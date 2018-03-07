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Afrin'de son durum: Teröristlere ABD'den kritik destek

Terör örgütü üyelerinin İHA ve SİHA'lardan korunabilmek için kullandığı şemsiyelerin ABD güçleri tarafından verildiği ortaya çıktı. Özel üretim folyo kaplı kamuflaj şemsiyelerden sığınaklarda binlerce ele geçirildi.

Afrin'de son durum: Teröristlere ABD'den kritik destek

Terör örgütü üyelerinin İHA ve SİHA'lardan korunabilmek için kullandığı şemsiyelerin ABD güçleri tarafından verildiği ortaya çıktı. Özel üretim folyo kaplı kamuflaj şemsiyelerden sığınaklarda binlerce ele geçirildi.

07 Mart 2018 Çarşamba 09:53
Afrin'de son durum: Teröristlere ABD'den kritik destek

Afrin'de son durum: Teröristlere ABD'den kritik destek


Terör örgütlerine yönelik Suriye sınırları içerisinde süren operasyonlarda TSK ve ÖSO güçleri 5 köyü daha PKK'lılardan temizledi. Terör örgütü sığınakları içerisinde ele geçirilen binlerce şemsiyenin ABD güçleri tarafından verildiği belirlendi. İHA, SİHA ve uydulardan hareketliliği gizlemek için kullanılan folyo kaplı özel şemsiyelerin altına 5 kadar terörist gizlenebiliyor. Şemsiyelerin tamamının ABD güçleri tarafından sipariş edildiğini, ilk kez özel üretim gizleme sağlayan şemsiyelerin bu kadar çok ele geçirildiği bildiriliyor.


Suriye sınırları içerisinde Afrin'e yönelik devam eden operasyonda TSK ve ÖSO güçlerinin ileri harekatı devam ederken, rejim güçleri, PKK'ya destek için gelen teröristlere izin verdiği ortaya çıktı. ABD'nin 'İzin vermeyiz" açıklamasına rağmen, 1.700 teröristin çatışma bölgesine doğru küçük konvoylarla hareket halinde olduğu bildiriliyor.

Afrin’e kuzeydoğudan giden yolda önemli kavşak noktası olan Kefr Cenne bölgesinde, rejim yanlısı milislerin PYD’ye destek vermek için konuşlandığını belirtti. TSK ve ÖSO birliklerinin Afrin’e ilerlemesini engellemeye çalışan teröristlerin, kavşak yolunu kapatarak askerlerin geçişini durdurmayı planladığı öğrenildi. Yaklaşık 15 gün önce Afrin’e konvoylarla girmeye çalışan milisler, tankçı birliklerin topçu atışlarıyla püskürtülmüştü.

1700 TERÖRİST DESTEK İÇİN AFRİN'E GELİYOR

Reuters haber ajansı, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG’nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bağlı yaklaşık 1700 teröristin diğer cephelerden Afrin’e sevk edildiğini duyurdu. Bir SDG sözcüsünü kaynak gösteren Reuters, teröristlerin Deyrizor’dan Afrin’e gönderilmeye başlandığını bildirdi. Bu arada Cinderes hattında PKK/PYD’li bir terörist yakalandı. Su verilen teröristin fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN: 2872

TSK ve ÖSO’nun, PYD’den temizlenen köylerde patlayıcı temizleme faaliyetleri dün de sürdü. Harekâtın başından bu yana 4’ü belde merkezi, 120’si köy, 30’u kritik nokta olmak üzere toplam 154 bölge kontrol altına alındı. Genelkurmay Başkanlığı dün sabah yaptığı bilgilendirmede 95’i son 24 saatte olmak üzere 2 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.


AFRİN-CİNDERES HATTI KOPARILDI

Afrin İlçesi’ne bağlı Cinderes ve Mabatlı beldelerinin temizlenmesi için de hazırlıklar sürerken Cinderes merkezi ile çevresindeki terör mevzileri ve barınaklar savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından bombalandı. Gazete Habertürk'ten Nurcan İnal'in haberine göre Cinderes’in doğusundaki Tal Hamu ve Kuraybah Köyü’nde de kontrolü sağlayan TSK ve ÖSO birlikleri, örgütün Afrin-Cinderes bağlantısını kopardı. Stratejik noktalarını tek tek kaybeden teröristlerin, mevzilerini terk ederek merkeze çekildiği öğrenildi. Yerel kaynaklar, PKK/PYD’lilerin Cinderes’teki sivilleri de canlı kalkan olarak kullanmak için Afrin kent merkezine gönderdiğini belirtiyor. Terör örgütünün Cinderes çevresine mayın, belde merkezine de el yapımı patlayıcı tuzaklar kurduğu bildirildi.

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