAN Polis Memuru MALATYAZAFER KAYA Polis Memuru ÇORUMMAHMUT ÇAKIR Polis Memuru ANKARAMUSTAFA BENLİ Polis Memuru KONYAADEM ACAR Polis Memuru ANKARAYUSUF APAYDIN Polis Memuru ADANAALİ ÖZET Polis Memuru ANKARACEVDET USLU Polis Memuru ANKARAMESUT HASKUZUGÜDENLİ Polis Memuru VANALİ ÇOBAN Polis Memuru KONYADURDU AKGÜL Polis Memuru KAYSERİERSUN AYAN Polis Memuru ANKARAHİDAYET ESEN Polis Memuru KAYSERİFARUK TUNA Polis Memuru ANKARAABİDİN PİLATİN Polis Memuru AMASYAKÖKSAL BAĞ Polis Memuru SİİRTYAVUZ CEYLAN Polis Memuru İSTANBULTEKİN KILINÇ Polis Memuru ANKARAADNAN GÜL Polis Memuru BURSATUFAN FAZİLOĞULLARI Polis Memuru TRABZONÖMER KAÇAK Polis Memuru KONYAMUAMMER ÖZKARA Polis Memuru ADANASALİH PEKŞEN Polis Memuru BATMANŞEREF ATAK Polis Memuru POLİS AKADEMİSİ BŞK.ŞAHİN TÜRKEŞ GÜLTEKİN Polis Memuru ANKARAYILMAZ SEKMEN Polis Memuru ANKARAMUZAFFER UYSAL Polis Memuru ANKARAMUHARREM BİLİCİ Polis Memuru ANTALYABEKİR ATEŞ Polis Memuru AMASYASERVET TAŞEL Polis Memuru BURDURTAHSİN ÖZDEMİR Polis Memuru MİLLİ SARAYLAR KRM.ŞB.MDAHMET CAN Polis Memuru ADANATAHSİN BOLAT Polis Memuru ŞIRNAKNİYAZİ YALÇIN Polis Memuru OSMANİYEADEM UYSAL Polis Memuru KONYAEYUP ULUOCAK Polis Memuru İSTANBULSALİM ŞAHİN Polis Memuru SAMSUNMURAT ONUR Polis Memuru ÇORUMRAMAZAN SUFRA Polis Memuru KAYSERİRAMAZAN SOLUM Polis Memuru ÇORUMMURAT SERPEN Polis Memuru ANKARAAHMET ÖNER Polis Memuru ŞANLIURFAMUZAFFER DOĞAN Polis Memuru ANKARABİLAL ŞAHAN Polis Memuru ANKARAAZİM BAŞARAN Polis Memuru İZMİRHÜSEYİN ALTINTAŞ Polis Memuru ÇANAKKALEDAVUT TÜRKOĞLU Polis Memuru AMASYAALİ ÇOBAN Polis Memuru ANKARAZEKİ ÖZTÜRK Polis Memuru ÇANKIRIHÜSEYİN BOZDEMİR Polis Memuru BURDURFATİH ERDURAN Polis Memuru AYDINİBRAHİM KÖRÜK Polis Memuru ŞANLIURFAOĞUZ ALTIPARMAK Polis Memuru KONYASEDAT ÖZŞAHİN Polis Memuru SAMSUNHADİ İNCE Polis Memuru AMASYAATNAN BAŞKAYA Polis Memuru DİYARBAKIRBAYRAM KÖKSAL Polis Memuru SAMSUNARİF SARISALTIK Polis Memuru SAMSUNSÜLEYMAN ŞİMŞEK Polis Memuru ADANAKADİR BALCI Polis Memuru İZMİRAHMET GÖKDEMİR Polis Memuru SAKARYALÜTFİ GÜMÜŞSOY Polis Memuru KIRŞEHİRADEM POLAT Polis Memuru ANTALYARAMAZAN ÇORMAN Polis Memuru MERSİNİBRAHİM ALINAÇIK Polis Memuru BURSAHÜSEYİN BASTAKLI Polis Memuru ANKARAMEHMET DOĞAN Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN KAYA Polis Memuru ANTALYAYAHYA CEYLAN Polis Memuru ADANAERGÜN GÖZ Polis Memuru BURSAHAKAN GÜNGÖR Polis Memuru BURSAMAHMUT YILDIRIM Polis Memuru BURDURALİ AĞAR Polis Memuru İZMİRRAMAZAN AYDIN Polis Memuru BURDURBAHRİ ATAKYILMAZ Polis Memuru İZMİRÖMER AĞRALI Polis Memuru KONYAKAMİL POLAT Polis Memuru İZMİRFERUDUN ÇETİN Polis Memuru İZMİRİSRAN GÖKDUMAN Polis Memuru KAYSERİDAVUT VURGUN Polis Memuru ANKARABESTAMİ TANRIVERDİ Polis Memuru KİLİSİRFAN KARABUĞA Polis Memuru KAYSERİFARUK ÖZKAN Polis Memuru ANKARAMEMDUH IŞIK Polis Memuru KAYSERİHACIMEHMET AYGÜL Polis Memuru ANKARAMUSA YAZICI Polis Memuru ANKARASEDAT BÜR Polis Memuru ANKARAÖMER ERTAŞ Polis Memuru ANKARAYUSUF SENEKCİ Polis Memuru ANKARAİLHAMİ SORUKLU Polis Memuru AMASYAMEHMET KARATAŞ Polis Memuru ANKARAÖZCAN KAYSERİLİ Polis Memuru BALIKESİRSAMİ KOCA Polis Memuru ANKARAENGİN SAĞLAM Polis Memuru ANKARACEMİL MUTLU Polis Memuru MANİSAKADİR ALPTEKİN YILDIZ Polis Memuru BURSAZİYA DEMİR Polis Memuru BURSAALİ ŞAHİNER Polis Memuru ERZİNCANİBRAHİM ÜRKUT Polis Memuru ANKARASALİM BEYHAN Polis Memuru KAYSERİAPTURAHMAN PARLAR Polis Memuru ANKARAHAKAN ALTAY Polis Memuru KAYSERİYILMAZ DEMİR Polis Memuru BURSAERHAN KOÇAK Polis Memuru KONYAMUSTAFA AYKANAT Polis Memuru ANKARAALİ SÖZERİ Polis Memuru KONYARAŞİT KANBUR Polis Memuru ÇORUMHALİLİBRAHİM GENCER Polis Memuru KONYAMUSTAFA ALKAN Polis Memuru ANTALYAEROL ARSLANTÜRK Polis Memuru ÇORUMSERDAR DEMİRCİ Polis Memuru GİRESUNSADULLAH DEMİR Polis Memuru ÇORUMSEZGİNER KURT Polis Memuru ANKARASAVAŞ HALI Polis Memuru ANTALYAOLGUN ÖZCAN Polis Memuru ANKARASEDAT BAŞ Polis Memuru KASTAMONUSADIK ÖZTÜRK Polis Memuru KASTAMONU PMYORAMAZAN SANUÇ Polis Memuru ANKARAMETİN CEM IŞILDAK Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ASLAN Polis Memuru BELGE YÖNETİMİ DAİ. BŞK.KADİR GÖKLEMEZ Polis Memuru İZMİRYAŞAR ALLIN Polis Memuru ANTALYAÖZCAN ÇUBUKCİ Polis Memuru ERZURUMALİ KARBUĞA Polis Memuru MALATYAAKİF KÖKCÜ Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.ALİ OSMAN KÜÇÜKSAYDAM Polis Memuru ÇORUMERDAL SÖĞÜNMEZ Polis Memuru ANKARAEROL ÇAKAR Polis Memuru ANKARAALİ KARAKOYUN Polis Memuru KONYAŞEREF İNCİ Polis Memuru İZMİRMUHİTTİN KARALI Polis Memuru BURSANADİR ŞENER Polis Memuru GİRESUNHARUN ÖZDEN Polis Memuru ANKARAKADİR YILDIZ Polis Memuru ÇORUMENGİN BÖLÜK Polis Memuru KOCAELİLATİF ŞAHİN Polis Memuru GAZİANTEPMUHAMMET KARTAL Polis Memuru SAMSUNMURAT DUMANAY Polis Memuru BİTLİSÖMER DEMİRPOLAT Polis Memuru BURSAYAVUZ ATAN Polis Memuru MİLLİ SARAYLAR KRM.ŞB.MDHASAN DEMİR Polis Memuru GAZİANTEPİBRAHİM YÜKSEL Polis Memuru GAZİANTEPRECAİ TEKATLI Polis Memuru AKSARAYMEHMET ALİ TÜRKMEN Polis Memuru ANKARASÜLEYMAN TAŞ Polis Memuru AMASYAİRFAN BEL Polis Memuru ANTALYAARİF DOĞAN Polis Memuru ANKARAİLYAS ÇAKICI Polis Memuru ANKARAFİKRET DEMİRYÜREK Polis Memuru ANKARAMURAT KILIÇ Polis Memuru BİNGÖLMUSTAFA TÜTÜNCÜ Polis Memuru AKSARAYMUSTAFA BOZDEMİR Polis Memuru KÜTAHYARAMAZAN DÜZBAYIR Polis Memuru KIRŞEHİRİBRAHİM BÜLENT DURAN Polis Memuru BURSAİBRAHİM ETHEM GÜNGÖRDÜ Polis Memuru İZMİRTEMEL ŞAHANGİR Polis Memuru ANKARABÜNYAMİN DEMİRBAŞ Polis Memuru PERSONEL DAİ.BŞK.ALADDİN YALDIZ Polis Memuru ANKARAYUSUF MERT Polis Memuru KAYSERİHASAN UZUNKAYA Polis Memuru ANKARA PMEMTUGAY DÜZGÜN Polis Memuru MARDİNHALİL BULUT Polis Memuru MALATYAHÜSEYİN ERTARĞIN Polis Memuru MANİSARECEP ALİ ÇAT Polis Memuru ANKARAÜNAL ÖZDEMİR Polis Memuru ERZURUMTEMEL HARATA Polis Memuru BURSAMEHMET ALTUNTAŞ Polis Memuru KAYSERİERDAL PORTAKAL Polis Memuru ELAZIĞKAYA TOKSOY Polis Memuru BURSAHÜSEYİN ÇANKAYA Polis Memuru BURSAMEHMET ALİ TAŞPINAR Polis Memuru KONYAMUSTAFA GÜNEY Polis Memuru ANKARAHULUSİ ÇETİNKAYA Polis Memuru ANKARAİSMAİL UGAN Polis Memuru ANKARAFEYZULLAH CANER Polis Memuru ANKARAMUSTAFA KUTLU Polis Memuru VANSERKAN ÖZTÜRK Polis Memuru KONYAMESUT YALÇIN Polis Memuru ERZURUMHASAN HÜSEYİN ERDUHAN Polis Memuru KONYAERCAN SATICI Polis Memuru BURSAMEMDUH SUNGUR Polis Memuru ÇORUMNURİ ASLAN Polis Memuru KAYSERİHACI AHMET KARAGÖZ Polis Memuru ANKARAÖMER BAYSAL Polis Memuru ISPARTAİSMAİL KUBİLAY KOÇ Polis Memuru AYDINBAYRAM TÜRKEŞ Polis Memuru ANKARAERKAN AKGÜN Polis Memuru BURSAERHAN ASLAN Polis Memuru BURSAAYHAN HANELÇİ Polis Memuru ORDUHALİL İBRAHİM ÇÖREK Polis Memuru AYDINEKREM METE Polis Memuru ANTALYAAHMET MESUT KARADEMİR Polis Memuru ANKARAÖMER BÜLBÜL Polis Memuru MARDİNİBRAHİM AYDIN Polis Memuru ADIYAMANMEHMET BOZDOĞAN Polis Memuru İZMİRFARİZ ŞİMŞEK Polis Memuru İZMİRYUSUF ALKANAT Polis Memuru ANKARAATİLA BOZOĞLAN Polis Memuru ANKARADURAN BOYNUKISA Polis Memuru GAZİANTEPHALİM ÇAKIR Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET ÇETİN Polis Memuru KAYSERİHAKİM GENÇ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞKENAN AĞCA Polis Memuru ADANAFATİH BULUT Polis Memuru ELAZIĞTURGUT KOCAÇİFTÇİ Polis Memuru BİTLİSRECEP ARIÖZSOY Polis Memuru ESKİŞEHİRSEZGİN ÇAKIR Polis Memuru DENİZLİYUSUF TAŞTAN Polis Memuru ANKARAHASAN AKMAN Polis Memuru SAMSUNMUSTAFA TEKİN Polis Memuru ANKARAMEHMET YILDIRIM Polis Memuru ANKARAAHMET TANRIVERDİ Polis Memuru ANKARAMEHMET ÇEVİK Polis Memuru HATAYRECEP KESKİN Polis Memuru GAZİANTEPFATİH MEHMET TOSUN Polis Memuru SAMSUNÖMER YALÇINKAYA Polis Memuru ANKARAALİ MAMAL Polis Memuru ÇORUMÖMER DOĞAN Polis Memuru BURSA POMEMMUTLU AŞIK Polis Memuru ÇANAKKALEORHAN MEMİŞ Polis Memuru ESKİŞEHİRMEVLÜT ONAY Polis Memuru AYDINMUSA KİRAZ Polis Memuru ANKARAFATİH KARAKAYA Polis Memuru ANKARASEDAT SEÇGİN Polis Memuru ANKARAHAKAN AKYOL Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN LEVENT BAĞTAŞ Polis Memuru ANKARAAHMET SAYGILI Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKŞAHİN ARIYAN Polis Memuru ANKARARAMAZAN ÇETİN Polis Memuru KONYADAVUT ELMALI Polis Memuru İZMİRERDAL AÇIKGÖZ Polis Memuru İZMİRERCAN AKBAŞ Polis Memuru İZMİRMUHARREM ÇELİK Polis Memuru İZMİRİBRAHİM AVCI Polis Memuru ANKARANURETTİN GÜL Polis Memuru ANKARAKENAN BEŞYAPRAK Polis Memuru KONYAHÜSNÜ AKPINAR Polis Memuru BURSAMETİN KALDEMİR Polis Memuru BALIKESİRMUSTAFA TUTUŞ Polis Memuru İZMİRHÜSEYİN KURT Polis Memuru KOCAELİBURAK ÖKSÜZOĞLU Polis Memuru ERZURUMÖMER AYDIN Polis Memuru ERZURUMSALİH PAK Polis Memuru ANKARAYUNUS KOCAMANOĞLU Polis Memuru ANKARAHASAN ÖNER Polis Memuru KAYSERİRECEP POLAT Polis Memuru İZMİRYUSUF YENER Polis Memuru SİNOPMAKSUT ÇAKMAK Polis Memuru İSTANBULHÜSNÜ MISIRLI Polis Memuru BARTINMAHMUT DAŞ Polis Memuru MALATYASELAHATTİN EFE Polis Memuru KONYAAHMET GÜL Polis Memuru KAYSERİCOŞKUN AKİPEK Polis Memuru KAYSERİVEDAT BARBAK Polis Memuru KAYSERİERDAL KILINÇ Polis Memuru KAYSERİALİ KIRTEKE Polis Memuru MUĞLAFESİH AĞA Polis Memuru İSTANBULMEHMET EMİN BAĞATIR Polis Memuru GAZİANTEPDURMUŞ KUŞOĞLU Polis Memuru GAZİANTEPSEDAT TAŞPINAR Polis Memuru KIRŞEHİRCEVDET DENİZ Polis Memuru ANKARAAHMET DEMİR Polis Memuru KAYSERİMEHMET ATEŞ Polis Memuru HATAYMUSTAFA ŞİMŞEK Polis Memuru KAYSERİSİNAN ATASOY Polis Memuru KAYSERİAHMET DURU Polis Memuru GÜMÜŞHANEERDAL DİLEK Polis Memuru NEVŞEHİRİSMAİL KARAKOÇ Polis Memuru ADANATEVFİK ASLANBAŞ Polis Memuru ANKARATURAN ERDEM Polis Memuru ANKARAVURAL ÖZER Polis Memuru TUNCELİAHMET HAKKI DUMAN Polis Memuru TOKATHASAN ALKAÇ Polis Memuru TOKATABDULLAH YALÇINSOY Polis Memuru ANKARAHARUN YAŞAR Polis Memuru ANKARAYAŞAR DEMİR Polis Memuru KAYSERİADEM YÜCEL Polis Memuru ANKARAADEM TEKİNIŞIK Polis Memuru ANKARAZAFER ASİL Polis Memuru ANKARAMEHMET SARIYÜZ Polis Memuru ANKARAADNAN ARAT Polis Memuru ANKARABAYRAM YİĞİTBAŞI Polis Memuru PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİ.BŞK.MUAMMER DUR Polis Memuru ANKARASELÇUK KARABACAK Polis Memuru ESKİŞEHİRMEHMET TUĞRAL Polis Memuru İZMİRHASAN PİŞGİN Polis Memuru KONYAEDİP YULAF Polis Memuru PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİ.BŞK.MUSTAFA OLCAR Polis Memuru ANKARAOSMAN DANIŞ Polis Memuru ANKARAMEHMET CAM Polis Memuru STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ.BŞK.SÜLEYMAN ÇINAR Polis Memuru ANTALYAERDAL ERDEM Polis Memuru KONYAHAYRETTİN AKDAĞ Polis Memuru İSTANBULAHMET TOROS Polis Memuru AYDINİSMAİL GEDİK Polis Memuru ANTALYAMEHMET YAMAN Polis Memuru KONYAMEHMET ALİ AKKAŞ Polis Memuru BURDURMUSTAFA DEMİR Polis Memuru ANKARAOSMAN SİRİSTİRELİ Polis Memuru İZMİRYAVUZ AVCI Polis Memuru KAYSERİTANER BÜYÜKGÜN Polis Memuru BURSAMUSTAFA ÇİLİNGİR Polis Memuru ADANAHÜSEYİN KORKMAZ Polis Memuru OSMANİYEKENAN YILMAZ Polis Memuru KAYSERİYUSUF YILMAZ Polis Memuru ADANAMEHMET DOLANBAY Polis Memuru ANKARAAKİF DOĞAN Polis Memuru HATAYİLHAMİ AFARACI Polis Memuru OSMANİYEABDURRAHMAN GEREK Polis Memuru KONYAYUSUF KESENEK Polis Memuru ANKARAGÖKHAN METE Polis Memuru ADANAHALİL RIZA EKEN Polis Memuru ADANAMUSTAFA TEKE Polis Memuru ANTALYAİDRİS KARA Polis Memuru ÇANAKKALEALİ OSMAN BADEM Polis Memuru KONYAMUHARREM KOCAMAN Polis Memuru OSMANİYEARİF KUZ Polis Memuru ANTALYANECATTİN KARABACAK Polis Memuru SAMSUNRAMAZAN ŞAN Polis Memuru MERSİNMURAT KAR Polis Memuru SAMSUNHASAN UZUN Polis Memuru OSMANİYEYALÇIN OKYAY Polis Memuru BURSAOĞUZ ÇELİK Polis Memuru ANKARASERHAT YİĞİT Polis Memuru BURSAMETİN ÇETİN Polis Memuru ANKARASUAT YASİN DİKİCİOĞLU Polis Memuru ANKARAYUNUS GÜLMEZ Polis Memuru ERZURUMSÜLEYMAN ALLI Polis Memuru BURSARECEP KARAAHMET Polis Memuru MERSİNMAHMUT MERİÇ Polis Memuru BALIKESİRHÜSEYİN KARABULUT Polis Memuru ERZİNCANRASUL YARAN Polis Memuru AMASYAHASAN BASRİ AKBULUT Polis Memuru ADIYAMANMURAT KÖKSAL Polis Memuru TRABZONZEKERİYYA ALTUN Polis Memuru ORDUZEKERİYA TABAK Polis Memuru ANKARAYAHYA DEMİREL Polis Memuru ANKARATARIK KEKİLLİ Polis Memuru ADANAVEYSAL VELİOĞLU Polis Memuru HATAYMURAT KOCA Polis Memuru ANKARAŞEVKİ ŞENER Polis Memuru ANKARAMAHMUT GÖKTAŞ Polis Memuru AMASYAAYHAN ÇOBAN Polis Memuru BİLECİKNASUH KARDAŞ Polis Memuru KONYADENİZ GÜLER Polis Memuru ANKARAMEHMET AKSEL Polis Memuru TOKATOSMAN GÜVEN Polis Memuru KAYSERİİSMAİL YILMAZ Polis Memuru SAMSUNYILMAZ KAHYA Polis Memuru ANTALYAÖMER KARATEKE Polis Memuru KÜTAHYAHASAN SOLMAZ Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.OKTAY AKÇIL Polis Memuru AFYONKARAHİSARÖMER ELLİ Polis Memuru ISPARTASAMİ YILDIRIM Polis Memuru KONYAKENAN ÖZTÜRKÇÜ Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.AHMET UZUNTAŞ Polis Memuru ANKARASADETTİN GÜLEZ Polis Memuru AYDINFEYZİ YARDIM Polis Memuru AYDINHÜSEYİN TUNÇ Polis Memuru AYDINLEVENT KAÇMAZ Polis Memuru ISPARTATAHSİN DAĞCI Polis Memuru BURSAVELİ TERZİ Polis Memuru İZMİRMUSTAFA BALCI Polis Memuru ANTALYAİBRAHİM KOCABIYIK Polis Memuru İZMİRSÜFYAN ARIKAN Polis Memuru ADANAATİLLA YUSUF UÇAR Polis Memuru PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİ.BŞK.ALİ TÜREL Polis Memuru DENİZLİFEVZİ BURDUR Polis Memuru ANTALYABAYRAM ÖZDEMİR Polis Memuru ANTALYAMURAT YIRTICI Polis Memuru ANKARARAMAZAN YILMAZ Polis Memuru BURDURFUAT YALNIZ Polis Memuru KONYAGAZİ YILDIZ Polis Memuru BURSAALPASLAN İLHAN Polis Memuru ANKARAMUSTAFA BOZTEPE Polis Memuru ANKARAMESUT UMAÇ Polis Memuru MALATYAHALİL İBRAHİM GÜNAYDIN Polis Memuru ORDURÜSTEM DEVECİ Polis Memuru AMASYAADİL TOPRAK Polis Memuru TOKATETEM ŞAHİN Polis Memuru KAYSERİNİYAZİ BEKTAŞ Polis Memuru SAMSUNERDAL AYDIN Polis Memuru SAMSUNAHMET EZGİN Polis Memuru ANTALYACENGİZ KAYA Polis Memuru ANKARAMEHMET ALİ YİĞİT Polis Memuru AFYONKARAHİSARCEMAL ÖZDEMİR Polis Memuru KONYAYILMAZ USLU Polis Memuru NİĞDEÖMER YİĞİT Polis Memuru KONYAMEHMET EL Polis Memuru KONYAOSMAN BASKIN Polis Memuru ANKARAİBRAHİM ONARAN Polis Memuru KONYAAHMET DOĞAN Polis Memuru AYDINYÜKSEL AKTAŞ Polis Memuru ANKARA PMEMHÜSNÜ TAŞ Polis Memuru ANKARAARİF GÜLSESLİ Polis Memuru ANKARADOĞAN ÖKSÜZ Polis Memuru ANKARAFEVZİ KARATAŞ Polis Memuru TOKATÇAĞLAR DİNÇER Polis Memuru PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİ.BŞK.MEVLÜT ÇAKMAK Polis Memuru ANKARAOĞUZHAN TOMBULOĞLU Polis Memuru ANKARAMUSTAFA GÜL Polis Memuru ANKARARAMAZAN GÖKMEN Polis Memuru ANKARACEMİL ÜNAL Polis Memuru KARABÜKADEM KALDEMİR Polis Memuru BALIKESİRMEHMET BOLAT Polis Memuru BURSARAFET CANBEK Polis Memuru AMASYACENGİZ KARAOĞLAN Polis Memuru ANTALYAŞÜKRÜ MEYDANOĞLU Polis Memuru İSTANBULŞABAN KESKİN Polis Memuru MİLLİ SARAYLAR KRM.ŞB.MDHÜSEYİN VATANEL Polis Memuru İZMİRBİLGEHAN DENİZ Polis Memuru ANKARAŞAHİN ÖZKAN Polis Memuru NİĞDEERCAN TAŞDAN Polis Memuru ANKARAHİDAYET DERİCİ Polis Memuru MALATYABÜLENT YILDIRIM Polis Memuru ANKARAHASAN BULUT Polis Memuru ÇORUMHÜSEYİN YERLİ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞYAKUP OMUŞ Polis Memuru OSMANİYEMAHMUT ÇOMAK Polis Memuru ANKARABEKİR KENGER Polis Memuru ANTALYAABDULLAH GÜLDEN Polis Memuru MALATYANECMETTİN YILMAZ Polis Memuru ADANAHİKMET KARATUT Polis Memuru KAHRAMANMARAŞNİHAT FIRAT Polis Memuru MARDİNREMZİ TEMELLİ Polis Memuru SAMSUNKORAY KASAP Polis Memuru KONYARECAİ EKİZ Polis Memuru SAMSUNMURAT TAŞCI Polis Memuru AMASYATUNCAY ÇAMOĞLU Polis Memuru ÇORUMMUSTAFA ÇELTİKCİ Polis Memuru BALIKESİRALİ GÖKDUMAN Polis Memuru ANKARAERSİN TÜRKYILMAZ Polis Memuru ANKARAMURAT GÖZÜTOK Polis Memuru SAMSUN KRİMİNAL P.LAB.M.MUSTAFA SALTABAŞ Polis Memuru KAYSERİYAVUZ AYTEKİN Polis Memuru ANKARAMURAT AYYILDIZ Polis Memuru HATAYCUMALİ SARI Polis Memuru MUŞYILDIRAY KARA Polis Memuru AYDINCAHİT ERGÜN Polis Memuru ANKARAMURAT ERDOĞAN Polis Memuru ANKARAYAŞAR YEŞİLYURT Polis Memuru ANKARAHASAN KOPARAN Polis Memuru ANKARAALİ RIZA KEÇECİ Polis Memuru MARDİNAHMET YILMAZ Polis Memuru SAKARYAHASAN ÇAKICI Polis Memuru İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK.AYHAN TOMRUK Polis Memuru ESKİŞEHİRNAHİT ALTAY Polis Memuru GİRESUNABDİ ULAŞ Polis Memuru SAMSUNALİ KEMAL ÇELİK Polis Memuru KAYSERİÖMER YAŞAR POLAT Polis Memuru AMASYANACİ BALABAN Polis Memuru BURSAÖMER GÜNEŞ Polis Memuru KONYATOLGA KORKMAZ Polis Memuru ANTALYABAYRAM BİLİCİ Polis Memuru BİTLİSHIZIR GÖL Polis Memuru MERSİNMUSTAFA KEMAL KÜÇÜK Polis Memuru BURDURMEHMET ÇAY Polis Memuru KONYAADEM DİNÇ Polis Memuru BELGE YÖNETİMİ DAİ. BŞK.ŞENOL ŞAHİN Polis Memuru NEVŞEHİRMUZAFFER YAŞIK Polis Memuru KAYSERİERDAL GİŞİ Polis Memuru KAYSERİSERTAÇ KALI Polis Memuru GAZİANTEPAZİZ KORKMAZ Polis Memuru ESKİŞEHİRMUSTAFA ASİL Polis Memuru BİNGÖLAHMET ERYILMAZ Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ORAL Polis Memuru SAMSUNMUAMMER YAĞCI Polis Memuru ANKARAHASAN TUGAN Polis Memuru BURSAYÜKSEL BOZDUMAN Polis Memuru KONYAİSA TAŞLETİMUR Polis Memuru ANTALYAERDİN BAYAR Polis Memuru İNŞAAT-EMLAK DAİ.BŞK.MUHARREM YILMAZ Polis Memuru ANKARASİNAN DİNAR Polis Memuru ESKİŞEHİR POMEMFUAT ÇELİK Polis Memuru TERÖRLE MÜCADELE DAİ.BAŞ.MURAT KARDAK Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKAYTAÇ SÖYLER Polis Memuru ANKARAFERHAT ARDIÇ Polis Memuru ANKARAALİ OSMAN ÇAYAN Polis Memuru KIRŞEHİRHAKAN AĞIR Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKMURAT EMİN YILMAZ Polis Memuru ANTALYAMUSA DURGUT Polis Memuru ANTALYA PMEMRAMAZAN TERZİOĞLU Polis Memuru BURSAHALİL SEZGİN Polis Memuru KARABÜKALİ AYDEMİR Polis Memuru BALIKESİRRECEP DURAN Polis Memuru ANKARAORHAN AĞTAŞ Polis Memuru BURSABEKİR AKDOĞAN Polis Memuru KIRIKKALEZAFER AKIN Polis Memuru BURSAZEKİ HIDIR Polis Memuru ANKARAAHMET ALİ SABAN Polis Memuru BURDUROSMAN KILIÇ Polis Memuru KONYAMİKAİL TOPAL Polis Memuru ANKARAFATİH YALÇIN Polis Memuru KONYAMUSTAFA TUNA Polis Memuru ANKARAMEHMET SONER TUNÇEL Polis Memuru ANKARAENEZ ÇENESİZ Polis Memuru YOZGATDURSUN TANRIKULU Polis Memuru SAMSUNAHMET UZUN Polis Memuru TRABZON POMEMAYHAN ONAR Polis Memuru BURSAMEHMET TOPBAŞ Polis Memuru KAYSERİMEHMET EMİN ÖZCAN Polis Memuru KAYSERİENGİN ÇİLKURT Polis Memuru ÇORUMMUSTAFA BAHÇEKAPILI Polis Memuru SAMSUN KRİMİNAL P.LAB.M.YAKUP BEYDİLLİ Polis Memuru İZMİRGÖKHAN GÜNEREN Polis Memuru AKSARAYTÜLAY ALAN Polis Memuru ANKARAFATMA TEK Polis Memuru SAMSUNSONAY YAVUZ Polis Memuru ANKARAABDURRAHMAN DOĞAN Polis Memuru TRABZONSATILMIŞ KARAKÜLAH Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.RASİM PAMUK Polis Memuru KOCAELİHALİL İBRAHİM AYDIN Polis Memuru BURSAİHSAN YÜKSEL Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.EYUP ERTEK Polis Memuru ANKARAİHSAN YEŞİLKUŞAK Polis Memuru BURSAHALİL İBRAHİM KAYALI Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN KILIÇ Polis Memuru SİİRTMUSA YILMAZ Polis Memuru OSMANİYEBATTAL KAZİ ÜNALAN Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.ERSİN ACAT Polis Memuru İSTANBULİMRAN BOSTAN Polis Memuru KOCAELİTEYYAR UĞUZ Polis Memuru KONYAHALİL TOR Polis Memuru AYDINİSMET ACAR Polis Memuru MALATYAHAMDİ AVŞAROĞLU Polis Memuru ANKARAMUSTAFA AKSU Polis Memuru SAMSUNİSMAİL ÇOKSOYLU Polis Memuru BATMANERTUĞRUL ERASLAN Polis Memuru KONYAMUSTAFA BOZKURT Polis Memuru KAYSERİZEKİ UÇAR Polis Memuru KAYSERİEROL HOT Polis Memuru ANKARABURHAN CANDAN Polis Memuru İSTANBULBÜLENT YILMAZ Polis Memuru MALATYAOLGUN OK Polis Memuru AFYONKARAHİSARDURAN DÜNDAR Polis Memuru İZMİRFARUK AKÇABEY Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET BERK Polis Memuru AĞRIMEHMET DEMİRÖZ Polis Memuru ADANACUMA ALİ YILMAZ Polis Memuru ADANADURMUŞ NUFEL ÇATAK Polis Memuru ADANAİBRAHİM KAPUZ Polis Memuru ANKARAALİ SONCU Polis Memuru ADANAERTAN GÜRBÜZ Polis Memuru ISPARTAHACI ALİ GÜNGÖR Polis Memuru HUKUK MÜŞAVİRLİĞİÇETİN TAYLAN Polis Memuru ANKARAMEHMET YAVUZEL Polis Memuru BURSAÖMER ATAR Polis Memuru KIRIKKALEMETİN ERGENEKON Polis Memuru ANKARAMEHMET ÖZGÜR Polis Memuru MERSİNVEYSEL AKINCI Polis Memuru GAZİANTEPMESUT AĞYAR Polis Memuru GAZİANTEPBİLAL ÇÖÇEN Polis Memuru DENİZLİERDAL ÜNAL Polis Memuru ANTALYAEMRULLAH ÖÇAL Polis Memuru İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK.RAMAZAN GÜNEŞ Polis Memuru KAYSERİMURAT ALTINKAYNAK Polis Memuru KIRIKKALEAHMET KUTLU Polis Memuru İZMİRMAHMUT IŞIK Polis Memuru İZMİRTAHSİN DURSUN Polis Memuru SİNOPHAKAN ALTINTAŞ Polis Memuru ANKARAZÜLFÜ IŞIKER Polis Memuru OSMANİYESİNAN GÜLTEKİN Polis Memuru KONYAALİ BAHAR Polis Memuru İZMİRADEM SARIKAYA Polis Memuru BURSAİLHAN ALICI Polis Memuru MALATYAŞAHİN YAKAR Polis Memuru KONYAMURAT YAMAN Polis Memuru SAKARYAÖMER YÜKSEL Polis Memuru ANKARAZAFER BÜYÜKTOPCU Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKMUZAFFER BOZAN Polis Memuru BURSAKAZIM YANARADA Polis Memuru BOLUMUHAMMET OĞUZ ERDEM Polis Memuru ANKARASEFER DOĞANLAROĞLU Polis Memuru ANKARAKEREP HASİPEK Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKMURAT BEKCAN Polis Memuru BURSAHARUN YILDIZ Polis Memuru KÜTAHYAYAŞAR DURAN Polis Memuru KIRIKKALEOĞUZKAN AKGÜL Polis Memuru KASTAMONUSADIK KALABALIK Polis Memuru TOKATALİ ÇAL Polis Memuru ŞIRNAKERTAN AKKAŞ Polis Memuru ANKARAAHMET YAVUZ Polis Memuru KONYAHALİL İBRAHİM DOĞAN Polis Memuru ANKARAERCAN YAVUZ Polis Memuru KONYAHIZIR EROL Polis Memuru KIRIKKALEALİ YAŞAR Polis Memuru KIRŞEHİRKADİR UÇAR Polis Memuru İNŞAAT-EMLAK DAİ.BŞK.HALİL TAN Polis Memuru ANKARAABDULLAH METİN Polis Memuru ANKARAHARUN OKYAY Polis Memuru SAKARYAİSMAİL BÖREKCİ Polis Memuru ANKARAHAKAN MURAT DERİN Polis Memuru ANKARATEKİN KOÇ Polis Memuru ANKARAHALİM ÖZDEMİR Polis Memuru ÇANKIRI POMEMALİ ÇALIŞKAN Polis Memuru ANKARABİLAL TOPÇU Polis Memuru ANKARAMUSTAFA SEHER Polis Memuru ANKARAAFŞİN ERGÜN Polis Memuru ANKARAERGÜN ESMER Polis Memuru ANKARAİSMAİL TÜZEN Polis Memuru ANKARANİHAT ERİKLİ Polis Memuru ANKARABAHATTİN GÖNÜLTAŞ Polis Memuru ANKARAFAHRİ OZAN Polis Memuru ANKARATUNCER SAK Polis Memuru ANKARAABBAS ÇÜRÜK Polis Memuru BALIKESİRLÜTFİ VURAL Polis Memuru BİLECİK POMEMBİLAL ÖZTÜRK Polis Memuru ANKARAAYTEKİN AKDEMİR Polis Memuru BURSAMUSTAFA KAPLAN Polis Memuru BURSAÖZKAN ÇİVİOĞLU Polis Memuru BURSAERGÜN EYİGÜN Polis Memuru ESKİŞEHİRHAKAN ÇAĞIŞ Polis Memuru BİLECİKCEMİL BAKİ Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA ÇULHACIK Polis Memuru BALIKESİR POMEMİSMAİL TÜRKOĞLU Polis Memuru BURSASALİH KORKMAZ Polis Memuru ANTALYALOKMAN KELEŞ Polis Memuru KONYASONER ALBAYRAK Polis Memuru TOKATFATMA TÜRKAN Polis Memuru HATAYTEKİN NAZLI Polis Memuru BALIKESİRABDULLAH ERÖZTEKİN Polis Memuru AMASYAHULUSİ GÖNAN Polis Memuru BURSAZİYA BAYRAKTAR Polis Memuru SAMSUNYETKİN ZİHNİ Polis Memuru SAKARYAMEHMET FETHİ IŞIK Polis Memuru ANKARAİHSAN GÜNGÖR Polis Memuru ADANAENGİN YAŞAR Polis Memuru SAMSUNAHMET ALTINTAŞ Polis Memuru ANKARAALİ ÖZKAN Polis Memuru ANTALYA PMEMARİF DALOĞLU Polis Memuru ANTALYAAHMET ÖZTÜRK Polis Memuru ANTALYAHALİL DÖNERTAŞ Polis Memuru DENİZLİMETİN ÇAKAR Polis Memuru İZMİRSÜLEYMAN ÖZTAŞ Polis Memuru ERZİNCANHÜSEYİN YILDIZ Polis Memuru ISPARTAŞAHADETTİN ERDOĞAN Polis Memuru MUĞLAOLCAY ÜNAL Polis Memuru KONYAMEHMET EMİN AYKAÇ Polis Memuru SAMSUNMEHMET ESKİ Polis Memuru MANİSAALİ METİN Polis Memuru UŞAKDURMUŞ GÜŞLÜ Polis Memuru DENİZLİHASAN HÜSEYİN GÜRDAL Polis Memuru ANTALYAMUSTAFA OKÇUOĞLU Polis Memuru MANİSASERKAN ÖZDEMİR Polis Memuru İZMİRZEKAYİ ATAKAN Polis Memuru AYDINMURAT UYSAL Polis Memuru BİTLİSLÜTFİ KARGI Polis Memuru KAYSERİİBRAHİM AYDIN Polis Memuru HATAYENBİYA ÇİLİNGİR Polis Memuru ANKARAADEM BATUGE Polis Memuru ANKARAYÜKSEL ÇETİNKAYA Polis Memuru ADANAMUSTAFA BÜYÜKEVREN Polis Memuru ANTALYAAYDEMİR SABIRLI Polis Memuru ANTALYAMETİN ŞARLI Polis Memuru HATAYVEYSAL ADAKLI Polis Memuru HUKUK MÜŞAVİRLİĞİFATİH ÖNAL Polis Memuru ADANAHARUN AK Polis Memuru ADANAALİŞAN ASLAN Polis Memuru İSTANBULNURİ CEYLAN Polis Memuru KONYAALİ KURT Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA ÇAKMAK Polis Memuru OSMANİYEBEKİR DOĞAN Polis Memuru GAZİANTEPMUSTAFA YILMAZ Polis Memuru OSMANİYEMUSTAFA ÖZTEMEL Polis Memuru ADANAEMİN İN Polis Memuru KAYSERİİSMAİL HAKKI ÇIRAKOĞLU Polis Memuru ADANAEMRULLAH DEMİRASLAN Polis Memuru ADANAİRFAN GÖZ Polis Memuru KAYSERİGÖKHAN KAYA Polis Memuru KAYSERİSİNAN ÖZKAN Polis Memuru KONYAMUAMMER YILMAZ Polis Memuru ANKARAHAKAN DAĞ Polis Memuru İZMİRUFUK ER Polis Memuru KIRŞEHİRNİHAT YUMRUTEPE Polis Memuru HATAYSEDAT KARA Polis Memuru ANKARAYASİN TAŞKAPI Polis Memuru ADANASALİH KARABULUT Polis Memuru ANKARAŞIHALİ KAYHAN Polis Memuru ANKARAALİ MEHMET METİN Polis Memuru KAYSERİGAZANFER DEMİRAY Polis Memuru KIRŞEHİRZAFER YURTOĞLU Polis Memuru ANKARAABDULKADİR AYGÖR Polis Memuru AFYONKARAHİSAR PMEMBÜLENT TÜRKOĞLU Polis Memuru KONYAKADİR ARI Polis Memuru GAZİANTEPHASAN HÜSEYİN KARABULUT Polis Memuru AMASYAALİ BİCAN Polis Memuru ANKARAMEHMET MARAŞLIOĞLU Polis Memuru ANKARAGÜRBÜZ ERTAY Polis Memuru BURSAMEHMET ALİ YETER Polis Memuru ŞANLIURFANİHAT AYAZ Polis Memuru HATAYNEVZAT İNAL Polis Memuru KONYAMUHSİN ŞAHİN Polis Memuru SİVASHALİL ÖZALP Polis Memuru KONYAHAYRULLAH ÖZER Polis Memuru KIRIKKALEİSMAİL İLERİ Polis Memuru ESKİŞEHİRSELÇUK DUR Polis Memuru BATMANŞERAFETTİN YALÇIN Polis Memuru KONYAARAP CEYLAN Polis Memuru ŞIRNAKYUSUF EFE Polis Memuru İZMİRAHMET SEVEN Polis Memuru SİVASARİF KAPLAN Polis Memuru HATAYOKTAY BENLİ Polis Memuru MERSİNFATİH MEHMETÇİLER Polis Memuru ANKARAAHMET SERİN Polis Memuru ADANAENGİN ÖZTÜRK Polis Memuru BURSAÖZKAN AYAS Polis Memuru ESKİŞEHİRİSMAİL ÜNER Polis Memuru ANKARAMEHMET KAPISIZ Polis Memuru OSMANİYEHASAN CİN Polis Memuru KONYACANER EKER Polis Memuru ANKARA PMEMİDRİS ÇABUK Polis Memuru GAZİANTEPÖMER TEMİZKAN Polis Memuru KONYAMEHMET ALİ BAĞRIAÇIK Polis Memuru ADANAHASAN ALİ YILDIRIM Polis Memuru NİĞDEVURAL ÖZATA Polis Memuru PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİ.BŞK.ERCAN YILDIRIM Polis Memuru ANKARAERKAN YETKİN Polis Memuru KONYASERDAR AYTEKİN Polis Memuru AKSARAYMUSTAFA DOĞRU Polis Memuru ANKARAAHMET BESLENTİ Polis Memuru ADANAMUAMMER BALIDEDE Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ÇAKMAK Polis Memuru ANKARAABBAS YAZAYDIN Polis Memuru SİVASMUSTAFA ATASEVEN Polis Memuru ANKARAMEHMET GÜN Polis Memuru BURSAABDULLAH SEVER Polis Memuru ANKARASERKAN DURMAZ Polis Memuru BURSARASİM TUNCEL Polis Memuru KAYSERİZÜLKÜF ÖZTÜRK Polis Memuru MALATYAŞAKİR TUTAR Polis Memuru BURSAGÜLBEYİ ALPEREN Polis Memuru KAYSERİHASAN HÜSEYİN TEKKAŞ Polis Memuru KAYSERİKAZİM EKİCİ Polis Memuru KAYSERİKENAN TOPUZ Polis Memuru BALIKESİRHAKAN KAYA Polis Memuru KAYSERİAHMET KARA Polis Memuru NİĞDEOSMAN ÖZTEKİN Polis Memuru KAYSERİRECEP SAVAŞ Polis Memuru BALIKESİRMAHİR KURT Polis Memuru ANKARAMUHABBET ATAR Polis Memuru STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ.BŞK.BEKİR KORUCU Polis Memuru MALATYAMEHMET ADLISANLI Polis Memuru SAMSUNHASAN CEYLAN Polis Memuru AMASYALEVENT BAYRAK Polis Memuru AMASYAİBRAHİM ÇINAR Polis Memuru AMASYASEFER KABA Polis Memuru KIRŞEHİRMURAT ALP Polis Memuru SAMSUNAHMET AKPUNAR Polis Memuru KAYSERİAHMET ÖZTÜRK Polis Memuru SAKARYAİHSAN KARADAĞ Polis Memuru KONYAMUSTAFA YILMAZ Polis Memuru ANKARAHACI DURAN YARADAN Polis Memuru TOKATMEHMET AYAN Polis Memuru BURSABURHAN ÖZEL Polis Memuru TOKATTUNCA ÖRENLER Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN MİS Polis Memuru AMASYAMURAT AKUÇ Polis Memuru BURSAKAMİL KIRBIYIK Polis Memuru BALIKESİRBÜLENT ÖZAN Polis Memuru ISPARTAABDULLAH ŞEKER Polis Memuru KONYAMURAT ÖZTÜRK Polis Memuru ANKARAVECDİ ŞEKEROĞLU Polis Memuru MANİSAMUSTAFA AY Polis Memuru ANTALYAAYHAN YALÇINER Polis Memuru ANKARAİBRAHİM ÇELİK Polis Memuru ANTALYAOSMAN ÖZTÜRK Polis Memuru ANTALYAADEM ASLAN Polis Memuru KONYASAVAŞ GÜNGÖRDÜ Polis Memuru BURDURKAZIM NALÇA Polis Memuru ANKARAMEVLÜT DEVECİ Polis Memuru İZMİRMEHMET KOCATÜRK Polis Memuru ANKARAAHMET DOLMACI Polis Memuru BURDURMEHMET YILDIRIM Polis Memuru ANKARAENDER ÇOBAN Polis Memuru MANİSAYÜCEL GÜLCÜ Polis Memuru İZMİRAHMET BULDUK Polis Memuru ANKARAFAHRETTİN BEYAZIT Polis Memuru ERZİNCANERCAN ÖZKAYA Polis Memuru KONYAOSMAN GENÇ Polis Memuru ANTALYACİHAN TEMEL Polis Memuru KAYSERİNURETTİN KUL Polis Memuru ANKARAMUHSİN ORTAK Polis Memuru KOCAELİMUAMMER OCAK Polis Memuru ORDUHATEM ÖVÜNÇ Polis Memuru ADANADİLAVER KEMANECİ Polis Memuru ADANAABDURRAHMAN DABAN Polis Memuru GAZİANTEPMURAT CAN Polis Memuru MERSİNTEKİN OTHAN Polis Memuru ADANAİDRİS MEYDAN Polis Memuru ESKİŞEHİRHAMİT KUBUZ Polis Memuru ISPARTAOSMAN ÇAĞAN Polis Memuru ANKARASALİM DİLEK Polis Memuru ANKARAİLKER OĞUZ Polis Memuru MANİSATAMER ERDOĞAN Polis Memuru HATAYDURSUN DİNÇ Polis Memuru ANKARAMUZAFFER TOPÇU Polis Memuru KASTAMONUŞEMSETTİN ALTUNEL Polis Memuru AFYONKARAHİSARMAHMUT GEZER Polis Memuru KAYSERİHACI AHMET ZİNCİRKIRAN Polis Memuru ADANABÜLENT ÖZBAY Polis Memuru BURSAADİL ÇANCI Polis Memuru ANKARAOSMAN YILDIRIM Polis Memuru ÇANKIRIYAKUP YİĞİT Polis Memuru KOCAELİÖZKAN ATEŞ Polis Memuru OSMANİYEHATİCE MİS Polis Memuru AMASYAMURAT KARADAĞ Polis Memuru KONYAENGİN ALKAN Polis Memuru ANKARAAHMET KARACA Polis Memuru ANKARAÖMER ÇINAR Polis Memuru SAMSUNNURETTİN ERDAL Polis Memuru ADIYAMANFATİH KILIÇ Polis Memuru ANKARAİBRAHİM KILIÇ Polis Memuru ANKARAMUSA AŞKIN Polis Memuru ANKARATAHSİN KUZU Polis Memuru ANKARAHALİL İPEK Polis Memuru İZMİRUĞUR ALICI Polis Memuru BALIKESİRSEYİT AHMET TUNÇER Polis Memuru ANKARAMURAT ÇALIŞKAN Polis Memuru BATMANOSMAN ŞEN Polis Memuru ANKARAÖMER AKTEMUR Polis Memuru KOCAELİGÖKSEL ALTINTAŞ Polis Memuru ÇANAKKALECENGİZ ARIN Polis Memuru MANİSAHAKAN SABAH Polis Memuru DENİZLİMUSTAFA KOCA Polis Memuru ANTALYASERKAN ASLAN Polis Memuru BURSAZÜLKÜF TEMİZER Polis Memuru HATAYMUSA KARABULUT Polis Memuru MALATYAZAFER DERİNER Polis Memuru ANKARAMUSTAFA YETGİN Polis Memuru ANKARAABDURAHMAN ŞAMİLOĞULLARI Polis Memuru BURSAMUSTAFA AYDAR Polis Memuru MANİSAMEHMET ÇOBAN Polis Memuru BURSAMUZAFFER CÖMERT Polis Memuru SİVASMUZAFFER YURT Polis Memuru TOKATLEVENT KAYA Polis Memuru BURSADURAN DAL Polis Memuru ANTALYAMUSTAFA YENER Polis Memuru ADANAÖMER POLAT Polis Memuru GAZİANTEPREMZİ ALAGÖZ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞZABİT İLTER Polis Memuru KİLİSOSMAN DURĞUN Polis Memuru OSMANİYEZÜBEYİR KÜRTÜL Polis Memuru HATAYEMRAH UĞURLU Polis Memuru KAHRAMANMARAŞAHMET ARSLANSOY Polis Memuru OSMANİYEMEHMET KARA Polis Memuru GAZİANTEPNUH ÜNSAL Polis Memuru ANKARASİNAN AYGÜN Polis Memuru ANKARAORHAN BİLGİLİ Polis Memuru İZMİRALİ ÇETİN Polis Memuru ANKARAŞENER YILMAZ Polis Memuru SAMSUNHASAN HÜSEYİN AKBEYAZ Polis Memuru ANKARAAHMET ÜNAL Polis Memuru ANKARAYILMAZ ÇORLU Polis Memuru ANKARATEMEL ÇİFTCİ Polis Memuru TANIK KORUMA DAİ.BŞKADEM KOCABAŞ Polis Memuru ANKARAAHMET ÖZDEMİR Polis Memuru ANKARAFATİH ÖZYÜKSEL Polis Memuru ANKARAKÖKSAL KÖYLÜ Polis Memuru ANKARABORA BUDAK Polis Memuru ANKARAALİ RIZA YÜCE Polis Memuru ANKARAMEHMET ARSLAN Polis Memuru MALATYASAİM BİLEN Polis Memuru BURSARAMAZAN ÇELİK Polis Memuru ELAZIĞZAFER KIZILASLAN Polis Memuru MALATYACAHİT ERDEN Polis Memuru MALATYASELAHATTİN TATLIDEDE Polis Memuru ANKARACENGİZ ÇAKIR Polis Memuru BURSAEMRULLAH TORLAK Polis Memuru İSTANBULDOĞAN MUTLU Polis Memuru ANKARAMUAMMER FINDIK Polis Memuru DİYARBAKIRDURAN ARSLAN Polis Memuru GÜVENLİK DAİ.BŞK.ABDULLAH YÜCEL Polis Memuru ANKARAMEHMET KURT Polis Memuru GAZİANTEPTEKİN KAYA Polis Memuru KAYSERİZİYA KÖSE Polis Memuru KİLİSİDRİS GÜLLÜCE Polis Memuru GAZİANTEPBÜLENT GÖZEL Polis Memuru MERSİNTUNCAY ATLI Polis Memuru MUŞHASAN GÜNEŞ Polis Memuru MARDİNAYDIN ŞAHAN Polis Memuru HATAYSADIK KUBİLAY GÖÇER Polis Memuru KİLİSHALİL İBRAHİM BÜLBÜL Polis Memuru HATAYBÜLENT HAKAN PATOZ Polis Memuru KONYASEDAT BÜYÜKÇIKRIKCI Polis Memuru OSMANİYERAFET İNEKÇİ Polis Memuru ADANAAKİF BELVERENLİ Polis Memuru SİVASHAYDAR ÇİÇEK Polis Memuru ANKARAOSMAN ARSLAN Polis Memuru KAYSERİATİLLA ARDUÇ Polis Memuru ANKARAOSMAN KAPTAN Polis Memuru KAYSERİYUNİS ARIKAN Polis Memuru BURSALOKMAN TAN Polis Memuru ELAZIĞKADRİYE KARAOĞLU Polis Memuru TANIK KORUMA DAİ.BŞKYILMAZ GÜLER Polis Memuru BURSAMUSTAFA DEMİR Polis Memuru HUKUK MÜŞAVİRLİĞİNEVZAT ATEŞ Polis Memuru BARTINCEVDET KAYA Polis Memuru HUKUK MÜŞAVİRLİĞİYÜCEL TEN Polis Memuru DÜZCEŞENOL ÖZGE Polis Memuru ERZURUMZİYA BİLGİLİ Polis Memuru BURSAYILMAZ YILDIRIM Polis Memuru SAMSUNGÖKHAN ÇAĞLAR Polis Memuru ÇORUMAHMET RASİM ÖZGÜN Polis Memuru SAMSUNAHMET HANCEROĞLU Polis Memuru KAYSERİŞEVKET ÇALIŞAN Polis Memuru ANKARAERCAN ELMAS Polis Memuru DÜZCEAHMET SORKUN Polis Memuru SAMSUNNİYAZİ EYVAZ Polis Memuru KAYSERİCEMAL DEMİRAL Polis Memuru ANKARAHASAN DOĞAN Polis Memuru ADANAALİ KAYA Polis Memuru ANKARAHARUN TELSİZ Polis Memuru BURSAKADİR KELEŞ Polis Memuru HATAYMURAT TONGA Polis Memuru ADANAMUKADDİM SOYDİNÇ Polis Memuru ADANAMEHMET AKGÜL Polis Memuru OSMANİYEMURAT DALOĞLU Polis Memuru GAZİANTEPHARUN ATEŞ Polis Memuru KIRŞEHİRKERAMETTİN DEV Polis Memuru ISPARTATANER KARADERE Polis Memuru ISPARTAMUSTAFA CEYLAN Polis Memuru ISPARTAMUSTAFA SÖNMEZ Polis Memuru KÜTAHYAABBAS KUBAT Polis Memuru ESKİŞEHİRSÜLEYMAN KESKİN Polis Memuru ANKARAADEM YILMAZ Polis Memuru ANTALYAAHMET AKIN Polis Memuru BURSAAYDIN TAYLAN Polis Memuru SAKARYASÜLEYMAN ÇAVDAR Polis Memuru ESKİŞEHİRHACI EFENDİ ERDOĞAN Polis Memuru BURSAMEHMET MURAT YÜKSEK Polis Memuru YALOVAŞABAN GÜL Polis Memuru BURSAZEKAYİ BARUT Polis Memuru ERZURUMTALAT TERZİCİK Polis Memuru BARTINMUSTAFA KESKİN Polis Memuru KAYSERİESAT ÜNLÜ Polis Memuru ANKARACEM UZUNER Polis Memuru ANKARAOKTAY YILDIRIM Polis Memuru ISPARTASÜLEYMAN KOÇ Polis Memuru KAYSERİATİLLA BÜYÜKÖZTÜRK Polis Memuru MERSİNALİ ÖNSÖZ Polis Memuru AFYONKARAHİSARİBRAHİM GÜLÜM Polis Memuru KONYAMURAT DEMİRÖRS Polis Memuru ANTALYAÖMER ÖTEL Polis Memuru KONYAERCAN TEMEL Polis Memuru TOKATERCAN UÇAR Polis Memuru KAYSERİMESUT KOCA Polis Memuru ANKARAMUSTAFA EKİNCİ Polis Memuru ANKARAEYÜP ALP Polis Memuru ÇORUMERDAL ŞAHİN Polis Memuru İZMİRSULTAN DOĞRUEL Polis Memuru ANKARAAYŞE EKİCİ Polis Memuru BURSAEMİNE YILDIRIM Polis Memuru İZMİRMUHSİN GÜNDOĞDU Polis Memuru İZMİRZEKİ PEKTAŞOĞLU Polis Memuru MANİSAMUSTAFA KARA Polis Memuru ANKARAHASAN ÇAKICI Polis Memuru İZMİRSALİH SADUN ÇALBAY Polis Memuru ANTALYASEZAİ MEMİL Polis Memuru ANTALYASİNAN KABAL Polis Memuru SAMSUNMEHMET EMİN AKAR Polis Memuru ADANAABDULLAH ASLIHAN Polis Memuru AKSARAYMETİN AKINCI Polis Memuru KONYADURMUŞ ALTINIŞIK Polis Memuru BURDURSADİ DUMAN Polis Memuru AFYONKARAHİSARKAMİL VARAN Polis Memuru KONYAAHMET CENGİZ Polis Memuru ESKİŞEHİRNUH BAYRAK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞNECMETTİN KARACA Polis Memuru DİYARBAKIRTAHSİN YAZICI Polis Memuru ÇORUMMEHMET YAYLACI Polis Memuru VANYUNUS ASLAN Polis Memuru MERSİNSELAMİ KASAP Polis Memuru ANKARAALİ OĞUZ Polis Memuru ANKARAÜNAL ÇETİN Polis Memuru ANKARAYAHYA GÖKÇELİ Polis Memuru BURSAERDEM KUYUBAŞI Polis Memuru POLİS AKADEMİSİ BŞK.NİHAT ŞIVGIN Polis Memuru KOORDİNASYON DAİ. BŞK.RIDVAN ASLAN Polis Memuru BURSASELÇUK ALAGÖZ Polis Memuru DENİZLİÜNAL BAKAN Polis Memuru İZMİRİBRAHİM KARADAĞ Polis Memuru AYDINHASAN DAĞDEVİREN Polis Memuru KAYSERİEROL ERTÜRK Polis Memuru YALOVACEVDET TÜRKMENOĞLU Polis Memuru İZMİRHALİL İBRAHİM UYSAL Polis Memuru İZMİRVAHTİ BULUT Polis Memuru OSMANİYEBİLAL GÖKKAYA Polis Memuru ANTALYAHASAN TATAR Polis Memuru ADANATAYYAR AÇIKYOL Polis Memuru KAYSERİERGİN AKYOL Polis Memuru DİYARBAKIROSMAN GÜRBÜZ Polis Memuru GAZİANTEPMAHMUT ATASOY Polis Memuru OSMANİYEMURAT SÖKMEN Polis Memuru ERZİNCANMETİN ŞİMŞEK Polis Memuru İZMİRBİLAL KILÇUL Polis Memuru KAYSERİFAHRİ ÜNAL Polis Memuru KAYSERİERDEM SOY Polis Memuru AKSARAYSALİM BUDAK Polis Memuru MALATYALEVENT GÜNEŞ Polis Memuru İZMİRFAİK DOĞAN Polis Memuru ŞANLIURFABAKİ KELİR Polis Memuru MERSİNTALİP KARABULUT Polis Memuru KAYSERİNİYAZİ DEMİR Polis Memuru KOCAELİALİ PARLAK Polis Memuru ANKARAYAKUP TEKİN Polis Memuru ANKARAİBRAHİM GÜNEY Polis Memuru BURSAMUHARREM ALTUNÖZ Polis Memuru KARABÜKİBRAHİM AYDEMİR Polis Memuru BURSAAKAN AKDAĞ Polis Memuru KAYSERİHAKAN ÇAMLICA Polis Memuru ANKARAALPARSLAN ILGIN Polis Memuru SAKARYARUŞEN İZGÜNGÖR Polis Memuru BURSAMUSTAFA ÇETİN Polis Memuru SAMSUNYASİN YILMAZ Polis Memuru TRABZONMURAT BAŞTOPCU Polis Memuru ORDURAMAZAN AKTAŞ Polis Memuru SAMSUNMUSTAFA SÖNMEZ Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.YAKUP HANGİŞİ Polis Memuru TOKATHASAN DEMİRKAYA Polis Memuru ÇORUMBEKİR AKDEMİR Polis Memuru ANKARASÜLEYMAN KOÇ Polis Memuru YOZGATSAİM YILMAZ Polis Memuru ANKARASEYFETTİN YILMAZ Polis Memuru KAYSERİKUDDUSİ ÇİMEN Polis Memuru ANKARAEFKAN BOSTANCI Polis Memuru BURSAATİLA ERTÜRK Polis Memuru ANKARAŞEFİKA ŞENNUR KARAYEL ASLAN Polis Memuru BURSAEMİNE SAVAŞ Polis Memuru AMASYAMEHMET AĞARLI Polis Memuru BURDURHASAN ALBAĞLAR Polis Memuru ANKARAÖMER YÜCEL Polis Memuru ANKARAMEMİŞ AKGÜN Polis Memuru KOCAELİMEHMET GÜNEŞ Polis Memuru AKSARAYYUSUF KILINÇ Polis Memuru MERSİNALİ METİN Polis Memuru SAMSUNSALİH ÖZDEN Polis Memuru KAYSERİSEDAT AKHAN Polis Memuru BURSA KRİMİNAL P.LAB.M.SEYİT IŞIKLAR Polis Memuru GAZİANTEPFEVZİ DEMİREL Polis Memuru ANKARAHASAN YAZICI Polis Memuru İSTANBULÖMER YILDIRIM Polis Memuru İZMİRYUSUF ALTUNDAĞ Polis Memuru ANKARAMEHMET ŞAHİN Polis Memuru SAMSUNLEVENT OTAR Polis Memuru ANTALYAAHMET BOZOĞLU Polis Memuru İZMİRERDOĞAN BÜYÜKTEPE Polis Memuru ANKARAERDOĞAN CENGİZ Polis Memuru KARABÜKAHMET SEZİK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞHASAN HARKIN Polis Memuru ANKARAZABİT DOĞAN Polis Memuru SAMSUN KRİMİNAL P.LAB.M.ALİ ULVİ SIRAMKAYA Polis Memuru KONYASÜLEYMAN YÜCEL Polis Memuru AYDINMEHMET TELLİ Polis Memuru ANKARAADEM BADUR Polis Memuru İZMİRÖMER FARUK BİLGİN Polis Memuru OSMANİYEKERİM KILINÇ Polis Memuru ADANAMUSTAFA PEHLİVAN Polis Memuru SAKARYARAFET ÖZDEMİR Polis Memuru KOCAELİMEHMET TAŞPINAR Polis Memuru BURDURSÜLEYMAN ÖZKAN Polis Memuru ISPARTABELUR VARDAR Polis Memuru İZMİRMEHMET KUTLU Polis Memuru ANKARAALİ TÜRKMEN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMEMDUH YILMAZ Polis Memuru SAMSUN KRİMİNAL P.LAB.M.HARUN AKKAŞ Polis Memuru TEKİRDAĞERGİN ÇAYIR Polis Memuru ZONGULDAKHİMMET KILIÇASLAN Polis Memuru ISPARTAMUSTAFA KEMAL SÜRÜCÜ Polis Memuru ANKARAMUSTAFA YANLIÇ Polis Memuru ANKARAHİDAYET DOĞAN Polis Memuru VANİSMAİL GÜRBÜZ Polis Memuru GAZİANTEPTAHİR KARŞANBAŞ Polis Memuru SAKARYASEDAT KAPLAN Polis Memuru ADANAYUSUF AKIN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMERT ÖZGÜR Polis Memuru NİĞDERECEP BAŞARAN Polis Memuru AMASYAVEDAT AYDIN Polis Memuru ANKARABÜLENT BAYAZIT Polis Memuru KİLİSTEMEL ERTÜRK Polis Memuru KOCAELİMEHMET ZEKİ ATABAY Polis Memuru İZMİRAYHAN AKTAŞ Polis Memuru ANKARAHASAN ÇETİN Polis Memuru ANKARABİLAL YAZKAN Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.VEDAT TEKİR Polis Memuru SİNOPGİRGİN CENGİZ Polis Memuru DÜZCEHÜSEYİN OLGUN Polis Memuru ANKARAHASAN HÜSEYİN ŞAHİN Polis Memuru İKMAL VE BAKIM DAİ.BŞK.ALİ AYIK Polis Memuru DENİZLİNEJDET ÇAKARYILDIRIM Polis Memuru MALATYAİLHAN ELGÜL Polis Memuru MALATYALEVENT BİLDİRİCİ Polis Memuru ANKARAYEŞİL MEMET TELLİ Polis Memuru GAZİANTEPCEYHAN GÜMÜŞ Polis Memuru SAMSUNEROL EFE Polis Memuru ANKARAKASIM SEÇGİN Polis Memuru KASTAMONUKAMİL TETİK Polis Memuru ANKARAZAFER CANER Polis Memuru ANKARAMEHMET AYTEKİN Polis Memuru GAZİANTEPHAKAN AYAR Polis Memuru ADANAMEHMET GÜN Polis Memuru BURDURCUMALİ GÜLOĞLU Polis Memuru ADIYAMANHÜSEYİN GÜL Polis Memuru BALIKESİRMEHMET SAMİ GÜLER Polis Memuru ANKARAOĞUZ GÜNGÖR Polis Memuru ANKARAHASAN İNCEBACAK Polis Memuru BURSAŞEREF ÇİÇEK Polis Memuru KOCAELİTÜRKAN GÜRARI Polis Memuru ANKARAOĞUZ YİĞİT Polis Memuru ANKARAHAKKI KELHÜSEYİN Polis Memuru BURSAAZİZ IŞIK Polis Memuru MALATYABÜLENT YILMAZ Polis Memuru ANKARAHAMDİ ATASEVER Polis Memuru SAMSUNTUNCAY YILMAZ Polis Memuru ANKARAALİ ULUHAN Polis Memuru KAYSERİALİ HAYDAR ULUTAŞ Polis Memuru ANKARAYUSUF YAYAR Polis Memuru HATAYMÜMİN SARIYILMAZ Polis Memuru BURSAMEHMET KABAYEL Polis Memuru AMASYAMAHMUT ELDEŞ Polis Memuru KONYAABDURRAHMAN SALİHOĞLU Polis Memuru MARDİNŞABAN KASAP Polis Memuru SAMSUNALİ CİVELEK Polis Memuru ERZURUM KRİMİNAL P.LAB.M.DURMUŞ GÜLEŞCİ Polis Memuru ANKARAALİ DEMİR Polis Memuru GAZİANTEPABDULKADİR SERTKAYA Polis Memuru SAMSUNABDÜLMECİT CEYLAN Polis Memuru BURSAİSA GÜNGÖRMEZ Polis Memuru İSTANBULYUSUF AVCI Polis Memuru ANKARARESÜL İÇKÖPRÜ Polis Memuru BOLUENDER KARASU Polis Memuru ADANAMEHMET KAPLAN Polis Memuru OSMANİYEALİ BAĞCI Polis Memuru İZMİRBÜNYAMİ TOPRAK Polis Memuru SAMSUNHASANHÜSEYİN UYAR Polis Memuru BİLECİKMEHMET MÜLDÜR Polis Memuru ANKARAMEHMET KOÇAK Polis Memuru ANTALYAAKİF TUNCEL Polis Memuru MALATYAMEHMET ATA Polis Memuru UŞAKÖZCAN KETHÜDA Polis Memuru AFYONKARAHİSARYAHYA ECER Polis Memuru KONYANECİP ÖZGÖLET Polis Memuru ANKARAYILDIZHAN KARSLIOĞLU Polis Memuru KARABÜKFAHRETTİN ÖZER Polis Memuru ANKARAYÜKSEL KEPENEK Polis Memuru ANKARAMEHMET NURİ BİLGEN Polis Memuru ESKİŞEHİR POMEMAYHAN YILMAZ Polis Memuru OSMANİYEEROL ÖZDEMİR Polis Memuru ANKARAMUSTAFA KEMAL AKPINAR Polis Memuru ANKARAHAYATİ TERZİ Polis Memuru BURSAMUSTAFA ALTUN Polis Memuru KIRIKKALENACİ YILMAZ Polis Memuru AMASYACENGİZ KAHRAMAN Polis Memuru İZMİRKADİR DABANLI Polis Memuru KONYAERKAN ŞÖHRETLİ Polis Memuru AKSARAYERKAN GÜR Polis Memuru KASTAMONUYÜCEL KIR Polis Memuru KONYAAHMET GÜNDÜZ Polis Memuru HATAYUĞUR AYDIN Polis Memuru ANKARARAMAZAN DÖLEK Polis Memuru KIRIKKALE PMYOFAHRETTİN ÇETİN Polis Memuru ANKARAMAHMUT GÖLDAĞ Polis Memuru BURSAMUSTAFA AVCI Polis Memuru HATAYYILDIRIM TAŞKARA Polis Memuru SAMSUNBÜLENT KEBENÇ Polis Memuru ORDUZEKİ BIYIK Polis Memuru SAKARYABÜLENT OĞUZ Polis Memuru KAYSERİÖMER BEKMEZ Polis Memuru ERZURUMDURDU AĞZIKARA Polis Memuru KAHRAMANMARAŞSELAMİ SAATÇI Polis Memuru İZMİRÖKKEŞ MART Polis Memuru HATAYÖMER SEVİNİŞ Polis Memuru MERSİNRAMAZAN ALTINTAŞ Polis Memuru MANİSATURAN YILMAZ Polis Memuru ANKARAHACI MEHMET BÜYÜKYAPRAK Polis Memuru ANKARASELAMİ BAŞ Polis Memuru AYDINATTİLA KILIÇER Polis Memuru ANTALYAÜNAL ULUDAĞ Polis Memuru BURDURMUSA UYSAL Polis Memuru MERSİNSABRİ ARSLAN Polis Memuru SAMSUNABDULLAH GÜVENTÜRK Polis Memuru ANKARAMURAT ÇAYLI Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKTÜRKER AKTÜRK Polis Memuru OSMANİYEİSMAİL SARI Polis Memuru KOCAELİSERKAN YAY Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ALİ AKYÜZ Polis Memuru KONYASEZAİ SARIKAYA Polis Memuru AKSARAYOSMAN BAKAN Polis Memuru ANKARASONER MAVİŞ Polis Memuru ADANAMEHMET DEMİRTAŞ Polis Memuru KIRŞEHİRABDULLAH ATEŞ Polis Memuru OSMANİYEMESUT KARAKURT Polis Memuru ANKARAOSMAN KOCAERKEK Polis Memuru BALIKESİRERTAN DEMİR Polis Memuru KIRŞEHİRNİHAT AYDEMİR Polis Memuru BALIKESİRCEYHUN SALGUT Polis Memuru ORDUMUAMMER KURTBALCI Polis Memuru GİRESUNERSİN YILMAZ Polis Memuru AMASYAALİ TOPCU Polis Memuru BARTINTAHSİN ARSLAN Polis Memuru İZMİRHARUN ŞAHİN Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ÇELİK Polis Memuru AMASYAMESUT ÖNÜR Polis Memuru ANTALYAABDULLAH ÇALGAN Polis Memuru GAZİANTEPHAYRİ BELİBAĞLI Polis Memuru TANIK KORUMA DAİ.BŞKGÖKÇEN KAYA Polis Memuru ASAYİŞ DAİ.BŞK.ALİ DİKKAYA Polis Memuru KONYATAHİR UTKU Polis Memuru ANKARAÖMER KÜTÜK Polis Memuru KAYSERİMUSTAFA BOLAT Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.MUSTAFA DEDE Polis Memuru SAMSUNATİLA ATALAN Polis Memuru ANKARAŞEFİK KUTLU Polis Memuru BALIKESİROSMAN ATAR Polis Memuru ANKARACÜNEYT BAYBÖRÜ Polis Memuru ANKARABİLENT KOÇERİ Polis Memuru VANEFENDİ SARGIN Polis Memuru KIRŞEHİRNUSRETTİN EKİNCİ Polis Memuru ANKARAOSMAN KÖSEOĞLU Polis Memuru HATAYMEHMET KAYACI Polis Memuru DENİZLİRASİM PAY Polis Memuru AFYONKARAHİSARHARUN ATMACA Polis Memuru ISPARTAAYTEKİN UĞRAŞ Polis Memuru KAYSERİAHMET KILIÇ Polis Memuru ANKARASERACETTİN KASIM Polis Memuru BURSAMURAT SÖKER Polis Memuru ANKARAVEYSEL DÖNDEREN Polis Memuru OSMANİYEEROL KÖKSOY Polis Memuru ANKARABÜLENT ÜNAL Polis Memuru ÇORUMMURAT KAYGISIZ Polis Memuru İSTANBULUĞUR ŞEKER Polis Memuru KONYAAYDIN AYAN Polis Memuru YALOVAMETİN ÜNAL Polis Memuru KIRIKKALERECEP ŞAVLAK Polis Memuru KONYAMURAT ÇİÇEK Polis Memuru ANKARAMEHMET DEMİREL Polis Memuru AYDINRAMAZAN KAHYA Polis Memuru İSTANBULHAYRETTİN GÜLTEKİN Polis Memuru DENİZLİHAMZA KOÇAK Polis Memuru KAYSERİREŞAT GÜRBÜZ Polis Memuru BALIKESİRVEDAT AYDIN Polis Memuru HUKUK MÜŞAVİRLİĞİHAYDAR KUŞ Polis Memuru BURSAFATİH ÇAĞLAR Polis Memuru MALATYAMUSTAFA AĞZIKANLI Polis Memuru OSMANİYEMURAT UYGUN Polis Memuru BURSAİSA AKKULAK Polis Memuru ESKİŞEHİRFEVZİ TANRIÖVER Polis Memuru İSTANBULİSMAİL DEDİŞ Polis Memuru ANTALYAEYÜP DÜZENLİ Polis Memuru BARTINATİLA KALE Polis Memuru HATAYMÜRSEL KAYA Polis Memuru OSMANİYETALAT KONUR Polis Memuru AMASYAMUSTAFA YILMAZ Polis Memuru BURSARAZİYE KILINÇ Polis Memuru HATAYEROL DELEN Polis Memuru AYDINTAMER KADİR DURUKAN Polis Memuru ANKARAÜNAL AFŞAR Polis Memuru ANKARAMEHMET DENK Polis Memuru OSMANİYESERVET ÖZÇELİK Polis Memuru ERZİNCANSÜLEYMAN GÖKKAN Polis Memuru ANKARAİBRAHİM ALPASLAN Polis Memuru HABERLEŞME DAİ.BŞK.ALİ AKMAN Polis Memuru SAMSUNALTAY ALTUN Polis Memuru SAMSUNMURAT GÖK Polis Memuru ANKARATAHİR DERELLİ Polis Memuru ANKARAALAETTİN YANMIŞ Polis Memuru ANKARADENİZ YILDIZ Polis Memuru HATAYİBRAHİM OĞUZ Polis Memuru ADANAAYHAN ERTAŞ Polis Memuru ANKARAMAHMUT AYDIN Polis Memuru KAYSERİVEDAT ÖZER Polis Memuru KIRIKKALERECAİ NAZLIOĞLU Polis Memuru KAYSERİMUSA DAĞLI Polis Memuru AMASYARECEP DEMİR Polis Memuru AMASYAHÜSEYİN İSLAM Polis Memuru ANKARARAMAZAN KÖSE Polis Memuru ANKARAEROL SARUHAN Polis Memuru İZMİRZİYA GÜREL Polis Memuru ADANANİHAT DİZİKARAOĞLU Polis Memuru KAYSERİAHMET KAYA Polis Memuru YOZGATAYDIN KOYUNCU Polis Memuru MALATYAABDURAHMAN ARI Polis Memuru MALATYAABDULLAH AĞGÜL Polis Memuru BURSAYUSUF KOÇAL Polis Memuru ARTVİNİBRAHİM YILMAZ Polis Memuru ISPARTAMUSTAFA KÖSE Polis Memuru ADANAMESUT YİĞİT Polis Memuru ANKARAMURAT GAFA Polis Memuru ANKARAMEHMET ACAR Polis Memuru ÇORUMSELAMİ KUNTTAŞ Polis Memuru OSMANİYEKADİR KÜÇÜKTÜRKMEN Polis Memuru ISPARTAHÜSEYİN KAYAHARMAN Polis Memuru SAMSUNNEVZAT ÜZÜMCÜ Polis Memuru ADANAMÜJDET ÇEVİK Polis Memuru ANKARAUĞUR DİKMEN Polis Memuru SİVASKENAN PEKTAŞ Polis Memuru ANKARABÜLENT AKÇEŞME Polis Memuru ANKARAHASAN GÖÇMEN Polis Memuru ADANAMUSTAFA ÇOBAN Polis Memuru ADANAİBRAHİM ŞANARAL Polis Memuru HATAYALPER BAŞAK Polis Memuru AYDINMURAT ESKİ Polis Memuru İZMİRKEMAL UZAK Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN AYTEMİZ Polis Memuru OSMANİYEARİF KÖKSAL Polis Memuru ISPARTAMEHMET ADEM ÇALIK Polis Memuru TOKATERDAL DAĞISTAN Polis Memuru ÇORUMMENDERES KIRKGEÇİT Polis Memuru GAZİANTEPMUSTAFA SAĞLAM Polis Memuru ANKARASELİM ÇAKIR Polis Memuru KOORDİNASYON DAİ. BŞK.SEFAYET YUMUŞ Polis Memuru ANKARAFİKRET KARADAYI Polis Memuru ISPARTAALİRIZA CENGİZ Polis Memuru ANKARAHIDIR YÜKSEL Polis Memuru MALATYATALAT USTA Polis Memuru BOLUEROL DALGALI Polis Memuru ANKARASEÇKİN ÇÜRÜK Polis Memuru KIRIKKALESALİH KURAL Polis Memuru İZMİROSMAN YILMAZ Polis Memuru KIRIKKALEMAZLUM ÇAK Polis Memuru KONYARECEP TÜZEN Polis Memuru BURSARECEP KILIÇ Polis Memuru MERSİNLATİF ATİK Polis Memuru ANKARAHASAN KOZAN Polis Memuru ANKARAMÜRSEL BABAYİĞİT Polis Memuru KAYSERİSEDAT YARAR Polis Memuru SAMSUNNECATİ KÖKCÜ Polis Memuru SAMSUNERKAN SARIHAN Polis Memuru BALIKESİR POMEMTÜRKAY ÖZSAYINER Polis Memuru KAYSERİEFKAN GÜNDOĞDU Polis Memuru ANKARANİHAT EFEKAN Polis Memuru İZMİRNİHAT TANIK Polis Memuru BURSAMEHMET KARAKUŞ Polis Memuru AMASYAMEHMET ASLAN Polis Memuru ANKARADURMUŞ BEKİ Polis Memuru KAYSERİSALİH ÖZDEMİR Polis Memuru ANKARAİBRAHİM KAYA Polis Memuru UŞAKBEKİR BAŞAL Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ALTUĞ Polis Memuru KAYSERİMEHMET GÜRSOY Polis Memuru OSMANİYEAYDIN SEZGİN Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.MUSTAFA CANGİR Polis Memuru GAZİANTEPYUSUF İPEKÇİ Polis Memuru BURSANECAT SAYDAM AĞLAR Polis Memuru OSMANİYEALİ GÖÇER Polis Memuru ADANA KRİMİNAL P.LAB.M.SEBAHATTİN KUŞ Polis Memuru BALIKESİRHANİFİ ESER Polis Memuru ANKARASERKAN İLYAN Polis Memuru TRABZONİBRAHİM HALİL YATICI Polis Memuru ANKARAGÖKHAN SÜLÜN Polis Memuru SAMSUNKEMAL ÖZCAN Polis Memuru BURSAKADİR AKSOY Polis Memuru ANKARAMESUT AKIM Polis Memuru BURSARAMAZAN YILDIRIM Polis Memuru ANKARAAHMET KILIÇ Polis Memuru GAZİANTEPAYHAN ÇADIRCI Polis Memuru AMASYASULEYMAN ESAT GÜNER Polis Memuru MİLLİ SARAYLAR KRM.ŞB.MDADNAN GÜNER Polis Memuru BURSAHAKKI BAĞCI Polis Memuru ISPARTAYILMAZ BİLİR Polis Memuru ESKİŞEHİR POMEMKAYHAN ALTIN Polis Memuru KAYSERİHÜSEYİN MİKAİL AKTAŞ Polis Memuru HATAYARİF İNCEKARA Polis Memuru UŞAKMUSA DEMİR Polis Memuru MARDİNABUZER YILDIRIM Polis Memuru BURSAALPAY CAMCI Polis Memuru DENİZLİCİHANGİR TORUN Polis Memuru GAZİANTEPHAKAN ERDİNÇ Polis Memuru ANKARAKERİM BAŞAR Polis Memuru KAYSERİMEHMET SEZER Polis Memuru BALIKESİR POMEMMURAT HALICI Polis Memuru YALOVANECİP POLAT Polis Memuru ANKARAÖMER YILMAZ Polis Memuru AMASYARAMAZAN ŞENGÜL Polis Memuru DENİZLİZEKERİYYA ULUDOGAN Polis Memuru AMASYAERDAL DERE Polis Memuru ANKARAMUSTAFA URAL Polis Memuru SAKARYAYUSUF GEDİK Polis Memuru KASTAMONUBÜNYAMİN BAŞER Polis Memuru KONYAERGÜN ÇETİNKAYA Polis Memuru KAYSERİHASAN ÇETİNKAYA Polis Memuru ANKARAKEMAL ÇELT Polis Memuru ANKARALOKMAN CİVELEK Polis Memuru ÇORUMMEHMET YAVUZ Polis Memuru ANTALYABÜNYAMİN ÇAM Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.MURAT İPEK Polis Memuru ESKİŞEHİRMUSA DUMAN Polis Memuru TEKİRDAĞSÜLEYMAN BARDAKCI Polis Memuru ÇORUMYUSUF DAYAN Polis Memuru ESKİŞEHİRİSMAİL DURSUN Polis Memuru SAKARYAALİ SOLAK Polis Memuru NİĞDEMEHMET ALİ AKGÜL Polis Memuru DENİZLİSELAHATTİN KARTAL Polis Memuru BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DAİ.BŞK.AHMET DÜNDAR Polis Memuru İZMİR PMEMALİ AHMET TAŞDEMİR Polis Memuru KAYSERİBÜLENT GELİBOLU Polis Memuru OSMANİYEERDAL KAVAK Polis Memuru KOCAELİFIRAT ERGUN Polis Memuru TRAFİK PLANLAMA VE DESTEK DAİ.BŞK.HACI BAYRAM İKİNCİ Polis Memuru TOKATMEHMET NADİR AYTEKİN Polis Memuru ANKARAMETİN AHMET ELİAÇIK Polis Memuru KIRIKKALEMUSTAFA TİLEYİ Polis Memuru AYDINNİHAT ŞENSAN Polis Memuru ANKARASÜLEYMAN AK Polis Memuru KÜTAHYAİSMAİL HAKKI ALTUNAY Polis Memuru MANİSASELİM SEYMEN Polis Memuru GİRESUNAHMET CEVDET TEMİZ Polis Memuru ESKİŞEHİRALİ RIZA SELVİ Polis Memuru ANKARACEVDET BAYKAL Polis Memuru BURSA POMEMKENAN ALTUN Polis Memuru BURSAMEHMET KİL Polis Memuru SAMSUNMUHİTTİN AGCE Polis Memuru AMASYAMURAT ASLAN Polis Memuru TANIK KORUMA DAİ.BŞKORHAN DEMİRCİ Polis Memuru ANKARASELÇUK TELLİ Polis Memuru BURSASERDAR ARISOY Polis Memuru ANKARAYILMAZ GÜR Polis Memuru OSMANİYEYUSUF KOÇ Polis Memuru ADANAMEHMET GÜNEY Polis Memuru DİYARBAKIRORHAN SEMİZ Polis Memuru ORDUAHMET SULUKAYA Polis Memuru KIRŞEHİRESENER TİRYAKİ Polis Memuru ANKARAHALUK BİNGÖL Polis Memuru ANKARAMUSA ŞAHİN Polis Memuru AMASYAMUSTAFA KURT Polis Memuru BURSAYILMAZ BALKAN Polis Memuru İZMİRABDULLAH ÇİMEN Polis Memuru GAZİANTEPMEVLÜT SELÇUK Polis Memuru ISPARTAMUHAMMER GÜNEŞ Polis Memuru KONYANEBİ TARCAN Polis Memuru KAYSERİÖMER ARSLAN Polis Memuru TOKATSAFTER DİLBER Polis Memuru KÜTAHYATUNCAY KURT Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.TURGAY GÜR Polis Memuru SAMSUNABDULHAMİT GÜNEŞ Polis Memuru KAYSERİHAYDAR PINARBAŞI Polis Memuru ANKARAİSMAİL GÜNDOĞDU Polis Memuru KOCAELİÖMER BODUR Polis Memuru ANKARAYAŞAR ERYILMAZ Polis Memuru ANKARAHASAN KARAGÖL Polis Memuru KARABÜKMUHAMMER SADIKLAR Polis Memuru ANKARAŞÜKRÜ DOĞRUYOL Polis Memuru ANKARAYUSUF GİZİK Polis Memuru SAMSUNBAYRAM ARSLAN Polis Memuru ANKARAMUHARREM PINAR Polis Memuru ANKARAYAŞAR ÇİFTÇİ Polis Memuru DİYARBAKIRFATİH KAR Polis Memuru KONYAHİKMET KILIÇ Polis Memuru ERZURUMHÜSEYİN ÖZDEMİR Polis Memuru HUDUT KAPILARI DAİ.BŞK.MEHMET KARAKAYA Polis Memuru KAYSERİOSMAN BEKİROĞLU Polis Memuru KAYSERİRECEP ŞAFAK Polis Memuru KONYASÜMMANİ MICIK Polis Memuru DÜZCEŞENTÜRK YAZICI Polis Memuru KOCAELİYILMAZ KILIÇ Polis Memuru ANKARAAHMET KÜÇÜKKAPLAN Polis Memuru ADANADURSUN YILMAZ Polis Memuru HUKUK MÜŞAVİRLİĞİMEHMET SAİT SİYAH Polis Memuru BURSAMURAT AKYÜZ Polis Memuru ANKARAÖMER OKÇU Polis Memuru KIRŞEHİRSEDAT ERTEKİN Polis Memuru ANKARAALİ YÖRÜK Polis Memuru BURSAFATİH MİNTEMUR Polis Memuru ADANAGALİP AKYAZI Polis Memuru GİRESUNHÜSEYİN AYDIN Polis Memuru ANKARASERKAN DEDE Polis Memuru HABERLEŞME DAİ.BŞK.BEKİR ÖNAL Polis Memuru MALATYAEMRAH TOMBUL Polis Memuru AMASYAERDOĞAN AKALIN Polis Memuru İZMİRBİRKAN AKDİŞ Polis Memuru ANKARAHASAN ÖZ Polis Memuru AMASYAİLHAMİ SUBAŞI Polis Memuru AYDINMESUT TÜRKER Polis Memuru BURSANECMİ GÜL Polis Memuru AYDINALİ OSMAN UÇAK Polis Memuru İZMİRHASAN TUNÇPINAR Polis Memuru MERSİNMEHMET EJDER BAŞARAN Polis Memuru HATAYMİLAYİM SAĞLAM Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ÇELEBİ Polis Memuru BURSAHÜSEYİN ÖKTEN Polis Memuru ANTALYAMEHMET ONAYLI Polis Memuru AYDINABDURRAHMAN ATMACA Polis Memuru ADANAALİ OSMAN BAŞ Polis Memuru ESKİŞEHİR POMEMALİ OSMAN KAYGISIZ Polis Memuru ESKİŞEHİRDERYA ÇAĞDAŞ Polis Memuru ANKARAHALİL YURDAKUL Polis Memuru ADANAMUSTAFA HİTALOĞLU Polis Memuru ORDUMÜFTAH SAMSA Polis Memuru GAZİANTEPTURAN ALTUN Polis Memuru BURSAYUSUF AYSEL Polis Memuru KAYSERİMEHMET UÇAR Polis Memuru ÇANKIRIBAYRAM BASKAK Polis Memuru ANKARAFATİH ÖZEL Polis Memuru ANTALYAİSMAİL YILDIZ Polis Memuru ANKARASEMİH BODUR Polis Memuru SAMSUNFARUK ALAN Polis Memuru ANKARAHACI ŞAHİN Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKİSMAYIL DEMİR Polis Memuru DÜZCEMEHMET ÜSTÜNDAĞ Polis Memuru KONYAENGİN YILDIZ Polis Memuru SAKARYAGÖKSAL İKAN Polis Memuru İZMİRADİL CIRRIK Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET YÜCEL Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKATAKAN KIZILALP Polis Memuru BURSAERKAN KAHRİMAN Polis Memuru ANKARAMEHMET DURMAZ Polis Memuru KONYAMUSTAFA DEMİR Polis Memuru YALOVAMUSTAFA SEVİNÇ Polis Memuru ANKARASÜLEYMAN OLCAR Polis Memuru TANIK KORUMA DAİ.BŞKZEKİ ALPTEKİN Polis Memuru SAMSUNERDİNÇ ÇEVİRGEN Polis Memuru SAKARYAŞEREF AYDOĞDU Polis Memuru ANKARAŞÜKRÜ DELLALLAR Polis Memuru BURSAYUSUF KARADERİLİ Polis Memuru ANKARAMETİN KIMIR Polis Memuru KASTAMONUMUSTAFA ÇELİK Polis Memuru SAKARYAMUSTAFA GÖKDAĞ Polis Memuru ANKARA PMEMRIDVAN AYNUR Polis Memuru ANKARAFULYA ERBAY BOZOĞLU Polis Memuru AYDINADEM KURNAZ Polis Memuru KAYSERİALİ AYDIN Polis Memuru TOKATENVER DURMUŞ BAHAR Polis Memuru ESKİŞEHİRERDOĞAN BAYRAM Polis Memuru ANKARAİSMET ÇELEBİ Polis Memuru VANMUSTAFA ÇAKIR Polis Memuru BURSATURAN BİRİNCİ Polis Memuru İSTANBULYILMAZ ALTUNCU Polis Memuru DÜZCERÜSTEM DEMİRAY Polis Memuru ANKARAYURT SARIBEK Polis Memuru KAYSERİBÜNYAMİN GÖKTÜRK Polis Memuru BURSAÇAĞLAYAN GÜNAY Polis Memuru İZMİRBÜLENT YALÇİN Polis Memuru MALATYAFAZLI KARATAŞ Polis Memuru KONYAŞÜKRÜ ÇELİK Polis Memuru ŞANLIURFAAHMET ÇAĞDAR Polis Memuru KAYSERİ POMEMAHMET TIRAŞ Polis Memuru İZMİRAZMİ KARACA Polis Memuru ANKARAFATİH ÖZER Polis Memuru ARTVİNÖMER YAĞAR Polis Memuru AFYONKARAHİSARDOĞAN AFŞAR Polis Memuru AMASYADÖNER KARAKUŞ Polis Memuru OSMANİYESONER YÜKSEL Polis Memuru ANKARAŞENER GÜRBULAK Polis Memuru ANKARACUMA NAZLIGÜL Polis Memuru ANKARAİBRAHİM KARAKÖSE Polis Memuru SAKARYAKANİ KUMSAR Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ÇALINLI Polis Memuru MERSİNAKIN ASLAN Polis Memuru HATAYALAETTİN TANRIKUT Polis Memuru POLİS AKADEMİSİ BŞK.AYDIN BOZDOĞAN Polis Memuru OSMANİYEHARUN DÜZ Polis Memuru ANKARAHASAN ÇAKAR Polis Memuru ANKARAHULUSİ KULA Polis Memuru KONYAİLKER DOĞRU Polis Memuru BURSAKANİ YOLCİ Polis Memuru KAYSERİMAHMUT USLU Polis Memuru ÇORUMMEVLÜT KARADAĞ Polis Memuru BURSAMURAT DIRAMA Polis Memuru YALOVAMURAT KOLAY Polis Memuru ADANANEDİM KILIÇ Polis Memuru ANKARATURGUT ALTUNBAŞ Polis Memuru GİRESUNYAVUZ YILDIRIR Polis Memuru NİĞDEAHMET KEKLİK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞAHMET KOCAİSPİR Polis Memuru HATAYİLHAMİ BİLGİN Polis Memuru DÜZCEKADİR ADAM Polis Memuru MERSİNMIKDAT BOZBIYIK Polis Memuru POLİS AKADEMİSİ BŞK.ÖZKAN YÜCEL Polis Memuru MALATYAHAYRULLAH YALÇIN Polis Memuru YALOVAŞEFİK AŞKIN Polis Memuru BURSABEKİR KARAKAFAOĞLU Polis Memuru NEVŞEHİRABDULLAH SARICA Polis Memuru MALATYAAKIN TATAR Polis Memuru ANKARAGÖKHAN TURHAN Polis Memuru SAMSUNKADİR ÖZ Polis Memuru KASTAMONUSEBAHATTİN TEMİZ Polis Memuru KARAMANŞERAFETTİN YILDIZ Polis Memuru UŞAKALİ GEDİK Polis Memuru DİYARBAKIRERKAN TÜRKER Polis Memuru İZMİRİBRAHİM GÜÇLÜ Polis Memuru KAYSERİRAHMAN ATA Polis Memuru TUNCELİZEKİ ÇAKIR Polis Memuru BALIKESİRBAYRAM BOSTANCIOĞLU Polis Memuru İZMİRMEHMET GÜLER Polis Memuru A.S.MERMERCİ PMYOİZZET AKBAŞ Polis Memuru AYDINYUNUS PALA Polis Memuru İZMİRALPASLAN KARAEVLİ Polis Memuru KONYAÇETİN KAYAHAN Polis Memuru MANİSADAVUT DEMİRELLİ Polis Memuru KARABÜKERCAN GİRGİN Polis Memuru NİĞDEHASAN ÖZEN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞİDRİS KARA Polis Memuru BURSAYASİN POYRAZ Polis Memuru ADANAİRFAN ULUSAL Polis Memuru SAMSUNŞERAFETTİN BASIÇ Polis Memuru ANKARAALİ İHSAN ARUKAN Polis Memuru SAKARYAHASAN SUAT BAĞRIAÇIK Polis Memuru ANTALYAMEHMET SEFEROĞLU Polis Memuru İZMİRBÜLENT DİLEK Polis Memuru KIRŞEHİRFEREMUS KAYA Polis Memuru GAZİANTEPMUSTAFA KIYILI Polis Memuru OSMANİYEMEVLÜT DEĞİRMENCİOĞLU Polis Memuru KAHRAMANMARAŞYALÇIN ÖZDEMİR Polis Memuru BURSACEMİL KARA Polis Memuru ANTALYAMEHMET YILDIRIM Polis Memuru KAYSERİFATİH ÖZYÜREK Polis Memuru ADANASUAT OKUL Polis Memuru BURSABEDİR ÖZYİĞİT Polis Memuru GAZİANTEPAHMET SÖĞÜT Polis Memuru HUKUK MÜŞAVİRLİĞİORKUN ATA Polis Memuru TOKATÜMÜT ŞEN Polis Memuru BURSAFAZLI ŞAŞOĞLU Polis Memuru MERSİNMUHAMMED ÇAKIR Polis Memuru İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK.CEYLAN ÇAYLAK Polis Memuru MANİSAMEHMET AKTAŞ Polis Memuru KAYSERİCUMA ALİ KARAOĞLAN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMUZAFFER KAŞIKÇI Polis Memuru HATAYALİRIZA YILDIZ Polis Memuru KAYSERİHALİL ATEŞ Polis Memuru İZMİRMUSTAFA COŞKUN Polis Memuru ANKARAZAFER VURAL Polis Memuru AFYONKARAHİSARMUSTAFA GÜNEY Polis Memuru ANTALYAMUSTAFA DERELİ Polis Memuru ANKARAFATİH ÖZALP Polis Memuru AYDINERCAN DAĞLI Polis Memuru ADANAMUHİTTİN GÖZÜKÜÇÜK Polis Memuru ADANALATİF MUHAMMET ALİ KÖKSAL Polis Memuru KONYAAHMET TOPAN Polis Memuru ADANAHACI ANAMUR Polis Memuru TOKATÖZHAN KAVRAN Polis Memuru KAYSERİADEM YURTSEVER Polis Memuru MANİSAŞEFAAT ÖZKAN Polis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.İSMAİL YEŞİLOĞLU Polis Memuru ANKARAİLHAN ŞİMŞEK Polis Memuru İZMİRSÜLEYMAN KAPTAN Polis Memuru ANKARAYUSUF KELEŞ Polis Memuru KONYACUMA YAŞAR GÖKTAŞ Polis Memuru GAZİANTEPRECAİ UCARI Polis Memuru HUKUK MÜŞAVİRLİĞİTEMEL TEBER Polis Memuru ERZURUMÜMİT YILDIZ Polis Memuru ANKARABÜLENT AKSOY Polis Memuru KİLİSAHMET YAMAN Polis Memuru İKMAL VE BAKIM DAİ.BŞK.CENGİZ KABADAYI Polis Memuru ANKARASERAP ÇİLİNGİR Polis Memuru SAMSUNMESUT KILINÇ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMUSTAFA ÇIRTLIK Polis Memuru ORDUSÜLEYMAN KARAGÖZ Polis Memuru ESKİŞEHİRİSMAİL ÇİLİNGİR Polis Memuru SAMSUNSADETTİN DEMİRTAŞ Polis Memuru AFYONKARAHİSARMURAT BULUT Polis Memuru BURSAFARUK DIĞRAK Polis Memuru ANKARAALİM BULUT Polis Memuru KAYSERİEMİNE ÇELEBİ Polis Memuru ANKARAMURAT PARLAK Polis Memuru ANKARAMUSTAFA DEMİRKAYA Polis Memuru BALIKESİRBAYRAM KILIÇ Polis Memuru ANKARAİLKER KARAKOÇ Polis Memuru HATAYİSMAİL ÖRS Polis Memuru BOLUABDULBAKİ ORUÇ Polis Memuru AYDINNECATİ ÇELİK Polis Memuru BURSAKEMAL DEMİR Polis Memuru İZMİRMUSTAFA YAĞMUR Polis Memuru KAHRAMANMARAŞFAHRİ BAŞ Polis Memuru ANKARAONUR TIĞ Polis Memuru DENİZLİMEHMET ALİ SAĞLAM Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.HASAN HÜSEYİN URAL Polis Memuru BURSADURMUŞ ALİ ŞENOL Polis Memuru KONYARAMAZAN BAŞPINAR Polis Memuru ESKİŞEHİRSAVAŞ AKAY Polis Memuru MİLLİ SARAYLAR KRM.ŞB.MDERTUĞRUL ORHAN Polis Memuru ESKİŞEHİRKEMAL ULAŞ Polis Memuru KAYSERİMURAT GEDİK Polis Memuru ANKARA PMEMHASAN VURAL Polis Memuru ESKİŞEHİRHASAN KAYA Polis Memuru MERSİNHASAN VAROL Polis Memuru AYDINMUHİTTİN DANLI Polis Memuru BALIKESİRTUNCAY TAŞKIRAN Polis Memuru BURSADİNÇER SAYAR Polis Memuru KONYAMURAT BAYİR Polis Memuru ANKARAEROL GÜZEL Polis Memuru UŞAKAYTAÇ BAKIRCI Polis Memuru BURSAÖZCAN YILMAZ Polis Memuru ANKARAZÜLEYHA DANIŞ Polis Memuru BATMANALİ PELİT Polis Memuru SİNOPUĞUR BOZKURT Polis Memuru KAYSERİAHMET DURGUT Polis Memuru ANKARAMUSTAFA YILDIRIM Polis Memuru TOKATİBRAHİM ÇINAR Polis Memuru UŞAKMUTLU AYDIN Polis Memuru SAMSUNMUSTAFA GÜLMEZ Polis Memuru AYDINALTAN ALTUN Polis Memuru ÇORUMPINAR COŞKUN Polis Memuru ANKARAMUSTAFA YAZICI Polis Memuru ANKARAEROL ÇETİN Polis Memuru KAYSERİHASAN KAÇAR Polis Memuru ADANA KRİMİNAL P.LAB.M.MUSTAFA BAŞ Polis Memuru ÇORUMOSMAN TUTUN Polis Memuru ESKİŞEHİRRAMAZAN ATA Polis Memuru ANKARAYASİN OĞUZ Polis Memuru OSMANİYEYEMLİHA UYGUN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞÜMİT ERGÜN Polis Memuru BURDURAHMET ÇORLU Polis Memuru İNŞAAT-EMLAK DAİ.BŞK.CENGİZ DEMİR Polis Memuru ANKARAFERUDUN ERTAŞ Polis Memuru UŞAKHALİL ÇAKIRLI Polis Memuru ADANAVEDAT CENGİZ Polis Memuru İZMİRYILMAZ AYNACI Polis Memuru ANKARASÜLEYMAN KAPLAN Polis Memuru BURSAVEDAT ODABAŞ Polis Memuru ANKARAKADİR İRİTÜRK Polis Memuru MANİSACEM GÜLDEM Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKNURETTİN KAYKAL Polis Memuru ANTALYAADEM HALICI Polis Memuru ANKARAADEM ZARARSIZ Polis Memuru KIRŞEHİRERKAN ÇALIŞKAN Polis Memuru ANKARAMİKAİL ODACIOĞLU Polis Memuru GAZİANTEPALİ DURSUN ÖZDEMİR Polis Memuru HATAYNİMET KILINÇKIRAN Polis Memuru KAYSERİGÖKHAN AYDIN Polis Memuru SAMSUNOĞUZHAN KOÇ Polis Memuru ÇANKIRIYAVUZ SERT Polis Memuru KAYSERİMEHMET GÖDE Polis Memuru KAHRAMANMARAŞYAŞAR ÖZCAN Polis Memuru KONYAİZZET YILMAZ Polis Memuru ANKARAERCAN ÜNAL Polis Memuru BURSABÜLENT ULUTABANCA Polis Memuru ESKİŞEHİRRAMAZAN HARUN REŞİT TAŞKIN Polis Memuru ANKARAOSMAN TÜRKDOĞDU Polis Memuru ANKARAMAHMUT CENGİZHAN Polis Memuru ANKARAMURAT AMİRGAN Polis Memuru SAKARYAMUSTAFA DEMİR Polis Memuru ÇANKIRIHASAN BARIŞ Polis Memuru BALIKESİRHÜSEYİN GÜRSES Polis Memuru KAYSERİÖMER ŞİŞMAN Polis Memuru TRABZONNURETTİN KILIÇASLAN Polis Memuru TOKATŞÜKRÜ CANBOLAT Polis Memuru KASTAMONUFİKRET KAYA Polis Memuru ANTALYASELAMİ KURTPINAR Polis Memuru KÜTAHYASALİM SATILMIŞ Polis Memuru ANKARADOĞAN KAÇAR Polis Memuru TOKATİSMAİL SAYGIN Polis Memuru ANTALYASAVAŞ GÜLDÜREN Polis Memuru MERSİNAHMET TOPAÇ Polis Memuru BURSAFAZIL ARIKAN Polis Memuru ADANAİLKER KAYA Polis Memuru TERÖRLE MÜCADELE DAİ.BAŞ.ERGÜN ALTIKULAÇ Polis Memuru AYDINMUSTAFA GÖKTAŞ Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKAHMET ARSLANER Polis Memuru ANKARAHAKİ ŞENER Polis Memuru ARTVİNFATİH KAPLAN Polis Memuru BURSANİHAT AYDIN Polis Memuru ANKARAMÜSLİM ÇAKMAK Polis Memuru POLİS AKADEMİSİ BŞK.