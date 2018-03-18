Afrin'e Türk bayrağı çekildi: TSK ve ÖSO, denetimi sağladı

PKK'lı teröristlerin 7 yıllık yığınağı 7 saatlik operasyonla çökertildi. TSK'nın aylarca ele geçiremeyeceği ileri sürülen Afrin tamamen TSK ve ÖSO güçlerinin denetimine girdiği açıklandı. Teröristlerin büyük bölümünün sivillerle birlikte kaçtığı, kaçamayanların ise saklandığı bildiriliyor.



Afrin ilçe merkezine Özel Kuvvetler'e bağlı askeri birlikler sızma operasyonu başlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika açıklamasına göre, Afrin'de bu sabah saat 08:30 itibarıyla TSK ve ÖSO tarafından kontrol sağlandı. Erdoğan, "Afrin'de şu anda Türk ve ÖSO bayrakları dalgalanıyor" dedi. Afrin merkezine Türk Bayrağı'nın asıldığı anlara ilişkin görüntüler de ortaya çıktı



Zeytin Dalı Harekatı'nın en kritik süreci sabah 04:15’de icra edilmeye başlandı. Afrin'e sızan özel kuvvetler şehir merkezinde kritik kamu binalarına Türk bayrağı çekti.

TSK: 3603 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Afrin ilçe merkezinde Özel Kuvvetler'e bağlı askeri birlikler 01:20’de sızma operasyonunu başlattı. 14 sektöre (bölüm) ayrılan ilçede operasyon ilk aşamada 7 farklı noktadan başladı.

TSK'dan yapılan açıklamada bugüne kadar "3603 terörist etkisiz hale getirildi, 46 silah arkadaşımız şehit oldu, 225 asker yaralandı" denildi.

MABADLI İLE TÜM BELDE MERKEZLERİ KONTROL ALTINDA

AA'nın saat 12:09'da yayınladığı bilgiye göre ise, TSK ve ÖSO, Afrin'de Mabadlı belde merkezini teröristlerden temizledi. Tüm belde merkezleri kontrol altına alınmış oldu.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

AA'nın aktardığına göre, TSK ve ÖSO güçlerince kontrolün sağlandığı Afrin şehir merkezine Türk bayrağı asıldı. Türk Bayrağı'nın asılma anının görüntüleri de ortaya çıktı.

TSK'DAN İLK AÇIKLAMA

TSK'dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından Afrin şehir merkezi kontrol altına alınmıştır. Mayın ve el yapımı patlayıcı arama çalışmaları devam etmektedir. Şehitlerimizin ruhu şad olsun!" denildi.