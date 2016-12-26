Afyon Belediye başkanı yemek masasında kalp krizi geçirdi

KENDİ İMKANLARI İLE HASTANEYE GİTTİ

, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavi altına alındı. Anjiyo olduğu belirtilen Başkan Çoban’ın durumunun iyi olduğu bildirildi.Kentte termal bir otelde sporcular için verilen yemeğe katılan Başkan Çoban’ın oturduğu masada rahatsızlanması üzerine yemeğin hemen ardından kendi imkanları ile özel bir hastaneye gittiği kaydedildi. Hastanede yapılan tetkiklerde Başkan Çoban’ın kalp krizi geçirdiğinin belirlenmesi üzerine hemen müdahale edildiği aktarıldı.Başkan Çoban’ın tetkiklerinin ardından iki kalp damarının tıkalı olduğu ve bunun üzerine anjiyo yapılarak stent takıldığı ifade edildi. Başkan Çoban’ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.