ŞÜKRÜ ŞANLI Polis Memuru KONYAHASAN KÜÇÜK Polis Memuru ANKARAAHMET KENGER Polis Memuru ANKARANEŞET ULUCAN Polis Memuru ANKARAZÜLFÜ COŞKUN Polis Memuru MALATYAAYHAN ONAY Polis Memuru HATAYAYDIN GÜLDEREN Polis Memuru ANKARAÖZAY ATEŞ Polis Memuru ANKARAERCAN KALINSAZLIOĞLU Polis Memuru KASTAMONUÖZKAN UYUMAZ Polis Memuru ORDUOĞUZHAN CİNGİ Polis Memuru ÇORUMKAMİL HİKMET NARMANLI Polis Memuru ANKARAYAVUZ BAKKALOĞLU Polis Memuru SAMSUNMUHİTTİN ÇENGEL Polis Memuru ÇANKIRIMEHMET ÇOŞKUN Polis Memuru BURSABAKİ KURBAN Polis Memuru BALIKESİRŞAHİN HANÇERLİ Polis Memuru GAZİANTEPOSMAN USTABAŞI Polis Memuru ORDUFATİH TAŞCI Polis Memuru ÇANKIRIAHMET TAŞKIRAN Polis Memuru SAKARYAALİ YALÇIN Polis Memuru ADANABAKİ TÜMÜKLÜ Polis Memuru TANIK KORUMA DAİ.BŞKCEBRAİL AYAS Polis Memuru KAYSERİİLHAN KARAHAN Polis Memuru ISPARTAMURAT ECEVİT Polis Memuru OSMANİYETANER KOÇAK Polis Memuru ESKİŞEHİR POMEMYALÇIN ÇAVUŞOĞLU Polis Memuru KOCAELİNECLA SARI Polis Memuru BALIKESİRSEYFULLAH KILIÇARSLAN Polis Memuru ÇANKIRIHÜSEYİN ALTINŞIK Polis Memuru DENİZLİERSİN GİRGEÇ Polis Memuru BİNGÖLMUSTAFA TELTİK Polis Memuru ANKARAGÜNGÖR FATİH KÖFE Polis Memuru KONYAZÜBEYDE TİKEN Polis Memuru KOCAELİENGİN KARS Polis Memuru SAMSUNBEHCET YURT Polis Memuru KASTAMONUSİNAN KALAYCI Polis Memuru BURSAVOLKAN GÖKCAN Polis Memuru BARTINRAHMİ MURAT Polis Memuru ÇORUMHABİP EFENDİOĞLU Polis Memuru ADANAFATMA ARZIK Polis Memuru KARSMEHMET CEVİZ Polis Memuru PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİ.BŞK.ÖZKAN YAĞMUR Polis Memuru SAMSUNSİNAN GÜNEY Polis Memuru SAMSUNAHMET BİR Polis Memuru ERZURUMMUHAMMED UZUN Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKMUHAMMET SOYLU Polis Memuru OSMANİYEMURAT SEZER Polis Memuru MANİSATURGAY AYDIN Polis Memuru ANKARAYUSUF UÇAR Polis Memuru ANKARAMETİN GÖKMEN Polis Memuru HUKUK MÜŞAVİRLİĞİMURAT BUDAK Polis Memuru BAYBURTMUZAFFER MANİCİ Polis Memuru ÇORUMMURAT KIŞLIOĞLU Polis Memuru KİLİSDURSUN GÖKALP Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN DİNÇ Polis Memuru TOKATMUAMMER AYDINER Polis Memuru ÇORUMMUHAMMET DEMİRBAŞ Polis Memuru SAMSUNSERDEN SARIBIYIK Polis Memuru AFYONKARAHİSARŞEREF EROĞLU Polis Memuru KAYSERİALİ RIZA TELLİ Polis Memuru BURSASEBAHATTİN CÖMERT Polis Memuru SAMSUNYILDIRIM BAŞ Polis Memuru ANTALYAİSMAİL ATİLLA Polis Memuru GÜMÜŞHANENURETTİN YALIM Polis Memuru AFYONKARAHİSARERTUĞRUL ŞENOL Polis Memuru ANKARAMEHMET ALİATAMANERPolis Memuru NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞIMUSTAFA HÖKELEKLİ Polis Memuru AYDINSEZER ALTINAY Polis Memuru ANKARAAHMET SAİT GÜLTEKİN Polis Memuru ANKARAHARUN ÖZCAN Polis Memuru SAMSUNÖZKAN KOÇAN Polis Memuru ANKARAÜNAL AYDOĞAN Polis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.SİNEM ÖZTÜRK Polis Memuru İZMİRSEBAHATTİN ORHAN Polis Memuru ANKARANEVZAT KONUKCU Polis Memuru ANKARAMUSTAFA SEVİNÇ Polis Memuru KÜTAHYAPINAR NURAY ÇELEBİCAN Polis Memuru ÇANKIRISELMA KORKMAZ Polis Memuru NİĞDEGÖNÜL BEKAR Polis Memuru SİVASİLKER GÜLLÜ Polis Memuru ADANAMURAT AYAZ Polis Memuru HATAYBÜLENT SELİK Polis Memuru AMASYAKAMİL DİNGEÇ Polis Memuru MANİSAMUAMMER ÖRENBAŞI Polis Memuru ANKARAFAİK BASATUĞRUL Polis Memuru KONYAHASAN BELLİ Polis Memuru ÇORUMUĞUR BAHÇEKAPILI Polis Memuru ANKARATAHSİN KÖROĞLU Polis Memuru OSMANİYEMEHMET ALİ YAKICI Polis Memuru KONYAYUNUS BOZKURT Polis Memuru BURSAHÜSEYİN YAŞLI Polis Memuru BURSAMEHMET ALİ ŞAFAK Polis Memuru KONYAALAATTİN ERDOĞAN Polis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.ABDULLAH DOĞAN Polis Memuru OSMANİYEALİ ÖZTÜRK Polis Memuru İZMİRNEZER GÜLTEKİN Polis Memuru KAYSERİSALİH YILDIRIM Polis Memuru HATAYFATİH AKÇADAĞ Polis Memuru SAMSUNFATİH YÜKSEL Polis Memuru ANKARAHASAN SAFSÖZ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞYAKUP DEMİRCİ Polis Memuru OSMANİYEHÜSEYİN ÖZKE Polis Memuru POLİS AKADEMİSİ BŞK.KADİR ÖZTÜRK Polis Memuru KAYSERİCELALETTİN AKCAN Polis Memuru KOCAELİERDEM YURTALAN Polis Memuru ANKARAHASAN TAHSİN TAŞDELEN Polis Memuru ANKARAEKREM ARSLAN Polis Memuru ÇORUMMAHMUT OKATAN Polis Memuru ANKARAİBRAHİM YORULMAZ Polis Memuru BURSAİDRİS KUMRU Polis Memuru KAYSERİYAŞAR ARMAĞAN Polis Memuru SAMSUNAHMET KELEBEK Polis Memuru ADANACEMAL MATRACI Polis Memuru SAMSUNMEHMET AKBAŞ Polis Memuru ANTALYAOKTAY IŞIK Polis Memuru BURSATUNAY AKŞİT Polis Memuru SAMSUNSİNAN YILDIRIM Polis Memuru ERZİNCANABDURRAHMAN DOĞAN Polis Memuru ANKARAŞÜKRÜ BAYGÜL Polis Memuru ANKARANİYAZİ ATMACA Polis Memuru ANKARAMEHMET ARSLAN Polis Memuru GAZİANTEPMUSTAFA YILMAZ Polis Memuru AYDINYILMAZ ŞENER Polis Memuru SİNOPSERKAN DULKADİR Polis Memuru MALATYAŞENOL KESKİN Polis Memuru HATAYSEYİT MEHMET ELİBOL Polis Memuru TOKATYAŞAR CANKURT Polis Memuru ERZİNCANRESUL KORU Polis Memuru KOCAELİSERAP YÖRÜK Polis Memuru BURSAMEHMET KÖRPE Polis Memuru ANKARAAHMET KAPAN Polis Memuru ANKARAMUSTAFA KAYA Polis Memuru KAYSERİSELAMİ GÜNER Polis Memuru MERSİNMENDERES ÖZER Polis Memuru MERSİNERDOĞAN AKÇA Polis Memuru ANKARAMEHMET SÖNMEZ Polis Memuru BURSADAVUT ASLAN Polis Memuru ANKARASEMİH UYLUKÇUOĞLU Polis Memuru SAMSUNCANER BAYRAK Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKVEDAT KARAKAYA Polis Memuru ANKARAYILMAZ SAYAR Polis Memuru ESKİŞEHİRSÜLEYMAN YILDIRIM Polis Memuru BURSATEFİK KILIÇ Polis Memuru AYDINDENİZ BOLAT Polis Memuru BİNGÖLFİKRET ÇELEBİ Polis Memuru ÇORUMİSMAİL TEPEKÖY Polis Memuru TOKATLEVENT ERCELEP Polis Memuru GİRESUNNURULLAH ATAÇ Polis Memuru KASTAMONUHAMDİ YAVUZ Polis Memuru KÜTAHYAAYHAN KAYA Polis Memuru AMASYAYUSUF ŞAHİN Polis Memuru UŞAKMUSTAFA ÖNCÜ Polis Memuru KONYAABDİ BİÇER Polis Memuru KAYSERİHAKAN GÜZEY Polis Memuru GAZİANTEPŞEVKET DEMİR Polis Memuru SİVASHASAN ENGİN Polis Memuru BURSAŞÜKRÜ SAKÇA Polis Memuru KAYSERİİSLAM KİRAZ Polis Memuru ELAZIĞFATİH YANAR Polis Memuru MALATYARECEP DEMİR Polis Memuru MUĞLAZEKERİYYA YILMAZ Polis Memuru GİRESUNHARUN KILINÇ Polis Memuru İSTANBULCİHAT DEMİREL Polis Memuru ANKARABÜLENT KARADENİZ Polis Memuru GİRESUNDİLAVER CENGİZ Polis Memuru İZMİRMAHMUT ÖZALP Polis Memuru UŞAKFERİT OLCA Polis Memuru ÇORUMBERAT KANBUR Polis Memuru KASTAMONUNECATİ CAN Polis Memuru SAMSUNMURAT KESKİN Polis Memuru KARAMANEROL ER Polis Memuru İZMİRŞÜKRÜ TAŞ Polis Memuru ANKARAMUSA OKUYAN Polis Memuru İSTANBULCEVAT ERTOP Polis Memuru DENİZLİGÜRSOY DUMAN Polis Memuru MANİSAHASAN KAVUŞDU Polis Memuru BURSAMEHMET GÜNDÜZ Polis Memuru KÜTAHYAMETİN ERYILMAZ Polis Memuru SAMSUNAHMET GÜNGÖR Polis Memuru SAMSUNHÜSEYİN ULUDAĞ Polis Memuru ANKARABAYRAM GÜLAP Polis Memuru ANKARATEVFİK KIRAN Polis Memuru ÇANKIRIHASAN AKTAŞ Polis Memuru ESKİŞEHİRSELAHATTİN ALICI Polis Memuru ANKARAVEDAT DURAN Polis Memuru BURSAİZZET ÖZMEN Polis Memuru BURSAALPER TUĞYAN Polis Memuru DENİZLİHARUN SERT Polis Memuru BURSAHASAN DEMİRÖRS Polis Memuru ANKARANİHAT KARACA Polis Memuru TRABZONTUNCAY YARAR Polis Memuru SAKARYAHACI MEHMET UZUN Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN TOPCU Polis Memuru ANKARAMÜMİN ÇİFTÇİ Polis Memuru MUĞLAYASİN ŞAHİN Polis Memuru KAYSERİNİHAT TAŞCI Polis Memuru ÇORUMŞENEL KULLUK Polis Memuru BARTINŞENTÜRK ORAK Polis Memuru BURSAKERİM ŞAHİN Polis Memuru VANMUHARREM ÇOBAN Polis Memuru KAYSERİABDULLAH ÜNAL Polis Memuru DENİZLİYUSUF GÜRSOY Polis Memuru KAHRAMANMARAŞSİNAN ARACI Polis Memuru BURSAOĞUZ KAMBER Polis Memuru SAMSUNBÜNYAMİN TEBER Polis Memuru ANKARAHAMZA ŞAHİN Polis Memuru ORDUMUSTAFA GÜNALTAY Polis Memuru BALIKESİRMEHMET AKIN Polis Memuru KOCAELİMİHRİYE GÖKÇELİ Polis Memuru BURSAMEVLÜT EKİCİ Polis Memuru ANKARAFETHİ POLAT Polis Memuru ADANABURHAN SARITEPE Polis Memuru AMASYABÜLENT AYGÜN Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKİSMAİL ÖCAL Polis Memuru BURSASEBAHATTİN GÖRGÜN Polis Memuru ANKARAMEHMET MELİK ÇOBAN Polis Memuru İZMİRRAMAZAN ÜNLÜ Polis Memuru İZMİRGÖKHAN KAVCI Polis Memuru SAKARYAMUHAMMET POLAT Polis Memuru ERZURUMSELAMİ CAM Polis Memuru ANKARAMURAT KOCA Polis Memuru KAYSERİOĞUZ GÜNEY Polis Memuru GÜVENLİK DAİ.BŞK.İSMAİL KIZIL Polis Memuru STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ.BŞK.AHMET GÜL Polis Memuru İSTANBULHÜSEYİN SUNGUR Polis Memuru BELGE YÖNETİMİ DAİ. BŞK.ALİ ÜNAL Polis Memuru KONYAMÜMTAZ ACAR Polis Memuru ÇANKIRIABDULLAH SALTIK Polis Memuru KIRŞEHİRHAKAN CANDAZ Polis Memuru ANTALYAALİ SAYAR Polis Memuru KÜTAHYAMEHMET BÜLENT KARA Polis Memuru MERSİNBÜLENT CANBEYLİ Polis Memuru ŞANLIURFANAİL SAĞ Polis Memuru MERSİNRESUL GÖL Polis Memuru ISPARTAHASAN TİMUR Polis Memuru ADANAHİLMİ KARAOĞLAN Polis Memuru ŞANLIURFABEKİR KAYA Polis Memuru İSTANBULHAKAN TANIŞIK Polis Memuru ANKARAŞÜKRÜ ŞAHİN Polis Memuru SAMSUNYUSUF CAYRAT Polis Memuru ANKARAYUNUS YILDIRIM Polis Memuru AMASYAKUDRET KARAGÖZ Polis Memuru ANTALYABİRKAN ÇATALÇAM Polis Memuru KOCAELİMUSTAFA CAN Polis Memuru MERSİNHASAN SARIOĞLU Polis Memuru ADANAAHMET RECAİ KUTLU Polis Memuru SAMSUNSEYİT ÜNVER Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN ÖZDOĞAN Polis Memuru ANTALYAŞÜKRÜ KOZAN Polis Memuru NİĞDEMEHMET MURAT POLATDEMİR Polis Memuru İSTANBULTURAN GÜRBÜZ Polis Memuru BURSAÖZLEM ÖRS Polis Memuru BOLUERCAN ATEŞ Polis Memuru ANKARATURGUT ULUKAYA Polis Memuru AMASYAHAZIM ÖZKAN Polis Memuru NEVŞEHİRMESUT BAYKUL Polis Memuru OSMANİYEMUAMMER KİBRİT Polis Memuru MERSİNALİ AYTURAN Polis Memuru GİRESUNHAYRULLAH YILDIZ Polis Memuru MARDİNREKAYİP EROĞLU Polis Memuru İKMAL VE BAKIM DAİ.BŞK.RECEP GÖÇMEN Polis Memuru ANKARATANER UYSAL Polis Memuru İZMİRTURGAY BİÇEN Polis Memuru ANTALYAMESUT ALTUNKAYA Polis Memuru ANKARAGÖKMEN EKİCİ Polis Memuru ANKARAADLAN AKTAŞ Polis Memuru MANİSAİRFAN ÖZKAN Polis Memuru ADANAMUSTAFA İNCEKOCA Polis Memuru ANKARASONER KOLAY Polis Memuru ANKARAGÖKAY DÖNMEZ Polis Memuru TOKATNİHAL ODACI Polis Memuru KAYSERİMUSTAFA KÖSE Polis Memuru KOCAELİYILMAZ YILDIRIMER Polis Memuru DİYARBAKIROSMAN ŞAHİN Polis Memuru ANKARARAİF IRMAK Polis Memuru MALATYAHAKAN AKDEMİR Polis Memuru BALIKESİRMUSTAFA TUNCER Polis Memuru BATMANMUHAMMET ALİ KULCU Polis Memuru DENİZLİMİHRAN POLAT Polis Memuru DİYARBAKIRDURMUŞ MEHMET GÜLEÇ Polis Memuru ANKARARECAİ ERDOĞDU Polis Memuru ANKARAMESUT AKKOÇ Polis Memuru ANKARANİHAL ERBEK ÇAKMAK Polis Memuru BURSAERKAN DUVAN Polis Memuru ANKARABURHAN KARAKOÇ Polis Memuru ANKARAMURAT YILDIZ Polis Memuru ÇORUMMESUT YALÇIN Polis Memuru KAYSERİHAVA KARADENİZ Polis Memuru GİRESUNİSMAİL ÇOLAK Polis Memuru ANKARASABRİ ULUTAŞ Polis Memuru MERSİNAZİZ ELMACI Polis Memuru KONYAAYKUT DOĞAN Polis Memuru ADANAHAKAN ÖZALP Polis Memuru KIRŞEHİRERDİNÇ MEN Polis Memuru BURSAYILMAZ KONAK Polis Memuru BALIKESİRFATİH DOĞAN Polis Memuru BOLUSEYİT ASAR Polis Memuru ÇORUMMEHMET BOZKURT Polis Memuru İZMİRALİ ÜNALDI Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.PINAR ERKEK Polis Memuru İZMİRALPER KARAKAYALI Polis Memuru KONYAFERUDUN ÇABAK Polis Memuru SAKARYAMURAT DEMİRCİ Polis Memuru ANKARATANER AKTAY Polis Memuru ANKARAAHMET ALAYURT Polis Memuru BURSAMUSTAFA ÖZÇELİK Polis Memuru KİLİSTUNCAY ŞEKER Polis Memuru HATAYMUSTAFA AKYÜREK Polis Memuru PASAPORT VE GÜVENLİ BELGE DAİ.BŞK.CANER ÇELİK Polis Memuru OSMANİYEERTAN DİLCİ Polis Memuru NEVŞEHİRŞERİF COŞAR Polis Memuru ADANAÖMER KARATAŞ Polis Memuru SAKARYAKEREM İNKAYA Polis Memuru ŞIRNAKHÜSEYİN AVCI Polis Memuru MERSİNCENGİZ YILMAZ Polis Memuru ANKARAADEM TUNÇ Polis Memuru MERSİNRECEP AKKAŞOĞLU Polis Memuru ANKARAŞABAN YASLITAŞ Polis Memuru ANKARAMURAT ERGİN Polis Memuru KAYSERİHALİT BOZDOĞAN Polis Memuru İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK.MUHİTTİN BÜLBÜL Polis Memuru KAYSERİBÜLENT YILMAZ Polis Memuru GAZİANTEPAKİF ARSLAN Polis Memuru ANKARAÖMER FARUK KATIRCI Polis Memuru BURSAYASİN KILIÇOĞLU Polis Memuru ANKARAARİF OLGUN Polis Memuru MALATYA POMEMFERHAT BİNER Polis Memuru ANTALYANECDET KANAR Polis Memuru İZMİRMEHMET AYDOĞDU Polis Memuru SAMSUNHASAN OZANSOY Polis Memuru DENİZLİRÜSTEM EKİNCİ Polis Memuru HATAYYUNUS ÇORUH Polis Memuru HUDUT KAPILARI DAİ.BŞK.MURAT ÖNGELEN Polis Memuru ANKARACEMAL SOYLU Polis Memuru GAZİANTEPYAHYA TÜRKMEN Polis Memuru AĞRIDUDU GÜLTEKİN ÖZDOĞAN Polis Memuru KAYSERİ POMEMMESUT TOPBAŞ Polis Memuru ADANARAMAZAN GÖZ Polis Memuru KONYAGIYASETTİN TEKİN Polis Memuru ANKARAHALİL YILDIZ Polis Memuru ANKARAERHAN AYDIN Polis Memuru KARABÜKMUSTAFA ZAFER EMBEL Polis Memuru KARAMANYALÇIN YARDIMLI Polis Memuru KAYSERİAHMET ÖZKAN Polis Memuru ANKARAMURAT İLERİ Polis Memuru SAMSUNGÜRBÜZ KARAHAN Polis Memuru ANKARAMURAT KAYA Polis Memuru SAMSUNSONER GÜRBÜZ Polis Memuru BURSAMESUT DARTAY Polis Memuru KAHRAMANMARAŞHÜSEYİN DOĞAN Polis Memuru ANKARAİSMAİL ATAŞ Polis Memuru ANTALYAÖMER BUZLUK Polis Memuru KIRIKKALEHASAN ÇİLCE Polis Memuru ÇORUMNEBİ ŞAHİN Polis Memuru ANKARAMUHAMMET SEZER Polis Memuru SAKARYAMEHMET AYTEKİN Polis Memuru ANTALYAHASAN ACAR Polis Memuru KAYSERİSİNAN ŞEVİK Polis Memuru ADANAMEHMET KARAHAN Polis Memuru YALOVAMEHMET OGULTEGİN Polis Memuru ADANABEKİR KARAKAYİŞ Polis Memuru MERSİNATİLLA ADIYAMAN Polis Memuru İZMİRGÜRKAN ODACI Polis Memuru KAYSERİYUNUS ÇAKMAK Polis Memuru MERSİNSERKAN KOÇ Polis Memuru AYDINBÜLENT SARIBOĞA Polis Memuru ADANAMEHMETABAOĞLUPolis Memuru NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞIMUZAFFER ŞAHAN Polis Memuru BALIKESİRSEYFİ YILMAZ Polis Memuru SAMSUNMAZHAR AKKAYA Polis Memuru AMASYAERKAN PAKIRCI Polis Memuru BALIKESİRABDULLAH İRİZ Polis Memuru ANKARABİROL BOZDEMİR Polis Memuru ÇORUMALPER ÇANAK Polis Memuru ADANARABİYE KÜRKCÜ GÜNEY Polis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.ZAFER ÖNSOY Polis Memuru ANKARAGÜNER KARACA Polis Memuru TOKATBÜLENT KALENDER Polis Memuru ANKARAADEM GÖKÇEK Polis Memuru KAYSERİHÜSEYİN ŞİMŞEK Polis Memuru ANKARAAHMET CİHANGİR KURTBEYOĞLU Polis Memuru SAMSUNENSAR POLAT Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN TÜTÜK Polis Memuru ANKARAMUSTAFA KAHRIMAN Polis Memuru KIRIKKALETUNCAY TÜRKCEPHE Polis Memuru ANKARAEFKAN CİVELEK Polis Memuru AMASYAHASAN ŞEN Polis Memuru ADANAHÜSNÜ BAYRAKTAR Polis Memuru SİNOPERSEN KAYIKCIBAŞ Polis Memuru KARABÜKOSMAN ÇETİN Polis Memuru BALIKESİRSERDAR KOÇER Polis Memuru KONYAFATİH İNCE Polis Memuru OSMANİYEMEMDUH ÇITAK Polis Memuru KAYSERİKAZİM FIRAT KAVAS Polis Memuru BURSAALPASLAN GÜNGÖR Polis Memuru ANKARA PMEMBETÜL ÇETİN Polis Memuru BALIKESİRYUSUF DOLGUN Polis Memuru KONYAATİLLA ULUŞEN Polis Memuru ANKARADİLAVER TÜREDİ Polis Memuru DİYARBAKIRÖZCAN YURTSÖNMEZ Polis Memuru ANKARAOĞUZHAN ERDOĞAN Polis Memuru HATAYHABİB KICIRLI Polis Memuru ANKARAALİ OSMAN YALÇIN Polis Memuru ANKARAOĞUZ ÖZCAN Polis Memuru İZMİRAYŞE GÜL KAYAHAN Polis Memuru İSTANBULSERKAN ŞENGÜL Polis Memuru KONYASÜLEYMAN HALUK ÖMEROĞLU Polis Memuru MARDİNFATİH YILDIZ Polis Memuru MUĞLAMEHMET MERAL Polis Memuru BURSAVAHAP ŞAHİN Polis Memuru NEVŞEHİRBÜLENT OKATAN Polis Memuru ERZURUMALİ ÇİMEN Polis Memuru ANKARAMEHMET SUNGUR Polis Memuru MERSİNSERHAT ORHAN Polis Memuru KONYAMURAT YÜKSEL Polis Memuru SAMSUNMEVLÜT TORUK Polis Memuru ANKARAERSİN DOĞAN Polis Memuru BURSAYILMAZ KAYA Polis Memuru AYDINZEKİ YÜKSEL Polis Memuru ORDUÜNSAL ABUT Polis Memuru POLİS AKADEMİSİ BŞK.SERKAN GÜVEN Polis Memuru ANKARAUFUK ZEYBEK Polis Memuru BALIKESİRİSMAİL AYGÖR Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN ARSLAN Polis Memuru GİRESUNMEHMET ÖNER Polis Memuru GAZİANTEPSERDAL KARACA Polis Memuru KOORDİNASYON DAİ. BŞK.FATİH İZGİ Polis Memuru KONYAMUSTAFA KOCAMALCI Polis Memuru ANTALYAMEHMET ALİ SANCAK Polis Memuru ADANALEYLA ÇEVİK Polis Memuru KAYSERİKÖKSAL KODAZ Polis Memuru NEVŞEHİRMUHARREM ÇAM Polis Memuru KÜTAHYAYASİN İLHAN Polis Memuru ANKARAHAKİM KIZILKAYA Polis Memuru BİLECİKLUTFİ ÇAKMAK Polis Memuru HATAYRAMAZAN GÜNAY Polis Memuru KAYSERİALİ ERZİNCANLI Polis Memuru UŞAKHASAN TUTAL Polis Memuru ANKARAHAKAN ÇELİK Polis Memuru KOCAELİMURAT UZUNOĞLU Polis Memuru BURSABARIŞ BÖLÜKBAŞI Polis Memuru MALATYAİBRAHİM YALÇIN Polis Memuru ISPARTAMUHAMMET HIDIR Polis Memuru ZONGULDAKASİM HATIR Polis Memuru ANKARASERVET AKKUŞ Polis Memuru BALIKESİRMURAT KARA Polis Memuru GAZİANTEPKURTULUŞ YAZ Polis Memuru HATAYMURAT DEMİRCİ Polis Memuru ANKARAŞADAN KADER Polis Memuru BURSAHASAN YILMAZ Polis Memuru KOCAELİALİ OĞAN Polis Memuru HATAYOSMAN ÖZKENT Polis Memuru AYDINİBRAHİM ILKIN Polis Memuru DİYARBAKIRRAŞİT OKTEM Polis Memuru AFYONKARAHİSARMETİN TUVARLAK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞAHMET DEMİRCİ Polis Memuru GAZİANTEPMURAT HAN ADA Polis Memuru TOKATMURAT ARABACIOĞLU Polis Memuru ANKARASERDAR SANCAK Polis Memuru ANKARAÖMER SELLİ Polis Memuru MALATYAHASAN GÜRMAN Polis Memuru YALOVAMESUT KAPLAN Polis Memuru ADANAYASİN TUĞRUL Polis Memuru KONYAÖMER KAPLAN Polis Memuru ANKARAOSMAN KIŞ Polis Memuru İZMİRİSA KOCA Polis Memuru MERSİNORHAN KESKİN Polis Memuru ANKARANURAY ÇELİK Polis Memuru MANİSAÖMER TAYTUĞLU Polis Memuru ADANAKAMİL ÇAKMAK Polis Memuru KÜTAHYAMUSTAFA ERTÜRK Polis Memuru ANKARACEMAL TATAROĞLU Polis Memuru KAYSERİMURAT BOLAT Polis Memuru SAMSUNHALİT SUNAR Polis Memuru MARDİNHÜSEYİN BAŞKURT Polis Memuru BALIKESİRNECMETTİN YILMAZ Polis Memuru MALATYABAYRAM ŞAVUR Polis Memuru ANKARAMESUT ÇİÇEK Polis Memuru ANKARAMENDERES ELA Polis Memuru ANKARAİBRAHİM SAĞLAM Polis Memuru SAMSUNMEHMET ALİ GÜN Polis Memuru KONYAARİF KABASAKAL Polis Memuru DENİZLİHALİT GÖKTAŞ Polis Memuru BURSASONGÜL KÜÇÜK YİĞİT Polis Memuru MARDİNYALÇIN KAYA Polis Memuru ANTALYAAYDIN ULAK Polis Memuru ADANAENGİN KAYIKCIBAŞ Polis Memuru MERSİNUFUK ÖZCAN Polis Memuru MERSİNİSMAİL HAKKI ÇELEBİCAN Polis Memuru ÇANKIRITUNCAY SAYICI Polis Memuru ANKARAERDEM ÇALIŞKAN Polis Memuru KARSFATİH UĞUR Polis Memuru ANKARAAHMET TAN Polis Memuru KAYSERİZELİHA YEŞİLYURT Polis Memuru ANKARATUĞRUL BALIDEDE Polis Memuru ANKARAİSMAİL BOLAT Polis Memuru ANTALYAORHAN ÇERTEL Polis Memuru MALATYAMETİN DÖNMEZ Polis Memuru TOKATMUSTAFA ÖZGÜN Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.AYHAN DURSUN Polis Memuru ÇANKIRIERDOĞAN TÜRKEN Polis Memuru ANKARAHALİT BAŞAT Polis Memuru ANKARARİFAT KOCA Polis Memuru ADANARECEP ERCAN Polis Memuru HATAYATİLLA BİNGÖL Polis Memuru SAMSUNABDULLAH AKER Polis Memuru SAMSUN 19 MAYIS PMYOMECİT POLAT Polis Memuru KAYSERİİBRAHİM EMEKLİ Polis Memuru GAZİANTEPAHMET ŞİMŞEK Polis Memuru KONYAİBRAHİM TÜRKMEN Polis Memuru DİYARBAKIRİSMAİL AĞCA Polis Memuru ADANASEDAT ERKEN Polis Memuru ESKİŞEHİRSERKAN ALAKUŞ Polis Memuru ANKARAMEHMET GÖZÜKARA Polis Memuru MERSİNŞEFİK ÖZTÜRK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞERDAL GÜRSAL ERGİN Polis Memuru BALIKESİRYÜKSEL SOYLU Polis Memuru ANKARATURHAN ARNAZ Polis Memuru ANTALYAAĞAH MURAT ÖÇAL Polis Memuru ANKARABAYRAM ARSLAN Polis Memuru İSTANBULSEZAİ KALUÇ Polis Memuru TOKATALİ DOMAKİN Polis Memuru BURSAYUSUF YILDIZ Polis Memuru ANTALYAHASAN TATLI Polis Memuru TRAFİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DAİ.BŞK.HÜSEYİN BABAARSLAN Polis Memuru KAYSERİSEYFETTİN YILDIRIM Polis Memuru ANKARAGÜNEY DALGIÇ Polis Memuru İSTANBULRECAYİ MARAŞ Polis Memuru KONYAMEHMET DEĞİRMENCİ Polis Memuru MANİSAYAKUP TAŞTAN Polis Memuru KONYAVASİP KARAKELLE Polis Memuru BURSAOSMAN EKİCİ Polis Memuru ANKARAABDURRAHMAN YALÇIN Polis Memuru ADANAMEHMET ÇAKMAK Polis Memuru ANTALYACELAL KAYA Polis Memuru MALATYAABDURRAHMAN COŞKUNER Polis Memuru BURSA POMEMMAİL ÇETE Polis Memuru ELAZIĞTAYFUN İŞLEK Polis Memuru HAKKARİÖMER ARSLAN Polis Memuru KAYSERİASLAN ÇAY Polis Memuru ÇORUMMUSTAFA BAL Polis Memuru KONYAMUSTAFA SARIAYDIN Polis Memuru ANKARABAYKAL TUNÇ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞÜMİT TÜRK Polis Memuru KIRIKKALEMUHAMMET İNCE Polis Memuru BURDURİBRAHİM GAFA Polis Memuru ANKARAKADİR AKPINAR Polis Memuru ANKARADURMUŞ ÇAY Polis Memuru ANKARAMUSTAFA KARAASLAN Polis Memuru ANKARAİDİRİS TEMİZ Polis Memuru KAYSERİERTUĞRUL KILIÇ Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.YUSUF MUTLU Polis Memuru KAYSERİHİKMET İÇAÇAN Polis Memuru KAYSERİBİLEN EDİS Polis Memuru MUĞLAKADİR HIRÇIN Polis Memuru AYDINEKREM KILIÇ Polis Memuru ANKARA PMEMYALÇIN KILINÇ Polis Memuru ANKARAHAKAN CİVELEK Polis Memuru SAMSUNAYHAN KOÇ Polis Memuru AMASYAMUSTAFA YERLİKAYA Polis Memuru TOKATHİKMET ÇOLAK Polis Memuru HATAYHALİL İBRAHİM KURUMLU Polis Memuru ANKARAALİ ARSLAN Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKAHMET DURAN ÇANKAYA Polis Memuru NİĞDEGÖKHAN COŞKUN Polis Memuru TOKATAHMET YORGANCI Polis Memuru İZMİRRAMAZAN ÇAYLAK Polis Memuru KONYASELÇUK ÖZMEN Polis Memuru ANKARAMUHLİS GÜLER Polis Memuru ANKARAALİ ATASEVEN Polis Memuru DENİZLİFATİH ÇETİN Polis Memuru KASTAMONUYASİNSAÇALPolis Memuru NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞISAVAŞ ÜNER Polis Memuru SİVASTAMER SARP Polis Memuru ANKARAMURAT ATİK Polis Memuru AMASYATUNCAY KAYA Polis Memuru MERSİNCEMALETTİN ARSLAN Polis Memuru ANTALYAMUSTAFA KOÇAK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞGALİP GÜNGÖR Polis Memuru AYDINAHMET TAŞTAN Polis Memuru İSTANBULÖMER DÜZGÜN Polis Memuru NEVŞEHİRHARUN GÖKAY Polis Memuru HATAYSERKAN KALAYCI Polis Memuru İZMİRİBRAHİM ETHEM SARITUNÇ Polis Memuru ANKARAERKAN ULUSOY Polis Memuru ANKARAFERHAT KAYA Polis Memuru ANKARAİBRAHİM KARATOPRAK Polis Memuru KIRKLARELİSERDAL AYKAN Polis Memuru MERSİNTURGUT ŞENER Polis Memuru ÇORUMSELÇUK IŞIK Polis Memuru BURSAMURAT KARA Polis Memuru KONYAAZİZ KARAKAYA Polis Memuru ANKARAYAŞAR SEYİTOĞLU Polis Memuru İNŞAAT-EMLAK DAİ.BŞK.BÜNYAMİN GÜL Polis Memuru ADANAUĞUR ADA Polis Memuru ÇANKIRIŞÜKRÜ BOZKURT Polis Memuru HABERLEŞME DAİ.BŞK.METİN BÖREKCİ Polis Memuru ANKARAKEMAL ULUÇAY Polis Memuru TERÖRLE MÜCADELE DAİ.BAŞ.ARİF KORSE Polis Memuru AYDINNAFİS KÜÇÜKYAĞLIOĞLU Polis Memuru KONYARAMAZAN DİNÇ Polis Memuru BALIKESİRMEHMET EMİN GENÇ Polis Memuru MERSİNHAYATİ GÜRBÜZ Polis Memuru KAYSERİİDRİS ÇOŞKUN Polis Memuru İSTANBULHASAN TEKEREK Polis Memuru GAZİANTEPMUSA GÜLLÜ Polis Memuru ANKARA KRİMİNAL P.LAB.M.MUSTAFA YAŞAR ÖNER Polis Memuru GÜMÜŞHANEŞAHİN SUBAŞİ Polis Memuru MUĞLAMURAT TAŞDEMİR Polis Memuru STRATEJİ GELİŞTİRME DAİ.BŞK.ENGİN CİN Polis Memuru İZMİRERTAN ERSAN Polis Memuru KIRŞEHİRHARUN KILAVUZ Polis Memuru ANKARAFATİH ÇELİKBAŞ Polis Memuru DENİZLİBETÜL GÖLCÜR Polis Memuru İZMİRABDULLATİF BEYAZIT Polis Memuru ŞANLIURFAMUHAMMET KOCA Polis Memuru AYDINÖNDER TÜRKMENOĞLU Polis Memuru HATAYKÖKSAL GÜNEŞ Polis Memuru KIRŞEHİRVOLKAN ÇAKMAK Polis Memuru KARABÜK POMEMARSLAN ÜRESİN Polis Memuru ÇORUMİLKER ŞAHİNGÖZ Polis Memuru ERZURUMALİ KAYIKLIK Polis Memuru HATAYÜMİT KARASU Polis Memuru VANHALİL YİĞİT Polis Memuru AYDINMUSTAFA SEPETYAPAN Polis Memuru HATAYHÜSEYİN YILMAZ Polis Memuru SAKARYAÖNDER TURAÇ Polis Memuru ADANARAHMİ YILMAZ Polis Memuru SAMSUNMEHMET YAYIKÇI Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM ÜZÜMCÜ Polis Memuru BALIKESİRİBRAHİM ALANBAY Polis Memuru AMASYAASLI KOÇ Polis Memuru AYDINSUAT HASBEK Polis Memuru BALIKESİRGÜLHAN YILDIRIM Polis Memuru EDİRNEDAVUT ALDEMİR Polis Memuru AMASYAYAŞAR SEVİMLİ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞVELİ ÖZTÜRK Polis Memuru ADANAALPER TUNGA DALOĞLU Polis Memuru ANKARAHAMİT BÜLBÜL Polis Memuru HATAYÜMİT KAYA Polis Memuru ANKARAİSMAİL KARABULUT Polis Memuru KAYSERİSEYFULLAH BALCI Polis Memuru SAMSUNABDURRAHİM ÖZDEMİR Polis Memuru BURSAHALİME SÖNMEZ Polis Memuru İSTANBULUĞUR ATASEVER Polis Memuru TEKİRDAĞHAKAN GÖNEN Polis Memuru KOCAELİNAMIK KEMAL BÜLBÜL Polis Memuru ÇORUMABDURRAHİM YILDIRIM Polis Memuru ANKARAMİRAY ULAŞ Polis Memuru SİNOPKORAY ERDOĞAN Polis Memuru AFYONKARAHİSARYASİN SEZGİN Polis Memuru BURSAADEM KALKAN Polis Memuru İZMİRHAYDAR SARI Polis Memuru HUKUK MÜŞAVİRLİĞİHALİL AKKIN Polis Memuru İZMİRMUSTAFA ARTUÇ Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA ÖZTÜRK Polis Memuru ESKİŞEHİRGALİP MELEK Polis Memuru İSTANBULFUAT AKCA Polis Memuru SAMSUNMEHMET FATİH OKAN Polis Memuru SAKARYAARİF SAPMAZ Polis Memuru ANTALYAMUSA ÇETİN Polis Memuru ESKİŞEHİRALİ AKAR Polis Memuru GİRESUNSADİ ERDİNÇ Polis Memuru GAZİANTEPSELÇUK KARTAL Polis Memuru GAZİANTEPHASAN DİLEK Polis Memuru BATMANAHMET SAMAGAN Polis Memuru DİYARBAKIRALİ ÇAPAN Polis Memuru KİLİSMEVLÜT YENER Polis Memuru MALATYAERHAN KILINÇARSLAN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞSAİT HÜNDÜR Polis Memuru ŞIRNAKBAYRAM TEZCAN Polis Memuru ANKARAEMİN GÜRSOY Polis Memuru ANKARAMUSTAFA KEMAL KENAR Polis Memuru ANKARABURAK BOLAT Polis Memuru ADANAENGİN İNAN Polis Memuru SİVASEMRAH AĞCA Polis Memuru ANKARA KRİMİNAL P.LAB.M.OĞUZ AKGÜNER Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKVOLKAN GÜÇLÜ Polis Memuru KARSCENAP BOZKURT Polis Memuru MALATYACANAN ELKİN Polis Memuru KONYAEMRE DEMİR Polis Memuru ZONGULDAKMEHMET FATİH ÇAPAN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞÖMER ARSLAN Polis Memuru VANHÜSEYİN YILDIZ Polis Memuru ARDAHANMESUT CANBAZ Polis Memuru ÇANAKKALESAMİ KÖMÜRCÜ Polis Memuru AYDINHAKAN BOLAT Polis Memuru İZMİRPERİHAN KARAGÖZ Polis Memuru ANKARAMEHMET KAYHAN İŞÇİ Polis Memuru ANKARAVOLKAN TÜRKMEN Polis Memuru DENİZLİMUSTAFA KOCA Polis Memuru KONYAORHAN AKKUŞ Polis Memuru MALATYAABDURRAHMAN CEYLAN Polis Memuru ADANAABDİ ÖZKÖKELİ Polis Memuru ANKARAÖNDER ÇİMEN Polis Memuru ANKARARAMAZAN KURT Polis Memuru ANKARAMUSTAFA YENİGÜN Polis Memuru ANTALYASEBAHATTİN ÇETİNKAYA Polis Memuru VANALİ BARAN Polis Memuru ISPARTAMUSTAFA SAYDAM Polis Memuru BURSAHABİL ŞAHİNOĞLU Polis Memuru TRABZONİBRAHİM DOĞAN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞERCAN UÇAN Polis Memuru AMASYAHAMZA ERDOĞAN Polis Memuru İSTANBULRAFET KÜÇÜKAŞÇI Polis Memuru AĞRINUSRET ARĞIŞ Polis Memuru DİYARBAKIRALİ ÇOBAN Polis Memuru OSMANİYENİHAT SAMSA Polis Memuru İSTANBULFERHAT SOMUNCU Polis Memuru HAVACILIK DAİ.BŞK.HAKAN KARAASLAN Polis Memuru ARTVİNMEHMET DEMİR Polis Memuru AYDINBAHRİ KARAMAN Polis Memuru ANKARABARIŞ SIBIÇ Polis Memuru DİYARBAKIRÜSTÜN KOÇ Polis Memuru ANKARAMUSTAFA BAĞRIAÇIK Polis Memuru GAZİANTEPBİLAL ERÇELİK Polis Memuru ANKARACÜNEYT BAYRAKCI Polis Memuru KARAMANSÜLEYMAN ÖZBULAK Polis Memuru MARDİNESRA IRMAK Polis Memuru UŞAKİZZET SÖĞÜT Polis Memuru SİVASBÜLENT AYÇİÇEK Polis Memuru İZMİRDOĞAN DEMİRAL Polis Memuru DİYARBAKIRALİ KEMAL TOPÇUOĞLU Polis Memuru BATMANYUNUS ÇELİK Polis Memuru AMASYAÖMER PEKSOY Polis Memuru ANKARAMUHAMMET AKYÜZ Polis Memuru ANKARAOSMAN BİNGÖL Polis Memuru SAKARYAFETULLAH YENİTEPE Polis Memuru BİLECİKGALİP ALTINSOY Polis Memuru İSTANBULMURAT KIZILDAĞLI Polis Memuru KAHRAMANMARAŞYURDAKUL AKYAZI Polis Memuru BATMANMUSTAFA PAMUK Polis Memuru KOCAELİMETEHAN AKPINAR Polis Memuru ERZİNCANNUMAN YANARDAĞ Polis Memuru ADANA KRİMİNAL P.LAB.M.HULUSİ KARATAŞ Polis Memuru ELAZIĞERSİN GÜZEL Polis Memuru KONYAHAYDAR DEMİRTAŞ Polis Memuru ANKARADURAN GÜNEŞ Polis Memuru ERZURUMMEHMET ERDOĞDU Polis Memuru DENİZLİGÜLCAN ULU Polis Memuru ANKARA PMEMAHMET DENİZ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMUSTAFA DEMİR Polis Memuru DİYARBAKIRKEMAL BAŞ Polis Memuru KONYAZEHRA CEYLAN Polis Memuru ADANAMEHMET GÜNAY Polis Memuru KONYAKUBLAY BOZDEMİR Polis Memuru ERZURUMERHAN GEM Polis Memuru ADANA KRİMİNAL P.LAB.M.OSMAN BİLGİN Polis Memuru ANTALYAFATİH YALÇIN Polis Memuru GİRESUNALİ TAŞ Polis Memuru ANKARABURHAN CANAVAR Polis Memuru MUĞLAMEHMET KAHRAMAN Polis Memuru BURSAİLKER ÖNOL Polis Memuru ADANADOĞUKAN YILMAZ Polis Memuru AYDINYAVUZ AKTEPE Polis Memuru İSTANBULNİHAT CÜNEYDİOĞLU Polis Memuru KONYAMEHMET AYDIN Polis Memuru ANKARAFATİH KÖSE Polis Memuru SAMSUNMUHAMMET GÜVENÇ Polis Memuru TOKATHAKAN DEMİRPEHLİVAN Polis Memuru ANKARAKAHRAMAN SERDAR ÇOBAN Polis Memuru BİTLİSİSMAİL BAĞRIYANIK Polis Memuru YOZGATÖZGÜR ŞEN Polis Memuru AYDINMEHMET ŞÜKRÜ AKGİLLİ Polis Memuru ADANARECEP YARDIMCI Polis Memuru ANKARAŞENEL GÜNGÖR Polis Memuru TOKATABDİ GÜVEN Polis Memuru İZMİRBEKİR SUBATAN Polis Memuru DİYARBAKIRENVER ALTUNTAŞ Polis Memuru IĞDIRBEDİR ASLANTÜRK Polis Memuru SAMSUNİZZET AKÇAY Polis Memuru BİLECİKŞERAFETTİN ÖZÇAT Polis Memuru ADANAÜMİT KORKMAZ Polis Memuru ANKARATURGUT KIR Polis Memuru ANKARAYÜKSEL KOÇ Polis Memuru MALATYAAHMET ÖZTÜRK Polis Memuru GİRESUNSERHAT ÖZCAN Polis Memuru ANKARAÇAĞLAR YURDATAPAN Polis Memuru ANTALYAMAHMUT VESKE Polis Memuru ANKARASELÇUK VAROL Polis Memuru KAYSERİŞEMSETTİN AKIN Polis Memuru HATAYFERDİ KILIÇ Polis Memuru MALATYASAİT BÜLBÜL Polis Memuru KAHRAMANMARAŞBAYRAM ATEŞ Polis Memuru OSMANİYEMUSTAFA KILIÇ Polis Memuru ANKARAMEHMET ŞERİF YILDIRIM Polis Memuru İSTANBULEVREN EMANET Polis Memuru TRABZONHÜSEYİN MAYUK Polis Memuru ISPARTAGÖKHAN KILIÇ Polis Memuru TOKATERSİN CERİT Polis Memuru KIRIKKALE PMYOİBRAHİM MARAŞ Polis Memuru BURSANECİP COŞKUN Polis Memuru DİYARBAKIRBÜNYAMİN ASLAN Polis Memuru ASAYİŞ DAİ.BŞK.YASİN BAŞOĞLU Polis Memuru İSTANBULTUNAHAN SOYLU Polis Memuru CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKÖMER TEPE Polis Memuru GAZİANTEPMEHMET OBA Polis Memuru ANKARAERCAN DEMİREL Polis Memuru NEVŞEHİRAHMET ÇALIŞKAN Polis Memuru KAYSERİOĞUZHAN ZUNLUOĞLU Polis Memuru KONYAEFKAN ŞİMŞEK Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET GÖLLÜ Polis Memuru KİLİSİSMAİL AKAR Polis Memuru KÜTAHYARESUL DEMİREL Polis Memuru KOCAELİSALİH ÇELİK Polis Memuru OSMANİYEMUSTAFA ÖZGE Polis Memuru BURSA KRİMİNAL P.LAB.M.İSMAİL FİLİZ Polis Memuru ANKARAENİS ÇAĞATAY Polis Memuru ADANAÖMER FARUK ATILGAN Polis Memuru MUĞLAİDRİS GÜVEN Polis Memuru SAKARYAHALİT YILDIZ Polis Memuru ŞANLIURFABEKİR HASMER Polis Memuru ANKARAABDULSAMET ALTINTAŞ Polis Memuru ARTVİNCUMA AYBULUT Polis Memuru GAZİANTEPŞEYDA GÖKTÜRK Polis Memuru KOCAELİUFUK USLUOĞLU Polis Memuru AFYONKARAHİSARMEHMET MESUT KARATAŞ Polis Memuru VANİSMAİL KÖÇEBER Polis Memuru SİVASMUSTAFA KANICI Polis Memuru AMASYATAYYAR ÇİFTÇİ Polis Memuru AKSARAYMUSTAFA KEMAL ACER Polis Memuru ANKARAMUZAFFER ÇINAR Polis Memuru İZMİRÖNDER ÖZCAN Polis Memuru ANKARAMEHMET ÖZDEMİR Polis Memuru BALIKESİRSAMET AY Polis Memuru MUĞLAHASAN YILMAZ Polis Memuru ADIYAMANMUSTAFA ERDEMİR Polis Memuru MALATYAERDEM DEMİR Polis Memuru BURSAALİ FARUK SARCAN Polis Memuru TOKATMEHMET ARSLAN Polis Memuru TRABZONYUNUS KILINÇ Polis Memuru MALATYAAHMET BAĞ Polis Memuru DÜZCEMURAT GÜNDÜZ Polis Memuru BURSAHAMİDE AKKAYA Polis Memuru SOSYAL HİZMETLER DAİ.BŞK.