Afrin'in sözde bakanları paraları alıp kaçtılar



Afrin'e doğru 3 ayrı koldan ileri harekat sürüyor. Dün 20 köy teröristlerden temizlendi. Bu arada terör örgütünden kurtarılan bazı köylerde OSÖ mensupları ile aileleri de kavuştu. Sıcak dakikalar, çocukların babaları, annelerin oğullarıyla kucaklaşması, ÖSO savaşçılarının kameralarına yansıdı. Zeytin Dalı’nda terör örgütüne ağır darbeler vuran TSK ve ÖSO birlikleri, Afrin’e ilerleyişi 3 koldan sürdürüyor. Türk askeri ve ÖSO, 50 gün içinde 5’i belde, 148’i köy olmak üzere 175 alanı terör örgütünden temizledi. Ateş menziline giren Afrin’e 4 kilometre kaldı. Örgütün ‘sözde’ bakanları kaçarken rejim güçlerine yakalandı.

UÇAKLAR BOMBA YAĞDIRDI

Afrin’in doğusundaki Kibar Köyü’nde, PYD/PKK mevzileri savaş uçakları tarafından bombardımana tutulurken, ÖSO birlikleri terör hedeflerini yoğun ateş altına aldı. ÖSO birlikleri Afrin’in doğusundaki Kibar Köyü’nü de teröristlerden temizlemek için operasyon başlattı. Cinderes’in güneydoğusunda bulunan Celeme Köyü’ndeki teröristlere ait hedefler, Türk F-16’ları tarafından bombardımana tutuldu.

SÖZDE BAKANLAR PARALARLA KAÇTI

Afrin’de, PKK/PYD’nin sözde içişleri bakanı Hassan Bayram kaçmaya çalışırken Ziyarah kontrol noktasında Esad rejimi tarafından yakalandı. Yanında yüklü miktarda para bulunan Bayram, pasaportuna el konularak tutuklandı. Örgütün sözde adalet bakanı Said İsmet Gubar da Afrin’den kaçtıktan sonra Esad rejiminin kontrolünde görünen ancak fiilen İran destekli silahlı grupların işgalinde bulunan Nubul’a gitti. Terör örgütü, Gubar’ı geri almak için İran destekli gruplarla pazarlığa devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( TSK) ve Özgür Suriye Ordusu ( ÖSO) tarafından 20 Ocak’ta Suriye’nin Halep kentine bağlı Afrin İlçesi’ndeki terör örgütlerini yok etmek için başlatılan Zeytin Dalı Harekâtı’nda, 50 gün geride kaldı. Afrin’e bağlı 6 beldeden 5’ini ele geçiren askeri birliklerin kuzey, doğu ve güney hatlarından çevreledikleri ilçe merkezine hızlı adımlarla yaklaştığı öğrenildi.

1 GÜNDE 20 KÖY ELE GEÇİRİLDİ

Dün sabah saatlerinden itibaren 20 köy, 2 askeri kamp, 2 dağ ve 1 tepe teröristlerden temizlendi. Afrin’in kuzeyinde bulunan Bülbül Beldesi’nde Bebek Uşağı, Havzan (Kurta), Kaşa, Aşağı Kadir, Dobira, Sulaklı, Kurt Farmez ve Ozan Köyü ele geçirildi. 10’dan fazla terörist etkisiz hale getirildi. 1 kadın YPJ’li, Hamza Tümeni tarafından yakalandı. Afrin’in kuzeydoğusunda ise Şeran Beldesi’ne bağlı Kurt Kulak, Kafr Rum ve Kastal Köşk köyleri ile Karatepe Köyü Dağı, Süleyman Şah Dağı teröristlerden temizlendi. Örgüte ait bir karargâh ile bir askeri kamp TSK ve ÖSO tarafından ele geçirildi.

