Afrin'de ölüm tuzakları temizleniyor: Evler delik deşik



Afrin'de kontrolün sağlanmasının ardından TSK ve ÖSO unsurları şehir merkezinde tuzaklanmış bombaları ve mayınları temizlemeye devam ediyor. Bu arada Afrin yakınlarında çok sayıda cephanelik ile örgüte ait eğitim merkezleri ele geçirildi.

TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin’in güneyinde stratejik Ahlam Dağı ve 4 köyü ele geçirdi. Bölgeden, Kimar ve Berad köylerine ilerleyen ÖSO ile rejime bağlı milisler arasında çatışmalar yaşandığı haberleri geliyor. Hava harekâtında milislerin üst düzey komutanlarından birinin öldüğü belirtildi...

KOMANDOLAR HER TAŞIN ALTINI ARIYOR

AFRİN HALEP ARASI TSK KONTROLÜNDE

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında Afrin’i temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri, ilçe merkezinde terör örgütü üyelerince kullanılan sığınak ve silah depolarını arıyor. Teröristler tarafından oluşturulan ve ilçe girişini çevreleyen barikatlardaki aramalarda, komandolar ile ‘Mayın, El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi’ (METİ) görev alıyor. Çalışmalarda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın Sualtı Taarruz Komutanlığı’na (SAT) bağlı timler de yer alıyor. SAT komandoları, hava harekâtları öncesinde hedeflerin belirlenmesinde etkin rol oynamıştı.



Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) birlikleri, Afrin bölgesinde kontrolü sağlamalarının ardından, terör ögütü PKK/PYD’nin denetiminde bulunan Azez’in güneybatısındaki bölgelere yöneldi. TSK ve ÖSO birlikleri, Zeytin Dalı Harekâtı’nın 61’inci gününde Afrin ve Halep arasında stratejik noktada bulunan Ahlam Dağı (El Ehlam) ile Basutah, Basute, Kufayr ve Burç Abdullah köylerini ele geçirerek Kimar ve Berad köylerine kadar ilerledi. Yerel kaynaklar, köylerde PKK/PYD’li teröristlerden çok, destek için bölgeye giden Şii milisler bulunduğu bilgisini veriyor. Basutah Köyü’nde rejim bayraklarının ÖSO’lular tarafından indirildiği, Kimar ve Berad köylerinde ise rejime bağlı milisler ile ÖSO askerleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı belirtildi. Rejimin denetimindeki Nubul Zehra bölgesine yaklaşık 7 kilometre mesafede bulunan köylerdeki hedefler tank ve topçu birlikleri tarafından vuruldu.

Öte yandan, Türk savaş uçakları tarafından önceki gece saatlerinde düzenlenen hava harekâtında, rejime bağlı milislerin üst düzey komutanlarının öldüğü de ileri sürüldü. Harekâtta dün itibarıyla etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 698 olarak açıklandı.

GİRİŞ-ÇIKIŞLARDA KONTROL

Harekâtın 58’inci gününde kontrol sağlanan Afrin ilçe merkezinde ise teröristlerin tuzakladıkları patlayıcı ve mayınları temizleme çalışmaları sürüyor. Edinilen bilgilere göre güvenlik güçlerinin arama-tarama faaliyetleri sırasında, yüzlerce teröristin cesetlerinin olduğu mezarlar bulundu. Afrin merkeze bağlı Mestura Köyü’nde PYD’nin karargâh olarak kullandığı bir binada çok sayıda Grand füzesi ve havan mermisi ele geçirildi. Afrin kent merkezinde saldırı hazırlığında olan 2 teröristin de öldürüldüğü belirtildi. Afrin’de oluşturulan kontrol noktasında kent merkezine giriş-çıkışlar ve araçlar didik didik aranırken, ilçede hırsızlık yapanlar tutuklanıyor.