İHSAN MERDE Polis Memuru İSTANBULYAŞAR DOĞAN Polis Memuru YOZGAT POMEMKEMAL GÜMÜŞ Polis Memuru SAMSUNABDULLATİF BOZKURT Polis Memuru İZMİRKÜRŞAT SERTKAYA Polis Memuru DÜZCETAYFUN GÜNDOĞDU Polis Memuru VANMEHMET DEMİR Polis Memuru ANTALYAARİF KÖSE Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMUSTAFA ÜNAL Polis Memuru ANKARABEKİR AYDIN KILIÇ Polis Memuru ANKARAOSMAN KORKMAZ Polis Memuru TRAFİK UYGULAMA VE DENETLEME DAİ.BŞK.SELAHATTİN İCİ Polis Memuru HAVACILIK DAİ.BŞK.CÜNEYT SUBAŞI Polis Memuru ANTALYAADEM SEVİNÇ Polis Memuru ERZİNCANABDULLAH AYDOĞDU Polis Memuru İSTANBULMURAT GEZGİNCİ Polis Memuru ANKARATOLGA ÇETENAK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMEHMET ORUÇ Polis Memuru BURSAALİ CIZICI Polis Memuru GAZİANTEPSUAT GÖRÜR Polis Memuru KOCAELİYUSUF DOĞAN BAŞARAN Polis Memuru BURSAADEM DÜZGÜN Polis Memuru ADANAADEM ÜÇGÜL Polis Memuru BURSAÖMER YORULMAZ Polis Memuru ANTALYASERKAN ÜNAL Polis Memuru KAHRAMANMARAŞHARUN TÜRKOĞLU Polis Memuru ISPARTAMEHMET ÇAKIR Polis Memuru İSTANBULFATİH PARLAK Polis Memuru UŞAKHACI KALKAN Polis Memuru ANKARASERCAN TOPCU Polis Memuru YALOVASELAHATTİN KAYA Polis Memuru ADANAÜMİT KÜÇÜKAL Polis Memuru SAMSUNZAFER ABACI Polis Memuru DENİZLİERDAL SOLMAZ Polis Memuru KONYA EREĞLİ POMEMMUSTAFA ESKİN Polis Memuru AYDINALİ RIZA IŞITAN Polis Memuru ESKİŞEHİRÖMER AKGÜN Polis Memuru ANTALYASERKAN SAYGI Polis Memuru SİNOPNİHAT UĞURLU Polis Memuru ANTALYAERCAN ERİK Polis Memuru TUNCELİİSMAİL ÇOLMANOĞLU Polis Memuru ANKARARECEP DOĞRU Polis Memuru İZMİRHİLMİ ÇAKMAK Polis Memuru GAZİANTEPFATİH ÇAKIR Polis Memuru İSTANBULÖMER ŞAHİN Polis Memuru BURSAİBRAHİM DURSUN Polis Memuru ANKARAALPER KARAGÖL Polis Memuru ANKARAMEHMET ÇOBAN Polis Memuru MARDİNİSHAK ÖZER Polis Memuru BİNGÖLİSA HÜYÜK Polis Memuru KAYSERİHALİL TERZİOĞLU Polis Memuru ERZURUM KRİMİNAL P.LAB.M.ERDEM BODUR Polis Memuru İZMİRHAKAN CEYHAN Polis Memuru ORDUALİ BAŞOĞUL Polis Memuru ANKARAUFUK ÖZAR Polis Memuru ANKARASERKAN BÜLBÜL Polis Memuru İSTANBULTUNCAY YAVUZ Polis Memuru BURSAAHMET GÜNEŞ Polis Memuru DİYARBAKIRYASİN ALP Polis Memuru BALIKESİRİSA AKKÜL Polis Memuru BİLECİKFATİH ERDURAN Polis Memuru ANKARARAMAZAN ÖZKİŞİ Polis Memuru KIRŞEHİRABDURRAHMAN DOĞAN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞÜMİT DURAK ÖZDEMİR Polis Memuru DİYARBAKIRERHAN YILDIZ Polis Memuru ANTALYAÖMER TEMEL Polis Memuru AYDINİSKENDER ÇALIŞKAN Polis Memuru ANKARAİDRİS ÇOBAN Polis Memuru BALIKESİRGÜRAY ÖZKURT Polis Memuru ANKARAMESUT KINAY Polis Memuru SOSYAL HİZMETLER DAİ.BŞK.ENGİN KUMRU Polis Memuru ANKARAABDULLAH ÜNAL Polis Memuru ANTALYALEVENT AKSEN Polis Memuru ANKARASEFA DOĞAN Polis Memuru TERÖRLE MÜCADELE DAİ.BAŞ.YILDIRIM BALCI Polis Memuru ANKARANURETTİN KILIÇAY Polis Memuru KOCAELİHASAN CUNETOĞLU Polis Memuru KİLİSHİLAL TURGUT Polis Memuru BURSADURMUŞ ALİ AKAR Polis Memuru ANKARAMURTAZA GÖKOĞLU Polis Memuru GAZİANTEPHATİCE GÜVENÇ Polis Memuru TOKATYUSUF ÇAKMAK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞYASİN BİNAY Polis Memuru KAYSERİCEBRAİL ÖZCAN Polis Memuru ANKARAHALİL İNAN Polis Memuru SAMSUNHÜSEYİN ÇOŞKUN Polis Memuru TRABZONGÜRKAN KÖLE Polis Memuru İSTANBULÖZKAN SAKMEN Polis Memuru KONYALÜTFÜ SADIK UĞURLU Polis Memuru ANKARAFATİH ARTIK Polis Memuru MUĞLASELAMİ DÖLEK Polis Memuru ANKARAERDAL DAĞLI Polis Memuru AYDINYEŞİM ÜNÜVAR Polis Memuru ANKARACİHAN KAYIŞ Polis Memuru İZMİRMAHMUT HAMURCU Polis Memuru GAZİANTEPHASAN SEMERCİ Polis Memuru MUĞLAMUSTAFA SUAT Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMEHMET AKİF KAYA Polis Memuru İSTANBULAHMET ALYÜZ Polis Memuru ANKARAYUSUF ARSLANTAŞ Polis Memuru MALATYAMEHMET ÇERÇİ Polis Memuru GAZİANTEPKADİR DİKEN Polis Memuru DİYARBAKIRŞAMİL YAZLAK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞAHMET ERTEK Polis Memuru BURSAEKREM SEVRİN Polis Memuru ADIYAMANHAKAN KOCA Polis Memuru ADIYAMANŞAFAK CAN Polis Memuru VANOSMAN ÖZDEMİR Polis Memuru ISPARTAHARUN TAŞGUR Polis Memuru KAYSERİHASAN HÜSEYİN YALÇIN Polis Memuru ANKARAAHMET ÖNCÜ Polis Memuru ANKARAHAKAN DEMİRBAŞ Polis Memuru ÇORUMRECEP PERVANE Polis Memuru MARDİNALİ KURNAZ Polis Memuru DİYARBAKIRNİMET YILDIZ Polis Memuru BURSAABDURRAHİM SOLMAZ Polis Memuru DİYARBAKIRGÖKHAN TÜLEK Polis Memuru ANKARAHASAN AĞIR Polis Memuru HATAYAYDIN YÜKSEL Polis Memuru KOCAELİAHMET BAYER Polis Memuru KONYASAVAŞ ÇİFTÇİ Polis Memuru BURSAÖZKAN DİKMEN Polis Memuru İSTANBULALİ BOLATTEKİN Polis Memuru ANKARAMEHMET ÖZBEK Polis Memuru ADANAKENAN İRTÜRK Polis Memuru BURSASERKAN SARAÇ Polis Memuru BURSABÜLENT BAŞARAN Polis Memuru BİNGÖLADEM İRTEN Polis Memuru ANKARAMUHARREM USLU Polis Memuru BARTINYUSUF VARLIAKMAN Polis Memuru UŞAKHASAN KOLO Polis Memuru AĞRIDURAN KARAKAYA Polis Memuru KIRŞEHİRYASİN ÜNALAN Polis Memuru İSTANBULYAŞAR UZEL Polis Memuru ANKARAİBRAHİM DEMİR Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKATAKAN ALTUNTAŞ Polis Memuru KAYSERİHALİM YILMAZ Polis Memuru KIRIKKALEİSMAİL ÇANKAYA Polis Memuru ANKARASEVDAĞ TÜZEL Polis Memuru MERSİNMAHMUT ÇAKIR Polis Memuru ANTALYA KRİMİNAL P.LAB.M.HALUK AKKAVAK Polis Memuru ADIYAMANRECEP NAKAŞ Polis Memuru ANKARABİLAL TAŞÇİ Polis Memuru DİYARBAKIRMESUT ÖZKAYA Polis Memuru MANİSASEHER MELEŞ Polis Memuru İZMİRALİ GÜNAY Polis Memuru MUĞLAGÖKHAN YURT Polis Memuru VANHÜSEYİN ÜLKER Polis Memuru DİYARBAKIRHAKAN YOLCU Polis Memuru KARSMURAT KUMTEPE Polis Memuru TOKATALİ ERBAŞ Polis Memuru KAYSERİZEHRA ÖZŞAHİN Polis Memuru GÜMÜŞHANEAHMET ÖZTÜRK Polis Memuru BURSAŞANSER ÇOBAN Polis Memuru KOCAELİMEHMET TÜZEL Polis Memuru MERSİNOĞUZ SUBAŞI Polis Memuru AYDINELİF SEYREKBASAN Polis Memuru ERZURUMYUSUF BOZKURT Polis Memuru ORDUBURHAN YİĞİTER Polis Memuru ANKARAAHMET SELÇUK YILDIRIM Polis Memuru ERZİNCANFİKRİ ÖZDEMİR Polis Memuru RİZEADEM GÜNEŞ Polis Memuru KOCAELİÜMİT ŞİMŞEK Polis Memuru İSTANBULYAKUP BAKIR Polis Memuru UŞAKİBRAHİM YİĞİT Polis Memuru AMASYAEKREM TOKLU Polis Memuru ORDUHALİL İBRAHİM ÇETİN Polis Memuru HABERLEŞME DAİ.BŞK.CANER UĞURLU Polis Memuru SAMSUN KRİMİNAL P.LAB.M.CEMALETTİN YAZICI Polis Memuru ANKARAHALİS YAVUZYİĞİT Polis Memuru MARDİNFATİH ÇINAR Polis Memuru ANKARAERCAN KARASAKAL Polis Memuru KIRIKKALEMETEHAN AVCI Polis Memuru ANKARABÜNYAMİN İNCESU Polis Memuru KİLİSERKAN ERGÖZ Polis Memuru İSTANBULABUZER TÜRK Polis Memuru DİYARBAKIRNAMİ DÜLGEROGLU Polis Memuru KOCAELİMUSTAFA NACİ GÖNCÜOĞLU Polis Memuru ADANAOĞUZ AYTEKİN Polis Memuru KAYSERİMUSTAFA BAYRAM Polis Memuru ANKARAEYYUP KORKAT Polis Memuru YOZGATMEHMET GEZER Polis Memuru SAMSUN KRİMİNAL P.LAB.M.MUSTAFA KOLAY Polis Memuru BURSAMURAT KAYA Polis Memuru ESKİŞEHİRCEMİL KÜKEY Polis Memuru ANKARAMURAT ÖZGÜLER Polis Memuru ISPARTAHİLMİ ÖZDEMİR Polis Memuru İZMİRGAZİ DOĞAN Polis Memuru GAZİANTEPFATİH BAŞLICAN Polis Memuru KOCAELİALPASLAN KOCAGÖZ Polis Memuru ERZURUMYAKUP ÖZDOĞAN Polis Memuru DİYARBAKIRSAİM ALİKALFA Polis Memuru ANKARAMUHAMMED ŞENER GÜNDÜZ Polis Memuru YOZGATMURAT ÇEVİKER Polis Memuru YOZGATSÜLEYMAN YEŞİLKÜNAR Polis Memuru MUĞLAABDULLAH TAT Polis Memuru KARSABDULLAH DOĞRAMACI Polis Memuru ANKARAERSİN GÖKAL Polis Memuru İSTANBULFERDİ KALDI Polis Memuru İSTANBULAHMET BİLİR Polis Memuru KOCAELİSERKAN DEVECİ Polis Memuru KONYASEYDİ VAKKAS KISAKILINÇ Polis Memuru KAYSERİEBU BEKİR KEÇELİOĞLU Polis Memuru MANİSAGÖKHAN SARIKAYA Polis Memuru TOKATHANİFİ GÖLE Polis Memuru TEFTİŞ KURULU BŞK.MUSTAFA KAPAN Polis Memuru ADANAMEHMET ALİ NAR Polis Memuru İZMİRMEHMET AKKAYA Polis Memuru ADIYAMANCANER ÇELİK Polis Memuru AYDINİBRAHİM DEMİRÖZ Polis Memuru ISPARTAMEHMET AYDIN Polis Memuru VANVEYSEL KOCABAŞ Polis Memuru MUŞHÜSEYİN KAYA Polis Memuru BURSASAİT YILDIRIM Polis Memuru KIRŞEHİRALİ DURLANIK Polis Memuru ANKARADUYGU CENNET MENEKŞE UYSAL Polis Memuru İZMİRHASAN GÜNAYDIN Polis Memuru SAMSUNMETİN DURSUN Polis Memuru DİYARBAKIRGÖKHAN TOKGÖZ Polis Memuru ÇANAKKALEBAHADIR OLCAY Polis Memuru DİYARBAKIRDERYA GÜN Polis Memuru İSTANBULİSMAİL ALTINOK Polis Memuru SAMSUNEMRE EMİR Polis Memuru ANKARAFATİH YILMAZ Polis Memuru ÇORUMSERDAR BAŞ Polis Memuru ELAZIĞABUZER PAKAÇ Polis Memuru BATMANBARIŞ MADENCİ Polis Memuru KAYSERİHÜSEYİN AŞIK Polis Memuru BURSAFATİH SÖNMEZ Polis Memuru ANKARABÜNYAMİN KANDEMİR Polis Memuru ANKARAONUR TURMUŞ Polis Memuru İZMİRMUSTAFA AKDAŞ Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET AYDOĞDU Polis Memuru MANİSAYAKUP DEMİR Polis Memuru BURSASALİH ÇİFÇİ Polis Memuru BURSARÜSTEM ÇAVUŞOĞLU Polis Memuru İZMİRYILMAZ KIPIRTI Polis Memuru GAZİANTEPÖMER GENÇ Polis Memuru GÜMÜŞHANEMEHMET NECİP KALKAN Polis Memuru BURSAARDAHAN ER Polis Memuru İZMİRMURAT TURAN Polis Memuru ESKİŞEHİREYYÜP ÇETE Polis Memuru MUĞLAEMRAH TONOĞLU Polis Memuru SAMSUNNURİ TANDOĞAN Polis Memuru KONYAMURAT USTA Polis Memuru AMASYAİSA TÜRKYILMAZ Polis Memuru RİZESELAMİ BOZAN Polis Memuru ELAZIĞYUSUF ÇINAR Polis Memuru OSMANİYEÖMER ÖZDEMİR Polis Memuru KOCAELİERSİN ÇATALBAŞ Polis Memuru DÜZCEEKREM AKBULUT Polis Memuru YALOVAMESUT ACAR Polis Memuru GAZİANTEPHAKAN SARIKAYA Polis Memuru İSTANBULTANER TOK Polis Memuru BURSAAKİF BAYRAM Polis Memuru KONYASAİT İZCİ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞRECEP ÖZTÜRK Polis Memuru SAMSUNALPTUĞ ÜZEL Polis Memuru İZMİRİLYAS SALAS Polis Memuru VANHAKAN YÜKSEK Polis Memuru VANFATİH OKUDUCU Polis Memuru ANKARAADEM AKAR Polis Memuru ANKARAFATİH OCAK Polis Memuru MARDİNMİKAİL ASLAN Polis Memuru İSTANBULSONER ÖZTÜRK Polis Memuru MERSİNOSMAN GÖKMEN Polis Memuru ANKARAİBRAHİM KAYA Polis Memuru MARDİNYUNUS EMRE GÜZEL Polis Memuru DİYARBAKIRHACI MEHMET DOĞAN Polis Memuru HATAYKERİM ADAKLI Polis Memuru ŞANLIURFAALİ KARA Polis Memuru KİLİSALİ GÜRSOY Polis Memuru MERSİNHÜSEYİN BİRCAN Polis Memuru ADANAGÜRKAN KESKİNPALA Polis Memuru POLİS AKADEMİSİ BŞK.İLYAS SERTTAŞ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞOSMAN DİLSİZ Polis Memuru ANKARAAYDIN ÇAKIR Polis Memuru TOKATSERKAN KANİ DOĞAN Polis Memuru SİVASMUHAMMED KARATAŞ Polis Memuru İSTANBULOKAN KESKİN Polis Memuru TRABZONRAUF COŞKUN Polis Memuru ANKARASIDDIK DOĞAN Polis Memuru OSMANİYEEMRE AVLUKYARI Polis Memuru ADANAABDULKADİR KARATAŞ Polis Memuru SAMSUNAYTEKİN SANCAK Polis Memuru ANKARAHASAN HÜSEYİN BAKAN Polis Memuru ANKARAAHMET DURAN YILDIRIM Polis Memuru MALATYAFATİH TAŞKIN Polis Memuru TOKATFATİH IRMAK Polis Memuru UŞAKALİ KAYMAK Polis Memuru OSMANİYETOLGA NAHARCI Polis Memuru ADANAYAKUP YILMAZ Polis Memuru KASTAMONUEMİN ÇERME Polis Memuru ANKARARAMAZAN ÖZDOĞAN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞSELAHATTİN DEMİR Polis Memuru ANKARACİHAN ARSLAN Polis Memuru SAMSUNSERDAR YALÇIN Polis Memuru MALATYAGÖKHAN EKİCİ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMUSA HÜKÜMDAROĞLU Polis Memuru AYDINMEHMET İBRAHİM TUNÇER Polis Memuru KARAMANYUSUF BAŞBUĞA Polis Memuru HATAYSÜLEYMAN BAHADIR ERKOL Polis Memuru KONYAMUTLU ÖZAY Polis Memuru DİYARBAKIRNAİL BAYRAM BAŞIBÜYÜK Polis Memuru BURSARAMAZAN KAYACAN Polis Memuru DİYARBAKIRSERDAR ŞAHİN Polis Memuru KONYAALİ ŞAHİN Polis Memuru BALIKESİRİSMAİL ŞAHAN Polis Memuru ANKARAERSİN KARAHASANOĞLU Polis Memuru ANKARAHİKMET ÖZ Polis Memuru İSTANBULBAYRAM ATAŞ Polis Memuru ANKARAYÜKSEL TOKUR Polis Memuru MARDİNALİ ÖZASLAN Polis Memuru MALATYAGÖKHAN ÇİÇEK Polis Memuru BURSAALİ TUZLUKAYA Polis Memuru BALIKESİREMRE İLHAN Polis Memuru İSTANBULŞÜKRÜ CEBECİ Polis Memuru ANKARAMERYEM YAR Polis Memuru DİYARBAKIRMUSA TUNCAY Polis Memuru KOCAELİSEDAT SAYGILI Polis Memuru BURSATARIK EŞREF FISTIKCI Polis Memuru ANKARARAMAZAN BİLİR Polis Memuru İSTANBULYUSUF GÜRBÜZ Polis Memuru MALATYAALPARSLAN ÇALIŞ Polis Memuru RİZEEKREM ÖNGÜÇ Polis Memuru ANKARAMEHMET PERİHAN Polis Memuru ELAZIĞAHMET ERDOĞAN Polis Memuru KIRIKKALESERHAT GÜNGÖR Polis Memuru KIRIKKALERAMAZAN SARSILMAZ Polis Memuru İSTANBULKENAN OĞUZ Polis Memuru İSTANBULUFUK ÖZTÜRK Polis Memuru UŞAKFATİH EMRE Polis Memuru ADIYAMANEMRE AYLANÇ Polis Memuru ANKARAMEHMET ÇALIK Polis Memuru SAMSUNHİCABİ İLHAN Polis Memuru GAZİANTEPRAMAZAN ÇAKI Polis Memuru ISPARTAMEHMET KARATOSUN Polis Memuru MUĞLAGÜRKAN KESKİN Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET ERDEM Polis Memuru ANKARAYUSUF ÖZDEMİRCİ Polis Memuru KARSAHMET TURAN YİĞİTER Polis Memuru ANKARAMEHMET BAHADIR GÜLER Polis Memuru ANKARAİLHAN BOZKURT Polis Memuru KAYSERİMEHMET MACIK Polis Memuru ŞANLIURFATUĞBA BARTAN Polis Memuru İSTANBULİSRAFİL CICIK Polis Memuru TUNCELİERAY YARAŞ Polis Memuru KARABÜKHALİL YİLMAZ Polis Memuru ŞANLIURFAFATİH BAŞTÜRK Polis Memuru ÇANAKKALEFATİH KİRİK Polis Memuru ADANA KRİMİNAL P.LAB.M.KEMAL DURAK Polis Memuru UŞAKEKREM DEMİROK Polis Memuru ANTALYASERKAN GÜROCAK Polis Memuru SİVASNUFEL ORHAN Polis Memuru ANKARAERKAN DEMİR Polis Memuru BURSARECEP AKTÜRK Polis Memuru MARDİNMEHMET BAHÇECİ Polis Memuru MALATYAERDOĞAN DEMİRAY Polis Memuru YOZGATSÜLEYMAN GÜZELEL Polis Memuru KAYSERİSİNAN ERDAGÖZ Polis Memuru BURSAABDULKADİR BAKİR Polis Memuru İSTANBULDEDA BEK Polis Memuru ANKARAİBRAHİM SOLAK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞAHMET ARİK Polis Memuru BURSAİBRAHİM YENİYURT Polis Memuru İSTANBULEDİP BOZKURT Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKSEMİH SALİH TIĞLI Polis Memuru SAMSUN KRİMİNAL P.LAB.M.ORHAN ALİ POLAT Polis Memuru KAHRAMANMARAŞAHMET ÖZ Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER KARANFİL Polis Memuru KARAMANMUSTAFA KILIÇ Polis Memuru KARSRESUL İPÇİ Polis Memuru ANKARAYAHYA AŞIK Polis Memuru ADANA KRİMİNAL P.LAB.M.BAĞDAT TOPCU Polis Memuru KONYAFERHAT ÖZŞAHİN Polis Memuru ANTALYAFATİH ÖZKAN Polis Memuru KAYSERİÖMER ÖMEROĞLU Polis Memuru GAZİANTEPRECEP ATAĞAN Polis Memuru GAZİANTEPSUAT ALPAY ALP Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ŞAHİN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞHASAN YILMAZ Polis Memuru HATAYMETİN ŞİMŞEK Polis Memuru KİLİSİBRAHİM ORUÇ Polis Memuru İSTANBULALİ AYIK Polis Memuru ANKARAİBRAHİM ÇELİK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞARİF MURAT ÇALIŞ Polis Memuru SAMSUNAYDIN KOCABAŞ Polis Memuru BURSAŞEREF KÜÇÜK Polis Memuru GAZİANTEPYÜCEL EKER Polis Memuru KONYAARİF ÇELİK Polis Memuru ÇORUMEKREM KURT Polis Memuru KARAMANMUSTAFA BABAYİĞİT Polis Memuru DİYARBAKIRİBRAHİM GÜNDÜZ Polis Memuru ANKARAUFUK BALKAR Polis Memuru BURSABÜLENT ERİŞKEN Polis Memuru TOKATMEHMET GÜLER Polis Memuru ANKARAEKREM KERKÜTLÜOĞLU Polis Memuru İSTANBULHASAN HÜSEYİN GÖKÇE Polis Memuru İSTANBULFATİH AKDEMİR Polis Memuru POLİS AKADEMİSİ BŞK.TÜNAY ARMAĞAN Polis Memuru İZMİRNURULLAH GÖZÜM Polis Memuru BATMANŞERİFE TERZİOĞLU Polis Memuru ERZURUMERDAL ATLAY Polis Memuru ERZURUMSAVAŞ AKYÜZ Polis Memuru İZMİRSALİH SAĞIR Polis Memuru OSMANİYEYASİN EROL Polis Memuru GAZİANTEPERTUĞRUL SAĞLAM Polis Memuru TEKİRDAĞCÜNEYT KARAKAYA Polis Memuru KAYSERİMUTLU KOCAPINAR Polis Memuru RİZEAHMET CANKURTARAN Polis Memuru OSMANİYESERHAT ATALAY Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA DEMİR Polis Memuru GAZİANTEPBİROL KANGAL Polis Memuru İZMİRERCAN ARABACIOĞLU Polis Memuru SİVASALİ ESEN Polis Memuru BURSAMUSTAFA KAHYAOĞLU Polis Memuru HABERLEŞME DAİ.BŞK.ÖMER PARMAKSIZ Polis Memuru ŞIRNAKOSMAN PESEN Polis Memuru ANKARAMEHMET TÜKENMİŞ Polis Memuru MANİSAETHEM KURT Polis Memuru HAKKARİMUSTAFA TAŞTEMUR Polis Memuru AMASYAUĞUR KORKMAZ Polis Memuru KASTAMONUERTAN ŞENTÜRK Polis Memuru İZMİRALİ ŞAHİN Polis Memuru MERSİNHACI MAHMUT TURAK Polis Memuru DİYARBAKIRHALİL FIRAT Polis Memuru GAZİANTEPALİ YILMAZ Polis Memuru HAVACILIK DAİ.BŞK.MUSTAFA TÖK Polis Memuru SAMSUNTALHA TIRAŞ Polis Memuru MERSİNZEKERİYA GÜMÜŞ Polis Memuru ŞANLIURFAMURAT DURAN Polis Memuru AFYONKARAHİSARMÜRSEL ÇABUK Polis Memuru KIRIKKALESEDAT BAKIR Polis Memuru MERSİNMURAT TURAN Polis Memuru MARDİNSELİM EMEÇ Polis Memuru BURSAAYDOĞAN DEMİR Polis Memuru KAYSERİFERHAT BÜLENT TEMURTAŞ Polis Memuru ELAZIĞÖZCAN DEMİR Polis Memuru MARDİNRİFAT CEYHAN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞBİLAL SARIOĞLU Polis Memuru BURSAMEHMET İPEKDAL Polis Memuru BURSARAMAZAN GÜLÜNÇ Polis Memuru BİTLİSMEHMET AKİF ARİK Polis Memuru MALATYACELAL ALTAY Polis Memuru MERSİNAHMET ÇOMAK Polis Memuru DİYARBAKIRHAKAN ÇAKIROĞLU Polis Memuru ANKARAİSMAİL HELVACI Polis Memuru SİVASEMRE YALDIRAN Polis Memuru BURSABAYRAM ARAS Polis Memuru HATAYGÖKHAN ÖNDER Polis Memuru KONYATALHA BÖCÜ Polis Memuru BİLECİKSALİM ÇELİK Polis Memuru KAYSERİMEVLÜT UZAN Polis Memuru KONYAÖMER ÖNER Polis Memuru OSMANİYEHÜSEYİN OKUR Polis Memuru ANKARABURHAN SELÇUK Polis Memuru ADIYAMANİLHAN KURT Polis Memuru DİYARBAKIRİSMAİL POĞDA Polis Memuru İZMİRMEHMET ŞERİF ERAD Polis Memuru MALATYAMAHMUT İLBEĞİ Polis Memuru ANKARAŞAKİR ERCİYAS Polis Memuru ANKARA KRİMİNAL P.LAB.M.TANER ÇELİK Polis Memuru BURSAADEM ŞAFAK Polis Memuru ERZURUMMETİN KAYALI Polis Memuru ELAZIĞENGİN ÜNAL Polis Memuru DİYARBAKIRHARUN YILDIRIM Polis Memuru TOKATBURHAN SERTKAYA Polis Memuru ARTVİNSERKAN GÜNAYDIN Polis Memuru ÇANKIRISEYFETTİN SÜYÜM Polis Memuru KAYSERİYAVUZ ALBAYRAK Polis Memuru ERZİNCANALİ TEKİN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMETİN ELMAS Polis Memuru ANKARAEKREM YILDIZ Polis Memuru İSTANBULİLHAMİ GÜNEŞ Polis Memuru BOLUVELİ GÖKKAN Polis Memuru KAYSERİERDAL ÖZLÜ Polis Memuru KAYSERİÖZGÜR YILDIZ Polis Memuru ESKİŞEHİRAŞKIN YÜKSEL Polis Memuru SAMSUNMEHMET GÖRAL Polis Memuru ELAZIĞKAMİL KAYA Polis Memuru ANKARADURSUN GENÇ Polis Memuru ANTALYAMUSTAFA YAMAN Polis Memuru ARTVİNBİLGE ŞAMİL ÖZTÜRK Polis Memuru BİTLİSÇETİN GÜREL Polis Memuru MUĞLAHÜSEYİN ÖZKAMALI Polis Memuru ŞIRNAKERDEM KAYA Polis Memuru KOCAELİMEHMET AKİF AÇIKGÖZ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞHÜSEYİN TATLISU Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMEHMET TOPAL Polis Memuru ELAZIĞKÖKSAL GÖKMEN Polis Memuru ANKARAAPDİ SADAK Polis Memuru SAMSUNİDRİS ALTUNTAŞ Polis Memuru KONYAERSİN TÜRK Polis Memuru ANKARAŞÜKRÜ SEÇGİN Polis Memuru BİNGÖLMUSTAFA DOĞAN Polis Memuru İSTANBULHANİFİ BİROL BAYKAL Polis Memuru KAYSERİ KRİMİNAL P.LAB.M.MUSTAFA BALTALI Polis Memuru ANKARAKEMAL TÜRK Polis Memuru İSTANBULNUHİT CIRIK Polis Memuru DİYARBAKIRYASİN DÜZCE Polis Memuru MARDİNERKAN ARMUT Polis Memuru ANKARAYUSUF YILDIRIM Polis Memuru ELAZIĞESAT SARI Polis Memuru KAYSERİVAHİT KARACA Polis Memuru KAHRAMANMARAŞCEMİL SERT Polis Memuru OSMANİYEERSEN ÖZDURHAN Polis Memuru ERZURUM KRİMİNAL P.LAB.M.MUHLİS ÇİMEN Polis Memuru BOLULEVENT KARSLIOĞLU Polis Memuru İZMİRHABİP KAHRAMAN Polis Memuru ANKARAYAKUP YABAR Polis Memuru MALATYAELİF TEK Polis Memuru ANKARAOSMAN NALÇACI Polis Memuru ERZURUMOSMAN EKİZ Polis Memuru BURSAÖZGÜR TOKUÇ Polis Memuru KAYSERİİSMET MESUT YAYLA Polis Memuru AYDINGÖKHAN CEYHAN Polis Memuru AYDINTURGAY GÖNCÜOĞLU Polis Memuru MALATYAOSMAN KAPTAN Polis Memuru KOCAELİİBRAHİM ÇİVİ Polis Memuru BURDURMETİN KARATAŞ Polis Memuru İSTANBULHARUN TOPÇU Polis Memuru TOKATÜMİT KOÇ Polis Memuru BATMANİBRAHİM ERMİŞ Polis Memuru SAMSUNHARUN ETİZ Polis Memuru UŞAKMESUT DEVŞİRİCİ Polis Memuru BATMANBORAN GÜL Polis Memuru İZMİRBEKİR PEKEL Polis Memuru KAYSERİÖKKEŞ SAÇAN Polis Memuru KONYAYUSUF ATA Polis Memuru HATAYCELAL ARIK Polis Memuru BARTINİSMAİL KARABOĞA Polis Memuru TOKATŞAHABETTİN ÇEKİÇ Polis Memuru ERZURUMMUSTAFA KARADEMİR Polis Memuru GÜVENLİK DAİ.BŞK.ŞENOL AKKAN Polis Memuru BOLUSEZGİN ŞEKERCİ Polis Memuru KAYSERİHASAN ÖZTÜRK Polis Memuru SOSYAL HİZMETLER DAİ.BŞK.CAN TOKAL Polis Memuru BURSAMUSTAFA EYMİR Polis Memuru BURSASERKAN ALDEMİR Polis Memuru ANKARARAMAZAN EMER Polis Memuru ANKARA KRİMİNAL P.LAB.M.ERHAN BARIŞ Polis Memuru İZMİRYENER YALÇIN Polis Memuru AĞRIEDİP ERTAKGÖZ Polis Memuru ÇORUMCAN AHMET ERASLAN Polis Memuru AMASYAYUNUS ULU Polis Memuru BALIKESİRSALİM TURCAN Polis Memuru BURSAERHAN SAKAR Polis Memuru KAYSERİSAMİ YORULMAZ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞEMRAH MUTLU Polis Memuru BİTLİSŞABAN GÜR Polis Memuru BURSAMUSTAFA KORUK Polis Memuru KONYAADİL AKARSLAN Polis Memuru AMASYAMESUT GÜLER Polis Memuru ANKARAORKUN GÜMÜŞ Polis Memuru İSTANBULGONCA YILMAZ Polis Memuru MALATYAYASİN YAKUPOĞLU Polis Memuru ANKARADURDU AKDAĞ Polis Memuru TOKATRESÜL ERASLAN Polis Memuru İSTANBULSERKAN DEMİR Polis Memuru MARDİNARSLAN KURT Polis Memuru SAMSUNYUSUF KARAKUŞ Polis Memuru MUĞLAHALİT BOZ Polis Memuru KİLİSENES AKIŞ Polis Memuru ERZURUMABDULLAH ACIELMA Polis Memuru ANKARAİLYAS BALSAK Polis Memuru AĞRIABDÜSSAMET GÜLER Polis Memuru İZMİRMEHMET EMİN IŞIK Polis Memuru İZMİRMUSTAFA EMİR Polis Memuru MARDİNHALİL DENİZ Polis Memuru İZMİRİBRAHİM SARIGÜL Polis Memuru KIRIKKALEESAT YILMAZ Polis Memuru GAZİANTEPMEHMET ALİ ÇELİK Polis Memuru ANKARANURŞEN OKUR Polis Memuru ANKARAMEHMET DAVARCI Polis Memuru AYDINİLHAN AKÇAY Polis Memuru İSTANBULSALİH ŞENER Polis Memuru ANKARAYUSUF GÖREN Polis Memuru ERZURUMSİNAN ÖZBAY Polis Memuru YALOVASALİH KEKEÇ Polis Memuru GAZİANTEPSELÇUK DEMİRCİ Polis Memuru İZMİRFERMAN ACAR Polis Memuru KOCAELİLOKMAN ALYU Polis Memuru KASTAMONUCAN GÖKÇE Polis Memuru KAYSERİMUSAB ŞEFİK BİLİR Polis Memuru İSTANBULMURAT ERKAN Polis Memuru KÜTAHYAYUSUF ÇEVİK Polis Memuru ÇORUMKÖKSAL AÇIKGÖZ Polis Memuru MALATYAYAKUP TERZİ Polis Memuru AMASYACEVAT KARAKOÇ Polis Memuru DENİZLİAYŞEGÜL BAŞKAN Polis Memuru TUNCELİFERHAT VARDARLI Polis Memuru ESKİŞEHİRYUSUF ÇOBANOĞLU Polis Memuru KONYAMEHMET YÜCEL Polis Memuru BİNGÖLSEDAT DEMİR Polis Memuru MANİSAZÜBEYİR COŞKUN Polis Memuru KASTAMONUDURSUN AKGÜL Polis Memuru İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK.YAVUZ ŞİMŞEK Polis Memuru ANKARAFATMA TURGUT Polis Memuru ANKARAESER KAPLAN Polis Memuru ANKARAABDULLAH ÖLÇER Polis Memuru ŞANLIURFAALİ İHSAN BAL Polis Memuru DİYARBAKIRİSMAİL ARAS Polis Memuru VANAHMET ÖZDEMİR Polis Memuru AĞRIERCAN GÜNGÖR Polis Memuru DENİZLİBEYTULLAH DURAN Polis Memuru ARTVİNBAYRAM ULUER Polis Memuru KONYAOSMAN BAKIR Polis Memuru YOZGATTURGAY KARA Polis Memuru BURSAONUR ARSLAN Polis Memuru TANIK KORUMA DAİ.BŞKAYŞE YEKREK Polis Memuru ARDAHANENES KÜLAHLIOĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRCİHANGİR AYDIN Polis Memuru KIRKLARELİÖNDER SİNAN Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET SAİT KELEŞ Polis Memuru MARDİNERDAL YILDIZ Polis Memuru AYDINÖKKEŞ SÜTCÜ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMETİN KİRENCİ Polis Memuru SAMSUNEMRE SİVRİKAYA Polis Memuru İSTANBULSALİH DEMİRTAŞ Polis Memuru ARDAHANBEKİR SITKI YILDIRIM Polis Memuru GAZİANTEPMEHMET ALTUN Polis Memuru SAKARYASUAT KARTAL Polis Memuru DİYARBAKIRTUĞBA AKTAN Polis Memuru İSTANBULSAFFET YEŞİL Polis Memuru SAMSUNMEHMET KARAKAYA Polis Memuru BALIKESİRSERKAN KAHİYE Polis Memuru BATMANAHMET GÖKCE Polis Memuru ANKARAALİ AKSU Polis Memuru BİLECİKMELİH ALATAŞ Polis Memuru GÜMÜŞHANEÜMİT SAVAŞ Polis Memuru VANMEHMET DURMUŞ Polis Memuru ESKİŞEHİRFERHAT YEŞİLKAYA Polis Memuru MALATYAEVREN TUNCA Polis Memuru AFYONKARAHİSARİSKENDER BAYAR Polis Memuru KARABÜKHULUSİ UFUK ATMACA Polis Memuru ERZURUMMEHMET ENES TEMEL Polis Memuru ANKARAMEHMET KÖMÜŞCÜOĞLU Polis Memuru ANKARAHAMDİ ATALAY Polis Memuru ANKARAMUHİTTİN DEMİRCAN Polis Memuru SİVASOSMAN OĞUZ Polis Memuru KONYAÖZKAN ABAKAM Polis Memuru ISPARTABURAK YILDIZ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMAHMUT BECER Polis Memuru ANKARADİDEM CEYLAN Polis Memuru CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKCİHAN KAYA Polis Memuru TUNCELİEMRE ÖZTÜRK Polis Memuru İZMİRİSMAİL CANDAN Polis Memuru ERZURUMZEKERİYA ALTUNOK Polis Memuru İSTANBULMESUT DEMİRCİ Polis Memuru SAKARYAMETİN KAHVECİ Polis Memuru BİTLİSMEMDUH TÜMKAYA Polis Memuru ŞANLIURFAYUSUF ÇOLAK Polis Memuru DİYARBAKIRMUSA ARIKCAN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞRAMAZAN İSKENDER Polis Memuru TOKATOSMAN ADIGÜZEL Polis Memuru İSTANBULOSMAN İÇÖZ Polis Memuru KONYARASİM ÖZBEK Polis Memuru ÇORUMİBRAHİM BAHAR Polis Memuru DİYARBAKIRFATMA KUZGUN Polis Memuru İSTANBULRIDVAN ERTAŞ Polis Memuru İSTANBULHACI MEHMET BAKIRCI Polis Memuru ERZURUMEMRE DİNÇ Polis Memuru SAMSUNSÜLEYMAN ÇAM Polis Memuru MARDİNRIFAT YILMAZ Polis Memuru RİZEMURAT BİLDİK Polis Memuru İSTANBULMUZAFFER SOYGÜDEN Polis Memuru MUĞLADİLEK ÖZTEKİN Polis Memuru ÇANAKKALEİBRAHİM YEŞİLOĞLU Polis Memuru BARTINMAHMUT ÇİFTÇİ Polis Memuru KONYAYAHYA ÖZ Polis Memuru İSTANBULEMRAH ŞAHAN Polis Memuru ARTVİNAHMET KAYMAZ Polis Memuru ANTALYAMUHAMMED SÖNMEZ Polis Memuru ANKARAMÜSLÜM BOZGEYİK Polis Memuru DİYARBAKIRSUAT KILIÇ Polis Memuru ÇORUMSERDAR ÖZHAN Polis Memuru EDİRNEOĞUZHAN ŞİŞMAN Polis Memuru ERZURUMKASIM ABLAY Polis Memuru MARDİNEKREM SORGU Polis Memuru MERSİNMUHAMMED ABDULLAH KOÇ Polis Memuru ANKARAİBRAHİM HALİL HALİTOĞULLARI Polis Memuru ŞANLIURFAMUSA ABİDİN BEKAROĞLU Polis Memuru TOKATŞAHİN DEMİREL Polis Memuru TOKATLEVENT ÖZMEN Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA ERTÜRK Polis Memuru ÖZEL GÜVENLİK DAİ.BŞK.EMRE BAŞER Polis Memuru DİYARBAKIRASUMAN KOCABAŞ Polis Memuru BURSAABDULKADİR UÇUR Polis Memuru BİNGÖLİSA ŞAHİN Polis Memuru MARDİNHÜSNÜ SATILMIŞ Polis Memuru İSTANBULAHMET ÇÖLKUŞU Polis Memuru KAYSERİHİLMİ ŞAHBAZ Polis Memuru MANİSAYAŞAR BİLGİN Polis Memuru TOKATABDULLAH YORULMAZ Polis Memuru OSMANİYEAZİZ TÜRK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞEMRE CANAL Polis Memuru ANKARAİSMAİL BÜYÜKTÜRK Polis Memuru KARSNİLGÜN YÜKSEL Polis Memuru ANKARAMUSTAFA UYGUN Polis Memuru GAZİANTEPEMRAH İNGİN Polis Memuru ŞANLIURFAERGÜN ÖRS Polis Memuru İSTANBULMENDERES İÇEN Polis Memuru ANKARAÖKKEŞ ŞAHAN Polis Memuru KİLİSMAHMUT YILDIRIM Polis Memuru İSTANBULERBİL TAŞDEMİR Polis Memuru İZMİRSERDAR İNCİLİ Polis Memuru KAYSERİALİ ÇELİK Polis Memuru ANTALYA KRİMİNAL P.LAB.M.ARİF TÜFEKÇİ Polis Memuru ERZURUMMEHMET URYAN Polis Memuru ANKARAİSMAİL ZOROĞLAN Polis Memuru MUĞLAHİLMİ ARIKAN Polis Memuru KÜTAHYAEMRE DELİOĞLU Polis Memuru KARSDOĞAN TUTAL Polis Memuru ADIYAMANABDUSSAMET ATEŞ Polis Memuru NİĞDEKEREM ŞAHİN Polis Memuru BATMANSİNAN KUŞ Polis Memuru BİTLİSADEM KÖÇER Polis Memuru DİYARBAKIRCEYHUN BEKTAŞ Polis Memuru İSTANBULYÜCEL İVEGİN Polis Memuru ADANAMAHSUM ARSLAN Polis Memuru İZMİRHAKAN ŞİMŞEK Polis Memuru ANKARARECEP KOÇ Polis Memuru KASTAMONUEREN KAYA Polis Memuru GÜMÜŞHANEMUSA TATAR Polis Memuru ESKİŞEHİRAKİF ÖZDEMİR Polis Memuru MARDİNAHMET TOKUR Polis Memuru KAYSERİYUSUF KARATAŞ Polis Memuru MARDİNSÜLEYMAN SAY Polis Memuru ADIYAMANDAVUT DURAN Polis Memuru IĞDIREDİP FIRAT Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMEHMET EMİN TAŞ Polis Memuru GAZİANTEPHAMZA ÇETİN Polis Memuru MERSİNABDULLAH DAL Polis Memuru ISPARTAUMUT PEKŞEN Polis Memuru ÇORUMKORAY SORGULU Polis Memuru VANVEDAT TEMİZ Polis Memuru SAMSUNMUSTAFA KÖŞGER Polis Memuru MARDİNARİF KEMAL GÜRBÜZ Polis Memuru İSTANBULEMRE DİZLEK Polis Memuru KAYSERİSELAMİ ŞAHAN Polis Memuru ŞANLIURFATURGUT AKYÖN Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.MEHMET KULOĞLU Polis Memuru GAZİANTEPSEYİT AHMET AKIN Polis Memuru DİYARBAKIRUFUK ALTAŞ Polis Memuru KOCAELİALİ SOLAKLIOĞLU Polis Memuru MARDİNEYÜP ORHAN Polis Memuru AMASYAHALİM AKTAN Polis Memuru İSTANBULFURKAN GÜRPINAR Polis Memuru ANKARAMUSTAFA SELÇUK GÜRBÜZ Polis Memuru ANKARAMÜSLÜM ÖZDEMİR Polis Memuru BOLUYUNUS DAĞAŞAN Polis Memuru ŞANLIURFALOKMAN UÇAR Polis Memuru NİĞDEMUSTAFA ALİ ALHAN Polis Memuru MUĞLABİROL OSMANUSTA Polis Memuru İSTANBULHAKAN YILMAZ Polis Memuru ADANAEMRE KÜLCÜ Polis Memuru AMASYADURMUŞ SÖYLEMEZ Polis Memuru KIRIKKALEMUSTAFA GÖKDUMAN Polis Memuru ANKARAEMRULLAH GÖKSU Polis Memuru KAYSERİHASAN ÖZER Polis Memuru BURSAÖMER KOZAN Polis Memuru KONYASÜLEYMAN KORKMAZ Polis Memuru İSTANBULSEYFULLAH GEREK Polis Memuru ANKARAŞABAN BÖLÜKBAŞI Polis Memuru BURSAMUSTAFA ÖZEL Polis Memuru ANKARAMUSTAFA SARMA Polis Memuru KONYAFATİH KOÇ Polis Memuru ESKİŞEHİRYAHYA HAMAMCIOĞLU Polis Memuru ANKARASALİH ÇELTİK Polis Memuru AĞRILATİF KEREM Polis Memuru AKSARAYAYDIN DOĞANAY Polis Memuru TUNCELİHÜSEYİN KARACA Polis Memuru KAYSERİMAHMUT ALTIPARMAK Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET ALİ UYSAL Polis Memuru BİNGÖLAYKAN KOCAMAN Polis Memuru BURSAMEHMET ÇAĞLAYAN Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA BAKIRHAN Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET SITKI KILIÇ Polis Memuru İSTANBULZAFER MELİK AKPINAR Polis Memuru BURSAMİKAİL GÜNEŞ Polis Memuru KONYAMELEK YURDUSEVEN Polis Memuru ANKARAFIRAT IŞIK Polis Memuru İSTANBULEMRULLAH EKİCİ Polis Memuru BİNGÖLFATİH SARAÇ Polis Memuru DİYARBAKIRARİF KILINÇ Polis Memuru MALATYASADİ HAYIRSÖZ Polis Memuru BALIKESİRKAMİL ÜNLÜ Polis Memuru İZMİREMRAH ŞEN Polis Memuru SAMSUNİLYAS BOLAT Polis Memuru KAYSERİHASAN ASLAN Polis Memuru BİLECİKERDEM İNCE Polis Memuru OSMANİYEMEHMET KAYPAK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞAKIN CEYHAN Polis Memuru BURSAHASAN KÖSE Polis Memuru MARDİNBERAT ÇİÇEK Polis Memuru İZMİRMUSTAFA ÇELİK Polis Memuru BURSAMEHMET EKİCİ Polis Memuru AMASYACUMA BAYTEKİN Polis Memuru GAZİANTEPKERİM YEŞİL Polis Memuru BATMANFATİH ŞAHAN Polis Memuru DENİZLİÜNSAL KARAHAN Polis Memuru SİİRTMEVLÜT BİLİR Polis Memuru ANKARAİDRİS TAŞCI Polis Memuru GAZİANTEPZAFER DUMAN Polis Memuru MALATYAMEHMET APAYDIN Polis Memuru MALATYAHÜSEYİN CEYHAN Polis Memuru MARDİNENSAR AKAN Polis Memuru ERZURUMPERTAF DEMİRCİ Polis Memuru ASAYİŞ DAİ.BŞK.ALİ ÇİFTCİ Polis Memuru TEKİRDAĞSİNAN OĞÖZCAN Polis Memuru BURSAGÜRCAN YILDIRIM Polis Memuru BATMANGÜRCAN GÖDE Polis Memuru ŞIRNAKEREN POYRAZ Polis Memuru İSTANBULEMRE CEYLAN Polis Memuru BALIKESİRERDOĞAN AKPINAR Polis Memuru AĞRIYILMAZ ETİKE Polis Memuru ELAZIĞMURAT ORAK Polis Memuru SAMSUNTÜRKAN BİRCAN Polis Memuru KARSİBRAHİM HALİL UÇAR Polis Memuru MARDİNMEHMET LATİF DEMİR Polis Memuru DİYARBAKIRERHAN KAMACI Polis Memuru BİNGÖLMUSTAFA İBİŞ Polis Memuru ANKARAÖMER DEMİR Polis Memuru YOZGATMUSTAFA ÖZDİL Polis Memuru ZONGULDAKHALİL ÖZTÜRK Polis Memuru ANKARAALPER SOYUTEMİZ Polis Memuru ANKARAMUHAMMET KARADAŞ Polis Memuru YOZGATSEDAT TOKGÖZ Polis Memuru DİYARBAKIRORHAN ALLAK Polis Memuru BİNGÖLHALİL KARATEKİN Polis Memuru ADIYAMANHÜSEYİN FURUNKOYAK Polis Memuru KONYAMEHMET DEBBAĞ Polis Memuru TUNCELİHAKAN SARIKAYA Polis Memuru CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKMEHMET FATİH ÇELİK Polis Memuru İSTANBULERDAL ARABOĞA Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET TURAN Polis Memuru BURSAÖZKAN SAVAŞ Polis Memuru ANKARAİBRAHİM KORAL Polis Memuru KÜTAHYAYAŞAR SÖZEN Polis Memuru İSTANBULVEYSEL AYDIN Polis Memuru BAYBURTOSMAN ARSLAN Polis Memuru HATAYSEDAT TURAN Polis Memuru ERZURUMÜMİT AKYÜZ Polis Memuru BATMANAHMET DEMİRCİOĞLU Polis Memuru ERZİNCANYAHYA KALKAN Polis Memuru TOKATSEÇKİN FIRAT YILMAZ Polis Memuru BAYBURTERKAN YILMAZ Polis Memuru ANKARARECEP KÖSE Polis Memuru İSTANBULMURAT AKARSU Polis Memuru İSTANBUL KRİMİNAL P.LAB.M.