Gündem:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

26 Aralık 2016 Pazartesi 19:25

Afyon Belediye başkanı yemek masasında kalp krizi geçirdi

Afyon Belediye Başkanı Burhanettin Çoban futbolcularla akşam yemeği yediği sırada kalp krizi geçirdi. Çoban hastaneye kaldırıldı.

Afyon Belediye başkanı yemek masasında kalp krizi geçirdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Afyon Belediye başkanı yemek masasında kalp krizi geçirdi


Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, geçirdiği kalp krizi sonrası hastanede tedavi altına alındı. Anjiyo olduğu belirtilen Başkan Çoban’ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

KENDİ İMKANLARI İLE HASTANEYE GİTTİ

Kentte termal bir otelde sporcular için verilen yemeğe katılan Başkan Çoban’ın oturduğu masada rahatsızlanması üzerine yemeğin hemen ardından kendi imkanları ile özel bir hastaneye gittiği kaydedildi. Hastanede yapılan tetkiklerde Başkan Çoban’ın kalp krizi geçirdiğinin belirlenmesi üzerine hemen müdahale edildiği aktarıldı.

Başkan Çoban’ın tetkiklerinin ardından iki kalp damarının tıkalı olduğu ve bunun üzerine anjiyo yapılarak stent takıldığı ifade edildi. Başkan Çoban’ın sağlık durumunun iyiye gittiği ve bilincinin açık olduğu öğrenildi.
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
Anahtar Kelimeler
Afyonkarahisar Belediye BaşkanıBurhanettin Çoban
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Liderler Anayasa değişikliğini görüştü, açıklama yok Liderler Anayasa değişikliğini görüştü, açıklama...
Kayseri'de askeri araca bombalı saldırı; Otobüs özenle seçilmiş Kayseri'de askeri araca bombalı saldırı; Otobüs...
Suriye'de yaralanan Er Menmet Ünal şehit düştü Suriye'de yaralanan Er Menmet Ünal şehit düştü
Karaman'da okullar yarın tatil (26 Aralık Pazartesi 2016) Karaman'da okullar yarın tatil (26 Aralık Pazartesi...
Yaz saati uygulaması çileden çıkardı, 110 bin kişi imza attı Yaz saati uygulaması çileden çıkardı, 110 bin...
Şehit haberlerinden bunalan vatandaş Atatürk büstüne çıktı Şehit haberlerinden bunalan vatandaş Atatürk büstüne...
Yukarı Çık

Liderler Anayasa değişikliğini görüştü,...
MHP Anayasa değişikliğine karşı çıkan vekilleri ihraç tehdidiyle sustururken, AK Parti içinde durum belirsizliğini...

Haberi Oku