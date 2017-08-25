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Adana'da hastanede gaz sızıntısı: Hastalar tahliye ediliyor

Adana Yüreğir'de bulunan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gaz sızıntısı nedeniyle büyük panik yaşandı. Hastalar ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere gönderiliyor.

Adana'da hastanede gaz sızıntısı: Hastalar tahliye ediliyor

Adana Yüreğir'de bulunan Eğitim Araştırma Hastanesi'nde gaz sızıntısı nedeniyle büyük panik yaşandı. Hastalar ambulanslarla çevre ilçelerdeki hastanelere gönderiliyor.

25 Ağustos 2017 Cuma 18:19
Adana'da hastanede gaz sızıntısı: Hastalar tahliye ediliyor

Adana'da hastanede gaz sızıntısı: Hastalar tahliye ediliyor


Adana'daki Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yoğun gaz sızıntısı saptandı. Hastaların tahliyesine başlandı. Çok sayıda hasta, refakatçileriyle birlikte çevre ilçelerdeki hastanelere yollandı.


Merkez Yüreğir İlçesi'ndeki 606 yataklı Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde gaz kokusu fark eden görevliler, hemen durumu yetkililere bildirdi. Gaz sızıntısı uyarısı verilirken, AFAD ekipleri hastaneye geldi.
Yoğun Bakım Servisi'ndeki hastaların tahliye kararlaştırıldı. Hastalar ambulanslarla kentteki diğer hastanelerin yoğun bakın servislerine taşınıyor.

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