İSMAİL KOCAKAYA Polis Memuru AĞRIMETİN ÇALIK Polis Memuru ESKİŞEHİRRAMAZAN ÇETİN Polis Memuru ERZİNCANVEYSEL ÜSTÜNTAŞ Polis Memuru DİYARBAKIR KRİMİNAL P.LAB.M.MUHAMMET KAN Polis Memuru DENİZLİZAHİDE KÖSE Polis Memuru KÜTAHYADAVUT DOĞRUBUDAK Polis Memuru ANKARAMESUT SEVGİ Polis Memuru HATAYÖMER FARUK BOZKURT Polis Memuru İSTANBULMEHMET KAYA Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET AKPINAR Polis Memuru DİYARBAKIRORHAN DELİCE Polis Memuru KONYASERHAT ELDEMİR Polis Memuru TOKATMUSTAFA BAĞLAN Polis Memuru ESKİŞEHİRALİ ATALAY Polis Memuru ŞANLIURFAGÖKTÜRK DAVUTOĞULLARI Polis Memuru İSTANBULİSA ORHAN GÜLERER Polis Memuru BURSASİNAN KILINÇ Polis Memuru VANMUSTAFA FERGANİ BORAN Polis Memuru ADANA KRİMİNAL P.LAB.M.HASAN DOĞAN Polis Memuru GAZİANTEPERDOĞAN ZIRAPLI Polis Memuru MUĞLATUNCAY ÇAKIR Polis Memuru SAMSUNALİ MEHMET ÖNDER Polis Memuru TOKATEFRAİM İLHAN Polis Memuru İSTANBULOSMAN ÖZTÜRK Polis Memuru KOCAELİRAMAZAN KAYADİBİ Polis Memuru HATAYİLYAS KÜÇÜKFARSAK Polis Memuru NİĞDEÖZGÜR SAĞUN Polis Memuru ERZURUMEYÜP NAZIMOĞULLARI Polis Memuru ERZİNCANKUDRET DAĞLIOĞLU Polis Memuru ERZİNCANOSMAN SEZGİN Polis Memuru BURSAMURAT TALAY Polis Memuru ESKİŞEHİRALİ BALİ Polis Memuru MUŞİSMAİL YILDIZ Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA AYDIN Polis Memuru KÜTAHYAADEM IŞIK Polis Memuru TUNCELİSONER ÇİÇEK Polis Memuru ADIYAMANİSMAİL YÜCEL ZIRH Polis Memuru MARDİNALİ BOZLAK Polis Memuru MALATYAKAMİL ERDİNÇ Polis Memuru ERZURUMRAMAZAN YILDIRIM Polis Memuru ADIYAMANUĞUR ÇELİKBAŞ Polis Memuru ANTALYAİBRAHİM TOKER Polis Memuru İZMİRİSMAİL ATASEVEN Polis Memuru DİYARBAKIR KRİMİNAL P.LAB.M.SERKAN KAHRAMAN Polis Memuru VANSİNAN GERGİN Polis Memuru ERZURUMADNAN CURCUR Polis Memuru BİNGÖLYALÇIN GÖĞ Polis Memuru İSTANBULÖZER ERGÜL Polis Memuru İSTANBULBURHAN SANDAL Polis Memuru DİYARBAKIRMÜLDA KARAKAŞ Polis Memuru İSTANBULSÜLEYMAN KANBUROĞLU Polis Memuru İSTANBULALPER ÖZTÜRK Polis Memuru ANKARARAMAZAN TAŞKIN Polis Memuru ANKARASALİH AKDENİZ Polis Memuru İSTANBULHASAN DURURBAŞ Polis Memuru BATMANSERKAN KAYA Polis Memuru MARDİNSEDAT ARSLAN Polis Memuru İSTANBULÖMER GENCEL Polis Memuru KARAMANFERDA YURTTAŞ Polis Memuru İSTANBULÖZKAN HENDEKCİ Polis Memuru KOCAELİMEVLÜT BOZKURT Polis Memuru ANKARAABDULAZİZ OKUMUŞ Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKTAMER ALTUN Polis Memuru MANİSASALİH HELLAÇ Polis Memuru HAKKARİHAYDAR KARA Polis Memuru DİYARBAKIRFATİH KURT Polis Memuru MARDİNÜMİT YILDIRIM Polis Memuru ISPARTAÖZKAN TÜRKMEN Polis Memuru BURSASADETTİN BAYINDIRLI Polis Memuru GAZİANTEPHAYRETTİN DALDAL Polis Memuru ANTALYAADNAN AYNUR Polis Memuru İZMİRMEHMET IŞIK Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKSELÇUK YURDAL Polis Memuru KASTAMONUABDULSAMET YAPAR Polis Memuru BİNGÖLMURAT DUZGÖLLÜ Polis Memuru BİNGÖLMEHMET KURA Polis Memuru DÜZCEGÜRKAN KOCATÜRK Polis Memuru DİYARBAKIRHÜSEYİN BURAK ERSOY Polis Memuru ANKARAAYDOĞAN DEMİR Polis Memuru VANHAMZA BORA Polis Memuru ANKARASERKAN TETİK Polis Memuru ANKARANECLA KURAK Polis Memuru ERZİNCANNECATİ GÜRBÜZ Polis Memuru KOCAELİİSMAİL YILDIZ Polis Memuru DÜZCEÖMER ARASLI Polis Memuru ANKARASÜLEYMAN KORTAK Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET TİN Polis Memuru TEKİRDAĞHANEFİ OKUMUŞ Polis Memuru KARSMUHAMMED AKHAN Polis Memuru MERSİNKENAN KUŞAN Polis Memuru RİZEERTUĞRUL KÖSE Polis Memuru HATAYSAFFET ŞAHİN Polis Memuru KÜTAHYALOKMAN KAYA Polis Memuru ANKARALEVENT DURMAZ Polis Memuru HATAYYAŞAR AHMET KURTBEYOĞLU Polis Memuru RİZEEMRAH KÖYLÜ Polis Memuru KONYASELİM ÖRKÜN Polis Memuru İSTANBULADEM GEDİKLİ Polis Memuru MARDİNSÜLEYMAN DELEŞ Polis Memuru BATMANEMİN TUNÇ Polis Memuru GÜMÜŞHANEMURAT TOLGAHAN ARAS Polis Memuru ERZİNCANHAKAN YAVUZ Polis Memuru İZMİR KRİMİNAL P.LAB.M.SÜLEYMAN BERİCEK Polis Memuru MALATYAEMRAH YILDIRIM Polis Memuru SAMSUNSULTAN SÜLEYMAN KADIOĞLU Polis Memuru VANKÖKSAL GÜVENÇ Polis Memuru ANKARAERTUĞRUL KAYGUSUZ Polis Memuru SAMSUNŞEHMUS KEŞ Polis Memuru ADIYAMANNECİP İNCE Polis Memuru ERZURUMHAYRULLAH ÖZBULAT Polis Memuru VANHAYATİ ERES Polis Memuru SİVASHAKAN ÇEPİN Polis Memuru ANTALYATANER VAROL Polis Memuru İSTANBULAHMET İLKKILIÇ Polis Memuru SİVASFATİH GÜZEL Polis Memuru KONYAMESUD KURU Polis Memuru BOLUAHMET BAYRAKTAR Polis Memuru TOKATMEHMET ZÜLFÜ BİLECEN Polis Memuru MALATYAALİ KAYACI Polis Memuru İSTANBULCELAL ALADEMİROĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRHÜSEYİN ÇAMAL Polis Memuru GAZİANTEPHASAN BERK Polis Memuru AMASYABAHADIR NALBANT Polis Memuru TRABZONEYÜP TANRIKULU Polis Memuru SİVASMEHMET KAYIŞ Polis Memuru BATMANYUSUF EKİCİ Polis Memuru SİVASRAMAZAN YÜCEL Polis Memuru ANTALYABEKİR ŞİMŞEK Polis Memuru ÇORUMLOKMAN KOÇAK Polis Memuru AĞRIERHAN SARIDAĞ Polis Memuru SAKARYAMUSTAFA KALENDER Polis Memuru KAYSERİYAKUP YILDIZ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞSADIK TUNA Polis Memuru İSTANBULBURHAN EĞRİTAŞ Polis Memuru TOKATFEHMİ ADIGÜZEL Polis Memuru KÜTAHYARAMAZAN KARA Polis Memuru ADANAADEM AYDEMİR Polis Memuru SİVASGÜVEN POLAT Polis Memuru ELAZIĞFERHAT DEMİRTAŞ Polis Memuru DİYARBAKIRTORUN ÜNAL Polis Memuru İSTANBULMAHMUT DÜZTAŞ Polis Memuru SAMSUN 19 MAYIS PMYOEMRAH YILDIRIM Polis Memuru KAHRAMANMARAŞEMRE ALTUNAY Polis Memuru SAMSUNFARUK PİŞKİN Polis Memuru TOKATNECAT SEYHAN Polis Memuru DİYARBAKIRMÜCAHİT YALÇIN Polis Memuru TOKATHASAN BASRİ ÇAKICI Polis Memuru ERZURUM KRİMİNAL P.LAB.M.SERVET BÜLBÜL Polis Memuru MARDİNİSRAFİL GÜZEL Polis Memuru ANKARAFİKRET AKKAYA Polis Memuru BİNGÖLSAMİ TÜYSÜZOĞLU Polis Memuru BATMANALİCAN GÜNDEŞLİ Polis Memuru BAYBURTAZRAİL ÇİĞDEM Polis Memuru MARDİNİSMAİL KÜÇÜK Polis Memuru ANKARARECEP KARAÇOBAN Polis Memuru VANMURAT ÇAĞLAR Polis Memuru KASTAMONUMUSTAFA IŞIKDOĞDU Polis Memuru MUĞLAERCAN BOZKURT Polis Memuru KOCAELİCENGİZ ALTUNÖZ Polis Memuru SAMSUNSEDAT GÜLLÜ Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.ARİFE TÜRKSOYU Polis Memuru ANKARASERKAN DEMİREL Polis Memuru ANTALYAİBRAHİM BÜYÜK Polis Memuru ARTVİNNİHAT KAYMAK Polis Memuru ANKARAHASAN FİDAN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞFEVZİ DEMİRCİ Polis Memuru ADIYAMANYUSUF DEMEZ Polis Memuru ANKARAHALİL SAĞLAM Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET TURĞUT Polis Memuru DİYARBAKIRTELAT KÜÇÜK Polis Memuru MUŞRAMAZAN KESKİN Polis Memuru OSMANİYEHÜSAMEDDİN DENİZ Polis Memuru YOZGATMUSTAFA DERİN Polis Memuru HATAYABDİ KARABULUT Polis Memuru TOKATVEYSEL KARANİ ULU Polis Memuru İZMİR KRİMİNAL P.LAB.M.ETHEM ALAK Polis Memuru ŞANLIURFAKEMALEDDİN OKTAY Polis Memuru TOKATFAZIL KARAKAŞ Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET ÖKSÜR Polis Memuru TRABZONBİLAL ÇİÇEK Polis Memuru VANHASAN AKYILDIZ Polis Memuru KİLİSAHMET KORKMAZ Polis Memuru DİYARBAKIREBAMÜSLİM BÜYÜKPOLAT Polis Memuru AYDINOKTAY AMBARKÜTÜK Polis Memuru TOKATKADİR ÖZTÜRK Polis Memuru SİİRTERSAN BÜYÜKBAŞOĞLU Polis Memuru KOCAELİMEHMET KARAKÖSE Polis Memuru ÇORUMYUNUS İS Polis Memuru GÜMÜŞHANEMELEK PANPALLI Polis Memuru KAHRAMANMARAŞİSMAİL DİNKUL Polis Memuru ANKARAMUSTAFA BOZOĞLU Polis Memuru ADANA KRİMİNAL P.LAB.M.FURKAN KARAKELLE Polis Memuru ANKARAFERHAT YILMAZ Polis Memuru YOZGATMUSTAFA GELEZ Polis Memuru ADIYAMANZÜLFİKAR DEMİR Polis Memuru TOKATSAİT ÇİNİCİ Polis Memuru ANTALYAMUHARREM ÜNSAL Polis Memuru ANKARASERDAR IRMAK Polis Memuru AYDINHÜSEYİN CEYLAN Polis Memuru BURSAMEHMET FENER Polis Memuru KAYSERİHALİL KEL Polis Memuru GİRESUNFATİH VURGUN Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET ELMA Polis Memuru HUDUT KAPILARI DAİ.BŞK.ERDOĞAN KÖROĞLU Polis Memuru BATMANHÜSEYİN BALCI Polis Memuru ERZURUMBAYRAM ALİ ŞAHİN Polis Memuru DİYARBAKIRTURGUT KORKMAZ Polis Memuru HATAYÜMİT DİKİCİ Polis Memuru ARTVİNİLHAN İLERİ Polis Memuru VANMUSTAFA UNKUN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMURAT KORKMAZ Polis Memuru SİVASAHMET ZAFER ŞARLAK Polis Memuru DİYARBAKIRSİNAN KARASU Polis Memuru ANKARAHASAN YALPI Polis Memuru KARSTEVFİK KESKİNOĞLU Polis Memuru SAMSUNMEHMET GENÇ Polis Memuru İZMİRKADİR SEZGİN Polis Memuru AMASYAMEHMET ÇİMEN Polis Memuru MANİSAEMİN KAYAR Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM TEKEŞ Polis Memuru VANMEHMET SONGÜR Polis Memuru GAZİANTEPMUHAMMET DAVUT ÖZER Polis Memuru ANKARAERHAN DENİZ Polis Memuru ANKARAİSMAİL DOĞAN Polis Memuru DİYARBAKIRRAHİM OFLAZ Polis Memuru SİİRTHASAN HÜSEYİN DİRİK Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN GÜDER Polis Memuru ERZİNCANSEZGİN SEZER Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMUSTAFA VANLI Polis Memuru KOCAELİBİLAL SAVRAN Polis Memuru ISPARTABURHAN YAZICI Polis Memuru ERZURUMYAŞAR KARABAY Polis Memuru KONYAMUSA TAŞCI Polis Memuru İSTANBULABDULLAH ULUSOY Polis Memuru MARDİNMEHMET SAİT YAKUT Polis Memuru MUĞLAMEHMET ŞAHİN Polis Memuru KARAMANHAMİT MEHMET DOĞAN Polis Memuru MALATYAALİM ERLER Polis Memuru MARDİNMURAT KÖSA Polis Memuru ANKARAHASAN AKCALAR Polis Memuru KIRIKKALECEYHAN ÇELİK Polis Memuru BİTLİSÖZHAN DERİN Polis Memuru BALIKESİRYAKUP KUŞ Polis Memuru İSTANBULHAKAN KUMBASAR Polis Memuru İSTANBULBURAK AKDENİZ Polis Memuru TEKİRDAĞEMRE ERTUĞRAL Polis Memuru AMASYABETÜL SAĞLAM Polis Memuru MALATYAZAFER KAYA Polis Memuru YOZGATGÜRKAN ERHUN Polis Memuru DİYARBAKIRSELÇUK ŞENTÜRK Polis Memuru ARTVİNYUSUF KURT Polis Memuru ADANAAHMET ÇİLKIZ Polis Memuru ŞANLIURFASÜLEYMAN KIR Polis Memuru GAZİANTEPAHMET YILDIRIM Polis Memuru MARDİNHASAN TEKTAŞ Polis Memuru MARDİNHASAN HOTUNLU Polis Memuru AMASYAFATİH EREZ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMURAT ESEN Polis Memuru DİYARBAKIRCEBRAİL FIRTINA Polis Memuru ADIYAMANHİKMET ÖNAL Polis Memuru MALATYASEVİM ÇAYCİ Polis Memuru BURSAİSA CURABAZ Polis Memuru İSTANBULHASAN YILMAZ Polis Memuru GAZİANTEPKADİR UYAR Polis Memuru ERZİNCANFARUK MARANGOZ Polis Memuru EDİRNEMEHMET SAİT SAKINMAZ Polis Memuru MARDİNFATİH GÜRCÜOĞLU Polis Memuru ELAZIĞEMRAH KULAŞEN Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER İYİDOĞAN Polis Memuru GAZİANTEPRECEP PEHLİVAN Polis Memuru BİLECİKSAVAŞ SALTAY Polis Memuru SİVASAZİZ BATAR Polis Memuru İSTANBULMEHMET ŞAHİNKAYA Polis Memuru KÜTAHYAMELİH UĞUR Polis Memuru DÜZCEUFUK AVCI Polis Memuru BURSAİBRAHİM AKSU Polis Memuru ŞANLIURFAOSMAN ÜNİŞEN Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA KARAÇOBAN Polis Memuru VANKADİR UĞUZ Polis Memuru ELAZIĞABDULLAH TÜRKEN Polis Memuru YOZGATHAKAN YENGİN Polis Memuru MARDİNYÜCEL AGKIRAN Polis Memuru SAKARYAONUR SAMANCI Polis Memuru SAMSUNYUNUS ALBAYRAK Polis Memuru GAZİANTEPİSMAİL UÇAR Polis Memuru ŞIRNAKBEDRETTİN DELEN Polis Memuru SAMSUNSEDAT GÖKBURUN Polis Memuru MERSİNMUSTAFA YAŞARSOY Polis Memuru KAYSERİMEHMET YALÇIN KELEŞOĞLU Polis Memuru ERZURUMSİNAN GÜDÜL Polis Memuru ŞANLIURFAYAVUZ EFE Polis Memuru İSTANBULOSMAN FATİH KUZU Polis Memuru GAZİANTEPSÜLEYMAN KOCAGÖZ Polis Memuru DENİZLİBURAK GÜNDOĞDU Polis Memuru İSTANBULERHAN ÇELİK Polis Memuru MANİSAEMRAH BUĞDAY Polis Memuru ELAZIĞİLYAS ARSLAN Polis Memuru İSTANBULSADULLAHSAVAŞPolis Memuru NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞIAHMET ÖKELİ Polis Memuru MARDİNMUHAMMET URAL Polis Memuru İSTANBULSABİT DURSUN Polis Memuru MANİSAERGÜN BÜYÜKARSLAN Polis Memuru ERZİNCAN POMEMEJDER AKBEN Polis Memuru ŞANLIURFAALİ ÖZDEMİR Polis Memuru DENİZLİHARUN ÜLGER Polis Memuru MALATYASERKAN ÜNAL Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA BAYRAM Polis Memuru DENİZLİHARUN YETER Polis Memuru HATAYŞENOL KIYAR Polis Memuru NİĞDEREMZİ GÜNAY Polis Memuru ADANAMURAT SAYGILI Polis Memuru MARDİNBAYRAM ÇİÇEK Polis Memuru VANMEHMET EMİN ELMACİ Polis Memuru DİYARBAKIRLOKMAN ÇETİNKAYA Polis Memuru TOKATBAHADIR COŞAN Polis Memuru KOCAELİHALİL YUMUŞAK Polis Memuru ADIYAMANALİ BAKAN Polis Memuru DİYARBAKIRCENGİZ TÜĞEN Polis Memuru İSTANBULETHEM ULUNÇ Polis Memuru ŞIRNAKSÜLEYMAN ŞAHİN Polis Memuru BİNGÖLCUMALİ MEÇAN Polis Memuru ADIYAMANSERHAT ATEŞ Polis Memuru ARDAHANMÜSLÜM ATMACA Polis Memuru MARDİNRAŞİT BAKAN Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET SERDAR ÖZÇELİK Polis Memuru GAZİANTEPHACI DURMUŞ BOZ Polis Memuru KİLİSMEHMET DURAK Polis Memuru İSTANBULFATİH TEKİN Polis Memuru ARDAHANMUSTAFA SAĞIR Polis Memuru MERSİNZEHRA İKİNCİ Polis Memuru ESKİŞEHİRBEKİR ÇAVDAR Polis Memuru SİNOPLEYLA ÖZTÜRK Polis Memuru ADIYAMANYUNUS EMRE SARIKAYA Polis Memuru İSTANBULHÜSEYİN ERKUŞ Polis Memuru ERZURUMMUHARREM BAYRAK Polis Memuru İSTANBULGÖKHAN BAYDAL Polis Memuru SAMSUNMEHMET GARİP TALA Polis Memuru DİYARBAKIRMİKAİL AVCI Polis Memuru KAYSERİİLKER KOÇYİĞİT Polis Memuru YOZGATFATİH BULUT Polis Memuru ŞANLIURFACEMAL ADIGÜZEL Polis Memuru İSTANBULMURAT KIRBOĞA Polis Memuru DİYARBAKIRSERHAT GÖNÜL Polis Memuru ADIYAMANİSMAİL EKİZ Polis Memuru SİİRTHASAN HÜSEYİN DAĞ Polis Memuru DENİZLİMURAT KARAKEÇİDEN Polis Memuru İSTANBULMEHMET YALTAGİL Polis Memuru ELAZIĞYÜKSEL ŞİMŞEK Polis Memuru KONYASÜLEYMAN AKTAŞ Polis Memuru ANKARANURULLAH BAYER Polis Memuru DİYARBAKIRERDOĞAN GÖĞEBAKAN Polis Memuru HATAYNEVZAT ÇAKAR Polis Memuru MARDİNYUNUS BAYSAL Polis Memuru YALOVASAİT NUR MERDANE Polis Memuru SİVASÜSAME SERDAR AKKILIÇ Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA KAĞAN KURTOĞLU Polis Memuru ŞANLIURFAMEHMET ÖZTÜRK Polis Memuru ERZURUMNURULLAH KIR Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET ALİ POLAT Polis Memuru KOCAELİKASIM AKPINAR Polis Memuru MALATYAHANİFE GÖÇMEN Polis Memuru UŞAKYUSUF SAZAN Polis Memuru VANAYKUT AKYOL Polis Memuru ANTALYAMUHAMMET IŞIK Polis Memuru ANKARAKURTMAN ARSLAN Polis Memuru ERZURUMADNAN AŞKIN Polis Memuru ANTALYASAİT TAŞ Polis Memuru ADIYAMANŞEHMUS AKGÜL Polis Memuru İZMİRKÖKSAL YILMAZ Polis Memuru BATMANŞABAN KARAN Polis Memuru DENİZLİHÜSEYİN GENÇ Polis Memuru MARDİNMİKAİL ÇELİK Polis Memuru MARDİNMİKTAT UĞAZKAN Polis Memuru TOKATSERCAN ŞENCAN Polis Memuru ANKARASAMET GÜLSEVER Polis Memuru İZMİRENVER YAZGAN Polis Memuru IĞDIRVEYSEL KARAMAN Polis Memuru ŞANLIURFAÖZKAN ÜLGER Polis Memuru YOZGATSİBEL DOĞANŞAH ACAR Polis Memuru ŞIRNAKCAVİT ŞİMŞEK Polis Memuru BİNGÖLREGAİB TÜRK Polis Memuru ADIYAMANCUMA DANIŞMAN Polis Memuru ADIYAMANAHMET USLU Polis Memuru MARDİNYUSUF ALKAN Polis Memuru KOCAELİABDULLAH EMİR YÜZGÜLEÇ Polis Memuru HATAYMUSTAFA MEMİŞ Polis Memuru ERZURUMİSA ARICI Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA AKSÜLLÜ Polis Memuru ŞANLIURFAMURAT YESARİ Polis Memuru ADANAAHMET BOZKURT Polis Memuru MERSİNİBRAHİM ŞENGÜL Polis Memuru ŞANLIURFAHİLMİ GÖVSU Polis Memuru İSTANBULOSMAN BÜYÜK Polis Memuru MALATYAZİKRULLAH KAYA Polis Memuru ERZURUMYAKUP CAYMAZ Polis Memuru ŞANLIURFAALİ GEÇECİ Polis Memuru MARDİNHİDAYET BOZKURT Polis Memuru MALATYAALİ İHSAN BADAR Polis Memuru KARAMANMEHMET ALİ DEMİR Polis Memuru ŞANLIURFAERHAN DÖNMEZER Polis Memuru KARSBİRDAL MUĞLU Polis Memuru SİİRTABDULLAH YAMAN Polis Memuru MARDİNKUTBETTİN KAÇMAZ Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER FARUK ERGÜL Polis Memuru BİTLİSNABİ KOÇAK Polis Memuru ANKARAYUSUF ATEŞ Polis Memuru TUNCELİEMRE GÜNDÜZ Polis Memuru MARDİNERGİN BİRLİK Polis Memuru KOCAELİTURGUT ÖZHAN Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN SOYATİK Polis Memuru BURDUROĞUZ KIZIL Polis Memuru DİYARBAKIRVEYSİ IŞIK Polis Memuru ELAZIĞÖMER YILDIZHAN Polis Memuru BİTLİSHAMZA KUZUCU Polis Memuru KOCAELİYUSUF GÜRLEK Polis Memuru HATAYCUMA ATASEVER Polis Memuru ADANAİZZET AKPİNAR Polis Memuru ERZURUMALİ İBRAHİM DUYSAK Polis Memuru İSTANBULYUSUF KAPTAN Polis Memuru İSTANBULAHMET YILMAZ Polis Memuru YOZGATRECEP ÇANKAYA Polis Memuru DİYARBAKIRENSARİ TOPRAK Polis Memuru İSTANBULCELAL KARAKAN Polis Memuru SİVASALİ GÖKGÜLLÜ Polis Memuru MARDİNMEHMET AKTUĞ Polis Memuru MALATYAADEM DELİVELİ Polis Memuru HAKKARİYÜCEL USLAN Polis Memuru ORDUCÜNEYİD AKSU Polis Memuru BURSAHÜSEYİN TUNA Polis Memuru KARSSAİM DOĞANAY Polis Memuru ANKARASAMET ATAK Polis Memuru İSTANBULHAMZA PARLAK Polis Memuru BİNGÖLDAVUT SALMAN Polis Memuru BİTLİSDURDU DOĞAN Polis Memuru MİLLİ SARAYLAR KRM.ŞB.MDMURAT DELER Polis Memuru ŞANLIURFACEBRAİL ACAR Polis Memuru ŞANLIURFAMURAT KATI Polis Memuru ANKARAAHMET NİŞLİ Polis Memuru ŞANLIURFAMUSTAFA YİĞİT Polis Memuru AKSARAYBÜLENT ÇAYIR Polis Memuru ADANAEMİN DENİZ Polis Memuru OSMANİYEEMİN ANT Polis Memuru BİNGÖLALİ TURAL Polis Memuru TOKATAKİF GÜNEŞDOĞDU Polis Memuru İSTANBULSERDAR DAĞ Polis Memuru TOKATABDULLAH ÇOKASLAN Polis Memuru SİVASVEHBİ ÖZSÖZLÜ Polis Memuru BURSAÜMİT KIRIK Polis Memuru ANKARAFERDİ TURUL Polis Memuru ANKARAAHMET ÇAPKAN Polis Memuru MARDİNMUSTAFA ÇELİK Polis Memuru ADIYAMANBAYRAM BAŞ Polis Memuru ŞANLIURFAGÖKHAN GÖKMEN Polis Memuru MARDİNYILDIZ KARACA Polis Memuru KAYSERİNAİL ÖZÇELİK Polis Memuru ADIYAMANAYKUT GÜÇLÜ Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET YAŞA Polis Memuru DİYARBAKIRMURAT ENES ÖZEN Polis Memuru DİYARBAKIRBÜNYAMİN BOZDERE Polis Memuru GAZİANTEPDURAN TURGUT Polis Memuru DİYARBAKIRYALÇIN GÜLDAL Polis Memuru KARABÜKOSMAN ÇELİK Polis Memuru MUŞMEHMET SELİM IŞIK Polis Memuru MARDİNAHMET KURTOK Polis Memuru BURSAABDURRAHMAN İNCİ Polis Memuru KAYSERİEMRAH ÇAKMAK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞTUNCAY TOPALOĞLU Polis Memuru ADANAMESUT AÇIKGÖZ Polis Memuru SİİRTADNAN BUZDAN Polis Memuru AĞRIYUNUS ÖZTÜRKERİ Polis Memuru GAZİANTEPMESUT SERİK Polis Memuru MARDİNERDAL ANDAN Polis Memuru ADIYAMANMUSTAFA TOPAL Polis Memuru GAZİANTEPYUNUS CANYURT Polis Memuru UŞAKDURDU BAĞATIR Polis Memuru KİLİSABDULLAH KARAKAŞ Polis Memuru TUNCELİERDAL KUŞ Polis Memuru ELAZIĞATİLA DEMİRAL Polis Memuru YOZGATERCAN TOPRAK Polis Memuru EDİRNESERDAR DURSUN Polis Memuru MARDİNMURAT EVCİL Polis Memuru MALATYAKERİM KİREMİT Polis Memuru BURSAAHMET SARIKAYA Polis Memuru DİYARBAKIRTANER CAMCI Polis Memuru KONYAMEHMET KARAAĞAÇ Polis Memuru AYDINMEHMET ESAT ANAZ Polis Memuru İSTANBULONUR ASLAN Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET KIN Polis Memuru GAZİANTEPORHAN GÜRBÜZOĞLU Polis Memuru ANKARAİRFAN ELMAS Polis Memuru MALATYAOSMAN HÜYÜK Polis Memuru TOKATSİNAN YERLİKAYA Polis Memuru DİYARBAKIRRAŞİT KARAGÖZ Polis Memuru MARDİNYUSUF ÜNAL Polis Memuru AFYONKARAHİSARRECEP SÖNMEZSOY Polis Memuru MARDİNZEKİ AKSOY Polis Memuru ANKARAMEHMET HADİ ÇELİK Polis Memuru BATMANKORAY KIRATİK Polis Memuru KOCAELİABDULSELAM ÇINAR Polis Memuru ERZURUMMUHAMMET BALCIDAĞ Polis Memuru ORDUSAVAŞ AÇIKGÖZ Polis Memuru DİYARBAKIRSALTUK BUĞRA AKÇAKOYUN Polis Memuru VANYUNUS YAZICI Polis Memuru KAYSERİVEDAT AK Polis Memuru ERZİNCANHARUN GEÇER Polis Memuru İZMİRHULUSİ KOÇYİĞİT Polis Memuru ANKARAMEHMET BOZKURT Polis Memuru TOKATKADİR ÇİÇEK Polis Memuru İSTANBULMEHMET ALİ YILMAZ Polis Memuru KAYSERİYUSUF SAMET KAYA Polis Memuru MERSİNBURAK ÇEVİK Polis Memuru BURSAHÜSEYİN TEKDEMİR Polis Memuru GAZİANTEPHASAN ESENDERE Polis Memuru MARDİNNİYAZİ KUŞÇU Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER ACER Polis Memuru DÜZCENURULLAH EKİCİ Polis Memuru İSTANBULADEM GÜNERİ Polis Memuru MALATYAERSİN DOĞAN Polis Memuru MARDİNFATİME ACAR ÖRNEK Polis Memuru ÇORUMİLYAS BALKANCI Polis Memuru ÇANAKKALEHARUN KULMAÇ Polis Memuru MARDİNHASAN TUNCEL Polis Memuru İSTANBULSEFA SEPET Polis Memuru ANKARAORHAN BAYKUŞ Polis Memuru AMASYAFARUK KUZU Polis Memuru GAZİANTEPABDULLAH GÜRER Polis Memuru MİLLİ SARAYLAR KRM.ŞB.MDFİKRET TUNCAY Polis Memuru MARDİNABDULLAH SÜLEYMAN ÇİÇEK Polis Memuru DİYARBAKIRVEYSEL GÜLERYÜZ Polis Memuru İSTANBULUĞUR SARI Polis Memuru İSTANBULHAKAN BAKAR Polis Memuru OSMANİYEİSMAİL DALKILINÇ Polis Memuru ANKARAMURAT AYRANCI Polis Memuru DİYARBAKIRYAKUP KELEŞ Polis Memuru ERZURUMMURAT ÖZKAYA Polis Memuru ERZURUMMUSTAFA HÜDAYİ EKER Polis Memuru MERSİNFATİH ÇAKMAK Polis Memuru AĞRIMAHMUT ÇELİK Polis Memuru ARTVİNADNAN AKBALI Polis Memuru KOCAELİENGİN AKKAYA Polis Memuru ANKARAAHMET AKSAN Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET BOLAT Polis Memuru KAYSERİERSİN YILDIRIM Polis Memuru DİYARBAKIRHANİFİ KAYA Polis Memuru MANİSAGÜRCAN YENİDÜNYA Polis Memuru UŞAKZAHİDE ASLAN Polis Memuru POLİS AKADEMİSİ BŞK.SERKAN NANİM Polis Memuru RİZEAKİF TÜRKGENÇ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞİSLAM SERKAN SÖNMEZ Polis Memuru ANKARAZÜHAL ÜDÜM Polis Memuru ÇANKIRIYUNUS EMRE KARASU Polis Memuru MARDİNİDRİS AKAN Polis Memuru DİYARBAKIRBAYRAM ELMAS Polis Memuru YOZGATFATİH ÇETİN Polis Memuru ADIYAMANAKİF GÜZELBULUT Polis Memuru DİYARBAKIRHALİL ÇEKİLDAŞ Polis Memuru KASTAMONUSADIK ÇEKİÇ Polis Memuru ÇORUMYILMAZ İMAMOĞLU Polis Memuru ERZURUM KRİMİNAL P.LAB.M.NURULLAH FİDAN Polis Memuru BURSAHARUN AYDIN Polis Memuru ADIYAMANFATİH KALKAN Polis Memuru ERZİNCANMEHMET YALÇIN Polis Memuru İSTANBULAYKUT KOÇYİĞİT Polis Memuru İSTANBULSERKAN KAYA Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKHAKAN KESKİN Polis Memuru ADIYAMANADEM BUZLU Polis Memuru ERZURUMSATILMIŞ TOPRAKCI Polis Memuru DİYARBAKIRKENAN TERMEK Polis Memuru DENİZLİGAZİ MACİT Polis Memuru BATMANERKAN DAĞLI Polis Memuru ANKARAUĞUR ELVERDİ Polis Memuru İSTANBULGÜRKAN BALIKÇI Polis Memuru KARSARİF AKYILDIZ Polis Memuru ANKARAOSMAN BİLİR Polis Memuru VANSÜLEYMAN AYDIN Polis Memuru ANKARAHALİL İBRAHİM ARSLAN Polis Memuru BİLECİKİLHAN SALARVAN Polis Memuru ERZURUMMÜCAHİT ŞİMŞEK Polis Memuru ANKARABAYRAM GÜL Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA İPEK Polis Memuru BİTLİSHAZRET KAYA Polis Memuru MARDİNNECDET TARI Polis Memuru HATAYMUSTAFA KARAKAYALI Polis Memuru BURSAHÜSEYİN ÖZER Polis Memuru İSTANBULERDOĞAN TOPAL Polis Memuru İSTANBULUFUK DÜRÜSTER Polis Memuru ANKARAZAFER KALINCA Polis Memuru BİNGÖLHASAN KARPUZ Polis Memuru DİYARBAKIRATAMAN YETKİNELÇİ Polis Memuru AYDINERTUĞRUL TÜRKATALAY Polis Memuru KONYABATTAL İLİK Polis Memuru GAZİANTEPMUSTAFA TOPÇU Polis Memuru ARTVİNMUSTAFA GÜNEŞ Polis Memuru AYDINMEHMET CANDAN Polis Memuru BATMANKENAN KAYA Polis Memuru GAZİANTEPÜMİT İŞLER Polis Memuru BİNGÖLTAYFUN ERDOĞAN Polis Memuru VANEREN CAMBAZTEPE Polis Memuru İSTANBULBELMA DENİZ Polis Memuru YALOVAEMRE SAKA Polis Memuru ERZURUMİBRAHİM ESKİ Polis Memuru SAKARYAARZU GEYİKLİ Polis Memuru MARDİNERKAN TOSUN Polis Memuru VANSİNAN GÜMÜŞ Polis Memuru İSTANBULYAVUZ ÇALTA Polis Memuru İSTANBULKENAN TEKE Polis Memuru HAKKARİİSMAİL ÖZTUNÇ Polis Memuru GAZİANTEPYAKUP ŞİMŞEK Polis Memuru GÜMÜŞHANEMAHMUT KARTAL Polis Memuru BATMANSONER SARI Polis Memuru RİZEEMRAH YILDIRIM Polis Memuru ERZURUMSEVDA HASMER Polis Memuru ANKARAYUSUF DÖNMEZ Polis Memuru AĞRIFARUK GÖREN Polis Memuru KAYSERİYÜKSEL EYÜPAĞAOĞLU Polis Memuru DİYARBAKIR KRİMİNAL P.LAB.M.BAYRAM MAZMAZ Polis Memuru HATAYVOLKAN GÜRSOY Polis Memuru MALATYAMEHMET ALİ TEMELTAŞ Polis Memuru İSTANBULNAFİZ DURMAZ Polis Memuru SİVASSEMİH ÇAĞLAR Polis Memuru AMASYAHACI HASAN AKKÖZ Polis Memuru ADIYAMANBİLGİN BESİ Polis Memuru BURSARAMAZAN ÖZGÜLEŞ Polis Memuru AYDINVEYSEL AYKAL Polis Memuru AĞRITURAN GÖKÇEL Polis Memuru ERZİNCANMUHAMMET FUAT ÖNER Polis Memuru KONYAMURAT SAYGILI Polis Memuru MARDİNBAYRAM YANAR Polis Memuru SİVASDURAN BAŞOĞLU Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.SALİM CANDAN Polis Memuru IĞDIRÖMER DALOĞLU Polis Memuru BURDURHÜMANUR KALAYCI Polis Memuru KIRŞEHİRGÜVEN KALKAN Polis Memuru MERSİNKAMİL CEYLAN Polis Memuru YOZGATEMİR AKCAN Polis Memuru SİİRTHALİL KÖŞŞEK Polis Memuru ADANAOSMAN AYKAÇ Polis Memuru SİVASZAFER ÖZDEMİR Polis Memuru İSTANBULORHAN TAT Polis Memuru BARTINMUHAMMET NURİ KURTBAŞ Polis Memuru BİNGÖLERSİN KIŞLA Polis Memuru BURSASEFA ERGÜN Polis Memuru İSTANBULKENAN ELGÜN Polis Memuru IĞDIRADEM ASLAN Polis Memuru ADANAÖZKAN AK Polis Memuru ERZURUMGÜLİSTAN ERYILMAZ Polis Memuru ERZURUMSEMİH İLHAN Polis Memuru DİYARBAKIRTUNCAY ERDEM Polis Memuru MARDİNABDULLAH DİNÇER Polis Memuru YOZGATNEVZAT KOÇAK Polis Memuru KIRKLARELİEMRAH AYRIKAN Polis Memuru İSTANBULDAVUT ÇIRALIK Polis Memuru MARDİNZEKİ ERİK Polis Memuru İSTANBULEBUBEKİR ÖZAYDIN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞŞAHİN İNAN Polis Memuru DİYARBAKIRÜMİT KADİR BAKIR Polis Memuru BARTINENGİN İZCİ Polis Memuru DİYARBAKIRRAMAZAN YETİŞİR Polis Memuru DİYARBAKIRHÜSEYİN KARA Polis Memuru İSTANBULRECEP KARTAL Polis Memuru VANALİ ÖZDEMİR Polis Memuru İSTANBULMUHARREM BOZTAŞ Polis Memuru BURSA KRİMİNAL P.LAB.M.ERHAN DEMİR Polis Memuru ERZURUMERSEV KIRMIZIGÜL Polis Memuru MALATYASALİM KEÇE Polis Memuru İSTANBULFATİH GÜL Polis Memuru BİNGÖLMUHAMMET BALABAN Polis Memuru KAYSERİMEHMET ÖZ Polis Memuru İSTANBULFARUK DEMİRCİ Polis Memuru VANMUSTAFA SARPKAYA Polis Memuru ANTALYAŞAHİN ARSLAN Polis Memuru ŞANLIURFAERKAN ERDOĞAN Polis Memuru BİTLİSTARIK SOYALAN Polis Memuru MUŞSÜLEYMAN SAYGILI Polis Memuru ANTALYAŞÜKRÜ GÜZEY Polis Memuru İSTANBULMEVLÜT TEKİN Polis Memuru EDİRNEMURAT DAĞAŞAR Polis Memuru İSTANBULFATİH MECEK Polis Memuru İSTANBULAHMET AKTAŞ Polis Memuru ERZURUMTUFAN TOSUN Polis Memuru AYDINMAHMUT KARATAŞ Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM ŞENTÜRK Polis Memuru İSTANBULYASİN AKAR Polis Memuru ANKARASÜLEYMAN MANSIZ Polis Memuru DİYARBAKIRBAKİ ÇEŞME Polis Memuru ERZURUMCEMİL ADİYAMAN Polis Memuru DİYARBAKIR KRİMİNAL P.LAB.M.HİKMET YILMAZ Polis Memuru ADIYAMANİBRAHİM DEVECİ Polis Memuru İSTANBULGÖKHAN İDEM Polis Memuru AĞRIOSMAN BAHADIR SIRLI Polis Memuru ESKİŞEHİRVEYSEL ŞAHİN Polis Memuru KONYAAHMET ÇOBAN Polis Memuru IĞDIRAYŞE TUĞBA BALABAN Polis Memuru ERZURUMESAT KUTUPOĞLU Polis Memuru KAHRAMANMARAŞHACI AHMET KALENDER Polis Memuru KAHRAMANMARAŞHALUK POLAT Polis Memuru ERZURUMMEHMET YAŞAR ŞENATEŞ Polis Memuru ADANA KRİMİNAL P.LAB.M.SAMET AYDOĞDU Polis Memuru KARSEBRU YAŞARSOY Polis Memuru KAYSERİORHAN YEŞİLTAŞ Polis Memuru ŞANLIURFATANER TAŞKIN Polis Memuru TUNCELİBAHRİ CİHAN YILDOĞAN Polis Memuru ANKARANESİMİ KARS Polis Memuru GİRESUNFERHAT KELLEGÖZ Polis Memuru ANKARAÖZCAN DEMİR Polis Memuru İSTANBULKEMAL COŞĞUN Polis Memuru İZMİRŞÜKRÜ HALİT GENÇ Polis Memuru ANTALYAFERDİ BARAN Polis Memuru ERZURUMALİ ALTUN Polis Memuru TOKATNİHAT ALTUĞ Polis Memuru YOZGATSEMİH ERTAN Polis Memuru AĞRITOLGA UÇAR Polis Memuru İSTANBULRECEP KAÇAR Polis Memuru İSTANBULİSMAİL BOZKURT Polis Memuru ANKARASEMA TOPAL Polis Memuru İSTANBULCEM DEMİREL Polis Memuru KONYAUĞUR ALBAYRAK Polis Memuru MUŞÖZLEM RABİA AKIN Polis Memuru GÜMÜŞHANEMETİN ŞAHİN Polis Memuru VANTALİP KABADAYI Polis Memuru ADIYAMANSİNAN YAYLA Polis Memuru ADANAYAKUP YILMAZ Polis Memuru BİTLİSNURİ AKALIN Polis Memuru DİYARBAKIRRAMAZAN YALÇIN Polis Memuru GAZİANTEPERTUĞRUL BAYINDIR Polis Memuru MARDİNÖMER ZÜLKADİR Polis Memuru AĞRIMÜRSEL ŞİŞMAN Polis Memuru MİLLİ SARAYLAR KRM.ŞB.MDRECEP TAĞ Polis Memuru İSTANBULNİLÜFER AÇIKGÖZ Polis Memuru KARAMANHANİFİ ÖZER Polis Memuru ERZURUMALİ KARACA Polis Memuru KONYAYUNUS TEMURCUOĞ Polis Memuru SİİRTHARİS AKSOY Polis Memuru ADIYAMANEMRAH ÇAKIROĞLU Polis Memuru AĞRIMUSTAFA BARUT Polis Memuru DİYARBAKIRGÖKHAN ÇALIK Polis Memuru VANSÜREYYA SAĞLAM Polis Memuru AĞRIMUHARREM ŞEKER Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN AKHAN Polis Memuru IĞDIRMUHLİS BAŞOL Polis Memuru KÜTAHYAHALİL AKDAĞ Polis Memuru VANOSMAN DEMİR Polis Memuru HATAYOKTAY KAÇAN Polis Memuru İSTANBULKUBİLAY KARAKOÇ Polis Memuru ADIYAMANMUSTAFA ŞİMŞEK Polis Memuru DİYARBAKIRGÖKHAN BAŞIBÜYÜK Polis Memuru KONYAÇAĞLAR BAYRAK Polis Memuru KOCAELİALİ ÇAKMAK Polis Memuru MARDİNAHMET ARSLAN Polis Memuru DİYARBAKIREMRE KARAARSLAN Polis Memuru ANTALYAMUSTAFA BAHÇİVAN Polis Memuru GAZİANTEPAHMET OLCAYTÜBERDİ Polis Memuru DİYARBAKIRKAMİL AKKOÇ Polis Memuru ADANABURHANETTİN ÖZDEMİR Polis Memuru ANKARASEMRA KİBAR Polis Memuru DİYARBAKIRMUSA SU Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM SARI Polis Memuru ŞANLIURFAHÜSEYİN COŞKUN Polis Memuru KAYSERİMURAT YAMAN Polis Memuru ERZURUMİSMAİL ÖZAY Polis Memuru İSTANBULBEKİR UĞUZ Polis Memuru ERZURUMHARUN ARAS Polis Memuru AĞRISALİH KEKLİK Polis Memuru İZMİRMUSTAFA OKUTAN Polis Memuru İSTANBULALİ İHSAN ŞANLITÜRK Polis Memuru TRABZONOSMAN ALİOSMANOĞLU Polis Memuru HATAYMUSTAFA KOÇAK Polis Memuru ANKARAMEHMET ASLAN Polis Memuru MARDİNBURAK KARATAŞ Polis Memuru ANKARAMURAT DÖNMEZ Polis Memuru ANKARABURAK ŞEN Polis Memuru İSTANBULAHMET ŞAHİN Polis Memuru ANTALYAAYHAN GÜNDÜZ Polis Memuru İSTANBULMAŞALLAH AZBAY Polis Memuru ÇORUMÖMER CAN US Polis Memuru GAZİANTEPSERCAN BAHADIR Polis Memuru KAYSERİMUSTAFA ŞENEL Polis Memuru VANYÜKSEL YUŞAN Polis Memuru DİYARBAKIRERKAN YILDIRIM Polis Memuru ADIYAMANTURGAY AYDOĞAN Polis Memuru BATMANVEYSEL UĞUR Polis Memuru VANMURAT OYMAK Polis Memuru AFYONKARAHİSARBEHİCE KARAKOYUN Polis Memuru MALATYAYILMAZ BOZKURT Polis Memuru BURSAMEHMET SİYAH Polis Memuru DİYARBAKIRAYDIN AYDOĞAN Polis Memuru ADIYAMANRAMAZAN ÇELİK Polis Memuru BURDUROSMAN AKGÜN Polis Memuru DİYARBAKIROSMAN YAVUZ Polis Memuru VANYUSUF KAYA Polis Memuru İSTANBULBEYAZIT DURANOĞLU Polis Memuru ADANANİZAM ÇAĞLAROĞLU Polis Memuru TOKATVEDAT ÖTEGEN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞFARUK BAYRAM Polis Memuru BİNGÖLABDULSAMET ÖZTÜRK Polis Memuru İSTANBULHASAN GÜLER Polis Memuru MARDİNSİNAN DURMUŞCAN Polis Memuru BİNGÖLŞERAFETTİN YAYLAK Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN KARACA Polis Memuru KONYAYUSUF COŞKUN Polis Memuru ANKARANURAY ÖZÜBEK Polis Memuru ANKARAMUSTAFA YILDIRIM Polis Memuru MANİSAABDULLAH AYDIN Polis Memuru MALATYAMEHMET ALİ AKCİĞER Polis Memuru KOCAELİMİKAİL DAĞCI Polis Memuru DİYARBAKIRSERDAR SELVİ Polis Memuru ANKARAEMRAH ÖZÇELİK Polis Memuru TOKATMETİN DOĞAN Polis Memuru ANKARAERCAN BULAK Polis Memuru SİVASFATİH AVCI Polis Memuru İSTANBULTAYFUN PAYAS Polis Memuru HUDUT KAPILARI DAİ.BŞK.SEYDİ APAYDIN Polis Memuru ŞANLIURFASERVET MAÇİN Polis Memuru İSTANBULMEHMET ALİ ÖZBEN Polis Memuru ANKARAYAHYA AKIN Polis Memuru SAMSUNORHAN PARLAKYILDIZ Polis Memuru BURSAFATİH KOYUNCU Polis Memuru İZMİRFİDAN ADALAN Polis Memuru KOCAELİİBRAHİM KURT Polis Memuru GÜMÜŞHANEUFUK SEVGİ Polis Memuru ANKARAMEHMET TEMEL Polis Memuru DİYARBAKIRİSMAİL GÜNALTAY Polis Memuru ELAZIĞAHMET DEMİRKAN Polis Memuru GAZİANTEPMEHMET SELÇUK AKPINAR Polis Memuru İSTANBULENES ÜNLÜ Polis Memuru KIRIKKALEMURAT ÇELİK Polis Memuru BATMANMUSTAFA ÖZDEMİR Polis Memuru ANKARARIZA COŞKUN Polis Memuru ANKARAŞERİF DEPELİ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞDAVUT DÖNMEZ Polis Memuru KONYAEYÜP SAYIN Polis Memuru AFYONKARAHİSARCİHAN DOGAN Polis Memuru BİNGÖLŞEYHMUS HALİL YILDIRIM Polis Memuru DİYARBAKIRERHAN KESKİN Polis Memuru DÜZCESEMİH MOR Polis Memuru TUNCELİGÖKHAN ALTINSOY Polis Memuru ŞIRNAKABDURRAHMAN CİHAT ÇİÇEK Polis Memuru İSTANBULKADİR YURDDAŞ Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA KALAK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞRIDVAN ÖZEK Polis Memuru KÜTAHYAALİ DUYMAZ Polis Memuru ADIYAMANERCAN AKBEN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞRAMAZAN BALCAN Polis Memuru DİYARBAKIRABDULLAH DEVECİ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞYÜKSEL ALAZ Polis Memuru DİYARBAKIRVEYSİ İLKAYA Polis Memuru MARDİNMEHMET ARĞAN Polis Memuru MARDİNAHMET DAĞLI Polis Memuru GAZİANTEPUĞUR AKKAYA Polis Memuru ORDUERMAN ÖZER Polis Memuru HUDUT KAPILARI DAİ.BŞK.CELİL ÇİFTCİ Polis Memuru BURSACEMİL GÜL Polis Memuru TEKİRDAĞİBRAHİM ERTEN Polis Memuru ANKARARUHİ TINGIR Polis Memuru İSTANBULİSMAİL ÖZDEMİR Polis Memuru ADIYAMANVEDAT ÜÇDAL Polis Memuru BURSAVEDAT VEYSEL KURAN Polis Memuru BİLECİKONUR SAMET DİREN Polis Memuru MARDİNADEM KÜTÜK Polis Memuru ŞIRNAKMUSTAFA TOPAL Polis Memuru ŞANLIURFARAMAZAN KARAYOKUŞ Polis Memuru BATMANİSMAİL ARIKAN Polis Memuru MARDİNMUHSİN ASAN Polis Memuru TOKATFAZLI OĞUZ Polis Memuru SİVASTURGUT PAKSOY Polis Memuru OSMANİYEYUNUS ÇELİK Polis Memuru KARAMANAHMET SAYDAM Polis Memuru KAYSERİUĞUR GÜLBAHAR Polis Memuru BURSASONER ORHAN Polis Memuru ARTVİNCELALETTİN TÜRE Polis Memuru ANKARAHAKAN ÇAKAN Polis Memuru ARTVİNAHMET ÇETİNBAŞ Polis Memuru DİYARBAKIRMURAT ALABACAK Polis Memuru VANNAKİ BOZLAN Polis Memuru ADANATOLGAY AKTAŞ Polis Memuru ERZİNCANİBRAHİM ZİLELİ Polis Memuru MARDİNADEM AKYEL Polis Memuru TANIK KORUMA DAİ.BŞKİSA POYRAZER Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKİSMAİL KAYA Polis Memuru ADIYAMANAHMET ORHAN Polis Memuru BATMANRECEP GÜLEÇ Polis Memuru İSTANBULGÖKSAL TOPAL Polis Memuru DİYARBAKIRORHAN ALTUN Polis Memuru ADIYAMANYUSUF ABLAK Polis Memuru OSMANİYEFATİH MEHMET ÇİMEN Polis Memuru DİYARBAKIRCİHAD TATLI Polis Memuru KAYSERİBAHADIR ÇELİKDEN Polis Memuru BATMANAHMET SUNGUR Polis Memuru ANKARAESMA KOCA Polis Memuru DİYARBAKIRİSMAİL GÖZÜELA Polis Memuru İSTANBULAHMET PINAR Polis Memuru ERZURUMABDULLAH SAĞIR Polis Memuru SİVASMAHMUT CEMİLOĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRSELAHATTİN ATLI Polis Memuru VANHALİT VAROL Polis Memuru MERSİNHASAN KARAYEL Polis Memuru BAYBURTMEHMET ALİ KEÇECİ Polis Memuru İSTANBULMUHAMMED KASIM ERÇEVİKBAŞ Polis Memuru DENİZLİSERVET SUNDUVAÇ Polis Memuru YOZGATALİ KIRLAR Polis Memuru KAHRAMANMARAŞSERHAT KAYA Polis Memuru DİYARBAKIRHASAN HÜSEYİN SARIKAYA Polis Memuru MARDİNHALUK KAMAZ Polis Memuru OSMANİYESİNAN AHMET KARAKUŞ Polis Memuru İZMİRMUSTAFA DÜZCELİ Polis Memuru SİVASSERDAL ÇAVUŞ Polis Memuru DİYARBAKIRİDRİS HARMANDA Polis Memuru ADIYAMANŞEHNAZ KOCASAKAL Polis Memuru ANKARAÖZKAN ÖZER Polis Memuru BALIKESİRİSA ÖNSÖZ Polis Memuru ÇANKIRIMURAT ÖZKAN Polis Memuru ERZURUMASIM ORUÇ Polis Memuru ŞIRNAKAHMET YÜCE Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.MAHMUT ŞAHİN Polis Memuru ADIYAMANHİCRAN KOŞAN Polis Memuru VANERDAL ÖZKAN Polis Memuru İSTANBULSEMRA DEMİRHAN Polis Memuru ARTVİNÖMER BAG Polis Memuru OSMANİYEHALİL İBRAHİM YALMAN Polis Memuru HATAYMUSA KEKLİK Polis Memuru İSTANBULKAHRAMAN BOZDEMİR Polis Memuru ŞANLIURFAMUSTAFA İNAN Polis Memuru TEKİRDAĞHALİL ÖZTÜRK Polis Memuru BATMANÖMER KESKİN Polis Memuru SİİRTFARUK ALTINDAĞ Polis Memuru ANKARANECİP ŞAHİN Polis Memuru NEVŞEHİRSAVAŞ SARIKAYA Polis Memuru ERZURUMREŞİT KAPLAN Polis Memuru ANTALYAESMA BAĞ Polis Memuru ERZURUMRECEP ÇETİN Polis Memuru ŞANLIURFAEBRU BERAT YEŞİLIRMAK Polis Memuru ANKARAHARUN TUNCER Polis Memuru DENİZLİGAMZE BORAN Polis Memuru BURSA KRİMİNAL P.LAB.M.YASİN AKİF CÖMERT Polis Memuru DİYARBAKIRGÖKHAN ÜSTÜN Polis Memuru SİVASSELAHATTİN KARAKUŞ Polis Memuru ŞANLIURFABEDİR PAMUK Polis Memuru DİYARBAKIRİBRAHİM HALİL AKGÖZ Polis Memuru ŞANLIURFAYASİN PAMUK Polis Memuru BATMANLUTFULLAH KOCADEMİR Polis Memuru VANHÜSEYİN YILDIZ Polis Memuru ADANARAMAZAN BULDU Polis Memuru İSTANBULOLCAY DEMİR Polis Memuru ADIYAMANAHMET KAYA Polis Memuru İSTANBULCEMİL KUYUCU Polis Memuru MALATYAİBRAHİM COŞGUN Polis Memuru BATMANMUSTAFA ÖZBEK Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.