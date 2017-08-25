Adana'da hastanede gaz sızıntısı: Hastalar tahliye ediliyor



Adana'daki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yoğun gaz sızıntısı saptandı. Hastaların tahliyesine başlandı. Çok sayıda hasta, refakatçileriyle birlikte çevre ilçelerdeki hastanelere yollandı.



Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki 606 yataklı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde gaz kokusu fark eden görevliler, hemen durumu yetkililere bildirdi. Gaz sızıntısı uyarısı verilirken, AFAD ekipleri hastaneye geldi.

Yoğun Bakım Servisi'ndeki hastaların tahliye kararlaştırıldı. Hastalar ambulanslarla kentteki diğer hastanelerin yoğun bakın servislerine taşınıyor.