Cinderes’in doğusunda ise Tallaf, Zelka, Kankurt, Şeyh Abdulrahman, Kuraybah, Kefer Zayta, Kila köyleri ile Afrin’in doğusundaki Halidiye ve Enab köyleriyle toplam 20 köy terör örgütü PYD/ PKK’dan arındırılarak kontrol altına alındı.

Terör örgütü PKK/ PYD mensuplarının Raco, Cinderes, Şehy Hadid beldelerindeki cephelerinden kaçtığı gibi mevzilerini terk etmeye devam ettiği öğrenildi. Afrin kırsalındaki stratejik noktalarını kaybeden ve savunma hattı çöken PYD/PKK’nın, Türk ordusu karşısında direnemeden çekildiği belirtildi.

PYD’nin savunma hatlarını kıran askeri birlikler, Afrin İlçesi’nin doğusundaki 590 rakımlı tepeyi alarak ilçe merkezine bir adım daha yaklaşmış oldu. Stratejik tepenin alınmasıyla Afrin’e 4 kilometre kaldı ve ilçe TSK ile ÖSO’nun ateş menziline girdi. Afrin’in doğusundan ilerleyen birlikler, kritik noktalara mevzilendi. TSK’ya ait askeri konvoyun ise harekâta destek için Azez’e giriş yaptığı öğrenildi.



ÖSO ASKERLERİ YAKINLARINA KAVUŞTU

Afrin ilçe merkezine bağlı Kurt Farmez Köyü, önceki gün terör örgütünden temizlendi. Köy sakinleri, Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında köylerini teröristlerden arındıran ÖSO mensubu akrabalarıyla buluştu. Kurt Farmez Köyü sakinleri, kendilerini teröristlerden kurtaran ve akrabaları olan ÖSO’luları zılgıtlarla karşıladı.

Köylüler, sarıldıkları ÖSO’lularla birlikte sevinç gözyaşları döktü. ÖSO’nun güvenliği sağlamak amacıyla köy sakinlerine evlerine girmelerini anons ettiğini söyleyen köy sakini Ebu Ömer, “ÖSO köye girdi çok şükür. Halk kendini güvende hissetmeye başladı. ‘ÖSO köylüleri öldürüyor’ söylentileri yalandır. Öyle bir şey söz konusu olamaz. İnsanlara değil hayvanlara bile zarar vermediler” ifadesini kullandı.



Arındırdıkları köyüne dönen ÖSO mensubu Abdülaziz Mustafa ise “Terör örgütü PYD/PKK köyden bizi tehcir edeli 3 yıl olmuştu. Köyü çok fazla çatışmadan girip özgürleştirdik. Akrabamızla sürekli iletişimdeyiz. Onlar bize katil PKK’nın çekildiği haberini verdi” dedi.

KÖYLERİNE DÖNECEKLER

Yerel kaynaklar, terör örgütüne ait bir pikabın hava harekâtında imha edildiğini, PYD’den temizlenen köylerde tanksavar ve mühimmatların ele geçirildiğini bildirdi. Terörden arındırılan köylerde siviller güvenli bölgelere götürülerek teröristlerin tuzakladığı patlayıcıların imha çalışması başlatıldı. Mayın temizleme çalışmalarının ardından bölge güvenli hale gelince sivillerin tekrar köylerine döneceği öğrenildi.



117 GAZİ TEKRAR GÖREVDE

ZEYTIN Dalı Harekâtı’nda yaralanan 117 asker, tedavilerinin tamamlanmasının ardından görevlerine döndü. Çatışmalarda bugüne kadar 42 askerin şehit olduğu, 202 askerin yaralandığı belirtildi.

3 BİN 213 TERÖRİST ETKİSİZ

Zeytin Dalı Harekâtı’nda şu ana kadar PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu 3 bin 213 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Öte yandan, Kuzey Irak’ta Türk Silahlı Kuvvetleri’nce (TSK) 2-9 Mart tarihlerinde icra edilen operasyonlarda da 1’i lider kadroda olmak üzere 18 terörist etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçlerinin operasyonları sırasında da 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı açıklandı.