ÖZCAN ŞEVİK Polis Memuru MANİSAFATİH ÖYMEZ Polis Memuru ISPARTAHATİCE COŞKUN Polis Memuru DİYARBAKIRYAKUP YILMAZ Polis Memuru İSTANBULFATİH BUYUN Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA GÜLLE Polis Memuru BİTLİSŞAHİN KÖNGÜL Polis Memuru İSTANBULSERCAN DEDEOĞLU Polis Memuru MARDİNSAİT YILMAZ Polis Memuru İSTANBULEYÜP ARDIÇ Polis Memuru SİVASERHAN BEKMEZCİ Polis Memuru DİYARBAKIRMETİN KIRICI Polis Memuru MERSİNFATİH GENÇKİREN Polis Memuru TEKİRDAĞÖMER ÇİMEN Polis Memuru DİYARBAKIRSENEM SONTAY Polis Memuru ERZURUMERHAN YILDIRIM Polis Memuru ANKARARAMAZAN AKARSU Polis Memuru AFYONKARAHİSARMUSTAFA ÇAY Polis Memuru ANKARAABDURRAHMAN ÖZDEMİR Polis Memuru ERZURUMOKTAY SARAÇ Polis Memuru GAZİANTEPALİ ATAN Polis Memuru MARDİNABDURRAHMAN GÖKCEGÖZ Polis Memuru KOCAELİFATİH VATANKULU Polis Memuru BURSAELİF DEVİR Polis Memuru İZMİRBEYTULLAH ÇOPUROĞLU Polis Memuru İSTANBULALİ ÖZDEMİR Polis Memuru TRABZONFATİH UYSAL Polis Memuru ANTALYASABRİ OKAN ŞEKER Polis Memuru KAHRAMANMARAŞHABİP ASLAN Polis Memuru ARTVİNBURAK SOYDAN Polis Memuru VANİSMAİL ÖLÇER Polis Memuru BİNGÖLABDURRAHMAN YAĞMUR Polis Memuru ANKARATAYGUN TUNA Polis Memuru İZMİRSERKAN KAYA Polis Memuru KAYSERİSAMET ECEVİT Polis Memuru OSMANİYEİBRAHİM ESEN Polis Memuru ŞANLIURFAİLKAY YİĞİT Polis Memuru ŞIRNAKAYTEN YILMAZ Polis Memuru RİZEMUHAMMET KARAKOYUN Polis Memuru MALATYAALİ OSMAN AŞKIN Polis Memuru BURSAUĞUR ÖKKEŞ YÜCEL Polis Memuru ANKARAMUSA ÇAYLAR Polis Memuru MERSİNAYDIN TAŞ Polis Memuru BİLECİKAHMET YAVUZ Polis Memuru ERZURUMÖMER ŞAHİN Polis Memuru TOKATÇETİN CEREN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMETİN FARUK DÖNMEZ Polis Memuru TUNCELİARİF BULUT Polis Memuru ANKARAMUSTAFA İZGİ Polis Memuru DİYARBAKIRABDULLAH ÖZTAŞ Polis Memuru ADANAHÜSEYİN TANER Polis Memuru MALATYAMEHMET HANÇER Polis Memuru MARDİNFIRAT ESEN Polis Memuru İZMİRMUSTAFA GÜNDÜZ Polis Memuru ADANAFATİH KOÇ Polis Memuru KONYAMEHMET KALAN Polis Memuru AFYONKARAHİSARHAKAN GÖRMEZ Polis Memuru ADIYAMANHASAN ALÇİN Polis Memuru MALATYAMAHMUT DİKMEN Polis Memuru ANKARAKEREM TÖZLUYURT Polis Memuru ZONGULDAKMEHMET KARACA Polis Memuru DİYARBAKIRMURAT ŞEKER Polis Memuru BURSAERKAN KARADENİZ Polis Memuru TEKİRDAĞAHMET KIZILDAĞ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞSELÇUK YAVUZ Polis Memuru VANKUTSAL KELEŞ Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA CENGİZ Polis Memuru İSTANBULKADİR YAMAN Polis Memuru ANTALYAAHMET SAVAŞ Polis Memuru MALATYANUSRET BOLAT Polis Memuru KİLİSMEHMET KARŞIT Polis Memuru SAMSUNHARUN TUNÇ Polis Memuru İSTANBULGÖKHAN DEMİR Polis Memuru ANKARAMEHMET KALMIŞ Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET FATİH NAZLI Polis Memuru İSTANBULKEMAL DOĞAN Polis Memuru MALATYAKARACA TEKİNARSLAN Polis Memuru NEVŞEHİRSAMİ KOCABAY Polis Memuru ANKARARAMAZAN KIZILHAN Polis Memuru MARDİNHALİS KAYA Polis Memuru ÇANAKKALETUNAHAN ERTAN Polis Memuru ANKARAMEHMET TUFAN Polis Memuru BİNGÖLYASİN KAHRAMAN Polis Memuru GAZİANTEPERDEM YILDIRIM Polis Memuru ADANAYAKUP ÇALIK Polis Memuru ANKARAONUR YILDIRIM Polis Memuru BİNGÖLMUSTAFA EKİCİ Polis Memuru KONYAÖMER TİMUR Polis Memuru İSTANBULHAKAN AŞKIN BOZKURT Polis Memuru ANKARABEKİR ZAĞLI Polis Memuru KAYSERİHACI YUSUF BİLİCİ Polis Memuru AĞRIHÜSEYİN ALPTEKİN Polis Memuru ADANAÖMER ZENGİN Polis Memuru BALIKESİRMEHMET ZEKİ DAĞ Polis Memuru İSTANBULYASİN EREL Polis Memuru ERZURUMYÜCEL EROL Polis Memuru ANTALYAAYDIN ARIKAN Polis Memuru ADANASERDAR GÜN Polis Memuru KAYSERİSÜMEYYE ÇETİN Polis Memuru VANAHMET ÖNCEL Polis Memuru ANKARAÖMER FARUK YILDIRIM Polis Memuru NEVŞEHİRFATİH DEMİRTAŞ Polis Memuru VANSİNAN VURAL Polis Memuru ARTVİNİBRAHİM ŞEN Polis Memuru DİYARBAKIRYASİN BÜLBÜL Polis Memuru ANKARAÖZGÜR ALTINSOY Polis Memuru KARSABDULLAH GÜMÜŞ Polis Memuru MARDİNALİBEY KARAASLAN Polis Memuru ANKARAALİ DEMİR Polis Memuru BURSAFUNDA ÖZHAN Polis Memuru İSTANBULNİHANİ TAŞGIN Polis Memuru TOKATYUNUS ÇABUKEL Polis Memuru KIRIKKALEİKBAL AKYILDIZ Polis Memuru KONYASEZAİ MUTLU Polis Memuru KAYSERİSERHAT TÜMÜKLÜ Polis Memuru YOZGATSÜLEYMAN SEFA CÖMERT Polis Memuru İSTANBULHASAN ÖZDAL Polis Memuru ANKARAMAHMUT ÖZPOLAT Polis Memuru KİLİSÖMER ERCİYAS Polis Memuru KIRIKKALEEMİN SEÇKİN Polis Memuru DİYARBAKIRTAHİR SERT Polis Memuru VANHACI KARADAĞ Polis Memuru MUŞİSMAİL AKTAŞ Polis Memuru ANKARARECEP KARA Polis Memuru ANKARAŞENOL KAYAHAN Polis Memuru MANİSAMUSTAFA KESKİNKILIÇ Polis Memuru ELAZIĞFERHAT ULUTAŞ Polis Memuru İSTANBULHASAN YÜCEL AYKUT Polis Memuru MUŞFATİH TAŞDEMİR Polis Memuru ÇORUMYUSUF FIRAT Polis Memuru ERZİNCANHAKAN POLAT Polis Memuru HATAYAHMET DÖNMEZ Polis Memuru HATAYOĞUZ KILIÇ Polis Memuru DİYARBAKIRYÜKSEL KAYA Polis Memuru ISPARTAMUHARREM SARIDİKEN Polis Memuru GİRESUNNİHAT BAY Polis Memuru ORDUBURHAN TUTKAN Polis Memuru DİYARBAKIRHÜSEYİN ÇAPUTCU Polis Memuru SAKARYAİZZET GÖKÇE Polis Memuru BALIKESİRHALİL ÖZCAN Polis Memuru MERSİNAHMET CEYHUN TAŞ Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET ŞEN Polis Memuru HATAYMEHMET ALİ ÖZDER Polis Memuru ANKARAOSMAN KÖSE Polis Memuru ANKARACEMİL AÇIKBAŞ Polis Memuru BATMANMUSTAFA DURGUN Polis Memuru SİVASSEZER GEGİN Polis Memuru ERZURUMKEMAL BAYAM Polis Memuru TOKATFATİH ÖZKAYA Polis Memuru CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKMURAT DELİCE Polis Memuru GİRESUNFUAT TÜRKOĞLU Polis Memuru ANKARAAYHAN ALTUNKAYA Polis Memuru ARDAHANAHMET ŞAHİN Polis Memuru ADANAHASAN DOĞRU Polis Memuru SİİRTİSMAİL ÖZEV Polis Memuru ANTALYABURHAN KAYAALP Polis Memuru BURSAOSMAN NURİ ERBİLGİN Polis Memuru NİĞDECEMİL AKTÜRK Polis Memuru HATAYMUSTAFA PARLAR Polis Memuru MARDİNENGİN AYAS Polis Memuru BURSAMEHMET BİLENKİŞİ Polis Memuru İSTANBULSERKAN KILIÇ Polis Memuru DİYARBAKIRABDULLAH ÖZTÜRK Polis Memuru AMASYAVELİ ÇAKIR Polis Memuru KOCAELİSERKAN YILDIZ Polis Memuru İSTANBULİSMET PARLAK Polis Memuru YALOVAMEHMET EMİN KÖSE Polis Memuru BAYBURTMUSTAFA ERİŞ Polis Memuru RİZEAHMET SİNAN AĞAR Polis Memuru İSTANBULHİDAYET ERTAŞ Polis Memuru DİYARBAKIREJDER IŞIK Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA GÜNALTIN Polis Memuru DİYARBAKIRYUNUS EMRE BALLI Polis Memuru ANKARAMEHMET ALKAN Polis Memuru BATMANAHMET SAVAŞ Polis Memuru ANKARAZİYA KAZICI Polis Memuru DİYARBAKIRÇETİN YILMAZ Polis Memuru ELAZIĞİLYAS ÖNER Polis Memuru DİYARBAKIRSEMİH AKGÜN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞYUNUS ŞENOĞLU Polis Memuru ANKARAESRA BAKAL Polis Memuru ŞIRNAKFATİH GANİOĞLU Polis Memuru KAHRAMANMARAŞİBRAHİM AKSOY Polis Memuru ANTALYAYAVUZ KEÇELİ Polis Memuru ADIYAMANSEMİH KAYNARCALIOĞLU Polis Memuru ANKARASÜLEYMAN ÇOŞKUN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞRECEP TÜFEKÇİ Polis Memuru HAKKARİZEKAİ ÇAKIR Polis Memuru KARSMEHMET ERMEHAN Polis Memuru KARSEMRAH DEMİR Polis Memuru İSTANBULCENGİZ HAN Polis Memuru GİRESUNAYHAN YÜCE Polis Memuru ADIYAMANRAMAZAN KARPUZ Polis Memuru ANTALYAALİ HAYDAR ACIOĞLU Polis Memuru ADIYAMANİLKAY KAYHAN Polis Memuru İSTANBULUMUT URUÇ Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA GÜRSES Polis Memuru ARTVİNABDULKADİR KARAKUŞ Polis Memuru MERSİNBÜNYAMİN TOPAL Polis Memuru ARTVİNSEMA İZCİ Polis Memuru MALATYAABDULMUTTALİP APAYDIN Polis Memuru ANKARAVOLKAN YEŞİLOVA Polis Memuru TUNCELİŞEVKİ KORKMAZ Polis Memuru İSTANBULORHAN ALDATMAZ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞTOLGA AYDIN Polis Memuru KAYSERİMUSTAFA SELÇUK ACUN Polis Memuru MUĞLABAYRAM ALİ CAN GÖÇER Polis Memuru MERSİNHACI YAZAR Polis Memuru ANKARAMAHİR ARSLAN Polis Memuru İZMİRSÜLEYMAN SAMİ SARIDAYI Polis Memuru ÇANKIRIİBRAHİM TURHANOĞLU Polis Memuru DÜZCERESÜL AYDOĞDU Polis Memuru RİZEHASAN YEŞİLOĞLU Polis Memuru İSTANBULHALİL ÇAVDARCI Polis Memuru KONYAHÜSEYİN İBİŞ Polis Memuru İSTANBULHALİL İBRAHİM BOZOĞLU Polis Memuru KİLİSMELTEM YEL Polis Memuru TEKİRDAĞİSRAFİL TAL Polis Memuru ERZURUMNECMETTİN ÖZÇELİK Polis Memuru DİYARBAKIRFAZIL ACAR Polis Memuru TUNCELİMURAT GÜL Polis Memuru KAHRAMANMARAŞAHMET ŞAHİN Polis Memuru MALATYATAHSİN DUYAR Polis Memuru BURDUROĞUZHAN GÖKÇE Polis Memuru ANKARAİBRAHİM KÜÇÇÜK Polis Memuru MUŞAYKUT AKSOY Polis Memuru İSTANBULFATİH BAHÇE Polis Memuru VANMEHMET ÖZDEMİR Polis Memuru ANKARAFATİH BAYAT Polis Memuru ŞIRNAKHAYDAR CAN Polis Memuru ÇANKIRIGÜNER CEYLAN Polis Memuru ANKARAFAZIL SAĞLAMOĞLU Polis Memuru ŞIRNAKADEM BENLİ Polis Memuru KARABÜKKEMAL ASLAN Polis Memuru SİVASMUSTAFA DEĞİŞMEN Polis Memuru İSTANBULHAKAN KARAKANLI Polis Memuru HATAYAHMET YALÇİN Polis Memuru BURSAENES ÖZTÜRK Polis Memuru ORDUENES BESLİ Polis Memuru AĞRISERKAN ÖNDER Polis Memuru VANESRA BAKIRHAN Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA YÜCE Polis Memuru ERZURUMOSMAN ULUTAŞ Polis Memuru ADIYAMANİLYAS ŞAHİN Polis Memuru İSTANBULMEHMET YALVAÇ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞFATİH ALKAN Polis Memuru ELAZIĞMEHMET KUNDUZ Polis Memuru DİYARBAKIRADEM ÖZDEN Polis Memuru SAKARYAAYŞEGÜL ÇETİN Polis Memuru MUĞLAKADİR ŞANLI Polis Memuru VANFATMA KANDAŞ Polis Memuru İSTANBULUĞUR GÜNER Polis Memuru ARTVİNMELİKE İLBEĞİ Polis Memuru ANKARABAYRAM YARDIM Polis Memuru ADIYAMANEROL AKBUNAR Polis Memuru DENİZLİORHAN HAYTA Polis Memuru ŞANLIURFABEHİCE ŞEYDA TÜREDİ Polis Memuru VANCENGİZHAN COŞKUN Polis Memuru SİVASYILMAZ ARICAN Polis Memuru ADANAKAYA HANCI Polis Memuru DİYARBAKIRVEYSİ TUĞLUK Polis Memuru BURSASÜLEYMAN KÜÇÜKKAYA Polis Memuru OSMANİYEBÜŞRA DAĞHAN Polis Memuru GAZİANTEPYUSUF KARATAŞ Polis Memuru ŞANLIURFAOSMAN BAYKARA Polis Memuru MALATYAYASİR PAMAY Polis Memuru KOCAELİEMRULLAH ÇİFTCİ Polis Memuru ARDAHANMÜSLÜM ÖZ Polis Memuru ŞANLIURFATAYFUR TEKELİ Polis Memuru ERZURUMNESLİHAN AVCI Polis Memuru KAHRAMANMARAŞMUSTAFA GÜNDÜZ Polis Memuru KONYACEVDET ÖTEN Polis Memuru İSTANBULÖZGÜR SARI Polis Memuru MERSİNMETİN KARA Polis Memuru DİYARBAKIRYUNUS EMRE YALÇIN Polis Memuru HATAYENGİN KAYA Polis Memuru ANKARAENGİN POLAT Polis Memuru ŞANLIURFARAMAZAN UZUNOĞLU Polis Memuru BATMANEMRE USLUER Polis Memuru BURSAERKAN SEVRİ Polis Memuru SİİRTMEHMET ÇELİK Polis Memuru İSTANBULDEMET KORKMAZER Polis Memuru MUŞHALİL SEZGEK Polis Memuru DİYARBAKIRBURAK BÜYÜKTAŞ Polis Memuru BURSACİHAN YARAMIŞ Polis Memuru DİYARBAKIREMRAH VURAL Polis Memuru KARABÜKAHMET AK Polis Memuru TUNCELİMUSTAFA KEMAL ALAN Polis Memuru ESKİŞEHİRBURAK PEHLİVAN Polis Memuru VANGÖKHAN BAL Polis Memuru AĞRIMUSTAFA VURGUN Polis Memuru SİVASFATİH ŞAKİR Polis Memuru MALATYAYUSUF AKTAŞ Polis Memuru İSTANBULALİ RIZA BÖYÜKKARA Polis Memuru ANKARABEYAZIT BESTAMİ UYUMAZ Polis Memuru HAKKARİUĞUR ŞAHİN Polis Memuru ŞANLIURFAFATİH CİNGÖZ Polis Memuru İSTANBULSEMİH SARIOĞLU Polis Memuru DÜZCEARDA CANTÜRK Polis Memuru ANKARAİSMAİL ÇALIŞKAN Polis Memuru ERZURUMOKAN KÜPELİ Polis Memuru MERSİNERTUĞRUL GÜNDOĞDU Polis Memuru GÜMÜŞHANERAMAZAN ARSLAN Polis Memuru ŞANLIURFAİBRAHİM TOKGÖZ Polis Memuru KÜTAHYASEFA KÖKSOY Polis Memuru ADIYAMANCEMAL SATILMIŞ Polis Memuru AMASYAMUSTAFA GÜZELOĞLU Polis Memuru HATAYHİLAL ÇİÇEK Polis Memuru İSTANBULSERDAR ŞİRİN Polis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.SERDAL DOĞAN Polis Memuru DİYARBAKIRYUNUS EMRE KILIÇ Polis Memuru BİLECİKFATMA ÜLKÜ DURAN Polis Memuru KAYSERİEKREM SEFA ÇETİN Polis Memuru ŞANLIURFAKAMİL ERAYDIN Polis Memuru KONYABAHADIR GÜNEY Polis Memuru ŞANLIURFAFAHRİ TORLAK Polis Memuru YOZGATHAKAN BURAK ABUT Polis Memuru İSTANBULBURAK GÜLTEKİN Polis Memuru ESKİŞEHİRALİ YILMAZ Polis Memuru DİYARBAKIRHÜSEYİN BARUN Polis Memuru ANKARAFATİH ÖZMERT Polis Memuru ANKARAABDÜLAZİZ AYDEMİR Polis Memuru BURSAALİ YARALI Polis Memuru İSTANBULMAHMUT ÖZ Polis Memuru VANERDEM TERZİ Polis Memuru TRAFİK PLANLAMA VE DESTEK DAİ.BŞK.MUSTAFA KESMAN Polis Memuru KONYAEMRE KÖKSAL Polis Memuru ANKARAMETİN ELASLAN Polis Memuru ERZURUMİSA DEMİR Polis Memuru DÜZCEMEHMET ÖZCAN Polis Memuru TUNCELİMEHMET CANKAR Polis Memuru AMASYAAHMET DURAN Polis Memuru KİLİSİBRAHİM TOSUN Polis Memuru RİZEYAKUP AY Polis Memuru BAYBURTEMRAH AKYILDIZ Polis Memuru ADIYAMANZAHİDE GENÇ Polis Memuru KARSHARUN BORA ÖZEL Polis Memuru DİYARBAKIROSMAN CİNGÖZ Polis Memuru BİTLİSYUNUS KOÇAK Polis Memuru ŞIRNAKKADİR UZUNEL Polis Memuru AĞRIABDURRAHMAN GAZİ TECİRLİ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞAZİZ UĞUR Polis Memuru OSMANİYEYUNUS ÇETİN Polis Memuru MALATYAMUSTAFA YALDIRAN Polis Memuru TRABZONHARUN AKDOĞAN Polis Memuru İSTANBULÖMER KAYI Polis Memuru ANTALYAEYÜP AYTAR Polis Memuru DİYARBAKIRCELAL AVCI Polis Memuru DİYARBAKIREMRE İREZ Polis Memuru KONYAİSMAİL YILDIRIM Polis Memuru SİVASYASİN KİLÜKEN Polis Memuru DİYARBAKIRUĞUR TOPCİ Polis Memuru ADANANURİ DEMİREL Polis Memuru ERZİNCANMUSTAFA SAMİ SALMAN Polis Memuru ERZİNCANMEHMET ŞİMŞEK Polis Memuru ŞANLIURFAORHAN SOĞANLI Polis Memuru ELAZIĞYUSUF AYBEK Polis Memuru HATAYMERVE ÖZAL Polis Memuru DİYARBAKIRYASİN YALÇIN Polis Memuru DİYARBAKIRUĞUR GÜLCEMAL Polis Memuru MUŞHÜSEYİN KAMİŞ Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.CENGİZHAN KELEŞ Polis Memuru KAHRAMANMARAŞUĞUR KARABEY Polis Memuru İSTANBULAHMET HALHALLİ Polis Memuru MARDİNERHAN AKBULUT Polis Memuru ELAZIĞFATİH AKDEMİR Polis Memuru DİYARBAKIRFARUK ÇAMBAY Polis Memuru DİYARBAKIRHÜSEYİN ATLI Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET ALTINTAŞ Polis Memuru ANKARAMUSTAFA DEMİRKIRAN Polis Memuru GAZİANTEPMEHMET NURİ ÜLGEN Polis Memuru DİYARBAKIRYUNUS YILMAZ Polis Memuru İSTANBULİSMAİL DEMİREL Polis Memuru SİVASHARUN ÖZPOLAT Polis Memuru SİVASUĞUR GÜL Polis Memuru ESKİŞEHİRNUMAN AYDIN Polis Memuru ERZURUMCUMA ŞAHİN Polis Memuru ŞANLIURFAHAMZA YILMAZ Polis Memuru MUĞLAAYKUT TUZLUOĞLU Polis Memuru İSTANBULHÜSEYİN ÖVÜN Polis Memuru MARDİNSİNAN YENİ Polis Memuru VANHAMZA SEVİNÇ Polis Memuru KARSKADİR ALINLI Polis Memuru AMASYAALİ ÖZER Polis Memuru KIRIKKALEHASAN GÜNERİ Polis Memuru BARTINEMRULLAH KOVAYTAN Polis Memuru AĞRIABDURRAHMAN BILDIRCIN Polis Memuru ŞIRNAKHANİFİ YILMAZ Polis Memuru DİYARBAKIRMURAT IŞIK Polis Memuru MALATYAHÜSEYİN ALPER DEMİR Polis Memuru ÇANAKKALEİBRAHİM KARAMAN Polis Memuru ANKARABİLAL YUSUF YEDİYILDIZ Polis Memuru BATMANHASAN İŞSEVEN Polis Memuru DENİZLİMURAT KUZUCU Polis Memuru İZMİRHÜSEYİN BULUT Polis Memuru ANKARAHASAN METKİN Polis Memuru ANKARAÖMER ALMACIK Polis Memuru ELAZIĞUĞUR ALPAYA Polis Memuru ANKARAHALİL CÜCÜK Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET EMİN BAYRAKTAR Polis Memuru ŞANLIURFAALİ ERDOĞAN Polis Memuru ADIYAMANABDULLAH KAYHAN Polis Memuru ŞANLIURFAMEHMET MART Polis Memuru KARSMEHMET GÜMÜŞALAN Polis Memuru İSTANBULEREN KAHRAMAN Polis Memuru BURSAEMRAH ÖZDEN Polis Memuru MUŞSABAHATTİN OK Polis Memuru YOZGATHAKAN BAYKI Polis Memuru ANKARAMUCAHİT ASAN Polis Memuru RİZEMEHMET İLDANLI Polis Memuru ANKARAFATİH DEVİR Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA TAMBUĞA Polis Memuru YOZGATHÜSEYİN EROL Polis Memuru ADIYAMANFERHAT BOYRAZ Polis Memuru VANEMRAH AVCI Polis Memuru MALATYAYUSUF SARI Polis Memuru İSTANBULRIDVAN NAS Polis Memuru MARDİNMUSTAFA YILDIRIM Polis Memuru İSTANBULMÜMTAZ BALCİ Polis Memuru İZMİRGÖKHAN BOYSAM Polis Memuru İZMİRFATİH TOPÇU Polis Memuru DİYARBAKIRYUSUF GÜNSEL Polis Memuru BALIKESİRÖMER ÇETİNKAYA Polis Memuru DİYARBAKIRALAADDİN ÖZGÜVEN Polis Memuru DİYARBAKIRYASİN ARICI Polis Memuru UŞAKEMRE KESİM Polis Memuru İSTANBULSEYİT YILDIRIM Polis Memuru AKSARAYYUSUF TOPRAK Polis Memuru DİYARBAKIRCEMALETTİN BABUR Polis Memuru İSTANBULKEMAL BOZKURT Polis Memuru SİİRTGÖKHAN KARADENİZ Polis Memuru BATMANYUNUS BİNGÖL Polis Memuru BİNGÖLYUSUF AKYOL Polis Memuru SİVASHASAN ALTINOK Polis Memuru MARDİNMUSTAFA TAŞTEMUR Polis Memuru TOKATMİTHAT UZUN Polis Memuru İSTANBULSİNAN ÇAĞLAR Polis Memuru İSTANBULMEHMET ERDOĞAN Polis Memuru KAYSERİEYYUP SANAÇ Polis Memuru DİYARBAKIRMETİN KIRILMAZ Polis Memuru KONYASAMET İNSAN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞEMRULLAH ŞAL Polis Memuru TRABZONHAKKI KAPLAN Polis Memuru BİTLİSMUSTAFA CEYLAN Polis Memuru MARDİNMERCAN KALKAN Polis Memuru SİİRTHÜSEYİN TÜLKAY Polis Memuru AĞRIRIDVAN BULUT Polis Memuru İSTANBULİSMET YİĞİT Polis Memuru DİYARBAKIRAYŞE ALKAN Polis Memuru DİYARBAKIRKADİR BARDAK Polis Memuru SAMSUNÖMER TEKE Polis Memuru İSTANBULADİL GÜNAL Polis Memuru BAYBURTLEYLA ÖZAY Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET MURAT GÖGEBAKAN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞSAFA ÖZDOĞAN Polis Memuru MALATYAALPEREN KURT Polis Memuru DİYARBAKIRHALİL ÇOCUK Polis Memuru MERSİNMUSTAFA ÇAVUŞOĞLU Polis Memuru KARSHALİL YEREBAKAN Polis Memuru İSTANBULHAKAN ALTUNATEŞ Polis Memuru ARDAHANZİYA AKBENLİ Polis Memuru MARDİNHÜSEYİN ÇELİK Polis Memuru ADIYAMANADNAN RÜZGAR Polis Memuru BURSAUĞUR ÇARKANAT Polis Memuru DİYARBAKIRSİNAN ÖZDEMİR Polis Memuru BATMANADEM ŞEN Polis Memuru KONYASAMET ZEDEF Polis Memuru ISPARTAMUHAMMET GENÇ Polis Memuru İSTANBULREMZİ AKKAVAK Polis Memuru AMASYAYAVUZ ÖZDEMİR Polis Memuru SAKARYASELÇUK TORUN Polis Memuru İSTANBULAYKUT ÖZTÜRK Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET TURAN SELAMET Polis Memuru TOKATHARUN ŞENEL Polis Memuru İSTANBULAHMET ÖZENİR Polis Memuru İSTANBULRECAİ KAYA Polis Memuru AĞRIENGİN YILDIRIM Polis Memuru ERZURUMMEHMET METİN DOĞRU Polis Memuru AYDINSELÇUK ÜNLÜ Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET YUSUF TOKTAŞ Polis Memuru SİVASHASAN HÜSEYİN ÖZDEMİR Polis Memuru DİYARBAKIRATAKAN YILGIN Polis Memuru VANMUSTAFA ŞAHAN Polis Memuru KARSTALİP AYDOĞDU Polis Memuru MARDİNHAKAN BELGÜZAR Polis Memuru İSTANBULNADİR GÜNGÖR Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA KABASAKAL Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET AKİF CANDAN Polis Memuru ANKARABİLAL VURAN Polis Memuru OSMANİYEMUSTAFA ATASOY Polis Memuru KOCAELİERHAN YÜKSEL Polis Memuru İSTANBULSEBAHATTİN AKKAYA Polis Memuru KIRŞEHİRKADEM DERELİOĞLU Polis Memuru RİZEKEMAL ŞİRİN Polis Memuru İNŞAAT-EMLAK DAİ.BŞK.MEHMET YÜCEL Polis Memuru MALATYAAKIN YILDIRIM Polis Memuru ADIYAMANARİF BAYTEMÜR Polis Memuru SAMSUNMETİN ÇEPİK Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET ESER Polis Memuru MARDİNHARUN DUMAN Polis Memuru İSTANBULSİNAN ÇAKIRBAŞ Polis Memuru VANATİLLA ÇİFCİ Polis Memuru İSTANBULTALİP ŞAHİN Polis Memuru ADIYAMANHALİL AVCI Polis Memuru İZMİRMAHMUT SAVAŞ Polis Memuru İSTANBULYAVUZ GİREÇİ Polis Memuru İZMİRMUHAMMET SERDAR KANSIZ Polis Memuru ANKARABİLAL KELEŞ Polis Memuru İSTANBULAYHAN ÇAPA Polis Memuru KÜTAHYAMUSTAFA BAYINDIR Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET DEMİR Polis Memuru ADIYAMANMEHMET KAHRAMAN Polis Memuru DİYARBAKIRUĞUR DONDURMA Polis Memuru DİYARBAKIRMURAT UÇAN Polis Memuru İDARİ VE MALİ İŞLER DAİ.BŞK.FATİH ERTAŞ Polis Memuru SAĞLIK İŞLERİ DAİ.BŞK.BİLAL ÖNAL Polis Memuru TRABZONHAKAN YÜKSEL Polis Memuru BİNGÖLFATİH UYANIK Polis Memuru İSTANBULSERTAÇ ÖZDEMİR Polis Memuru ANKARAORHAN KESKİN Polis Memuru İSTANBULOZAN AKPINAR Polis Memuru İSTANBULRUŞEN COŞTU Polis Memuru BARTINAHMET POLAT Polis Memuru İSTANBULERTUĞRUL ŞAHİN Polis Memuru SİVASİSLAM ÖNDER Polis Memuru İSTANBULNECATİ YILMAZLAR Polis Memuru AĞRIOLCAY ÖZKAN Polis Memuru İSTANBULHASAN HÜSEYİN CABA Polis Memuru BURSAMUSTAFA YILDIZ Polis Memuru ADANAŞUAYP ACUN Polis Memuru SİVASFATİH YILDIRIM Polis Memuru KARAMANAHMET KARAKOÇ Polis Memuru ARDAHANFATİH ÇELİK Polis Memuru KAHRAMANMARAŞBAYRAM ÇAYIR Polis Memuru MARDİNERHAN KARAKAYA Polis Memuru SAMSUNMUSTAFA ŞİMŞEK Polis Memuru KOCAELİKÖKSAL BİLKAY Polis Memuru SİVASMETİN AĞCA Polis Memuru KOCAELİAHMET KARADAĞ Polis Memuru ADIYAMANESER İYİ Polis Memuru HATAYHALİL SULTAN Polis Memuru DİYARBAKIRHABİB VICIL Polis Memuru ARTVİNKERİM YEŞİLDAŞ Polis Memuru İZMİRENES CEYLAN Polis Memuru ANKARAYUNUS AYDOĞDU Polis Memuru KAYSERİİSA KARAKUZU Polis Memuru BATMANCEMİL KARAMEHMET Polis Memuru İSTANBULCENGİZ KILINÇ Polis Memuru ERZURUMYAŞAR TARAKCI Polis Memuru İSTANBULMÜCAHİT AY Polis Memuru SAMSUNMUSTAFA ÖZDEMİR Polis Memuru AĞRIFEVZİ TAŞ Polis Memuru ANKARA KRİMİNAL P.LAB.M.CİHAT YILIK Polis Memuru SİİRTNURULLAH CAĞATAY Polis Memuru İSTANBULMEHMET BASRİ YÜCEL Polis Memuru VANSERDAL TUVAN Polis Memuru AMASYAMUSTAFA COŞKUN Polis Memuru AMASYAHAMZA KAYA Polis Memuru TRABZONNEBİ SELÇUKLU Polis Memuru ERZURUMLATİF EKER Polis Memuru SİVASADEM MUTLU Polis Memuru GİRESUNSERKAN KOCAGÖZ Polis Memuru ŞIRNAKABDULKERİM KANDEMİR Polis Memuru KOCAELİHASAN BOZKIR Polis Memuru DİYARBAKIRHABİL TANRIVER Polis Memuru ERZURUMALPASLAN İNANÇ Polis Memuru İZMİRYUSUF ŞENGÜL Polis Memuru KOCAELİTUĞBA ACET Polis Memuru BURSABAHADIR GÜMRAH Polis Memuru BURSASELMAN DUTAK Polis Memuru ERZİNCANAHMET YÜCEL Polis Memuru İSTANBULKAMURAN ALTAŞ Polis Memuru İSTANBULALİ ERDOĞAN Polis Memuru ERZURUMETHEM DURDU ASLANTAŞ Polis Memuru MARDİNBİLAL ATALIK Polis Memuru AĞRIKADİR AKYURT Polis Memuru ANKARASAMET BOZ Polis Memuru TUNCELİAYTEKİN KARA Polis Memuru MARDİNYUSUF KORKUSUZ Polis Memuru TRAFİK PLANLAMA VE DESTEK DAİ.BŞK.MUSTAFA ÇAVDARLI Polis Memuru YOZGATŞEFİK GENİŞ Polis Memuru MERSİNKÜRŞAD BABAYİĞİT Polis Memuru BATMANİSMAİL ACAR Polis Memuru ADANAAHMET ŞAHİN Polis Memuru ANKARAKAMİL SON Polis Memuru DİYARBAKIRORHAN DURAK Polis Memuru KONYAÖZKAN OKATAN Polis Memuru MARDİNMUSTAFA TOPTAŞ Polis Memuru ANKARAKEREM BEYDİLLİ Polis Memuru DİYARBAKIRSİNAN ŞAHBUDAK Polis Memuru CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKHASAN SARIKAYA Polis Memuru ANKARARAMAZAN ŞİMŞEK Polis Memuru ŞANLIURFARAMAZAN ŞAHİN Polis Memuru AYDINSERKAN AYHAN Polis Memuru İSTANBULYUSUF YARIMTEPE Polis Memuru GÜMÜŞHANEERGÜN BAYRAM GÜNGÖR Polis Memuru DİYARBAKIRALİ İNCE Polis Memuru ŞANLIURFALEYLA CANGÜL Polis Memuru MALATYAİBRAHİM ŞAHİN Polis Memuru VANOSMAN KINA Polis Memuru İSTANBULBİLAL ARLI Polis Memuru İSTANBULÜMİT AKAR Polis Memuru KONYAADEM YAŞAR Polis Memuru ERZURUMAYŞEGÜL ÜNALOĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRALPASLAN ÇEMREK Polis Memuru DİYARBAKIR KRİMİNAL P.LAB.M.TURGAY USTA Polis Memuru SAMSUNYUSUF ALTUNPIÇAK Polis Memuru GAZİANTEPMUHAMMET GÖRÜ Polis Memuru İSTANBULALİ SALMANLI Polis Memuru HAVACILIK DAİ.BŞK.SADETTİN GÖLCÜ Polis Memuru ANKARAÖMER KELEŞ Polis Memuru BURSASİNAN DURMUŞ Polis Memuru ARTVİNOĞUZ SAYINER Polis Memuru BURSAGÖKHAN ALTUNER Polis Memuru İSTANBULAHMET TURHAN Polis Memuru DİYARBAKIRÖZKAN ÇİÇEK Polis Memuru DİYARBAKIRMUHAMMET YANAR Polis Memuru DİYARBAKIRRIZA SALMANLI Polis Memuru ANKARACİHAN ÇAKIR Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER ÖZÇELEBİ Polis Memuru ADANARAFET ALTUNAY Polis Memuru KAHRAMANMARAŞFIRAT EDİZ Polis Memuru BOLUGÖKHAN AYMAZ Polis Memuru BİTLİSYASİN KILIÇ Polis Memuru DÜZCEENİS DAŞBİLEK Polis Memuru İSTANBULSEDAT YALÇIN Polis Memuru DÜZCEABDURRAHMAN ÖZDEMİR Polis Memuru VANKAAN YILDIRIM Polis Memuru ANKARAKENAN TEKİN Polis Memuru ANKARACEMİLE GÜNEŞ Polis Memuru ERZURUMSÜLEYMAN DALGALI Polis Memuru KOCAELİORAL BAYRAM Polis Memuru İSTANBULMEHMET ÜLGER Polis Memuru İZMİRFATİH ALTUN Polis Memuru ARTVİNİLKNUR BÜZKORT Polis Memuru VANORKUT BAŞ Polis Memuru SİVASTAMER TURAN SÜRÜCÜ Polis Memuru ELAZIĞEMRAH ÖZTÜRK Polis Memuru DİYARBAKIRALİ BAYIR Polis Memuru İSTANBULZEKİ AKSAK Polis Memuru MALATYAMUSTAFA KARAAHMETLİ Polis Memuru İSTANBULEDA KOÇ Polis Memuru ZONGULDAKÖMER ERTÜRK Polis Memuru VANVEHBİ YILDIRIM Polis Memuru MEDYA-HALKLA İLİŞKİLER VE PROTOKOL D. B.AHMET KARAGÜLLE Polis Memuru ŞANLIURFAAHMET ŞAHİN Polis Memuru GAZİANTEPİBRAHİM ALADAĞ Polis Memuru TEKİRDAĞÖMER FARUK KAPLAN Polis Memuru KAYSERİGURBET YEŞİLÖZ Polis Memuru DİYARBAKIRYAKUP DURMUŞ Polis Memuru NEVŞEHİRUFUK AYTAŞ Polis Memuru İZMİRSAMİ ERDOĞAN Polis Memuru BİNGÖLMEHMET LAYIK Polis Memuru ANKARAFEVZİ SAĞIROĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRYASİN KOÇ Polis Memuru ZONGULDAKMUSTAFA TUYGUN Polis Memuru İSTANBULOSMAN KAYA Polis Memuru VANZAFER BAYBURT Polis Memuru ANKARARAMAZAN SİMSAR Polis Memuru DİYARBAKIRNECMETTİN ZENGİN Polis Memuru İSTANBULİLYAS KILIÇ Polis Memuru ŞIRNAKHASAN HÜSEYİN ŞENGÜL Polis Memuru DİYARBAKIRAZİZ KORKUSUZ Polis Memuru HAVACILIK DAİ.BŞK.AHMET ALTINOK Polis Memuru SİVASTALİP AKKAŞ Polis Memuru MARDİNMUSTAFA OLCAY Polis Memuru KONYAEREN FURUNCİ Polis Memuru ERZURUMMUSTAFA KAYA Polis Memuru KARSERSİN TÜRKOĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRUĞUR ERTEK Polis Memuru MARDİNMESUT YILDIZ Polis Memuru İSTANBULYUSUF ÇELİKSOYDAN Polis Memuru ERZURUMTUNCAY ÇAM Polis Memuru ANKARAAHMET BALTACI Polis Memuru İSTANBULAYHAN AKGÜL Polis Memuru İSTANBULMUHARREM TAŞTAN Polis Memuru ANKARAHALİL ÖZBEK Polis Memuru ANKARACELİL DAĞ Polis Memuru BURSAGÖKHAN BAHADIR Polis Memuru BURSABAHATTİN ORDU Polis Memuru ADIYAMANARİF PEHLİVANOĞLU Polis Memuru KONYAONUR IŞIK Polis Memuru BURSAHULUSİ ALKAYA Polis Memuru ÇANKIRIİSMAİL DOĞAN Polis Memuru DİYARBAKIRHABİB CEVİZLİ Polis Memuru DİYARBAKIRYASİN TANRIKULU Polis Memuru DİYARBAKIRBAYRAM TOPUZ Polis Memuru ERZİNCANCAHİT ERDİM Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET GÖRDÜK Polis Memuru İSTANBULELİF ÜLKER Polis Memuru İSTANBULAKIN KILINÇ Polis Memuru HAVACILIK DAİ.BŞK.KAMİL PINARBAŞI Polis Memuru AĞRIHALİL KARATEKİN Polis Memuru İSTANBULNACİ POLAT Polis Memuru BURDURERDİNÇ ERDEM Polis Memuru AYDINŞÜKRÜ ALTINTAŞ Polis Memuru AFYONKARAHİSARFATİH DABAK Polis Memuru ANKARAEMRAH MERTCAN Polis Memuru DIŞ İLİŞKİLER DAİ.BŞK.EROL IŞIK Polis Memuru İSTANBULKENAN KARAKOÇ Polis Memuru MALATYAFIRAT SOYLU Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA GEÇGİL Polis Memuru İNŞAAT-EMLAK DAİ.BŞK.HARUN ŞAHBAZ Polis Memuru OSMANİYEHAMDİ YILDIZ Polis Memuru KAYSERİFEYZİ ATA Polis Memuru İSTANBULEMİN ÇAPAR Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA DEMİR Polis Memuru GAZİANTEPİBRAHİM TOPRAK Polis Memuru MANİSARAMAZAN KARAÇOBAN Polis Memuru BİTLİSKADİR DURUKAN Polis Memuru BURSATÜNCER YILDIRIM Polis Memuru İZMİRFATİH MEHMET KILINÇ Polis Memuru DİYARBAKIRMAŞALLAH UĞİŞ Polis Memuru BATMANMUHAMMET TOPÇU Polis Memuru MUŞMETE TÖL Polis Memuru HAKKARİSELÇUK GÜNEŞLER Polis Memuru DİYARBAKIRMAHMUT ÖZTÜRK Polis Memuru VANSAMET TURHAN Polis Memuru ANKARAYAHYA KEMAL ÇATAKLI Polis Memuru KRİMİNAL DAİ.BŞK.GÜRHAN TALİH Polis Memuru ANTALYAHALİL ERDOĞAN Polis Memuru TRABZONSEFER NAMAL Polis Memuru İSTANBULHÜSEYİN IŞIN Polis Memuru BİTLİSGÖKHAN MANTAR Polis Memuru HAVACILIK DAİ.BŞK.CÜNEYİT TANRIÖVER Polis Memuru MANİSACUMA UZUNASLAN Polis Memuru İSTANBUL KRİMİNAL P.LAB.M.SAİD ENGİN Polis Memuru ANKARASERDAR İMİR Polis Memuru MUŞBURHAN GÜNEY Polis Memuru İSTANBULÖZGÜR TÜRKASLAN Polis Memuru ŞIRNAKKAMİL ÖZDEMİR Polis Memuru VANMAHMUT KÖSEOĞLU Polis Memuru İSTANBULAVNİ CEBECİ Polis Memuru ÇORUMMEHMET ŞENOCAK Polis Memuru KARSAHMET SOYLU Polis Memuru MARDİNTÜRKAY PEHLİVANOĞLU Polis Memuru ANKARAMÜCAHİT ÇARKIT Polis Memuru İSTANBULKENAN GÜR Polis Memuru İSTANBULGÖKHAN DOĞRU Polis Memuru ESKİŞEHİROSMAN AYVALI Polis Memuru HAKKARİSEFA TURAN Polis Memuru İSTANBULSÜLEYMAN ÇAĞLAR Polis Memuru HUKUK MÜŞAVİRLİĞİHÜSEYİN ÇOLAK Polis Memuru BURSASERDAL ŞEN Polis Memuru ÇORUMMURAT YAYLA Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET KIZIL Polis Memuru DİYARBAKIRERSİN GÜRÜZ Polis Memuru ŞANLIURFAMUSTAFA YILDIZ Polis Memuru DİYARBAKIRYILDIRIM MUSALLİ Polis Memuru YOZGATEKREM GÜL Polis Memuru YOZGATABDULLAH BAYSAL Polis Memuru ANKARAAHMET İÇÖZ Polis Memuru KARSÖNDER UTAŞ Polis Memuru İSTANBULŞABETTİN CEYLAN Polis Memuru İSTANBULDAVUT BİBERCİ Polis Memuru ÇORUMERTAN ERSAYAR Polis Memuru İSTANBULMEHMET KIZILDAĞ Polis Memuru İSTANBULLEVENT CAN Polis Memuru İSTANBULMUHAMMET YELKENCİ Polis Memuru ELAZIĞSERCAN MEMİŞ Polis Memuru SİİRTFATİH GÜNEY Polis Memuru TUNCELİİBRAHİM MAKAS Polis Memuru İSTANBULAHMET KORKMAZ Polis Memuru TOKATSÜLEYMAN YİĞİT Polis Memuru ANTALYACOŞAN UZUNHASANOĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA ADIYAMAN Polis Memuru DİYARBAKIRHÜSEYİN USTABAŞ Polis Memuru İSTANBULMEHMET KAMALI Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET FATİH KAYMAZ Polis Memuru IĞDIRSÜLEYMAN YİĞİD Polis Memuru ANKARAOSMAN ERGİN Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET ASLAN Polis Memuru İSTANBULMEHMET KARA Polis Memuru ERZURUMYUNİS ORHAN Polis Memuru VANRAHMAN DURMUŞ Polis Memuru İSTANBULATAKAN MORMERCAN Polis Memuru ŞIRNAKSENA YÜCEL Polis Memuru ANKARAMEHMET ÇELİK Polis Memuru İSTANBULİSMAİL BAYRAM Polis Memuru DİYARBAKIREROL ASARKAYA Polis Memuru BİNGÖLAKİF ORÇAN Polis Memuru İSTANBULÇAĞLAR YAVUZ Polis Memuru AĞRIERGÜN ELÇİN Polis Memuru SİVASREŞİT ŞEN Polis Memuru KAHRAMANMARAŞUĞUR BOZKURT Polis Memuru SİİRTMURAT ÇEVİK Polis Memuru ŞIRNAKİSMAİL ORHAN Polis Memuru TUNCELİBAYRAM BİLGİÇ Polis Memuru MUŞİSMAİL ULAŞLI Polis Memuru ERZURUMMUHAMMET ALİ ÇİÇEK Polis Memuru MARDİNMUZAFFER YİĞİT Polis Memuru İSTANBULKEMAL YETİMOĞLU Polis Memuru BİTLİSAZİM ALKAN Polis Memuru ESKİŞEHİRAHMET ŞAFAK ÇÖLMEKÇİ Polis Memuru BİNGÖLVELİ AKSAKAL Polis Memuru ŞANLIURFAEKREM MAZI Polis Memuru AĞRIRECEP DADAK Polis Memuru BATMANHAMİT İMREK Polis Memuru İSTANBULONURCAN OLCAY Polis Memuru İSTANBULHÜSEYİN TÜFEK Polis Memuru ŞANLIURFATARIK AYAN Polis Memuru BATMANESRA İLHAN ERAKCA Polis Memuru ERZURUM KRİMİNAL P.LAB.M.HULUSİ GEMİCİ Polis Memuru DİYARBAKIR KRİMİNAL P.LAB.M.