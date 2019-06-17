Açık bırakılan pencereden 2 yaşındaki bebek düştü

Son dakika haber, Sıcak hava yüzünden açık bırakılan pencereden düşen 2 yaşındaki bebek, mucize kabilinden hayatta kaldı. 3. kattan Sakarya'nın Akyazı ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı. Mucizevi şekilde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen çocuğun düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde apartmanın üçüncü katından düşen çocuk hastaneye kaldırıldı, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Ailesiyle Yunusemre Mahallesi 4043 Sokak'ta yaşayan Suriyeli Rava el-Hızır (2), evlerinin balkonunda oynadığı sırada 3. kattan düştü. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde küçük çocuğun yere düşmesi ve çevredeki kişinin onu kucaklaması yer alıyor.