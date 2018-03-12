Afrin'de son durum; Amerikan yardımı silahları bırakıp kaçtılar

Terör örgütlerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı kapsamında operasyon Afrin çevresinde yoğunlaştı. Afrin önlerine gelen TSK ve ÖSO güçleri sivillerin tahliyesinin bitmesini bekliyor..

TSK ve ÖSO güçlerinin Afrin ilçe merkezine ilerleyişi sürüyor. PKK'lı teröristlerin kale gibi koruduğu sözde özel harekat eğitim merkezi ele geçirilirken, burada kayalara oyulan mağaralar içinde tonlarca ağır silah ve çok sayıda araç bulundu. Aynı merkez içinde örgütün karaborsa ve sigara kaçakçılığı için stokladığı çok sayıda malzeme elegeçirildi.

Özgür Suriye Ordusu'na bağlı güçler, terör örgütü YPG/PKK'nin sözde özel kuvvetlerine ait üssü kısa bir çatışmadan sonra ele geçirdi. 30 yıl önce kurulan karargahın Baba Esad tarafından kurulduğu, rejim güçlerinin çekilmesinin ardından PKK'nın eğitim merkezi haline getirildiği öğrenildi.



Edinilen bilgilere göre, TSK ve ÖSO birlikleri, harekat kapsamında Afrin ilçe merkezine ilerlemeye devam ederken, ilçe merkezinin 2 kilometre kuzeydoğusundaki "135. Alay" olarak bilinen askeri üs, teröristlerden temizlendi.

AMERİKAN ASKERLERİ BURADA EĞİTİM VERMİŞ

Terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin ilçe merkezinin çevresindeki en önemli askeri noktalarından birisi olan ve örgütün sözde özel kuvvetleri (HAT) tarafından kullanılan noktanın kısa bir çatışmanın ardından alınmasıyla teröristlere ağır darbe indirildi.Ele geçirilen üste, yer altına inen tünel girişleri ile tepenin içindeki büyük bir mağaraya park edilmiş çok sayıda araç bulundu.

Mağarada ayrıca çok sayıda askeri mühimmata rastlandı."135. Alay" üssü, daha önce Beşşar Esed rejimi tarafından kullanılıyordu. Rejimin bölgeden çekilmesiyle üs, örgütün en önemli askeri noktalarından biri haline gelmişti.

ABD'nin Fırat Nehri batısındaki HAT unsurlarına uzun süredir askeri eğitim verdiği biliniyor.Diğer taraftan, TSK ve ÖSO'nun ele geçirdiği YPG/PKK'ya ait askeri noktalarda karaborsa ve kaçakçılığa konu malzemeler bulunmaya devam ediyor.Son olarak Merani bölgesinde teröristlere ait bir binada yapılan aramalarda askeri malzemelerin yanı sıra koliler dolusu kaçak sigara ve karaborsada satılmak üzere bekletilen gıda maddeleri ele geçirildi.

50 MAYINA DAYANIKLI KİRPİ AFRİN'E GÖNDERİLDİ

Zeytin Dalı Hareketi 52'inci gününde sürerken, TSK ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ilerleyişi sürüyor. Afrin kent merkezinin kuşatması için Fırat Kalkanı bölgesinden 50 araçlık mayını dayanıklı kirpi Suriye'ye sevk edildi.