ÖNDER GÜRGÖN Polis Memuru BİTLİSYAVUZ TARCAN Polis Memuru İSTANBULYUNUS EMRE ÖREN Polis Memuru TOKATTAYFUN KAYACAN Polis Memuru BATMANYAVUZ CURUK Polis Memuru İSTANBULYUSUF ÖZTÜRK Polis Memuru BİNGÖLMUHAMMED ÜRKER Polis Memuru ERZURUMMEHMET SÖĞÜTÇÜ Polis Memuru İSTANBULÇETİN KAZMACI Polis Memuru ŞIRNAKSERVET COŞKUN Polis Memuru İSTANBULÖZGÜR GENÇ Polis Memuru İSTANBULTARIK BULANIK Polis Memuru MARDİNÜNAL IŞIK Polis Memuru ELAZIĞFATMA SÜMEYYE SÖNMEZCAN Polis Memuru ANKARASİNAN ÇEZİK Polis Memuru CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKMEHMET AKİF AKGÜL Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKALPEREN SAKAL Polis Memuru ŞANLIURFAMUSA MUSLU Polis Memuru ARTVİNMUSTAFA BAYANA Polis Memuru DİYARBAKIREMRE KESKİN Polis Memuru İSTANBULSERDAL GÜLNAR Polis Memuru İSTANBULMUHARREM KURU Polis Memuru ŞIRNAKALİ ALIMCI Polis Memuru ŞIRNAKYUNUS KÖKSAL Polis Memuru DİYARBAKIRSEFA CİHAN Polis Memuru TUNCELİGÖKHAN ÇELİK Polis Memuru ESKİŞEHİRSAMET GENÇ Polis Memuru ERZURUMBARIŞ YALÇINTEPE Polis Memuru DİYARBAKIRABDULLAH DEMİRDELEN Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM POYRAZ ÇÖVER Polis Memuru İSTANBULEMİN CANDAN Polis Memuru TUNCELİYUNUS SAVAŞ Polis Memuru ADANABURAK GÜMÜŞSOY Polis Memuru ERZURUMCİHAN YILDIRIM Polis Memuru GÜMÜŞHANEŞENOL PEKDAŞ Polis Memuru İSTANBULMEHMET EMİN ASLAN Polis Memuru HAKKARİYASİN AÇIKGÖZ Polis Memuru AĞRISERKAN ALTUN Polis Memuru İSTANBULCAFER DOĞAN Polis Memuru İSTANBULUĞUR CAN Polis Memuru ERZURUMYAKUP AYDIN Polis Memuru ADIYAMANMUSTAFA ÇELİK Polis Memuru SAMSUN KRİMİNAL P.LAB.M.DAMLA GÜRBAZ Polis Memuru ERZİNCANÖZGE BUYRUK Polis Memuru İSTANBULİSMAİL ARICAN Polis Memuru HAKKARİYAVUZ KATAROĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRSERDAR AYDIN Polis Memuru AĞRIGÖKHAN ŞENER Polis Memuru DİYARBAKIRMUHAMMED EMİN KAPLAN Polis Memuru DİYARBAKIRDAVUT KABABIYIK Polis Memuru MALATYABURAK KALE Polis Memuru HAKKARİABDULKADİR DİZİBÜYÜK Polis Memuru ADIYAMANÖMER YEŞİLYURT Polis Memuru İSTANBULRECEP DOĞANCALI Polis Memuru HAKKARİÖMER ÇÖL Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA ATEŞ Polis Memuru DİYARBAKIRHALİL İBRAHİM ÇALIMLI Polis Memuru VANNECMİ SÖYLEMEZ Polis Memuru BİTLİSİBRAHİM KALAYCI Polis Memuru HAKKARİCİHAN KELEŞ Polis Memuru SİVASÇETİN HELVACI Polis Memuru MARDİNEMRAH IRMAK Polis Memuru ŞIRNAKNEVZET ARIK Polis Memuru İSTANBULMESUT DOĞAN Polis Memuru İSTANBULERDİ AKBOĞA Polis Memuru BİTLİSMESUT ÇETİN Polis Memuru ŞIRNAKEMRE EGE Polis Memuru DİYARBAKIRİLYAS BİÇER Polis Memuru BİNGÖLŞABAN KAYA Polis Memuru İSTANBULZİYA CAN Polis Memuru DİYARBAKIRMUSA GÜRBÜZ Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM KOÇAK Polis Memuru İSTANBULEMRE AYDIN Polis Memuru ANKARAKEMAL GÜRBAŞ Polis Memuru ANKARAMUSTAFA BÜLBÜL Polis Memuru İSTANBULSİNAN KAPAĞAN Polis Memuru DİYARBAKIRVEDAT KAYA Polis Memuru İSTANBULABDURRAHMAN YILDIZ Polis Memuru DİYARBAKIRBAYRAM YILMAZ Polis Memuru İSTANBULVEYSEL İÇYEROĞLU Polis Memuru İSTANBULGÖKHAN SAĞLAM Polis Memuru AĞRIEMRAH ÇAVDAR Polis Memuru ŞANLIURFAMUSTAFA TOPAKTAŞ Polis Memuru ŞIRNAKBARIŞ ATAŞ Polis Memuru ARTVİNMAHMUT KASAR Polis Memuru AĞRIYASİN AYDIN Polis Memuru İSTANBULHİLMİ DOĞANAY Polis Memuru KARSMUTLU DİBEKLİ Polis Memuru HAKKARİNİZAM NAZLIOĞLU Polis Memuru İSTANBULTANJU ÖREN Polis Memuru İSTANBULMUZAFFER KARAHAN Polis Memuru İSTANBULBURHAN DEMİR Polis Memuru ŞIRNAKMUSTAFA UĞURLU Polis Memuru ŞANLIURFAMUHAMMET TAZE Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET FIRAT Polis Memuru MARDİNBEYTULLAH İNCEBACAK Polis Memuru İSTANBULMİRAÇ KURUKAFA Polis Memuru İSTANBULSAMİ BAĞCI Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET ÇELİK Polis Memuru KARSBİROL YÜCEL Polis Memuru İSTANBULERDOĞAN BOLCAL Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA KOCAOĞLU Polis Memuru İSTANBULFİKRET ÖZTÜRK Polis Memuru MARDİNUĞUR AYAN Polis Memuru İZMİRRECEP GÜNEŞ Polis Memuru İZMİRİLHAMİ METE Polis Memuru DİYARBAKIRERDEM AKTAŞ Polis Memuru KARSFEVZULLAH DURAK Polis Memuru ŞANLIURFAMEHMET TAŞ Polis Memuru SİİRTFEVZİ KABUKÇU Polis Memuru ARTVİNFATİH KILINÇ Polis Memuru İSTANBULMEHMET ALMAS Polis Memuru ŞANLIURFAHAVA KARTAL Polis Memuru İSTANBULBİROL ŞİPAL Polis Memuru ERZURUMAHMET KÜRŞAT ERGEN Polis Memuru SİVASİBRAHİM DAŞ Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN ZEYLAN Polis Memuru İSTANBULMURAT ELMALIK Polis Memuru İSTANBULİLYAS DEMİR Polis Memuru İSTANBULBEKİR ATAY Polis Memuru ERZURUMYAVUZ ÖNEN Polis Memuru İSTANBULHACI EMRE YİĞİT Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET DEMİR Polis Memuru ANKARAMETİN KARAŞOĞLU Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA ÇETİNER Polis Memuru SİİRTUFUK POLAT Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA KOÇARSLAN Polis Memuru İSTANBULAHMET YAĞCI Polis Memuru İSTANBULGARİP TURAN Polis Memuru VANSERVET ALKAYA Polis Memuru İSTANBULMUSA BALKANLIOĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRİBRAHİM BİLGİLİ Polis Memuru İSTANBULAHMET ARTAR Polis Memuru İSTANBULHALİL KAMALAK Polis Memuru TUNCELİÖMER FURKAN TELBİSOĞLU Polis Memuru ŞIRNAKFERHAT ÇAVDAR Polis Memuru ERZURUMBURAK BABA Polis Memuru MARDİNGÖKHAN ALAN Polis Memuru İSTANBULABDULKADİR ARIKAN Polis Memuru DİYARBAKIRHASAN KAYGUSUZ Polis Memuru IĞDIRRIZA KAYA Polis Memuru SİİRTCİHAN ATALAY Polis Memuru İSTANBULSERHAT YILDIZ Polis Memuru İSTANBULCİHAD KURU Polis Memuru İSTANBULHÜSEYİN ALTAY Polis Memuru ANKARAÖMER FARUK ÖZKUL Polis Memuru İSTANBULAYKUT KILAVUZ Polis Memuru MARDİNSALİH SEÇKİN Polis Memuru İSTANBULSAVAŞ SEYRAN Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM TUNA Polis Memuru BİNGÖLRIDVAN BİTİK Polis Memuru DİYARBAKIRRIDVAN COŞKUN Polis Memuru ERZURUMHALİL GÖREN Polis Memuru İSTANBULEMRE KESİM Polis Memuru İSTANBULİNAN AKDAN Polis Memuru ANKARA KRİMİNAL P.LAB.M.BEYTULLAH SALMAN Polis Memuru MARDİNNAİM UĞUZTEMUR Polis Memuru AĞRIABDULLAH CAN Polis Memuru HAKKARİEMRE GÖKDUMAN Polis Memuru İSTANBULRECEP ARSLAN Polis Memuru İSTANBULMURAT YAMAN Polis Memuru İSTANBULÖMER KARADAĞ Polis Memuru ŞANLIURFAABDULSAMET AYDOĞAN Polis Memuru İSTANBULİRFAN ABİR Polis Memuru ŞANLIURFAHAYATİ ÖNDÜN Polis Memuru İSTANBULFERHAT ULUBAŞ Polis Memuru ŞIRNAKMUHAMMED GÖKHAN AKBAŞ Polis Memuru İSTANBULBETÜL FATMA KARBEYAZ Polis Memuru ANKARAAYBÜKE SEDA ÇELİK Polis Memuru ANKARAABDULMETİN ÖGMEN Polis Memuru MARDİNYASİN DEĞİRMENCİ Polis Memuru İSTANBULALPER AYDIN Polis Memuru İSTANBULSAMET ŞERBETCİ Polis Memuru İSTANBULEMRAH ÜNAL Polis Memuru TUNCELİYAKUP DEMİRKAN Polis Memuru İSTANBULHAMİT ÜRÜN Polis Memuru BİNGÖLBAYRAM ERDAL KARTAL Polis Memuru İSTANBULMURAT GÜNGÖRMÜŞ Polis Memuru TUNCELİMURAT KAYA Polis Memuru ŞANLIURFABAHATTİN ORAKCI Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN AYDEMİR Polis Memuru ŞIRNAKMURAT BAYARSLAN Polis Memuru İSTANBULERHAN KARA Polis Memuru HAKKARİYAKUP ÇAKMAK Polis Memuru MARDİNMAHMUT YILDIRIM Polis Memuru DİYARBAKIRÖZKAN KARAHALİLÖZ Polis Memuru KARABÜKTAYFUN KARAKAŞ Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN ERDEM Polis Memuru İSTANBULTAHSİN GÜL Polis Memuru DİYARBAKIRYUNUS ŞAHİN Polis Memuru SİVASÖMER UÇAR Polis Memuru ŞIRNAKMUHAMMED YAHYA DURSUN Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET ERDİNÇ Polis Memuru DİYARBAKIRRIDVAN KOCAERKEK Polis Memuru İSTANBULİSMAİL TEKİN Polis Memuru ŞIRNAKMÜRSEL ÖNER Polis Memuru DİYARBAKIRFARUK ÖZCAN Polis Memuru SİVASSELAMİ ÇİĞAY Polis Memuru GAZİANTEPMURAT SARITEPECİ Polis Memuru İSTANBULFİKRİ YİĞİT Polis Memuru İSTANBULALİ ARSLAN Polis Memuru VANMEHMET GEDİK Polis Memuru MARDİNMEHMET BAGALSUN Polis Memuru ŞIRNAKMUSTAFA ŞANLI Polis Memuru ANKARASADIK YÜCE Polis Memuru İSTANBULORHAN ASLAN Polis Memuru DİYARBAKIRMETİN YOLDAŞ Polis Memuru MARDİNSELAHATTİN PİRBUDAK Polis Memuru İSTANBULKADİR ÇADIRCI Polis Memuru İSTANBULEMRAH DANIŞMAN Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER KOÇ Polis Memuru İSTANBULENES KAZAR Polis Memuru DİYARBAKIRSELİM PEKTAŞ Polis Memuru İSTANBULHACI AHMET HANÇER Polis Memuru ADIYAMANÖMER AYDIN Polis Memuru ŞIRNAKYUSUF PASENLİ Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKHÜDA EROĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET GÜL Polis Memuru HAKKARİSALİH DOĞAN Polis Memuru ERZURUMSEYFULLAH ÖZDEMİR Polis Memuru BATMANABDURRAHİM SABANCI Polis Memuru İZMİRFUAT KILIÇ Polis Memuru MARDİNYUSUF KABAK Polis Memuru ARDAHANALİ COŞKUN Polis Memuru GÜMÜŞHANEKERİM ERDOĞAN Polis Memuru İSTANBULOSMAN AKDOĞAN Polis Memuru KOCAELİBARBAROS SADIK NEFES Polis Memuru AYDINOSMAN KOCAOĞLU Polis Memuru İSTANBULHAKAN ERTAÇ AKGÜN Polis Memuru DİYARBAKIRRESUL DEMİRCİ Polis Memuru BURSA KRİMİNAL P.LAB.M.AHMET ÇERİ Polis Memuru ERZURUMEMRE ÇELİK Polis Memuru MUŞŞÜKRÜ KAHRAMAN Polis Memuru SİVASAHMET YASİN YORULMAZ Polis Memuru IĞDIRNURULLAH ÇELİK Polis Memuru İSTANBULSONER SARP Polis Memuru DİYARBAKIRERKAN DURSUN Polis Memuru DİYARBAKIRATİLA DÖNER Polis Memuru DİYARBAKIRÜMİT GÜL Polis Memuru BİNGÖLDENİZ GÖKÇE Polis Memuru ERZURUMBİLAL DOĞAN Polis Memuru İSTANBULFATİH KIRCA Polis Memuru GÜMÜŞHANEFERHAT KAYA Polis Memuru MARDİNMEHMET HÜSEYİN YALDIZ Polis Memuru AFYONKARAHİSARMEHMET GÜLER Polis Memuru MARDİNZAFER KISIKLI Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET ARLIER Polis Memuru ANKARAİBRAHİM KALAY Polis Memuru VANMAKSUT MUSTAFA DEMİREL Polis Memuru İSTANBULÖMER ERASLAN Polis Memuru İSTANBULEMRAH ERKAN Polis Memuru AĞRIGÖKHAN ŞAHİN Polis Memuru ADIYAMANİBRAHİM ÖZTÜRK Polis Memuru ANKARAMENDERES CANSEVER Polis Memuru MANİSAFATİH CİN Polis Memuru TUNCELİMUHAMMED EŞREF CEYHAN Polis Memuru MUŞKENAN KAPLAN Polis Memuru MALATYATURGUT ÖNER Polis Memuru KARSSALİH YAKIN Polis Memuru DİYARBAKIRSERDAL DURNA Polis Memuru DİYARBAKIRHASAN ALP ATİK Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN EZEN Polis Memuru TUNCELİBAYRAM AKBAY Polis Memuru ANKARAMURAT FIRAT CAVKAYTAR Polis Memuru DİYARBAKIRORHAN GÖKSEL Polis Memuru MARDİNALİ RIZA ÖZER Polis Memuru DİYARBAKIRMURAT ÖZER Polis Memuru ADIYAMANUĞUR ÇAKMAK Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER BİRTEK Polis Memuru KOCAELİRAMAZAN HAMZALITAŞ Polis Memuru İSTANBULMÜKREMİN BUDAK Polis Memuru ERZURUMMUHAMMET BALCI Polis Memuru KARSENGİN GÜLENÇ Polis Memuru DİYARBAKIRASLAN ERGEN Polis Memuru ŞANLIURFAERSİN ÇAY Polis Memuru VANFATİH YILMAZ Polis Memuru ANKARAÖMER FARUK DİLBAZ Polis Memuru VANHALİL ÖZBUNAR Polis Memuru MUŞŞÜKRÜ BAHADUR Polis Memuru ERZURUMABDULLAH BULĞAK Polis Memuru MUŞÖMER FARUK KILIÇ Polis Memuru SİVASGALİP YILDIRIM Polis Memuru ŞANLIURFAABDULAZİZ ONAY Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET GEDİK Polis Memuru SİVASFARUK BOZYİĞİT Polis Memuru İSTANBULYASEMİN SOYGÜDEN Polis Memuru MUĞLAEKREM ŞİMŞEK Polis Memuru İSTANBULSELİN TANRIVERDİ Polis Memuru ESKİŞEHİRŞEHMUS ÇİÇEK Polis Memuru ANKARAFATİH RESUL AKSOY Polis Memuru BİNGÖLÖMER FARUK ALTUNEL Polis Memuru KAYSERİAYDIN BOZKURT Polis Memuru DİYARBAKIR KRİMİNAL P.LAB.M.MUSTAFA ÇAĞLAR KARA Polis Memuru SAMSUNAHMET UĞUR Polis Memuru İSTANBULAKİF KISACIK Polis Memuru MARDİNEMRULLAH BUYURAN Polis Memuru ŞIRNAKSİBEL KUZU Polis Memuru TUNCELİAHMET YILMAZ Polis Memuru İSTANBULİLKER AYDINLIK Polis Memuru ANKARAMUSTAFA DÜNDAR Polis Memuru GAZİANTEPSAMET SERTAN ALEMDAR Polis Memuru GÜMÜŞHANEMUSTAFA GÜRGÜN Polis Memuru TUNCELİSEBAHATTİN BİLGİLİ Polis Memuru ŞANLIURFAVURAL ALTUNTAŞ Polis Memuru ŞANLIURFAENES DEMİR Polis Memuru İSTANBULEMRAH YURDAKUL Polis Memuru ANKARAOSMAN DİKMEN Polis Memuru İSTANBULAHMET AKPUNAR Polis Memuru ŞIRNAKMUHAMMED FURUNCU Polis Memuru ELAZIĞALİ ÇEKİÇ Polis Memuru VANZEKERYA ÖGER Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA SAĞLAM Polis Memuru GÜMÜŞHANEMEHMET YAŞAR Polis Memuru BURSAKÖKSAL AKBAYIR Polis Memuru ERZURUMHASAN KARAMUK Polis Memuru BİTLİSMUHAMMED ÖMER ERSOY Polis Memuru SİVASSALİH SARIÇİÇEK Polis Memuru GÜMÜŞHANEEMRE KURT Polis Memuru DİYARBAKIRMUHAMMET ZEKİ TOSUNOĞLU Polis Memuru ŞIRNAKEYÜP AKMAN Polis Memuru ANKARABAHADIR ÇÖRTEN Polis Memuru ANKARA KRİMİNAL P.LAB.M.ORHAN ŞENCAN Polis Memuru ŞIRNAKRECEP GÜNGÖR Polis Memuru ANKARAKAMİL SAVRUN Polis Memuru İSTANBULÖZGE TOKER Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA ALKIŞ Polis Memuru ANKARAFARUK YILMAZ Polis Memuru İSTANBULGÖKHAN DEMİR Polis Memuru ERZURUMMELİK ALP YILDIZ Polis Memuru ANKARASERVET ÇORAK Polis Memuru İSTANBULYUNUS AKBULUT Polis Memuru ERZURUMGÖKHAN SÖNMEZ Polis Memuru ERZURUMSERKAN ERDİNÇ Polis Memuru İSTANBULHASAN YENİLMEZ Polis Memuru İSTANBULERAY ALKANLI Polis Memuru TUNCELİMUSTAFA ATALAY Polis Memuru İSTANBULERCAN GÜN Polis Memuru SAMSUNEYÜP TURHAN Polis Memuru ARTVİNMEHSUT BİLGE Polis Memuru İSTANBULZÜLFÜ BOSTANCI Polis Memuru ANKARAVEYSEL KARANİ UMAR Polis Memuru BATMANBİLAL EBUBEKİR FİDAN Polis Memuru ERZURUMENES AKKOYUN Polis Memuru AĞRIAHMET DEMİRHAN Polis Memuru VANAYŞEGÜL CAYMAZ Polis Memuru İSTANBULGÜRKAN VARDAR Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET ALTINTAŞ Polis Memuru İSTANBULALPER EFE Polis Memuru İSTANBUL KRİMİNAL P.LAB.M.ZELİHA BAŞKAYA Polis Memuru AĞRIAYHAN BELEN Polis Memuru ŞIRNAKSİNAN ÇARKIT Polis Memuru İSTANBULMUHAMMED TUNÇBİLEK Polis Memuru MUŞFURKAN BAHA YÜKSEL Polis Memuru SİİRTAHMET ADIGÜZEL Polis Memuru AĞRIENSAR BAŞ Polis Memuru MARDİNHALİL EREN Polis Memuru TRABZONAHMET KINALI Polis Memuru BİNGÖLVOLKAN BİÇER Polis Memuru TUNCELİSONER BİLGİN Polis Memuru İSTANBULMEHMET UYAR Polis Memuru VANVOLKAN AYNACI Polis Memuru ARTVİNKENAN KARATAŞ Polis Memuru KARSMURAT YILDIRIM Polis Memuru ARTVİNALİ YILDIRIM Polis Memuru DİYARBAKIRFATİH GÜMÜŞ Polis Memuru BİTLİSKAMİL KAVADAR Polis Memuru İSTANBULCEMALETTİN SİNECEK Polis Memuru ŞIRNAKEMRULLAH KÖSE Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA TOPLU Polis Memuru KAHRAMANMARAŞFAHRİ İZMİRLİ Polis Memuru ARDAHANAHMET ÖZDEMİR Polis Memuru İSTANBULMEHMET ŞİMŞEK Polis Memuru İSTANBULYAŞAR GÜRLER Polis Memuru BURSAMAHMUT ÖZDİL Polis Memuru İSTANBULSELÇUK HAVACI Polis Memuru DİYARBAKIRFATOŞ ÖZAT Polis Memuru MARDİNAHMET YILMAZ Polis Memuru DİYARBAKIRYUSUF GÜLLÜCE Polis Memuru ŞANLIURFASONAY ALP Polis Memuru ANKARAMUSTAFA DOĞAN Polis Memuru İSTANBULENGİN ÇELİKEL Polis Memuru MARDİNYUSUF ÖZTÜRK Polis Memuru DİYARBAKIRFATİH GÜRSOY Polis Memuru ANKARA KRİMİNAL P.LAB.M.ŞÜKRÜ AKPUNAR Polis Memuru TANIK KORUMA DAİ.BŞKMUSTAFA ER Polis Memuru ANKARASELÇUK KÖMÜR Polis Memuru ERZİNCANFATİH GÖNDER Polis Memuru HAKKARİABDULKADİR CAHİD SÖNMEZ Polis Memuru TUNCELİAYDIN AYBAR Polis Memuru ELAZIĞCİHAN BAŞALAN Polis Memuru İSTANBULUĞUR ŞEN Polis Memuru ERZURUMEMRE ÜNAL Polis Memuru MARDİNYUSUF TURGUT Polis Memuru KAYSERİMUHAMMED BÜYÜKYAVUZ Polis Memuru AĞRISALİH SEVİNDİ Polis Memuru ANKARABİLAL ÇAKIR Polis Memuru BİTLİSZEYNEL ABİDİN ÇAKMAKÇI Polis Memuru VANSAİT GÜMÜŞ Polis Memuru İSTANBULHAKAN TOPUZ Polis Memuru DİYARBAKIRİREM CEYLAN Polis Memuru ANKARAMESUT MERGEN Polis Memuru DİYARBAKIRYAKUP AKTAŞ Polis Memuru ERZURUMMESUT YILMAZ Polis Memuru AĞRIALİ SELÇUK Polis Memuru ERZURUMMECİT BİNGÖL Polis Memuru BURSASÜLEYMAN AVCIKOL Polis Memuru HAKKARİHAKAN ÇAKIR Polis Memuru ANKARAEMRAH İLDEN Polis Memuru BATMANALPER İSMAİL YALÇIN Polis Memuru NİĞDEORHAN OLÇAR Polis Memuru MARDİNSÜLEYMAN YÜKSEK Polis Memuru ŞANLIURFAFARUK ERBEY Polis Memuru ELAZIĞMUSTAFA ZOR Polis Memuru AĞRIMUSTAFA MUHAMMET ERDOĞAN Polis Memuru SİVASTANJU ÇELEBİOĞLU Polis Memuru ŞIRNAKÖZGÜR DENİZ Polis Memuru BİNGÖLMUSTAFA TERZİ Polis Memuru ELAZIĞUĞUR HENNEP Polis Memuru SİİRTCEM ÇINGAR Polis Memuru MARDİNSEVİL AKBAŞ BAŞAR Polis Memuru MİLLİ SARAYLAR KRM.ŞB.MDCENK TUĞLACI Polis Memuru BİNGÖLHALİL CİHAT UÇAROĞLU Polis Memuru TUNCELİYUNUS AKINCI Polis Memuru MARDİNMUHAMMED GİDER Polis Memuru SAMSUNİBRAHİM KENGEL Polis Memuru ŞIRNAKADEM AKGÖNÜL Polis Memuru ADANATARKAN CEYLAN Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET ALİ AY Polis Memuru ANKARAÖMER BİÇAKCI Polis Memuru ERZURUMSERCAN BARAN Polis Memuru ELAZIĞTAHİR ATEŞ Polis Memuru GAZİANTEPARİF GÖNÜLBAYOĞLU Polis Memuru MARDİNABDULKADİR ŞAHİN Polis Memuru ŞIRNAKTAYYİB HASAN ÇIKAR Polis Memuru SİİRTCELAL EMRE ÖLMEZ Polis Memuru ESKİŞEHİRRAMAZAN ÇAKABAY Polis Memuru TUNCELİSAMET CANDAN Polis Memuru ESKİŞEHİRHAKAN CENİKLİOĞLU Polis Memuru İSTANBULHALİL İBRAHİM TOPÇU Polis Memuru İSTANBULMUHAMMED ÇOLAK Polis Memuru MERSİNMESUT AYBAŞ Polis Memuru BİTLİSMUSTAFA TUTUMLU Polis Memuru TANIK KORUMA DAİ.BŞKERDAL YALÇIN Polis Memuru TUNCELİSİNAN BALLI Polis Memuru TEKİRDAĞHAKAN SATICI Polis Memuru IĞDIRİSMAİL GÜLBİN Polis Memuru VANVEDAT TEKŞER Polis Memuru İSTANBULŞAHİN AKTOLAN Polis Memuru VANSAMET PAMUKSUZ Polis Memuru TEKİRDAĞSİNAN ÇAMLI Polis Memuru GAZİANTEPMUSTAFA VERGİ Polis Memuru İSTANBULHADİ SAĞLAM Polis Memuru AĞRIAHMET YAŞAR DURAK Polis Memuru GAZİANTEPMUSA GÜNER Polis Memuru VANSELMA DERİN Polis Memuru KARSMEHMET GÜNGÖR Polis Memuru BATMANHALİL İBRAHİM ŞİMŞEK Polis Memuru ŞANLIURFAHÜSEYİN ÖZER Polis Memuru DİYARBAKIREKREM ORMAN Polis Memuru TUNCELİALPER YARLINA Polis Memuru MARDİNGÖKHAN AK Polis Memuru ŞANLIURFAİSA KILINÇKAYA Polis Memuru İSTANBULCAN ÇINGAR Polis Memuru MARDİNABDURRAHMAN DEMİRTAŞ Polis Memuru TANIK KORUMA DAİ.BŞKGÖKHAN DOĞAN Polis Memuru ERZURUMSEFA GÜLERTAŞ Polis Memuru DİYARBAKIRRIDVAN AYDINLI Polis Memuru ERZURUMALİ RIZA OLUK Polis Memuru İSTANBULÖZGÜR ZEHİR Polis Memuru İSTANBULYUSUF ERŞAHİN Polis Memuru DİYARBAKIRYILDIRIM ALTINIŞIK Polis Memuru İSTANBULMUHAMMED MUSA KAYA Polis Memuru BURSAMETİN ERDOĞAN Polis Memuru MUŞHÜDAYİ AYTEKİN Polis Memuru İSTANBULAHMET GÖKKIZ Polis Memuru MARDİNUMUT İNDİBAY Polis Memuru İSTANBULİLYAS ARSLANER Polis Memuru ŞIRNAKKERİM KABLAN Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA ÇİFTÇİ Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM AKSOY Polis Memuru İSTANBULAHMET BEŞOL Polis Memuru İZMİRABDURRAHİM ÖZDEMİR Polis Memuru BATMANMEVLÜT AKBAYRAK Polis Memuru ADIYAMANENES BİROL EYÜBOĞLU Polis Memuru MUĞLAMİTHAT ARSLAN Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN AKKAŞ Polis Memuru İSTANBULAHMET MİRAÇ DURAN Polis Memuru BİNGÖLMEHMET YÜKSEL Polis Memuru HAKKARİMUSA KAYHAN Polis Memuru ANKARAGÖKHAN ARSLAN Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.HABİB TANER Polis Memuru HAKKARİALİ GAYRETLİ Polis Memuru ŞIRNAKAHMET DİŞSİZ Polis Memuru İSTANBULOSMAN GÜLLÜ Polis Memuru DİYARBAKIRHALİL DEMİREL Polis Memuru DİYARBAKIRBAHAR BORLAK Polis Memuru İSTANBULALİ YÜKSEK Polis Memuru ŞANLIURFACİHAN ÇAL Polis Memuru İSTANBULMURAT ŞAHİN Polis Memuru DİYARBAKIRİBRAHİM ARSLAN Polis Memuru DİYARBAKIRYUNUS EMRE YILDIZ Polis Memuru İSTANBULERCAN KARADOĞAN Polis Memuru ŞANLIURFASELAHATTİN ÖZKAN Polis Memuru ADIYAMANİBRAHİM ATLI Polis Memuru ŞANLIURFAAYKUT KILIÇLI Polis Memuru KONYAHÜSEYİN YİĞİT Polis Memuru İSTANBULSERKAN KORKMAZ Polis Memuru HAKKARİGÖKHAN KAHRAMAN Polis Memuru ANKARAFARUK SÖNMEZ Polis Memuru KOCAELİADEM ÇAKIR Polis Memuru MARDİNZAFER KAYA Polis Memuru İSTANBULCAFER ÖZCAN Polis Memuru ERZURUMMUSA ÖZÇELİK Polis Memuru TOKATOĞUZHAN KOÇAK Polis Memuru HAKKARİSELİM KÜSBECİ Polis Memuru MARDİNHAKAN İLDEM Polis Memuru MARDİNMAHMUT GÖKHANER Polis Memuru İSTANBULFATİH KAZAR Polis Memuru SİVASLÜTFİ AYCAN Polis Memuru ŞIRNAKASİM KIRDAĞ Polis Memuru İSTANBULARİF ÇELEBİ Polis Memuru ANKARASAMET GENÇ Polis Memuru HAKKARİİSMAİL ENES UÇAR Polis Memuru İSTANBULNECİP ÇİNAR Polis Memuru İSTANBULKADİR KARA Polis Memuru BURSABEYTULLAH DEMİRCAN Polis Memuru DİYARBAKIRYUNUS EMRE KABAZOR Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.BEKİR YILDIZ Polis Memuru OSMANİYEHASAN EKİCİ Polis Memuru KASTAMONUYUSUF UÇAR Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA ŞIT Polis Memuru VANNAZLI UZUN Polis Memuru ANKARAFEYYAZ METEHAN Polis Memuru ERZURUMFATİH MISIRLI Polis Memuru ARDAHANMURAT ÇELİK Polis Memuru SİİRTÖMER FARUK ALTAŞ Polis Memuru SİVASTACDİN ÖZCAN Polis Memuru AĞRIMEHMET ZEKİ ARIK Polis Memuru İSTANBULMEHMET AYTEKİN Polis Memuru İSTANBULABDULKADİR KENDİRCİ Polis Memuru İSTANBULTUNCAY KARACA Polis Memuru AĞRIYÜCEL TOPHAN Polis Memuru AĞRIYUSUF YILMAZ Polis Memuru ŞANLIURFAENES TUNA Polis Memuru ERZURUMCEMAL ÇAĞLIYAN Polis Memuru İSTANBULÜZEYİR DERİN Polis Memuru KARSYASİN TAŞKIRAN Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA ÇAMLIBEL Polis Memuru DİYARBAKIRMUHAMMED İBRAHİM KESKİNEL Polis Memuru DİYARBAKIRYUSUF YILMAZ Polis Memuru İSTANBULRESUL TOLGA AFŞAR Polis Memuru ERZURUMMURAT GÜVENÇ Polis Memuru DİYARBAKIRBAYRAM GÖZÜKARA Polis Memuru BİNGÖLADEM OKTAY Polis Memuru KASTAMONUMEHMET ALİ SARIGÜL Polis Memuru ADIYAMANHASAN HÜSEYİN AKPUNAR Polis Memuru ARTVİNHALİT ZİYA ÇETİN Polis Memuru İSTANBULMUHAMMET ALİ ÇAM Polis Memuru İSTANBULDURDU MEHMET TOPALOĞLU Polis Memuru İSTANBULORHAN GÜNDÜZ Polis Memuru AĞRIİBRAHİM BAYINDIR Polis Memuru İSTANBULHALİL ÖZMEN Polis Memuru HAKKARİMURAT GÜLEM Polis Memuru BİTLİSMUHAMMED EVCİL Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN ŞELE Polis Memuru İSTANBULNEZİHA BİNARBAŞI Polis Memuru ERZURUMZÜBEYİR ŞAŞDIM Polis Memuru AĞRIGÖKHAN MERT Polis Memuru SİVASHACI BAYRAM ARDIÇ Polis Memuru VANHABİP TARİ Polis Memuru VANTUGAY ATASEVEN Polis Memuru SİVASCELALETTİN İPEK Polis Memuru AĞRIFATİH YANARATEŞ Polis Memuru ŞIRNAKADEM KELEŞ Polis Memuru ŞIRNAKİSMAİL ŞAFAK Polis Memuru ERZURUMMUSTAFA DİLER Polis Memuru VANMEHMET NABİ KILINÇ Polis Memuru İSTANBULOSMAN SATICI Polis Memuru KASTAMONUFERHAT ÇAY Polis Memuru AĞRIFATİH UYAR Polis Memuru DİYARBAKIRİBRAHİM AKSUNGUR Polis Memuru İSTANBULGÜNGÖR CİHAN TAŞGIT Polis Memuru MARDİNMERT BATUR Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKRECEP GÜLPAK Polis Memuru İSTANBULERDEM EĞE Polis Memuru ŞANLIURFAİKRAM ATIL Polis Memuru İSTANBULADEM ER Polis Memuru İSTANBULDURSUN KÖSE Polis Memuru KONYAŞÜKRÜ GÖKCE Polis Memuru ERZURUMELİF AKSOY Polis Memuru ELAZIĞHACI MEHMET ATEŞ Polis Memuru İSTANBULALİ RIZA TÜRK Polis Memuru ŞIRNAKSEDAT YARAR Polis Memuru İSTANBULKEMAL ALİMOĞLU Polis Memuru DİYARBAKIREMRAH SOYLU Polis Memuru ŞIRNAKENES ALTINTAŞ Polis Memuru İSTANBULONUR İLBARS Polis Memuru İSTANBULÖZGÜR KARAKUŞ Polis Memuru ŞIRNAKİSLAM DİNÇ Polis Memuru ŞIRNAKFİKRET KARA Polis Memuru İSTANBULMAHMUT TİRYAKİ Polis Memuru ŞIRNAKMUSTAFA TAŞOVA Polis Memuru SİVASBİLAL KILIÇ Polis Memuru DİYARBAKIRAKIN ERCAN Polis Memuru ANKARAİBRAHİM TOHUMCU Polis Memuru AĞRITAMER ŞAHİN Polis Memuru İSTANBULFEVZİ DEMİR Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET AKİF CERİT Polis Memuru MARDİNTALHA TURAN Polis Memuru ELAZIĞHASAN ERKUŞ Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKBASRAVİ SAYAN Polis Memuru MARDİNŞAHİN TOMBUL Polis Memuru VANEMRE KOÇ Polis Memuru İSTANBULEMRE ÇOBAN Polis Memuru İSTANBULSELİM KAYA Polis Memuru VANMEHMET EMİN VARIŞ Polis Memuru ŞIRNAKHALİL KÜÇÜK Polis Memuru OSMANİYEGÖKHAN KARAOĞLAN Polis Memuru ŞIRNAKFURKAN DİŞKAYA Polis Memuru ŞANLIURFAMETE ZORLU Polis Memuru ZONGULDAKAZİZ GÜNDAR Polis Memuru DİYARBAKIRBİROL EMİN BAKLACIOĞULLARI Polis Memuru İSTANBULSATILMIŞ GÖKHAN AYDOSLU Polis Memuru ŞIRNAKSALİH BİÇER Polis Memuru MUŞÖMER FARUK SOYUTÜRK Polis Memuru İSTANBULKADİR POLAT Polis Memuru TUNCELİERDEM KILIÇALP Polis Memuru İSTANBULFURKAN DALDAL Polis Memuru DİYARBAKIRİSMAİL TÜTEN Polis Memuru HAKKARİORHAN KAYA Polis Memuru TUNCELİSEMRA BAYHAN Polis Memuru İSTANBULERDENER TEMİZSOY Polis Memuru HAKKARİYAŞAR SAMET BURSAL Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET SAHİT ALTUNOK Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA GÜLDEZ Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER KARAKUŞ Polis Memuru İSTANBULBEKİR ESMER Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.EKREM ÇELİK Polis Memuru ŞIRNAKAHMET GÖBELEK Polis Memuru İSTANBULAHMET TAŞ Polis Memuru ŞIRNAKSÜLEYMAN MUTLU Polis Memuru İSTANBULSERVET AKGÜL Polis Memuru BATMANİBRAHİM ÖTGÜN Polis Memuru HAKKARİBEŞİR TUZ Polis Memuru İSTANBULMEHMET ŞAH DAĞ Polis Memuru DİYARBAKIRÖNER SIRKINTI Polis Memuru İSTANBULMEHMET GÜVEN SUVAK Polis Memuru ANKARAİHSAN YAŞA Polis Memuru İSTANBULMURAT SUNA Polis Memuru ŞIRNAKOSMAN BATSUN Polis Memuru İSTANBULBİLAL MIH Polis Memuru İSTANBULYASİN AYDOĞDU Polis Memuru MARDİNAŞIR ARIKAN Polis Memuru ŞIRNAKUĞUR GÜRBÜZ Polis Memuru ARDAHANŞENOL POYRAZ Polis Memuru ERZİNCANÖMER FARUK ALTUĞ Polis Memuru BATMANMEHMET DEMİR Polis Memuru VANSİNAN DEMİRTAŞ Polis Memuru DİYARBAKIRHALİL BURUK Polis Memuru ZONGULDAKMUSTAFA İLYAS SAYGILI Polis Memuru BATMANÖMER FARUK APAYDIN Polis Memuru ŞIRNAKİBRAHİM İNCE Polis Memuru DİYARBAKIRSAMİ MANAY Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKFARUK ÖMER AKGÜL Polis Memuru IĞDIRNAİM ŞULAN Polis Memuru ŞIRNAKOLCAY BAYDEMİR Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ÇELEBİ Polis Memuru VANSONGÜL MÜLDÜR Polis Memuru İSTANBULERTAN BOLAT Polis Memuru AĞRIKADİR AKOĞLU Polis Memuru İSTANBULSELAHATTİN SAKİN Polis Memuru IĞDIRTAYFUN BOZKIR Polis Memuru AĞRIEROL ARSLAN Polis Memuru MARDİNÜMİT ALTINOK Polis Memuru HAKKARİMETİN TATLI Polis Memuru BURSARESUL KILIÇ Polis Memuru HAKKARİYALÇIN KUZUCU Polis Memuru ELAZIĞHAŞİM ARDIHAN Polis Memuru DİYARBAKIRMUHAMMET EVCİLER Polis Memuru IĞDIRHÜSEYİN GÜMRÜK Polis Memuru DİYARBAKIRMUSA SAMANCI Polis Memuru KARSONUR ÜNAL Polis Memuru TUNCELİİLYAS KILINÇ Polis Memuru MUŞAYŞEGÜL KARAKAYA Polis Memuru ANKARATUĞBA EREN Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN ÖZDİL Polis Memuru DİYARBAKIRHARUN YILDIZ Polis Memuru MUĞLAERKAN TEKMEN Polis Memuru ELAZIĞFUAT HÜLÜR Polis Memuru VANEYÜP FURAT Polis Memuru ARTVİNERSAN MENGENE Polis Memuru İSTANBULYÜCEL YEŞİLOĞLU Polis Memuru ŞANLIURFACAHİT USTABAŞI Polis Memuru DİYARBAKIRİLHAN DAL Polis Memuru AĞRISAMET KARAASLAN Polis Memuru ERZURUMSAİME AKGÜN Polis Memuru ERZURUMCUMA KARABULUT Polis Memuru MARDİNSEYİT TAŞTAN Polis Memuru ANKARAÖMER KILINÇ Polis Memuru ERZURUMFADİME ASIL Polis Memuru AĞRIMAHMUT KARAKUŞ Polis Memuru BATMANADİL TUNA Polis Memuru ELAZIĞMUSTAFA KUTLAR Polis Memuru ŞANLIURFASELÇUK KAYA Polis Memuru İSTANBULSADIK DOĞAN Polis Memuru ANKARABİLAL YAŞAR Polis Memuru MARDİNMEHMET AKİF ŞAHİNKAYA Polis Memuru BİNGÖLRAMAZAN ARI Polis Memuru GÜMÜŞHANEİSMAİL OKUMUŞ Polis Memuru ARDAHANMUSTAFA SUCİ Polis Memuru İSTANBULEMİNE YALÇIN Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET PAYTAR Polis Memuru ANKARAVOLKAN TAŞ Polis Memuru TRABZONMEHMET DOĞAN Polis Memuru DİYARBAKIRFATİH KAPLAN Polis Memuru AFYONKARAHİSARADNAN KILIÇCIOĞLU Polis Memuru SİİRTMUHARREM KOCA Polis Memuru MARDİNMEHMET SOYLU Polis Memuru TUNCELİRAMAZAN AKDAĞ Polis Memuru VANSERKAN ALTINOK Polis Memuru ERZURUMYAHYA BULAT Polis Memuru DİYARBAKIRKEVSER CANDEMİR Polis Memuru SİVASYAKUP MOĞULTAY Polis Memuru ŞIRNAKYUSUF BAYINDIR Polis Memuru IĞDIRGÖKHAN KÜLKÖYLÜOĞLU Polis Memuru DİYARBAKIREMRAH GÜMÜŞ Polis Memuru VANSADIK AYDOĞDU Polis Memuru DİYARBAKIRSAMET POLAT Polis Memuru ARDAHANTURGAY ARISOY Polis Memuru DİYARBAKIRALİ KAYA Polis Memuru VANFATİH MEHMET TİMUR Polis Memuru ANKARAMURAT KOÇAŞ Polis Memuru ERZURUMRAMAZAN ÇELİKEL Polis Memuru TUNCELİFATİH GÜNGÖRMEZ Polis Memuru İSTANBULÜMMÜHAN MALÇOK Polis Memuru ERZİNCANTALİP KARİP Polis Memuru ŞIRNAKEMRE SUNGUR Polis Memuru ANKARAMUHARREM POLAT Polis Memuru DİYARBAKIRBURAK KILIÇER Polis Memuru İSTANBULEMRAH BÖRKLÜ Polis Memuru ERZURUMYASİN YILMAZ Polis Memuru DİYARBAKIRFİKRET TECER Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKALİ AKKUŞ Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET YAPRAK Polis Memuru DİYARBAKIRERDOĞAN SARIAL Polis Memuru İSTANBULFATİH KILIÇ Polis Memuru AĞRIMURAT ÇEVİK Polis Memuru DİYARBAKIRBAHADIR OK Polis Memuru BATMANFERRUH KAYAKURDU Polis Memuru İSTANBULMEHMET YALÇIN Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA DURUT Polis Memuru SİİRTMUSTAFA BULAN Polis Memuru ŞIRNAKALİ ÖZEN Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET ALİ TOKSÖZ Polis Memuru ŞIRNAKSÜLEYMAN BORAZAN Polis Memuru ŞANLIURFARAMAZAN ÜLKER Polis Memuru DİYARBAKIRVEYSEL KARANİ DÜNDAR Polis Memuru SİVASHASAN BORA Polis Memuru DİYARBAKIRENDER ÖZDEN Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKMEHMET ZAHİR SARIKAYA Polis Memuru ARDAHANMEHMET SERDAR ÖZ Polis Memuru BATMANABDÜLKADİR DOLU Polis Memuru DİYARBAKIRHATİCE OĞUZ Polis Memuru HAKKARİAHMET MİNGAN Polis Memuru KONYAMEHMET ALİ KARADUMAN Polis Memuru ŞANLIURFAİLHUN YALÇIN Polis Memuru DİYARBAKIRUMUT GÖKÇAY Polis Memuru ANKARAHATİCE BIYIKLI Polis Memuru ŞIRNAKALİ AKYILDIZ Polis Memuru ANKARATAHİR DANIŞMAN Polis Memuru ŞIRNAKBERAT BURHAN KÖSE Polis Memuru HAKKARİENES DİŞBUDAK Polis Memuru MARDİNHÜSEYİN DEMİR Polis Memuru MUŞERKAN İNCE Polis Memuru ŞIRNAKMURAT KOÇ Polis Memuru HAKKARİMUHAMMET FATİH HUYLUOĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER KOÇAK Polis Memuru ŞIRNAKİSMAİL DOĞAN Polis Memuru ŞIRNAKAHMET AYDIN Polis Memuru İZMİRİBRAHİM VURAL Polis Memuru DİYARBAKIRALİ MUSTAFA CEYLAN Polis Memuru MARDİNVELİ KARAGÖZ Polis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.İSRAFİL ARSLAN Polis Memuru ŞIRNAKVOLKAN KARABAY Polis Memuru VANİSMAİL YÜKSEL Polis Memuru HAKKARİRIDVAN AKYÜZ Polis Memuru DİYARBAKIRSELİM AYDINOĞLU Polis Memuru DİYARBAKIROKTAY KOCAMAN Polis Memuru ŞIRNAKÖMER YAVUZ Polis Memuru ANKARAFATİH YORGANCI Polis Memuru HAKKARİSAMET TONBUL Polis Memuru ANKARABURHAN DOĞAN Polis Memuru ELAZIĞOSMAN ÜNAL Polis Memuru ANKARAFATİH ARMAĞAN Polis Memuru İSTANBULMURAT HAKIK Polis Memuru KİLİSÖZNUR ÖZDAMAR Polis Memuru ŞIRNAKSEYFULLAH ZORLU Polis Memuru İSTANBULEMRE ÇAPAR Polis Memuru SİİRTMEHMET TÖK Polis Memuru HAKKARİŞEVKET KOPAR Polis Memuru ŞIRNAKYAVUZ ORMAN Polis Memuru HAKKARİMUSTAFA AKPINAR Polis Memuru ŞANLIURFAYUSUF ZİYA YÜKSEL Polis Memuru ERZİNCANEMRE SUSMAZ Polis Memuru GÜMÜŞHANEHALİL İBRAHİM YAVUZ Polis Memuru MARDİNGÖKHAN HENDEKCİ Polis Memuru DİYARBAKIREYÜP ASLAN Polis Memuru ERZURUMMESUT BOZDERE Polis Memuru ADIYAMANMUHAMMED EMİN GÖÇEPER Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET AKİF DAĞDEMİR Polis Memuru ŞANLIURFAİBRAHİM ÇUBUK Polis Memuru ŞIRNAKBÜNYAMİN SOLAK Polis Memuru AĞRIHASAN BAL Polis Memuru ŞIRNAKVAHDET MUHAMMET YILMAZ Polis Memuru İSTANBULAKIN YARDIMCIOĞLU Polis Memuru HAKKARİMUHAMMED AYGÜN Polis Memuru ŞIRNAKBÜNYAMİN KELEŞ Polis Memuru HAKKARİADEM GÖKALP Polis Memuru DİYARBAKIRBURAK KILIÇ Polis Memuru ANKARAİBRAHİM REÇBER Polis Memuru DİYARBAKIRYUSUF YILMAZ Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET ALİ KILIÇARSLAN Polis Memuru ARDAHANSÜLEYMAN AKPINAR Polis Memuru HATAYİSHAK KURUCU Polis Memuru SİİRTALİ OSMAN AKÇELİK Polis Memuru DİYARBAKIRDORUK DÖNMEZ Polis Memuru HAKKARİSEZER KONUK Polis Memuru VANMETİN BİNİCİ Polis Memuru BİTLİSKADİR KILIÇ Polis Memuru MARDİNOSMAN FİLİZ Polis Memuru MARDİNBARBAROS ŞAMİL ASLAN Polis Memuru MARDİNHARUN DURSUN Polis Memuru DİYARBAKIRELİF ÖZTÜRK Polis Memuru VANAHMET KARACA Polis Memuru BİTLİSBİLAL KARADEMİR Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET ÇATALTEPE Polis Memuru HAKKARİTALHA ÖZKARA Polis Memuru ŞANLIURFAEMRAH APAYDIN Polis Memuru CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKÖZKAN ERGÜN Polis Memuru İSTANBULCENGİZ AYDEMİR Polis Memuru ŞIRNAKALİ GÖRMEZ Polis Memuru DİYARBAKIRBATUHAN AKDAŞ Polis Memuru HAKKARİTURAN BARIŞ Polis Memuru BURSAEFKAN EROĞLU Polis Memuru ANKARAEREN KOÇAK Polis Memuru ŞIRNAKMURAT SOLMAZ Polis Memuru HAKKARİALİ RIZA DOĞAN Polis Memuru ŞIRNAKMESUT ÖNCÜL Polis Memuru TUNCELİAHMET ÖZALP Polis Memuru İSTANBULMERVE İNAL Polis Memuru BİTLİSMEHTAP EKİZ Polis Memuru BATMANHABİP BAYÇÖL Polis Memuru ŞIRNAKÖMER HAYDAROĞLU Polis Memuru BATMANBURAK ACAR Polis Memuru İSTANBULHAKAN CANSOY Polis Memuru HAKKARİİSMAİL YAMAN Polis Memuru MARDİNCEBRAİL KORKUT Polis Memuru GAZİANTEPHASAN BASRİ YAMAN Polis Memuru ANKARAERHAN YILDIZ Polis Memuru ŞIRNAKİBRAHİM KOCA Polis Memuru ŞIRNAKADEM ÇİNİK Polis Memuru DİYARBAKIRUĞUR YAVUZ KATIK Polis Memuru DİYARBAKIRMUSA DELİCE Polis Memuru DİYARBAKIRUĞUR DAĞCI Polis Memuru ANKARAÖMER CAN AKBAŞ Polis Memuru BAYBURTSÜLEYMAN ÜNLÜTÜRK Polis Memuru ŞANLIURFAMESUT ÇAPAKLI Polis Memuru ŞIRNAKHUZEYFE GÜZEL Polis Memuru DİYARBAKIRMURAT CANSEVER Polis Memuru HAKKARİAHMET SARP Polis Memuru ŞIRNAKNURULLAH KELEŞ Polis Memuru VANALPEREN TOKGÖZ Polis Memuru HAKKARİADEM ÖKSÜZ Polis Memuru ŞIRNAKYUNUS EMRE KARAYİĞİT Polis Memuru ŞIRNAKMÜSLÜM ÇAKMAK Polis Memuru ANKARARAMAZAN SAPMAZ Polis Memuru HAKKARİSERHAT ALTIN Polis Memuru MARDİNYASİN KISMET ARISOY Polis Memuru ADANAHASAN GÜMÜŞ Polis Memuru MARDİNABDULSAMET KAYA Polis Memuru MARDİNEKREM ARDA BAYDAR Polis Memuru HAKKARİSEZER SÖĞÜT Polis Memuru DİYARBAKIRERSAN CUMA Polis Memuru MUŞAHMET DEMİRTAŞ Polis Memuru İSTANBULMUHARREM EMİN KARABULUT Polis Memuru İSTANBULELİF YAVUZ Polis Memuru TUNCELİMAHMUT ÇALIŞKAN Polis Memuru HAKKARİMETİN ŞİŞMAN Polis Memuru İSTANBULÖMER YAPRAK Polis Memuru İZMİRAHMET NART Polis Memuru İSTANBULMUVAFFAK MUHSİN BODUR Polis Memuru HAKKARİAKİF YILMAZ Polis Memuru ŞIRNAKFATİH KARTAL Polis Memuru HAKKARİÖMER FARUK YELCİ Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA UBEYT OKUR Polis Memuru ÇANKIRISEFA AKSU Polis Memuru ŞIRNAKMUSTAFA ARDIÇ Polis Memuru ŞIRNAKERKAN AYDOĞDU Polis Memuru MARDİNİSMAİL GÜRPINAR Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKRIZA YABANCIOĞLU Polis Memuru HAKKARİİSMET EFE Polis Memuru YOZGATFATİH MAĞRALI Polis Memuru ŞIRNAKBURAK FURKAN EVRENSEL Polis Memuru DİYARBAKIRRIDVAN ATALAY Polis Memuru İSTANBULYÜCEL BAKIR Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET KIZILTAŞ Polis Memuru ANKARAYAVUZ ATAŞ Polis Memuru ELAZIĞOĞUZ TARCAN Polis Memuru IĞDIRABDULLAH KARAKUŞ Polis Memuru OSMANİYEHÜSEYİN DURMAZ Polis Memuru ŞIRNAKMUSA KIYANÇİÇEK Polis Memuru HAKKARİAHMET