Afrin'de son durum; Cinderesi'ne operasyon başladı

Terör örgütü PKK'nın Cinderesi'ne yaptığı yığınak havadan uçaklar ve SİHA'larla karadan da ağır topçu birlikleri ile vurulurken karadan da hedefler ateş altına alındı

Afrin Harekatı'ndan (Zeytin Dalı Harekatı) bugün 47. gün. Şu ana kadar harekatta 2960 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin Afrin-Cinderes hattı koparıldı. Cinderes'e meskun mahal operasyonu için hazırlıklar devam ediyor.

TÜRK JETLERİ CİNDERES'İ BOMBALIYOR

Türk savaş uçakları, Cinderesi'ndeki terör hedeflerini bombardıman altına aldı. Raco'da kontrolün sağlanması sonrası operasyonlar Cinderesi bölgesinde yoğunlaşmıştı.

TAKVİYE KOMANDO BİRLİKLERİ HATAY'DA

Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen komando birlikleri Hatay'a geldi.

Hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin'de YPG/PKK-DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, halkı terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla TSK tarafından 20 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Harekatı devam ediyor.

Harekat kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinden gönderilen komandolar, Hatay'ın Kırıkhan ilçesine geldi.

Zırhlı Personel Taşıyıcılarına (ZPT) bindirilen komandolar sınır birliklerine sevk edildi.

BİR KÖY DAHA ALINDI

TSK ve ÖSO, Afrin'in stratejik önemdeki Kafr Cenne ve Maçale köyünü teröristlerden temizledi.

2960 TERÖRİST ETKİSİZ, 154 BÖLGE TEMİZLENDİ

Afrin'de şu ana kadar 2960 teröristin etkisiz hale getirildiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanırken 4’ü belde merkezi, 120’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 154 bölge kontrol altına alındı. TSK ve ÖSO Afrin merkezine 5 kilometre daha yaklaştı.