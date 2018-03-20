

Afrin'de PKK'nın yeni tünelleri bulundu

Terör örgütü PKK'nın elinden kurtarılan Afrin şehir merkezinde, ağır iş makinaları ile açılmaya başlanan 400 metre uzunluğunda tünel bulundu. İçine kamyonların girebileceği büyüklükteki tünellerin 2 metre çapında tünellere açıldığı belirlendi.

Tünellerin bulunduğu yerden kent merkezi rahatlıkla görülebiliyor.

Edinilen bilgilere göre, tünellerin girişi, hafriyat taşımak amacıyla kamyonların girip çıkabileceği genişliğe sahip.

Girişten sonra tüneller dairesel şekil alarak daralıyor. Yaklaşık 2 metre çapındaki tünellerde çok sayıda kişinin bir arada rahatlıkla yürümesi mümkün.

İlk incelemelerde tünellerin uzunluğunun giriş kısmından itibaren 400 metreye ulaştığı tespit edildi.

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİYE SAHİP İŞ MAKİNELERİ



Tünellerde, Afrin'den kaçan teröristlerin kazıda kullandığı gelişmiş teknolojiye sahip özel iş makineleri bulundu. ÖSO güçleri tarafınran iş makinalarına el konulurken, şehrin kritik bölgelerinde tünel ve cephanelik bulunduğu yönünde gelen bilgiler araştırılıyor.