YILMAZ Polis Memuru VANBURAK ÇAKIR Polis Memuru HAKKARİFATİH KARAAHMETOĞLU Polis Memuru BOLUMUHAMMET HANİFİ ÖZGENÇ Polis Memuru ŞANLIURFAALİ GÖKKAYA Polis Memuru DİYARBAKIRÖNDER FATİH HÜNER Polis Memuru DİYARBAKIREMRE KOLTAŞ Polis Memuru ŞIRNAKİSA İDUĞ Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER ÖZÇELİK Polis Memuru HATAYAHMET KEKLİK Polis Memuru ŞIRNAKHARUN UYAR Polis Memuru DİYARBAKIRİLYAS ÖNCEL Polis Memuru SAKARYAALPEREN EŞGÜNOĞLU Polis Memuru SAMSUNSERDAR BULUT Polis Memuru DİYARBAKIRİBRAHİM ÜNÜVAR Polis Memuru HAKKARİCELAL ÇELİK Polis Memuru ANKARABEKİR KARAMAN Polis Memuru ŞIRNAKERKAL ATAK Polis Memuru ŞIRNAKMUSTAFA KARAGÖZ Polis Memuru ANKARAYUSUF İBİŞ Polis Memuru TUNCELİHAYDAR İŞLEREL Polis Memuru ŞIRNAKŞÜKRÜ VURAL Polis Memuru ANKARAMEHMET YILDIRIM Polis Memuru DİYARBAKIRİBRAHİM BUDAK Polis Memuru BATMANİLKNUR DİRGİ Polis Memuru SİİRTMEVLÜT ADIGÜZEL Polis Memuru VANHULUSİ İSPİR Polis Memuru HAKKARİEMRE YILDIZ Polis Memuru ŞIRNAKONUR FATİH GÜNDOĞAN Polis Memuru VANFATİH MUTLU Polis Memuru HAKKARİNECATİ ÖZ Polis Memuru ŞANLIURFAİSA DOĞAN Polis Memuru ŞIRNAKHAKAN KILIÇ Polis Memuru ANKARAÖZEYİR TOYCU Polis Memuru İSTANBULHASAN HÜSEYİN DEMİREZEN Polis Memuru ŞIRNAKHASAN UYAN Polis Memuru İZMİRADEM YILMAZ Polis Memuru ŞIRNAKNİDA ASLAN Polis Memuru TUNCELİKADİR DEMİRÖRS Polis Memuru HAKKARİFURKAN DİRİK Polis Memuru MARDİNOSMAN ALVER Polis Memuru HAKKARİEMRE TUYLİ Polis Memuru TRABZONYASİN TİNİ Polis Memuru ŞIRNAKTUNAHAN ŞAHİN Polis Memuru ŞIRNAKELİF AKSOY Polis Memuru MARDİNYUNUS CAM Polis Memuru MARDİNSAMİ OKAN Polis Memuru GÜMÜŞHANEMUSTAFA SAVAŞ Polis Memuru ANKARAABDURRAHİM NOYAN Polis Memuru MARDİNMUHAMMED ALİ ULUÇAM Polis Memuru DİYARBAKIRBERNA KILIÇ Polis Memuru ANKARAGÜLHAN DALKIRAN Polis Memuru BİNGÖLMUSTAFA KARACA Polis Memuru ERZİNCANBİLAL KÜRÜNDÜK Polis Memuru AĞRISÜLEYMAN SAFA SAĞLAM Polis Memuru ZONGULDAKCEMİLE TAŞ Polis Memuru KOORDİNASYON DAİ. BŞK.MUSTAFA BARIŞ KESKİN Polis Memuru ŞIRNAKORHAN AKKUŞ Polis Memuru İSTANBULABDURRAHMAN KADAN Polis Memuru MARDİNFATİH AYDINLI Polis Memuru ŞIRNAKHALİL ÇELİK Polis Memuru MARDİNMÜCAHİT HORUZ Polis Memuru HAKKARİSAMİ ASLAN Polis Memuru TUNCELİALİ YÜCEKAYA Polis Memuru DİYARBAKIRHARUN KAYA Polis Memuru HAKKARİMUKADDES TEKİN Polis Memuru DİYARBAKIRİSRAFİL DELİ Polis Memuru MARDİNRAMAZAN YILMAZ Polis Memuru HAKKARİAHMET AİŞEOĞLU Polis Memuru İSTANBULÖMER GÜRBÜZ Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.NAGİHAN KAHVECİOĞLU Polis Memuru ANKARAKADİR SARIOĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRİBRAHİM YENİGÜN Polis Memuru İSTANBULHASAN SAİD ÖZEL Polis Memuru VANSEYYİD MURAT ÇAPANOĞLU Polis Memuru ŞIRNAKÖMER FARUK POLAT Polis Memuru İSTANBULAHMET KILIÇ Polis Memuru MARDİNSÜMEYYE ÖZ Polis Memuru ARTVİNİBRAHİM ŞAHİN Polis Memuru DİYARBAKIRHÜSEYİN YALÇIN Polis Memuru İSTANBULŞAHİN AĞKOÇ Polis Memuru CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKŞEMSEDDİN KAFADAR Polis Memuru TUNCELİERTUĞRUL SEZER Polis Memuru İSTANBULDOĞANCAN POĞDA Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM GÜRLER Polis Memuru ŞIRNAKOSMAN YILDIRIM Polis Memuru ANKARAMUSTAFA KAYAALP Polis Memuru ŞIRNAKTURAN KALAAĞASI Polis Memuru İSTANBULEMRE DEMİR Polis Memuru İSTANBULLEYLA BAHÇECİ Polis Memuru ANKARAYUNUS EMRE AKÇAAT Polis Memuru DİYARBAKIRSAMET UYSAL Polis Memuru DİYARBAKIRMAHMUT ATAY Polis Memuru İSTANBULDAVUT TOKER Polis Memuru İSTANBULTUĞBA DOKSAR Polis Memuru ERZURUMERHAN ASLAN Polis Memuru ŞANLIURFAFERUDUN PALTA Polis Memuru ŞIRNAKAHMET ORHAN Polis Memuru İSTANBULMUHAMMET CİNGÖZ Polis Memuru HAKKARİKAMİL EYİGÖR Polis Memuru HAKKARİUĞUR ASLAN Polis Memuru İSTANBULMUHAMMED YUSUF YİVLİ Polis Memuru İSTANBULEYYÜP SABRİ ÇİFTÇİ Polis Memuru MARDİNMEHMET KIRIŞ Polis Memuru ŞIRNAKSEYİT SÜLEYMAN ÇINAR Polis Memuru MARDİNMUHAMMET GAZİ ONA Polis Memuru İSTANBULÖMER YILMAZ Polis Memuru ŞIRNAKÖMER ATAĞ Polis Memuru İSTANBULERAY TORAN Polis Memuru ŞIRNAKHÜSEYİN ATAŞ Polis Memuru ZONGULDAKORHAN BAYIR Polis Memuru HAKKARİAHMET CANLI Polis Memuru MARDİNMUSTAFA TUNÇBİLEK Polis Memuru ŞIRNAKBARIŞ AYDEMİR Polis Memuru HAKKARİNECATİ ARSLAN Polis Memuru BİTLİSHALUK DERELİ Polis Memuru ŞIRNAKHİDAYET UYAR Polis Memuru BİNGÖLİBRAHİM KARDAŞ Polis Memuru MUŞMUHİTTİN AKAN Polis Memuru İSTANBULSAİT MADEN Polis Memuru ŞIRNAKİSMAİL GÖZELCE Polis Memuru ŞIRNAKTUBANUR KARATAŞ Polis Memuru AĞRIHAVVA CANIVAR AĞCA Polis Memuru KOCAELİMUHAMMET KOZAK Polis Memuru BİTLİSFATİH SERT Polis Memuru AĞRIHAMİ ÜNAL TEMİZ Polis Memuru AĞRIYASİN ÖZBEK Polis Memuru MARDİNBAHADIR GÜNDOĞDU Polis Memuru DİYARBAKIRRAMAZAN ŞENATEŞ Polis Memuru MARDİNFATİH YUVAKGİL Polis Memuru AĞRIYUNUS KUTLU Polis Memuru MUŞFATİH TUNCALI Polis Memuru İSTANBULBEKİR KIZIL Polis Memuru ŞIRNAKMURAT SARIOĞLU Polis Memuru İSTANBULÖMER FARUK BEZGİN Polis Memuru İSTANBULGÖKHAN SOYSALTÜRK Polis Memuru ŞIRNAKSEZER DOĞAN Polis Memuru TUNCELİBARIŞCAN CİNGÖZ Polis Memuru MUŞABDURRAHMAN ÇAKMAK Polis Memuru AĞRITÜLAY BAŞAR Polis Memuru VANMURAT ÇÖPYAK Polis Memuru İSTANBULRESUL KARASU Polis Memuru İSTANBULRUKİYE DOĞANCI Polis Memuru HAKKARİBÜLENT ATSEVER Polis Memuru DİYARBAKIREYÜP KARAKOYUN Polis Memuru İSTANBULMİKAİL ÇELEN Polis Memuru ÖZEL HAREKAT DAİ.BŞK.KEMAL DÖNMEZ Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA GÖDEK Polis Memuru DİYARBAKIRYASİN SARITEPECİ Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA PALA Polis Memuru İSTANBULBURAK YILMAZ Polis Memuru İSTANBULVOLKAN AKYOL Polis Memuru ŞIRNAKBARIŞ SAYGILI Polis Memuru DİYARBAKIRHATİCE BUŞRA DİNÇ Polis Memuru MARDİNYAKUP DEMİR Polis Memuru İSTANBULMUSA KILIÇ Polis Memuru İSTANBULMERVE ÇELİK Polis Memuru DİYARBAKIRABDULLAH GÜNEŞ Polis Memuru MARDİNHASAN ZENGİN Polis Memuru AĞRIHUZEYFE ÖNER Polis Memuru ERZURUMERHAN YILDIRIM Polis Memuru İSTANBULRIDVAN YALÇIN Polis Memuru DİYARBAKIRRESUL KIVANÇ Polis Memuru AĞRIMEVLÜT GÖKER Polis Memuru DİYARBAKIRMUHAMMED EMRE KUTLU Polis Memuru İSTANBULHARUN REŞİT AKSOY Polis Memuru MARDİNAHMET FATİH UYAR Polis Memuru HAKKARİHATİCE KÜBRA KIYMET Polis Memuru DİYARBAKIREREN SEHİL Polis Memuru BİTLİSMEHMET GÜNERİ Polis Memuru DİYARBAKIRİRFAN DEMİRAY Polis Memuru İSTANBULHÜSEYİN AKBAŞ Polis Memuru İSTANBULMUHAMMET BENNA SÖZEN Polis Memuru HAKKARİALİ ERCOŞKUN Polis Memuru İSTANBULBİLGE MEHMET KÖKSAL Polis Memuru SİVASMUSTAFA HARUN ÖZKAN Polis Memuru İSTANBULSEFA GÜÇLÜ Polis Memuru DİYARBAKIRONUR KOÇ Polis Memuru MARDİNSEFA YALÇIN Polis Memuru MEDYA-HALKLA İLİŞKİLER VE PROTOKOL D. B.ERSAN ÇİVELEKOĞLU Polis Memuru ŞÜKRÜ BALCI POMEMİLHAN DAĞ Polis Memuru DİYARBAKIRFAHRİYE ANIT Polis Memuru AĞRIMUHAMMET NURULLAH VARLI Polis Memuru DİYARBAKIRGÜLER TURHAN Polis Memuru İSTANBULHURİYE GÜNER Polis Memuru HAKKARİRIDVAN TETİK Polis Memuru DİYARBAKIRYASİN ÇELİK Polis Memuru BATMANRAMAZAN EROL Polis Memuru DİYARBAKIRZAFER HEPBİLDİ Polis Memuru ŞIRNAKEMRE ORAKÇI Polis Memuru VANEFKAN PİRCİOĞLU Polis Memuru BİTLİSUĞUR ERKAL Polis Memuru VANMİRZA MEHMET YILMAZ Polis Memuru HAKKARİSEDA ERCAN Polis Memuru DİYARBAKIRSAİD ŞAHİN YILDIZ Polis Memuru ANKARATAYFUN BAYTAK Polis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.MUSA ÖĞÜNMEZ Polis Memuru TUNCELİMUHAMMED TAHA SOYUDOĞRU Polis Memuru ŞIRNAKABDULLAH KINACI Polis Memuru VANMAHMUT POLAT Polis Memuru KAHRAMANMARAŞNEVZAT KODAL Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET TELLİ Polis Memuru ŞIRNAKSİNAN MEDENİ Polis Memuru DİYARBAKIREMİN ALİ ÖZKAN Polis Memuru İNŞAAT-EMLAK DAİ.BŞK.GÖKHAN KARACA Polis Memuru ŞANLIURFAERDAL ERGEÇ Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET PINAR Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET BAĞRIYANIK Polis Memuru BİTLİSİSMAİL HAKKI DEMİRTAŞ Polis Memuru SİİRTOSMAN BALTA Polis Memuru DİYARBAKIRERDEM AYDIN Polis Memuru AMASYA MERZİFON POMEMALİ ÇİKDEMTEPE Polis Memuru CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKHALİL İBRAHİM ARPAĞ Polis Memuru ŞIRNAKRAMAZAN TATAY Polis Memuru DİYARBAKIRTURAN YILDIRIM Polis Memuru BATMANYAKUP BOYNO Polis Memuru MARDİNVEYSEL DANIŞ Polis Memuru İSTANBULERGÜN BAŞOĞLU Polis Memuru ŞÜKRÜ BALCI POMEMMÜCAHİT KIZAKLI Polis Memuru DİYARBAKIRENGİN BABACAN Polis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.HÜSEYİN KUMLUTEPE Polis Memuru ERZURUMKADİR ÜNAL Polis Memuru RİZE POMEMNİMET ÇERİ Polis Memuru DİYARBAKIRUĞUR KARAKUŞ Polis Memuru AĞRIMUSTAFA KİRTEL Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET ULAŞ BAYKİZ Polis Memuru ERZURUMADEM ZORER Polis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.ELİF KOLİK Polis Memuru ANKARAMEHMET TEKEŞİN Polis Memuru MUŞAYSEL BUDAK Polis Memuru ANKARABASRİ ÖZSARI Polis Memuru ERZURUMHATİCE KÜBRA DÜZYURT Polis Memuru ANKARAAHMET KILINÇ Polis Memuru AĞRIMEHMET BUDO Polis Memuru TUNCELİKASIM SAĞ Polis Memuru HAKKARİERDİNÇ YILMAZ Polis Memuru İSTANBULCEYHUN KÖSEOĞLU Polis Memuru HAKKARİMEHMET SIRAÇ ACUR Polis Memuru MARDİNHALİL ALPTEKİN Polis Memuru BATMANERHAN YILDIZ Polis Memuru ŞIRNAKMUHİTTİN AVCI Polis Memuru DİYARBAKIREMRE UZUN Polis Memuru DİYARBAKIRFERHAT YILMAZ Polis Memuru IĞDIRYASEMİN ÇELİK Polis Memuru ERZURUMSONGÜL SEVER Polis Memuru İSTANBULBAYRAM KARA Polis Memuru TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ KOR.DAİ.BŞKİSKENDER YAĞDIRAN Polis Memuru DİYARBAKIRBEDİRHAN TEMÜR Polis Memuru MUŞUĞUR ERASLAN Polis Memuru DİYARBAKIRSERVET ATEŞ Polis Memuru VANİBRAHİM HALİL ARSLAN Polis Memuru BİTLİSSERDAL YALÇIN Polis Memuru ŞIRNAKEMİN ARAS Polis Memuru DİYARBAKIRDAVUT BİLİCİ Polis Memuru DİYARBAKIRİZZET BİLGİÇ Polis Memuru MUŞAHMET KARADEMİR Polis Memuru DİYARBAKIRRESUL ÖZKAN Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET EMİN ULAK Polis Memuru HAKKARİRECEP ÖZSOY Polis Memuru AĞRIÖMER LEVENT Polis Memuru İSTANBULERTUĞRUL İSFENDİYAROĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET ÇELİK Polis Memuru ŞIRNAKADEM ŞAHİNER Polis Memuru DİYARBAKIRHAKAN SALAR Polis Memuru ADIYAMANHALİL SAKALLI Polis Memuru ŞANLIURFAÖZGÜR AÇIKGÖZ Polis Memuru ERZİNCANABDURRAHMAN ÇELİK Polis Memuru ANKARAİSMAİL DEMİRKAYA Polis Memuru AĞRINEVZAT KABA Polis Memuru DİYARBAKIRHACI KUŞ Polis Memuru ELAZIĞİBRAHİM NALBANT Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET GÖNÜLÖLMEZ Polis Memuru ŞIRNAKKERİM ENES DEMİRKAN Polis Memuru ANKARAMUSTAFA CİĞER Polis Memuru ŞIRNAKHİLMİ KÖK Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET ŞİRİN ŞEN Polis Memuru DİYARBAKIRÖNDER SAFA DURAN Polis Memuru ŞIRNAKAHMET KARSLI Polis Memuru ŞIRNAKNALAN KUZU Polis Memuru İSTANBULMAHMUT ATÇEKEN Polis Memuru MARDİNMUSTAFA ARISOY Polis Memuru TEKİRDAĞGÖKHAN ÖZ Polis Memuru HAKKARİGÜRSEL SATILMIŞ Polis Memuru MARDİNSELİM TAŞTEMİR Polis Memuru MUŞİBRAHİM ERTUĞRUL Polis Memuru İSTANBULUĞUR DOĞRU Polis Memuru İSTANBULRECEP ATAN Polis Memuru ELAZIĞNURSEL SALTAŞ Polis Memuru HAKKARİYAKUP KORKMAZ Polis Memuru KARSMEHMET DİKCİ Polis Memuru DİYARBAKIRŞENAY YURTTAKAL Polis Memuru DİYARBAKIRMUHARREM ÇETİNKAYA Polis Memuru İSTANBULMEHMET HALİL BOZ Polis Memuru ŞIRNAKBAYRAM BAĞBAŞI Polis Memuru ANKARABURAK KAPLAN Polis Memuru MUŞHAKAN SANSAR Polis Memuru ŞIRNAKMELEK GARGAN AKKAYA Polis Memuru ŞANLIURFAYUSUF KULAVUZ Polis Memuru ŞIRNAKNUSRET BİLGİN Polis Memuru İSTANBULBEKİR SITKI ÇERÇİ Polis Memuru DİYARBAKIRTALHA DEMİREL Polis Memuru MARDİNERDEM AVCU Polis Memuru DİYARBAKIRFATMA ÇAKIR Polis Memuru ŞIRNAKFARUK ATIŞ Polis Memuru BİTLİSAHMET ENGİN KURT Polis Memuru ANKARAHALİM ÇITIR Polis Memuru MUŞRAMAZAN ÇETİN Polis Memuru AĞRIÖMER FİDAN Polis Memuru İSTANBULAYDIN KÜÇÜKAFACAN Polis Memuru VANKUTAY KOÇAŞ Polis Memuru HAKKARİÇETİN BULUT Polis Memuru BİNGÖLCELALETTİN ÖZDEMİR Polis Memuru HAKKARİMEHTAP TAŞKIN Polis Memuru BİTLİSBETÜL DÜNDAR Polis Memuru BİNGÖLMUSTAFA ŞENTÜRK Polis Memuru DİYARBAKIRBAHADIR ATEŞ Polis Memuru ŞIRNAKAHMET YILMAZ Polis Memuru MARDİNMUHAMMED YILMAZ Polis Memuru MARDİNFATİH UYGUN Polis Memuru MUŞSALİH ÖZYURT Polis Memuru ANKARAFATİH ÇAL Polis Memuru MUŞEMİRHAN ACAR Polis Memuru ANKARAİLKAY AYRANCI Polis Memuru BAYBURTSERVET KUZU Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET ATICI Polis Memuru DİYARBAKIREKREM SİNA YÜKSEL Polis Memuru ANKARAABDULLAH YOLAKOÇ Polis Memuru MARDİNSERDAR DOĞAN Polis Memuru AĞRIŞAKİR ELBAN Polis Memuru ADIYAMANCEM COŞKUN Polis Memuru DİYARBAKIRABDULKADİR YAMAN Polis Memuru İSTANBULYÜCEL AKÇAY Polis Memuru MARDİNFATİH ESENDEMİR Polis Memuru DİYARBAKIRDOĞAN UÇAR Polis Memuru İSTANBULENGİN ÇOK Polis Memuru HAKKARİMUSTAFA BEKAR Polis Memuru ŞIRNAKAHMET ACUN Polis Memuru DİYARBAKIRRECEP KOÇAK Polis Memuru ERZURUMERDEM DURAN Polis Memuru DİYARBAKIRERDEM ERDOĞAN Polis Memuru SİİRTHÜSEYİN SARAY Polis Memuru DİYARBAKIRARİF ÇELİK Polis Memuru İSTANBULABDULKADİR ULAŞ Polis Memuru AĞRIZAFER METİN Polis Memuru ANKARAEMRAH CAYBAK Polis Memuru ŞIRNAKNESRİN YILDIZ Polis Memuru İSTANBULPEHLÜL YILMAZ Polis Memuru İSTANBULAHMET BEKEL Polis Memuru VANFERHAT AKDAĞ Polis Memuru İSTANBULYUSUF ESKİ Polis Memuru ERZURUMKÖKSAL OKATAR Polis Memuru ŞIRNAKKADİR NAMİ Polis Memuru ŞANLIURFAMEHMET ALİ YETİM Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM KARA Polis Memuru DİYARBAKIRMÜSLÜM FİDANCI Polis Memuru ŞIRNAKAHMET BÜYÜKYALÇIN Polis Memuru ANKARAFUAT ŞAHİN Polis Memuru MARDİNİLYAS AKKAYA Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA TÜRKÖZÜ Polis Memuru ŞIRNAKEYÜP ÇELEBİ Polis Memuru BİTLİSAHMET ARSLAN Polis Memuru MARDİNFAZLI KODAL Polis Memuru ANKARAAHMET SANCAK Polis Memuru İSTANBULLOKMAN YETİM Polis Memuru ERZURUMZEYNETTİN EYE Polis Memuru DİYARBAKIRHÜSEYİN AYAN Polis Memuru SİİRTALİ ÖRÜN Polis Memuru ANKARAİSMAİL BALTALI Polis Memuru ANKARAİBRAHİM YÜCEL Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET BOZKURT Polis Memuru BİTLİSGÖKHAN YILMAZ Polis Memuru DİYARBAKIRYUSUF SEÇKİN Polis Memuru DİYARBAKIRRIDVAN BULUT Polis Memuru BATMANCİHAN AKÇİÇEK Polis Memuru ANKARAMEHMET ŞENYÜZ Polis Memuru BİTLİSÖMER SERİN Polis Memuru ANKARAHÜSEYİN İMAMOĞLU Polis Memuru İSTANBULRECEP TOPRAK Polis Memuru ANKARATURAN ÇAKIR Polis Memuru ANKARAAKİF KAPLAN Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ERTUĞRUL TÜTÜNCÜ Polis Memuru ERZURUMADNAN KARTAL Polis Memuru AĞRIBAHRİ DÖRTGÖZ Polis Memuru İSTANBULGÖKHAN CÜCE Polis Memuru İSTANBULERHAN TÜRKER Polis Memuru ANKARAHASAN BEKMEZCİ Polis Memuru İSTANBULENSAR KORKMAZ Polis Memuru İSTANBULALİ ARMAĞAN Polis Memuru MARDİNABDULKADİR KARADAŞ Polis Memuru MARDİNMURAT DEMİR Polis Memuru MARDİNMEHMET ÖZTÜRK Polis Memuru DİYARBAKIRİSMAİL ÇELİK Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM KAHRAMAN Polis Memuru MARDİNABDULKERİM DÖNGEZ Polis Memuru ERZURUMEMRULLAH DOĞAN Polis Memuru DİYARBAKIRESAT AKÇA Polis Memuru VANMAHMUT ŞAHİN Polis Memuru İSTANBULÜMİT KAYA Polis Memuru ERZURUMYUNUS ŞİMŞEK Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET EMİN AKGÜN Polis Memuru BİTLİSFAHRİ ALTUN Polis Memuru ANKARABURAK BALABAN Polis Memuru İSTANBULMUAMMER ÖZCAN Polis Memuru ŞIRNAKRAMAZAN ÖZTÜRK Polis Memuru ERZİNCANUĞUR GÜLNAHAR Polis Memuru BİNGÖLERKAN GENÇ Polis Memuru İSTANBULZİYA KAPTANOĞLU Polis Memuru ANKARAFARUK AYTAR Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA ENGİN İNANÇ Polis Memuru İSTANBULALİ BAYKARA Polis Memuru DİYARBAKIRMURAT ÖZER Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA IRAK Polis Memuru KAYSERİÖMER ALACA Polis Memuru ŞIRNAKREHA BERBER Polis Memuru GÜMÜŞHANEMUSTAFA GÜN Polis Memuru ERZURUMDENİZ DÜZENLİ Polis Memuru İSTANBULBARIŞ SEZER Polis Memuru SİVASMEHMET SEYHAN Polis Memuru İSTANBULİSHAK YALÇIN Polis Memuru İSTANBULADNAN TÜRKÖZ Polis Memuru ERZİNCANMURAT TORTUMLU Polis Memuru ERZURUMMEHMET AKİF ÜZÜMCÜ Polis Memuru İSTANBULAYDIN KARABENLİ Polis Memuru ANKARAOSMAN YILMAZ Polis Memuru İSTANBULEMRE AKBEN Polis Memuru İSTANBULOSMAN TÜRKMEN Polis Memuru İSTANBULHÜSEYİN AYDIN Polis Memuru DİYARBAKIRKENAN YAMAÇ Polis Memuru MARDİNİZZET YILDIRIM Polis Memuru İSTANBULMURAT CİNTOSUN Polis Memuru VANBURAK ÖZBAYSAR Polis Memuru İSTANBULİSA YAVUZ Polis Memuru İSTANBULHİDAYET SOYLU Polis Memuru DİYARBAKIRADEM AŞMAZ Polis Memuru KAYSERİMUSTAFA DURAN Polis Memuru DİYARBAKIRORHAN ÇÖL Polis Memuru İSTANBULMEHMET AKİF COŞKUN Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA BİNİCİ Polis Memuru İSTANBULMEHMET TAN Polis Memuru İSTANBULYUSUF KURT Polis Memuru RİZEHAKAN YILDIZ Polis Memuru İSTANBULSERHAT DÖNMEZ Polis Memuru İSTANBULYAKUP ÖZCAN Polis Memuru İSTANBULNEFARİ DÜZGÜN Polis Memuru İSTANBULFATİH ER Polis Memuru İSTANBULADEM AKTÜRK Polis Memuru BİTLİS POMEMHASAN AKHOY Polis Memuru DİYARBAKIRHAKAN KARADUMAN Polis Memuru DİYARBAKIRYILMAZ ARTIŞ Polis Memuru ARDAHANFERİDE HOPYAR Polis Memuru ERZİNCANLOKMAN SARI Polis Memuru DİYARBAKIRUĞUR TURAK Polis Memuru DİYARBAKIROKTAY KARAÜZÜM Polis Memuru TRABZONTURAN İLBAŞI Polis Memuru ŞIRNAKSAMİ TORAMAN Polis Memuru AĞRIİSHAK HASGÜL Polis Memuru HAKKARİMİKAİL CİCİ Polis Memuru VANUĞUR ÖZ Polis Memuru ŞIRNAKFATİH SAKALLI Polis Memuru YOZGAT POMEMBEYTULLAH CEYHAN Polis Memuru ŞIRNAKMAHMUT DEMİRKOL Polis Memuru HAKKARİORHAN BOZCA Polis Memuru MARDİNÖMER SEMİZ Polis Memuru BİTLİSYUSUF ŞİMŞEK Polis Memuru ŞIRNAKERCAN ACAR Polis Memuru MARDİNHACI EROL Polis Memuru İZMİRAHMET DOĞAN Polis Memuru DİYARBAKIRERHAN GÖRÜKMEZ Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET BİNBOĞA Polis Memuru ŞIRNAKKERİM ZORLU Polis Memuru DİYARBAKIRMÜCAHİT DOĞAN Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET BAĞCI Polis Memuru MUŞHÜSEYİN ÇETİN Polis Memuru HAKKARİHASAN ÖZCANDAN Polis Memuru ŞIRNAKALİ KELLE Polis Memuru ANKARAFEVZİ SEMİH MEYDAN Polis Memuru ŞIRNAKSİBEL DEMİR Polis Memuru ANKARACEYHUN ERTEN Polis Memuru ŞIRNAKMUHAMMED ALİ FİDAN Polis Memuru ŞIRNAKRAMAZAN KİRAZ Polis Memuru AĞRIRIDVAN KAPAN Polis Memuru ŞIRNAKOKAN YAMAN Polis Memuru TRABZONGÜLDANE MUDU Polis Memuru DİYARBAKIRRAUF KARATAŞ Polis Memuru ANKARADAVUT SEVİM Polis Memuru ŞIRNAKRAMAZAN ARIKAN Polis Memuru ŞIRNAKSÜLEYMAN ÇELİK Polis Memuru MUŞYUNUS EMRE TOPSAKAL Polis Memuru VANRAMAZAN TEKELİ Polis Memuru DİYARBAKIRVEYSEL AYDIN Polis Memuru ŞIRNAKSEFA CAN KARACA Polis Memuru ŞIRNAKALİ BÜYÜKTEPE Polis Memuru MUŞLOKMAN SARIBAŞ Polis Memuru KASTAMONUMUSTAFA ASLAN Polis Memuru ANKARAÖMER ÇELİK Polis Memuru ANKARAERMAN GÜNDOĞDU Polis Memuru VANFATİH AYDIN Polis Memuru ŞIRNAKHASAN DEMİRCİ Polis Memuru ŞIRNAKALİ TURAL Polis Memuru TUNCELİTUNCAY ALKAN Polis Memuru İSTANBULZEKERİYA EMEKLİ Polis Memuru BİTLİS POMEMASKER UMAZ Polis Memuru ANKARAYAHYA YILDIZ Polis Memuru ŞANLIURFAMETİN ERDEN Polis Memuru ANKARAHAMZA KARAKÖSE Polis Memuru İSTANBULALİ KÜKÜRT Polis Memuru İSTANBULFAZLI DOĞAN Polis Memuru ŞIRNAKABDULLAH AKLAN Polis Memuru ŞIRNAKERHAN TOSUN Polis Memuru İSTANBULCİHAN PALA Polis Memuru İZMİRHÜSEYİN ÇAPAR Polis Memuru HAKKARİRAMAZAN SONKAYA Polis Memuru DİYARBAKIRİLYAS UZUNBOY Polis Memuru İSTANBULSAVAŞ YAVAŞ Polis Memuru İZMİRHALİL ÖZBEK Polis Memuru ANKARAONUR ÇOHANTİMUR Polis Memuru ŞANLIURFASAMET BULUT Polis Memuru İSTANBULALİ BAĞCI Polis Memuru KİLİSHATİCE YAVUZ Polis Memuru İSTANBULHASAN KOCAMEMİK Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER ÇEVİKEL Polis Memuru GÜMÜŞHANEAHMET YOSUNKAYA Polis Memuru İSTANBULDAVUT KARSLI Polis Memuru DİYARBAKIRSABRİ DİNÇ Polis Memuru KASTAMONURAHİM ORUÇ Polis Memuru DİYARBAKIRABDULLAH GÜL Polis Memuru TRABZONATAKAN BAYDAN Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN ÇELİKBİLEK Polis Memuru İSTANBULÜMİT ERİŞ Polis Memuru İSTANBULSEÇKİN DEMİR Polis Memuru ŞIRNAKSERDAR ÇELİK Polis Memuru İSTANBULMESUT ÖZEN Polis Memuru İSTANBULNURULLAH AYDIN Polis Memuru İSTANBULOSMAN ATASOY Polis Memuru ŞIRNAKCAFER BAYRAK Polis Memuru İSTANBULYAKUP MEMİŞ Polis Memuru IĞDIREMİN FİLİZ Polis Memuru HAKKARİBEYTULLAH BURKAŞ Polis Memuru ŞIRNAKOSMAN TATAR Polis Memuru GAZİANTEPHAKAN KÜLAHÇIOĞLU Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER ORUÇ Polis Memuru HAKKARİGİZEM GOBUK Polis Memuru İSTANBULÖZCAN ÇAVDAR Polis Memuru İSTANBULOKAN ÖZKAN Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN OKUMUŞ Polis Memuru İSTANBULMUCAYİT MENGÜTAY Polis Memuru İSTANBULHİKMET KILIÇ Polis Memuru İSTANBULİSMAİL ÇOTAK Polis Memuru KORUMA DAİ.BŞK.HAKAN YILDIRMAZ Polis Memuru ŞIRNAKSONER ÇİMEN Polis Memuru ANKARAABDULSEMAD ÖZER Polis Memuru ŞANLIURFAOSMAN KALEM Polis Memuru İSTANBULERKAN IŞIK Polis Memuru İZMİRZEKİ MERSİNLİ Polis Memuru ANKARASELİM ÖNDER Polis Memuru BİTLİSGÖKHAN DENİZ Polis Memuru DİYARBAKIROSMAN ÖZTÜRK Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET SARI Polis Memuru İZMİRALİ İKBAL SÜNNETCİ Polis Memuru BAYBURTÖMER ASLAN Polis Memuru KARSFATİH ÖREKLİ Polis Memuru ANKARAŞUAYİP YILMAZ Polis Memuru ANKARAOSMAN YİLMAZ Polis Memuru VANMUSTAFA AKKURT Polis Memuru ANKARAAYETULLAH VURAL Polis Memuru DİYARBAKIRVELİ KILINÇ Polis Memuru KARSEMRULLAH KARAASLAN Polis Memuru İSTANBULZAFER GÜLER Polis Memuru AĞRIAHMET ASLAN Polis Memuru İSTANBULAZİZ YALÇIN Polis Memuru ANKARAMENSUR KAN Polis Memuru İSTANBULÇAĞLAR KALYONCU Polis Memuru ŞIRNAKMURAT BARDI Polis Memuru ŞIRNAKMUHAMMET SİNAN ALTINBAŞOĞLU Polis Memuru İSTANBULŞAHİN ULAŞ Polis Memuru SİİRTRECEP MÜCAHİT SAVAŞ Polis Memuru İSTANBULERCAN YILDIRAN Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET AKİF GÜRBÜZ Polis Memuru ADANAABDÜSSAMET ÜNAL Polis Memuru İSTANBULORHAN ÇETİNKAYA Polis Memuru CUMHURBAŞKANLIĞI KORUMA DAİ.BŞKVOLKAN AYDIN Polis Memuru İZMİRTARIK SARSA Polis Memuru İSTANBULMEHMET ALİ YİYİT Polis Memuru İSTANBULÜMİT EMRAH ALTUNOĞLU Polis Memuru ANKARASEFER ŞANLI Polis Memuru İSTANBULYASİN SAYIM Polis Memuru BİTLİSİLYAS KARAPINAR Polis Memuru İSTANBULSEYİT AHMET DAŞ Polis Memuru İSTANBULEMRAH ŞAHİN Polis Memuru İSTANBULFATİH ARSLAN Polis Memuru İSTANBULABDULKERİM KAYA Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN SAĞLAM Polis Memuru ŞIRNAKHÜSEYİN CİNTEMİR Polis Memuru İSTANBULFERHAT KARAPINAR Polis Memuru ŞANLIURFAMEHMET SALİH SEÇME Polis Memuru ADIYAMANFERDİ DOĞAN Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN ARPACI Polis Memuru HAKKARİSİNAN YUNUS KIRMIZI Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM GÜMÜŞDAŞ Polis Memuru İSTANBULABDULLAH SAR Polis Memuru MARDİNERSOY BANİ Polis Memuru ANKARAFETİ GÜLMEZ Polis Memuru İSTANBULMUHARREM AYGÜN Polis Memuru İSTANBULHAMZA DÜNDAR Polis Memuru İSTANBULSÜLEYMAN SANDIKCI Polis Memuru İSTANBULHASİP İKİZ Polis Memuru İSTANBULYAŞAR ALİ ZÖRER Polis Memuru İSTANBULMUHAMMET GÖKSU Polis Memuru ŞIRNAKAYŞE FATMA ARSLAN Polis Memuru İSTANBULERKAN DEMİR Polis Memuru İSTANBULMEHMET YAĞMURLU Polis Memuru ŞANLIURFAORHAN KARANFİL Polis Memuru İSTANBULKEMALETTİN BOZYURT Polis Memuru İSTANBULGÖKHAN GÖKASLAN Polis Memuru İSTANBULDOĞAN ÇOLAK Polis Memuru İSTANBULABDÜLKADİR ÖKSÜZ Polis Memuru İSTANBULFATİH FİDAN Polis Memuru İSTANBULHASAN ÖZCAN Polis Memuru İSTANBULFAYSAL PEKTEZEL Polis Memuru İSTANBULAKİF TÜRK Polis Memuru HAKKARİSEVDA GÜLDALI Polis Memuru ANKARAFATMA SENA TURGUT Polis Memuru İSTANBULSEVİM KARPUZ Polis Memuru DİYARBAKIRAHMET ÖZĞAN Polis Memuru İSTANBULYUNUS ALADAĞ Polis Memuru İSTANBULSEDA GÖLDAĞI GÜRLEK Polis Memuru HATAYYUSUF IŞIK Polis Memuru MUŞYUSUF VARICI Polis Memuru TRABZONRESUL MINDIZ Polis Memuru SAMSUNBEKİR DİKEN Polis Memuru DİYARBAKIRMURAT KARAESMA Polis Memuru İZMİRONUR BOSTAN Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA TOPCU Polis Memuru DİYARBAKIRNURULLAH GÜLDAŞ Polis Memuru ŞIRNAKBURHAN KELEŞ Polis Memuru HAKKARİTANER YORO Polis Memuru ERZURUMYAKUP KARAZOR Polis Memuru VANKÜBRA İŞLEYEN Polis Memuru ANKARAMUSTAFA VAHİT ZORLU Polis Memuru VANKAMİL BARANDIR Polis Memuru ZONGULDAKUĞUR SAĞLAM Polis Memuru ŞIRNAKCANER ÜÇEL Polis Memuru ŞANLIURFAVEYSEL DEDE Polis Memuru VANAHMET ÖZDEMİR Polis Memuru İSTANBULFATİH GÜZELÇİFTCİ Polis Memuru ERZURUMDAVUT BABACAN Polis Memuru DİYARBAKIRHİDAYET ÇETİN Polis Memuru DİYARBAKIRMUHAMMET GÜÇLÜ Polis Memuru IĞDIRHALİL İBRAHİM DEMİR Polis Memuru ŞIRNAKSAMET KARA Polis Memuru VANMÜCAHİT ARSLAN Polis Memuru ERZİNCANGAMZE YAŞAR Polis Memuru DİYARBAKIRYUNUS EMRE DEMİREL Polis Memuru ŞIRNAKCİHAN KIRIMLI Polis Memuru KASTAMONUESAT HIDIRLAR Polis Memuru İSTANBULHASAN ULU Polis Memuru ŞIRNAKHASAN BATUR Polis Memuru İSTANBULABDURRAHMAN AKKUL Polis Memuru VANİSMAİL ALTUN Polis Memuru VANİBRAHİM BİRDAL Polis Memuru DİYARBAKIRMURAT KAYA Polis Memuru DİYARBAKIRMAHMUT SARI Polis Memuru ANKARABÜŞRA ÇİÇEK Polis Memuru HAKKARİALPASLAN ÇETİNKAYA Polis Memuru ŞIRNAKABDULLAH ALIKLI Polis Memuru ADANANESLİHAN BABACAN Polis Memuru DİYARBAKIRENES ÇAPAT Polis Memuru İSTANBULMESUT KARAKUŞ Polis Memuru ŞIRNAKGÖKHAN KOÇ Polis Memuru DİYARBAKIRHAMİDÜDDİN GÜNAYDIN Polis Memuru ARTVİNMUSTAFA KISA Polis Memuru ADANALOKMAN ADIGÜZEL Polis Memuru ŞIRNAKKEMAL KANCA Polis Memuru ANKARAİLKER EKSİN Polis Memuru DİYARBAKIRKAAN OĞURLU Polis Memuru ANKARAYAHYA ÖĞÜNÇ Polis Memuru DİYARBAKIRMERVE AKKAŞ Polis Memuru ŞIRNAKRECEP KILINÇ Polis Memuru İSTANBULAYDIN ATILKAN Polis Memuru ŞIRNAKAHMET KAHVECİ Polis Memuru ANKARABİLAL KÖRPE Polis Memuru ŞIRNAKMUHAMMED ÇELENAY Polis Memuru DİYARBAKIRGİZEM KARAGÖNEN Polis Memuru ŞIRNAKBÜNYAMİN BOZKURT Polis Memuru İSTANBULEMİR İNATLI Polis Memuru İSTANBULMUHAMMED ŞAMİL HOCAOĞLU Polis Memuru ŞIRNAKMERVE DEMİREL Polis Memuru DİYARBAKIRMUSTAFA AYDOĞAN Polis Memuru ŞIRNAKYUSUF UZAL Polis Memuru HAKKARİHÜSEYİN BAYKARA Polis Memuru İSTANBULEMRAH KARAMAHOOĞULLARI Polis Memuru ADIYAMANSEBĞETULLAH EREN Polis Memuru DİYARBAKIRYASİN DOĞAN Polis Memuru KIRŞEHİRALİ BAK Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER DOĞAN Polis Memuru İSTANBULHAKKI ÜSTÜN Polis Memuru DİYARBAKIRHÜSEYİN POLAT Polis Memuru MARDİNEMRAH MARAL Polis Memuru DİYARBAKIREMRE TUNÇ Polis Memuru ANKARAMEHMET KARAKAYA Polis Memuru ŞIRNAKUFUK ÖZGÜR Polis Memuru ERZİNCANHÜSEYİN KARATAŞ Polis Memuru İSTANBULYUSUF KARADENİZ Polis Memuru HAKKARİABDULLAH YÖRÜK Polis Memuru BİTLİSMUSAB ÖZDEMİR Polis Memuru İSTANBULHÜSEYİN GÖÇER Polis Memuru MARDİNSELÇUK KAHİYE Polis Memuru ŞIRNAKFATİH DEMİRTAŞ Polis Memuru DİYARBAKIRŞAHİN CANCAN Polis Memuru ŞIRNAKGÖKHAN ÖZDOĞAN Polis Memuru MARDİNMUSTAFA ATEŞ Polis Memuru İSTANBULABDULLAH DÖNER Polis Memuru ŞIRNAKYUSUF DEMİRCİ Polis Memuru İSTANBULEMRAH EGE Polis Memuru İSTANBULŞAHİN KAHVECİ Polis Memuru ŞIRNAKMUHAMMED FATİH DEMİR Polis Memuru ŞIRNAKEMRAH TUBAY Polis Memuru KAHRAMANMARAŞİSMAİL HAKKI CAN BASTEM Polis Memuru DİYARBAKIRMEHMET YANDO Polis Memuru MARDİNÜMİT ÇELİK Polis Memuru ŞIRNAKCEZMİCAN SAZAK Polis Memuru KARSMUHARREM KAMİL EREN Polis Memuru İSTANBULMESUT ORMAN Polis Memuru ANKARAYUNUS KONAT Polis Memuru DİYARBAKIRENES TUNA Polis Memuru ŞIRNAKGÜLTEN YALÇIN Polis Memuru DİYARBAKIRAYTEN ŞİRİN DALKIRAN Polis Memuru VANALİ İHSAN SEYHAN Polis Memuru ŞIRNAKOĞUZHAN ÜNVER Polis Memuru İSTANBULÖMER ÇERİ Polis Memuru ANKARAMUHAMMET GEYLAN Polis Memuru İSTANBULHÜSEYİN ERDEM BALLI Polis Memuru ZONGULDAKMUZAFFER DEMİROK Polis Memuru BİNGÖLUMUT CEYLAN Polis Memuru DİYARBAKIRALİ TÜRK Polis Memuru KİLİSMUHAMMED MUSTAFA TÜRK Polis Memuru DİYARBAKIRYASİN ORHAN Polis Memuru ANKARAEMRAH GÖKKAYA Polis Memuru İSTANBULSEYİTCAN UZUN Polis Memuru ŞIRNAKMUHAMMED NUMAN KARAMAN Polis Memuru ŞIRNAKMESUT IŞIK Polis Memuru İSTANBULSERDAR AKTAŞ Polis Memuru ŞANLIURFARAMAZAN KAMAN Polis Memuru DİYARBAKIRKASIM AYDOĞDU Polis Memuru İSTANBULMEHMET ALİ UZUN Polis Memuru İSTANBULFEHMİ ÇOK Polis Memuru ANKARAMUSTAFA ŞENER Polis Memuru BİNGÖLHAKAN ÇALIŞKAN Polis Memuru TUNCELİCEVDET KEREM ERKAN Polis Memuru İSTANBULMEHMET KIRAÇ Polis Memuru ŞIRNAKMEHMET ÇETİN Polis Memuru KİLİSYUNUS SEÇME Polis Memuru İSTANBULKUTBETTİN KORKUNÇ Polis Memuru İSTANBULYUSUF KÖSE Polis Memuru DİYARBAKIRÖMER FARUK TUNÇ Polis Memuru ERZURUMMEHMET ÇEVİK Polis Memuru İSTANBULASIM ÇEVİK Polis Memuru İSTANBULİSMET ÖZKAN Polis Memuru BİTLİSHİLMİ GÜRLER Polis Memuru İSTANBULMUHAMMED KIRTEKE Polis Memuru DİYARBAKIRSELÇUK ÖZDEMİR Polis Memuru İSTANBULMUHAMMED EKREM ERGİN Polis Memuru İSTANBULAHMET UĞUR OKYAY Polis Memuru İSTANBULRAMAZAN DOĞAN Polis Memuru DİYARBAKIRMAHMUT ÇINAR Polis Memuru İSTANBULSERDAL DİLBER Polis Memuru İSTANBULOSMAN TALHA AYDIN Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM HALİL BAYINDIRLI Polis Memuru DİYARBAKIRHAKAN AVCI Polis Memuru DİYARBAKIRFETHULLAH DELİOĞLAN Polis Memuru DİYARBAKIRALİ NAZIM ULUSOY Polis Memuru İSTANBULMUHLİS İLHAN Polis Memuru İSTANBULABDULKADİR ÖZEN Polis Memuru İSTANBULYASİN AYAR Polis Memuru İSTANBULTALHA KIZILAY Polis Memuru İSTANBULYASİN ERİK Polis Memuru ŞIRNAKİDRİS ŞAHİN Polis Memuru DİYARBAKIRMUHAMMED EMİN KÖSE Polis Memuru İSTANBULBARIŞ DAŞ Polis Memuru İSTANBULHÜSEYİN KARADAVUT Polis Memuru İSTANBULSEZGİN ATAY Polis Memuru ZONGULDAKHÜSEYİN GÜLDERE Polis Memuru İSTANBULAHMET EMRE URLU Polis Memuru İSTANBULALİ RIZA KESKİN Polis Memuru İSTANBULBURAK YILMAZ Polis Memuru İSTANBULMEHMET EMİN YALIN Polis Memuru TUNCELİFERHAT İPEK Polis Memuru GÜMÜŞHANEFAİK SAMANCI Polis Memuru İSTANBULOĞUZHAN GÜNGÖREN Polis Memuru İSTANBULMUSTAFA GÜL Polis Memuru KİLİSFURKAN GÖKDOĞAN Polis Memuru İSTANBULİSMAİL ACAR Polis Memuru İSTANBULEMRE ÇILDIR Polis Memuru İSTANBULVOLKAN TUNA Polis Memuru İSTANBULERHAN GÜNDÜZ Polis Memuru İSTANBULALİ TURSUN Polis Memuru ŞIRNAKKERİM COŞKUN Polis Memuru İSTANBULAYDIN UYKUR Polis Memuru VANRIDVAN KESVER Polis Memuru MUŞMUSTAFA AKTAŞ Polis Memuru ANKARAMESUT ERSOY Polis Memuru ANKARAŞIHLI GÜNDÜZ Polis Memuru ANTALYAMUSTAFA AKBAL Polis Memuru ŞANLIURFAFATİH KAMALI Polis Memuru ZONGULDAKMUSTAFA SABLAK Polis Memuru ANTALYATURAN ÇETİNKAYA Polis Memuru İZMİRŞAHİN GİRAY Polis Memuru BİNGÖLERAY BAŞOK Polis Memuru ANKARAÇAĞLAR KARAGÖZ Polis Memuru ANKARAMUHAMMET KESEN Polis Memuru BATMANMEHMET FATİH SARAR Polis Memuru ŞANLIURFAHARUN ARSLAN Polis Memuru ANTALYASEMİHA GÜNDÜZ Polis Memuru ANTALYAHAMZA GÜNGÖR Polis Memuru GAZİANTEPENES AKÇAY Polis Memuru BATMANKAMURAN ÇİFTSÜREN Polis Memuru BATMANİBRAHİM HASÇELİK Polis Memuru İSTANBULMUHAMMET FETHULLAH ACAR Polis Memuru ŞANLIURFAEYYUP HAZAR Polis Memuru İSTANBULABDULLAH ÇAKMAK Polis Memuru İSTANBULABDULLAH YILDIRIM Polis Memuru VANALİ SOLMAZ Polis Memuru DİYARBAKIRSAMET ELDEN Polis Memuru İSTANBULALİ UĞUR VARIŞ Polis Memuru İSTANBULMUHAMMED FATİH DUGAN Polis Memuru İSTANBULSEZER FİLİK Polis Memuru KIRKLARELİADEM KAYA Polis Memuru SİİRTSAMET BUDAK Polis Memuru İSTANBULSERDAR ÖZKAN Polis Memuru GAZİANTEPANIL KARAKUŞ Polis Memuru ŞIRNAKGÜLBAHAR TETİK Polis Memuru DİYARBAKIRSUAT DEMİR Polis Memuru İSTANBULMUSA ÖZKURT Polis Memuru DİYARBAKIRSERDAR ŞAHİN Polis Memuru MARDİNÖKKEŞ GÜNEŞ Polis Memuru İSTANBULİSMAİL UZKAR Polis Memuru İSTANBULÖMER FARUK BATUR Polis Memuru İSTANBULBÜLENT YILDIRIM Polis Memuru MARDİNEBUBEKİR İÇTEN Polis Memuru DİYARBAKIRARZU PORTAKAL Polis Memuru GAZİANTEPYUNUSEMRE ERDURAN Polis Memuru İSTANBULMEHMET ALİ ÖNAL Polis Memuru İSTANBULÖMER BAĞSIZ Polis Memuru GAZİANTEPEMRAH KELEBEK Polis Memuru DİYARBAKIRCİHAN KOÇ Polis Memuru DİYARBAKIRALİNUR YAKUPOĞLU Polis Memuru MARDİNMURAT ÖZTÜRK Polis Memuru TOKATMURAT KOÇ Polis Memuru BURSAYUSUF ÇEVİK Polis Memuru İSTANBULABDULLAH EVLİCE Polis Memuru ŞIRNAKONUR ARI Polis Memuru MERSİNMEHMET AKER Polis Memuru İSTANBULİBRAHİM ÇALIŞKAN Polis Memuru MERSİNSELAMİ TANSEL - ANKARASERKAN DÜNDAR - ADANAMERYEM YOLCUOĞLU - İSTANBULMELİKE MİRZA ŞİMŞEK - MUĞLASEMA ULUFER BAŞLICAN - KOCAELİİSMAİL ASLANBAYRAK - TOKATALİ ÇELİK - ADIYAMANİBRAHİM HALİL ŞAFAK - İSTANBULOĞUZ KÖSE - İSTANBULMUHAMMET SUYABATMAZ - İSTANBULCİHAN TOPKAN - BURSA