Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? GENEL
BİST
116603
ALTIN
171.857
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6139
EURO
4.9052
Fenerbahçe Bolu'dan tarihi fark yedi
Fenerbahçe Bolu'dan tarihi fark yedi
Türkiye İrlanda maçı canlı yayın saati 20.30
Türkiye İrlanda maçı canlı yayın...
Bolt, Borussia Dortmund ile antrenmana çıktı
Bolt, Borussia Dortmund ile antrenmana...
Türk hakemler milli maçlarda görev yapacak
Türk hakemler milli maçlarda görev...
'İki ülkenin de Dünya Kupası'na katılamamasının üzüntüsünü yaşıyorum'
'İki ülkenin de Dünya Kupası'na...

Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nın en zorlu günlerinde çıkan çatışmada şehit olan iki askerimizin naaşına 2 ay sonra bulundu..

Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nın en zorlu günlerinde çıkan çatışmada şehit olan iki askerimizin naaşına 2 ay sonra bulundu..

23 Mart 2018 Cuma 21:29
Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Afrin harekatının en şiddetli çatışmalarının yaşandığı bir sırada şehit düşen Üsteğmen Oguz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarına ulaşıldı.. Harekatın 4. gününde şehit düşen iki askerimizin naaşı görevli personel tarafından yurda getirildi.

TSK'nın yaptığı son açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın naaşlarına ulaşılmıştır" denildi...

TSK'nın yaptığı son açıklamada ''Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın naaşlarına ulaşılmıştır. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.'' denildi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK Sincar'dan çekiliyor; Afrin'den sonra Sincar'da boşaltılıyor
PKK Sincar'dan çekiliyor; Afrin'den sonra Sincar'da boşaltılıyor
Nevşehir'de askeri uçak düştü, Pilot şehit oldu
Nevşehir'de askeri uçak düştü, Pilot şehit oldu
Starbucks'a şok mühür; Cevahir AVM'deki Starbucks'ı zabıta mühürledi
Starbucks'a şok mühür; Cevahir AVM'deki Starbucks'ı zabıta mühürledi
Son dakika haberi;  Erdoğan, Trump ile Münbiç'i görüştü
Son dakika haberi;  Erdoğan, Trump ile Münbiç'i görüştü
Flaş Flaş Flaş.... Afrin'nden acı haber; 3 şehidimiz var
Flaş Flaş Flaş.... Afrin'nden acı haber; 3 şehidimiz var
Son dakika hava durumu: Bugün hava nasıl olacak
Son dakika hava durumu: Bugün hava nasıl olacak
Afrin'de ölüm tuzakları temizleniyor: Evler delik deşik
Afrin'de ölüm tuzakları temizleniyor: Evler delik deşik
Çiftlik Bank dolandırıcılığı: Mehmet Aydın Uruguay'dan da kaçtı 
Çiftlik Bank dolandırıcılığı: Mehmet Aydın Uruguay'dan da kaçtı 

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    +90 555 219 29 24

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim