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Afrin'de son durum; Toplarını silahlarını bırakıp kaçıyorlar

Cinderesi'nde ev ev aramalar devam ederken, Afrin'e sadece 8 KM'lik bir mesafe kaldı. Örgüt üyelerinin yıllardır inşaa ettiği tüneller ve beton mevziler başlarına yıkıldı..

Afrin'de son durum; Toplarını silahlarını bırakıp kaçıyorlar

Cinderesi'nde ev ev aramalar devam ederken, Afrin'e sadece 8 KM'lik bir mesafe kaldı. Örgüt üyelerinin yıllardır inşaa ettiği tüneller ve beton mevziler başlarına yıkıldı..

08 Mart 2018 Perşembe 08:51
Afrin'de son durum; Toplarını silahlarını bırakıp kaçıyorlar

Afrin'de son durum; Toplarını silahlarını bırakıp kaçıyorlar


Terör örgütlerine yönelik operasyonda asıl hedef olan Afrin'e karadan 8 KM'lik bir alan kaldı. Cinderesi'nin düşmesi an meselesi. Afrin'e adım adım yaklaşan Mehmetçik, Cinderesi'nin güneyinde bir tünel içerisinde YPG/PKK'lı teröristlerin 'cehennem topu' dedikleri silahı buldu. Teröristlerin, kaçarken terk ettikleri silahla sivillere ve harekâta katılan Türk birlikleri ile ÖSO güçlerine ateş açtıkları belirtildi.

Türk Silahları Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birlikleri, Zeytin Dalı Harekâtı'nın 47'nci gününde Afrin'in güneybatısındaki Cinderesi ve ikmal yolları üzerinde bulunan kuzeydoğudaki Kefr Cenne bölgelerinde büyük ilerleme sağladı.

Afrin'deki 6 beldeden 4'ünde kontrol sağlayan TSK ve ÖSO, dün sabah da terör örgütü PKK/ PYD denetiminde bulunan Cinderes Beldesi'ne operasyon başlattı. Örgütün stratejik noktalarını tek tek ele geçirerek Cinderes kapısına dayanan komandolar ve ÖSO'nun özel harekât birlikleri, güneyden ilerleyerek beldeyi çıplak gözle gören stratejik Cinderes Tepesi'ni ele geçirdi. Cinderes'e hâkim olan tepenin alınmasıyla PYD'nin dış savunma hattı çöktü. Yerel kaynaklar, Cinderes Beldesi'nde meskûn mahal operasyonlarının başladığını, askeri birliklerin dış mahallelere giriş yaptığını bildirdi. Beldede şiddetli çatışmaların yaşandığı, teröristlerin evlerden ve sokak aralarından ağır silahlarla ÖSO'yu hedef aldığı belirtildi.

TERÖRİSTLERİN İKMAL YOLLARI KESİLDİ

Afrin'in kuzeydoğusunda ise savaş uçakları ve tanklar tarafından 3 gündür yoğun ateş altına alınan Şeran Beldesi'ne bağlı Kefr Cenne Köyü'ne de operasyon başlatıldı. Şiddetli çatışmaların ardından Afrin merkeze giden yolda stratejik öneme sahip köy ve askeri üs TSK ve ÖSO birliklerinin kontrolüne geçti. Daha önce Rus ve rejim askerlerinin de kullandığı üsse ÖSO birlikleri konuşlandı. Böylece Şeran Beldesi'nin ardından Kefr Cenne'nin ele geçirilmesiyle doğudan ve rejim bölgesinden Afrin'e giden ana ikmal yol kesildi.
Afrin'in kuzeydoğusunda Kandil'den giden teröristlerin bulunduğu Meydanköy Barajı çevresi, Hallubiye ve Sağır köyleri ile Şeran Beldesi yakınlarındaki Meşale ve Katma köyleri de PKK/PYD'den temizlendi. TSK/ÖSO stratejik noktaları bir bir alarak Afrin merkezine yaklaşırken, birliklerin konuşlandığı noktalar ile Afrin arasındaki mesafenin de yaklaşık 8 kilometreye düştüğü bildirildi. Afrin bölgesindeki terör hedefleri havadan ve karadan vurulurken, Genelkurmay Başkanlığı dün sabah yaptığı bilgilendirmede harekâtın başından bu yana 88'i son 24 saatte olmak üzere 2 bin 960 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Afrin'in kuzeydoğusundaki Bafeylun yakınlarında da terör örgütü PYD/PKK'nın şeker depoları ÖSO bünyesinde bulunan Muntasır Billah Tugayı tarafından ele geçirildi. Yaklaşık 300 ton şeker, Türkmen askerler tarafından bölgedeki sivillere dağıtıldı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in Maçale Köyü'nü teröristlerden arındırdı. TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekâtın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de 4'ü belde merkezi, 122'si köy, 30'u kritik nokta olmak üzere toplam 156 bölgeyi kontrol altına aldı.

TAKVİYE BİRLİKLER HATAY SINIRINDA

TSK ve ÖSO'nun Afrin'e yönelik 20 Ocak'ta başlayan Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında takviye amaçlı olarak Kars'ın Sarıkamış İlçesi'nden gönderilen komandolar, Hatay'ın Kırıkhan İlçesi'ne ulaştı. Zırhlı personel taşıyıcılara (ZPT) bindirilen komandolar, sınır birliklerine sevk edildi.

ORASI ARTIK ‘ŞEHİTLER TEPESİ'

Zeytin Dalı Harekâtı sırasında 1 Mart'ta Raco bölgesindeki operasyonda 9 askerin şehit olduğu Keltepe'nin ismi, bölgenin teröristlerden temizlenmesinin ardından ‘Şehitler Tepesi' olarak değiştirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Zeytin Dalı Harekatı
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