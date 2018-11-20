Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
Gündem Teknoloji Magazin Ekonomi Politika Sağlık Spor Dünya Eğitim GÜVENLİK SULAR NE ZAMAN GELECEK? Ajans
BİST
93003
ALTIN
207.898
DOLAR
5.2775
STERLİN
6.7733
EURO
5.9813
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Fenerbahçe'nin şort sponsoru belli oldu
Mustafa Cengiz "Sahte dostlardan korunun"
Mustafa Cengiz
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı; Kelimeler tükendi
Galatasaray Konyaspor maçı yönetimi karıştırdı
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, Galatasaray, Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti
Fatih Terim'in maç cezaları kesinleşti

Afrin ve El Bab'ta istikrar Arap ülkelerine battı

PKK'ya destek vermek üzere milyarlarca dolar harcayan Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye'nin Türkiye sınırına asker gönderdiği iddia edildi. Bu iki ülkenin destek verdiği iki terör örgütüne yönelik TSK ve ÖSO'nun ortak operasyonu sürüyor.

Afrin ve El Bab'ta istikrar Arap ülkelerine battı

PKK'ya destek vermek üzere milyarlarca dolar harcayan Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye'nin Türkiye sınırına asker gönderdiği iddia edildi. Bu iki ülkenin destek verdiği iki terör örgütüne yönelik TSK ve ÖSO'nun ortak operasyonu sürüyor.

20 Kasım 2018 Salı 09:12
Afrin ve El Bab'ta istikrar Arap ülkelerine battı


Afrin ve El Bab'ta istikrar Arap ülkelerine battı



Suriye'de Cerablus, El Bab ve Afrin'de sağlanan istikrar Suud ve BAE veilaht prenslerini çılgına çevirdi. Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Suud prens Salman ile arkadaşı BAE prensi Zayed'in destek verdiği çeteler bu bölgeleri karıştırmaya kalktı. Bu arada PKK'ya destek vermek üzere bu iki ülkeye ait çok sayıda asker Türkiye sınırına yakın bölgelere gönderildi.

Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sağladığı istikrarlı bölgeler, Kaşıkçı cinayeti ile köşeye sıkışan Arap prens Muhammed bin Selman ile Birleşik Arap Emirlikleri veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in milyarlarca dolarlık parayla destek verdiği çetelerin karıştırmaya kalktığı ortaya çıktı. Afrin, Cerablus ve El Bab merkezlerinde son haftalarda aniden ortaya çıkan yağma, gasp ve adam kaçırma olaylarını gerçekleştiren Ahrar el-Şarkiye ve Abu Havle örgütlerine yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. ÖSO ve TSK'nın ortaklaşa düzenlediği operasyonlarda bu örgüt üyesi çok sayıda terörist yakalandı.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından düzenlenen zeytin dalı harekâtıyla terörden arındırılan Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'i yağmalamaya, karıştırmaya yönelik çıkan olayların terör örgütü PYD/PKK'yı fonlayan Körfez ülkelerinin desteğiyle gerçekleştiği öğrenildi


Türkiye'nin Fırat'ın doğusunu da işgalcilerden temizlemeye yönelik hazırlıkları, terör destekçilerini rahatsız etti. El Bab ve Cerablus'un ardından hafta sonu Afrin'de aniden çıkan yağma ve şiddet olaylarını Körfez ülkelerinin desteklediği çetelerin gerçekleştirdiği belirlendi. Bölgede sabaha karşı düzenlenen operasyonlarla provokasyon önlendi ve çete liderlerinin tamamına yakını tutuklandı.

ANİDEN ŞİDDET VE YAĞMA YAŞANDI

Star gazetesinde yer alan habere göre Suriye'de, terör örgütü PKK/PYD'yi açıkça fonlayan Körfez ülkelerinin istihbarat ve yağma operasyonu şöyle hayata geçirildi. Önce Fırat Kalkanı harekâtıyla terörden arındırılan El Bab, Cerablus gibi kentlerde terör saldırıları ve bombalı eylemler ard arda yaşandı. Ardından geçtiğimiz hafta sonu Afrin'de aniden yağma ve şiddet olayları ortaya çıktı.

'KÖRFEZ'İN DESTEKLEDİĞİ İKİ GRUP

'Yağma-çete' hareketi gibi lanse edilen olayların arkasında ise Körfez ülkelerinin maddi destek verdiği Ahrar el-Şarkiye grubuyla Abu Havle grubunun olduğu ve bu iki grubun Afrin'de yağma, gasp, adam kaçırma, organize suçlar işlediği belirlendi. Bunun üzerine de TSK ve ÖSO, sivil halkın zarar görmemesi için saat 05.00'te başlayan sokağa çıkma yasağının ardından düğmeye bastı. Gerçekleştirilen operasyonla her iki örgüte mensup aralarından çete liderlerinin de olduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

TÜRK ASKERİNE KARŞI ARAP ORDUSU 

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Suudi Arabistan’ın Suriye’nin kuzeydoğusunda PKK/YPG işgalindeki bölgeye asker gönderdiği iddia edildi. Askerler ABD şemsiyesi altında konuşlandı. TSK Fırat’ın doğusunda harekata hazırlanırken iki ülkenin bu adımla Türkiye ve Arap ülkelerini karşı karşıya getirebileceği belirtiliyor.

CUBEYR DOĞRULAMIŞTI


Geçtiğimiz Nisan ayında, Amerikan Wall Street Journal gazetesi, Washington’da Suriye’nin kuzeydoğusuna Amerikan askerlerinin yerine bir “Arap Gücü’nün” yerleştirilmesinin tartışıldığını iddia eden bir iddiayı gündeme taşımıştı. Habere göre Suudi Arabistan, BAE ve Mısır ordusundan askeri güçler, Fırat’ın doğusunda Amerikan askerlerinin yerini alacaktı.

Suudi Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr de o dönem yaptığı açıklamayla, “teklif gelirse geniş çaplı bir koalisyon kapsamında Suriye’ye asker göndermeye hazır olduklarını” belirterek iddiaları doğrulamıştı. Suud ve BAE askerlerinin PKK/YPG işgali altındaki bölgeye konuşlandığı iddiası, “Arap Gücü” planının devreye sokulması olarak değerlendirildi.

ESED İLE İŞBİRLİĞİ
 

Son dönemdeki gelişmeler Suudi Arabistan ve BAE’nin Suriye’de işbölümüne gittiğine yönelik işaretleri güçlendiriyor. Bu işaretlerden birisi, Riyad’ın PKK işgalindeki bölgelere “yeniden inşa” adı altında yüzmilyonlarca dolar göndermesiydi. İkinci gelişme ise Abu Dabi’nin Esed rejimiyle yeniden diplomatik ilişkileri tesis etmek ve işbirliğini geliştirmek amaçlı geniş kapsamlı görüşmeler yaptığının medyaya sızmasıydı. İddialar arasında BAE’nin Şam Büyükelçiliğini yakın zamanda yeniden açacağı da bulunuyordu. BAE’nin, Esed rejimini kurulacak “Arap NATO”suna da dahil etmek istediği  iddialar arasındaydı.

Son Güncelleme: 20.11.2018 06:15
Anahtar Kelimeler:
AfrinKaşıkçı CinayetiBAECerablusEl Bab
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cübbeli Ahmet Hoca yoğun bakımda
Cübbeli Ahmet Hoca yoğun bakımda
Kübra Kilit'in katili aranıyor; Canavar sürücü vurup kaçmıştı
Kübra Kilit'in katili aranıyor; Canavar sürücü vurup kaçmıştı
Günü geçmiş ürünleri ormanlık alana attılar
Günü geçmiş ürünleri ormanlık alana attılar
Süngütepe Faciası; Top mermisini kopan parça patlatmış
Süngütepe Faciası; Top mermisini kopan parça patlatmış
İstanbul için AKOM'dan önemli uyarı
İstanbul için AKOM'dan önemli uyarı
Marmaris'i hortum vurdu: Yatları karaya attı
Marmaris'i hortum vurdu: Yatları karaya attı
Türkiye'nin İslami Evlilik Sitesi ; Gönülden Sevenler
Türkiye'nin İslami Evlilik Sitesi ; Gönülden Sevenler
Numan Kurtulmuş "İstanbul, Ankara adayımız belli oldu"
Numan Kurtulmuş "İstanbul, Ankara adayımız belli oldu"

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim