Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Afrin harekatının en şiddetli çatışmalarının yaşandığı bir sırada şehit düşen Üsteğmen Oguz Kaan Usta ve Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı'nın naaşlarına ulaşıldı.. Harekatın 4. gününde şehit düşen iki askerimizin naaşı görevli personel tarafından yurda getirildi.

TSK'nın yaptığı son açıklamada "Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın naaşlarına ulaşılmıştır" denildi...

TSK'nın yaptığı son açıklamada ''Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, 23 Ocak 2018 tarihinde şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Muratdağı’nın naaşlarına ulaşılmıştır. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.'' denildi.

