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Afrin'de son durum; Piyade Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

Terör örgütlerine yönelik Afrin'de devam eden harekat sırasında Eskişehirli Piyade Binbaşı Mithat Dunca şehit düştü.

Afrin'de son durum; Piyade Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

Terör örgütlerine yönelik Afrin'de devam eden harekat sırasında Eskişehirli Piyade Binbaşı Mithat Dunca şehit düştü.

17 Mart 2018 Cumartesi 23:51
Afrin'de son durum; Piyade Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

Afrin'de son durum; Piyade Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu


Terör örgütlerine yönelik Afrin'de devam eden harekat sırasında Eskişehirli Piyade Binbaşı Mithat Dunca şehit düştü.

Son dakika Afrin; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda Piyade Binbaşı Mithat Dunca şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda 15 Mart günü yaralandıktan sonra Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Piyade Binbaşı Mithat Dunca kurtarılamayarak şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre göre, Dunca'nın acı haberi Eskişehir Büyükdere Mahallesi'nde oturan yakınlarına verildi. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Kalabak köyü nüfusuna kayıtlı olan şehidin evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.

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Son Dakika Afrin
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